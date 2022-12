Emily Oster: Uns sanft töten mit einem missionarischen Geist

Um dem Great Reset wirksam entgegenzutreten, müssen wir uns gegen die auf Angst basierende Mentalität im Allgemeinen wehren.

Die psychologische Triebkraft hinter den „großen Umwälzungen“ der Vergangenheit sowie dem schrecklichen „Great Reset“, