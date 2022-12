Du hast die Wahl: Ertrinken im Meer oder Verzweiflung! Zwei düstere Alternativen für Gaza

Die israelische Blockade des Gazastreifens hat zum Massenexodus der Palästinenser beigetragen, von denen sich viele auf der Suche nach einer besseren Lebensqualität für die gefährliche Seereise entschieden haben.

Sieben junge Männer aus dem Gaza-Streifen starben am 23. Oktober, als ihr Boot vor der tunesischen Küste sank. Neben Dutzenden anderer Geflüchtete, die versuchten, Europa zu erreichen, reihten sich diese palästinensischen Namen in eine Liste von mehr als 110 Opfern ein, die seit 2007 unter ähnlichen Umständen ums Leben gekommen sind.

Anfang November sank ein weiteres Boot in der Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland, doch das Schicksal der 10 jungen Männer aus dem Gazastreifen, die sich an Bord des Bootes befanden, ist weiterhin unbekannt. Im selben Monat meldete die Nachrichtenagentur Wafa, dass fünf Palästinenser aus einem ebenfalls in der Ägäis gesunkenen Migrantenboot gerettet worden waren.

Der Exodus der Palästinenser aus dem Gazastreifen – oder ihre Vertreibung aufgrund von Lebensbedingungen, die das Überleben erschweren – geht auf das Ende der 1960er-Jahre zurück, als Israel den Gazastreifen besetzte. Nach dem israelischen „Rückzug“ im Jahr 2005 und dem internen Konflikt zwischen Fatah und Hamas im Jahr 2007 und der anschließenden Kontrolle des Gazastreifens durch die Hamas nahm der Wunsch der Palästinenser, auszuwandern, noch zu, insbesondere unter den Jugendlichen im Gazastreifen.

Abnormes Leben

Laut einer im September veröffentlichten Umfrage des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Gaza gaben neun von zehn jungen Menschen an, dass sie glauben, ein anormales Leben zu führen. Von den Befragten gaben 40 Prozent im Alter zwischen 18 und 29 Jahren an, dass sie nicht hoffen, in den nächsten 15 Jahren einen Arbeitsplatz zu finden. Das IKRK stellte ihre Notlage auch in den Kontext der andauernden wirtschaftlichen und politischen Blockade des Gazastreifens durch Israel:

„Fünfzehn Jahre israelische Beschränkungen des Waren- und Personenverkehrs in den und aus dem Gazastreifen haben erheblich zu einer stetigen Verschlechterung der wirtschaftlichen und humanitären Lage im Gazastreifen beigetragen. Dies hat den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen, Arbeitsplätzen und Möglichkeiten außerhalb des besetzten palästinensischen Gebietes eingeschränkt.“

In einer von der Al-Aqsa-Universität durchgeführten Umfrage gaben 51 Prozent der jungen Menschen in Gaza an, dass sie gerne auswandern würden. Während der Vorbereitung dieses Berichts äußerten 26 von 30 jungen Menschen den Wunsch auszuwandern, von denen 15 bestätigten, dass sie ernsthaft daran arbeiten.

Obwohl es keine offiziellen Daten über die Zahl der Menschen gibt, die seit 2007 aus dem dicht besiedelten Gazastreifen ausgewandert sind, deuten inoffizielle Zahlen darauf hin, dass in den vergangenen 15 Jahren etwa 100.000 Menschen den Gazastreifen verlassen haben.

Der Menschenrechtsforscher Abdullah Sharshara führt diese Zahlen auf „die psychologischen Auswirkungen von 15 Jahren israelischer Kontrolle über die Einzelheiten des Lebens in Gaza“ zurück.

„Israel hat für die Bevölkerung ausgrenzende Lebensbedingungen geschaffen“, so Sharshara gegenüber The Cradle. „Es hat zerstörerische Kriege angezettelt, eine erdrückende Blockade verhängt, die Infrastruktur zerstört, das Kraftwerk bombardiert und die Armut in der Bevölkerung erhöht, was zu dem kollektiven Gefühl geführt hat, dass Gaza kein sicherer Ort mehr ist, um eine glückliche Zukunft aufzubauen“, erklärte er.

Israels Beweggründe für die Migration aus dem Gazastreifen

Alle wesentlichen Bestandteile der palästinensischen Gesellschaft – seien es die Widerstandsgruppen oder die zivilen und offiziellen Institutionen – sind sich einig, dass die Auswanderung palästinensischer Jugendlicher letztlich israelischen Interessen dient, insbesondere wenn sie zu einem Braindrain und einer Loslösung der jungen Generation von den nationalen Belangen Palästinas führt.

In einem Artikel, der Anfang März 2021 auf der Website des Regional Thinking Forum veröffentlicht wurde, enthüllte der israelische Forscher Omri Sheffer Raviv, dass die verschiedenen israelischen Regierungen seit 1969 die Auswanderung junger Menschen aus dem Gazastreifen gefördert haben.

Raviv argumentierte, dass Israel in den späten 1960er-Jahren das Ziel verfolgte, den Gazastreifen von einem großen Teil seiner Bevölkerung zu befreien, um ihn mit möglichst geringem Aufwand unter die Autorität Tel Avivs zu bringen. Nach dem israelischen „Rückzug“ aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 verlor der Besatzungsstaat jedoch seine Fähigkeit, die Migrationsströme direkt zu kontrollieren, sodass sich sein Schwerpunkt auf die Schaffung von „ausgrenzenden Lebensbedingungen“ für die palästinensische Bevölkerung verlagerte, wie die Blockade, aufeinander folgende Krisen und saisonale Kriege.

Israel hat in den Jahren 2009, 2012, 2014 und 2021 vier verheerende Kriege gegen den Gazastreifen geführt und zwischen diesen Kriegen mehr als 20 Kämpfe ausgefochten, bei denen rund 4.300 Palästinenser getötet und Zehntausende verletzt wurden.

Raviv teilte auch mit, dass Israel 2019 in Abstimmung mit einigen europäischen Ländern daran arbeitet, die Auswanderung der Bewohner des Gazastreifens zu erleichtern und sogar offiziell Auswanderungsreisen zu organisieren.

Tel Aviv hat sich auch bereit erklärt, in der südlichen Negev-Region, die an den Gazastreifen angrenzt, einen Flughafen zu bauen, um die Palästinenser in ein neues Leben im Ausland zu bringen. Dieser Ansatz wurde von keinem israelischen Beamten dementiert. Vielmehr hat die ehemalige Justizministerin Ayelet Shaked jahrelang dafür geworben und sogar ihre Regierung und ihre Armee dafür kritisiert, dass sie den Bewohnern des Gazastreifens die Möglichkeit verwehren, den Streifen zu verlassen.

Eine neue Nakba

Der israelische Forscher Ismail Muhammad ist überzeugt, dass die Politik des Besatzungsstaates mit der Blockade, den gesetzlichen Beschränkungen, den wiederholten Kriegen, den Strom- und Wasserkrisen und der systematischen Zerstörung der palästinensischen Wirtschaft im kollektiven Bewusstsein der neuen Generationen verankert hat, dass es in ihrem Land keine erstrebenswerte Zukunft gibt. Dies wiederum treibt sie dazu, nach individueller Rettung zu suchen.

War es in den 1960er Jahren das Ziel, die Bevölkerungszahl zu reduzieren, um den Gazastreifen einzudämmen und ihn geografisch innerhalb der Grenzen Israels aufzulösen, so ging das Ziel nach dem „Rückzug“ von 2005 dahin, den Gazastreifen als eine unabhängige Einheit zu betrachten, die Teil künftiger Verhandlungen über eine endgültige palästinensische Lösung sein würde – möglicherweise eine Alternative zu ihrem besetzten Heimatland.

Muhammad erklärte gegenüber The Cradle, dass Israel durch die Förderung der Einwanderung versucht, „Kompetenzen und wissenschaftliche Fähigkeiten zu verdrängen, um zu verhindern, dass der Widerstand davon profitiert, und das Rad der Entwicklung zu unterbrechen, damit Gaza in den Bereichen Industrie, Medizin und Landwirtschaft vom Besatzungsstaat abhängig bleibt“.

Er weist ferner darauf hin, dass die Zahl der Ärzte mit seltenen Spezialisierungen, die aus dem Gazastreifen ausgewandert sind, bis zum letzten Jahr 600 überstieg, zusätzlich zu Tausenden von Ingenieuren, Lehrern und anderen Fachleuten.

Laut Muhammad besteht das zweite israelische Ziel darin, eine ganze Generation heranzuziehen, die sich dem Widerstand widersetzt.

„Es geht um eine junge Generation, die ein Leben voller unlösbarer Krisen führt. Das führt dazu, dass Gaza sein menschliches Reservoir leert, das sein Kapital in der ausgedehnten Konfrontation mit der Besatzung ist.“

Todesboote nach Europa

Obwohl der Weg der illegalen Einwanderung nach Europa über „Todesboote“ voller Gefahren ist, schmälert dies nicht die Entschlossenheit Dutzender Familien und junger Menschen, sich auf ein solches Abenteuer einzulassen.

Ahmed, der in seinen Zwanzigern ist, sagt:

Ich habe vor zehn Jahren meinen Abschluss in englischer Literatur an der Al-Aqsa-Universität gemacht. Ich war die Erste in meinem Jahrgang. Ich wollte nie auswandern und hatte es auch nicht vor. Wie jeder junge Mann möchte ich arbeiten und meine Zukunft sichern, aber alle Wege in Gaza sind versperrt. Das Leben im Gefängnis von Gaza ist schwieriger als an einem anderen Ort. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Ort zu verlassen, und ich schließe Todesboote nicht aus, denn wir leben hier in einem Zustand des Todes.

Der Tod durch Ertrinken ist jedoch nicht die einzige Gefahr, die Migranten droht. Die 12 jungen Männer, die Ende Oktober letzten Jahres in einem Boot vor der tunesischen Küste ertranken, waren von einer lokalen libyschen Miliz entführt worden, die ein Lösegeld für ihre Freilassung forderte.

„Die Entführer verlangten 10.000 Dollar für ihre Freilassung. Wir sagten ihnen, wenn wir so viel Geld hätten, wären sie nicht ausgewandert. Am Ende haben wir 500 Dollar für jeden der Jungen gezahlt“, erklärte Muhammad al-Shaer, der Bruder von Haidar, der zu den 12 jungen Opfern gehörte, gegenüber The Cradle.

Palästinenser besitzen einen Reisepass, der ihnen die Einreise in 37 Länder ohne vorheriges Visum ermöglicht. Keines dieser Länder bietet ihnen jedoch Privilegien wie ein monatliches Gehalt, eine Krankenversicherung oder die Staatsbürgerschaft.

Die Hauptursache der Migrantenkrise

Daher versuchen junge Palästinenser, über zwei Hauptrouten nach Europa zu gelangen, die mit Gefahren verbunden sind: Die erste, am weitesten verbreitete, ist die Reise in die Türkei und die Überquerung der Ägäis nach Griechenland, die zweite die Reise nach Ägypten, dann nach Libyen und von dort an die italienische Küste. Beide Routen sind gefährlich und mit einem hohen Risiko behaftet.

Obwohl es immer wieder zu Ertrinkungsunfällen kommt und die Zahl der Opfer steigt, haben weder die lokalen Behörden des Gazastreifens noch die palästinensischen Widerstandsgruppen oder ihre zivilgesellschaftlichen Einrichtungen nennenswerte Anstrengungen unternommen, um dieses Phänomen einzudämmen. Doch wie sich gezeigt hat, liegt der Kern und die Hauptursache des Problems in der ethnischen Säuberungspolitik der israelischen Regierung.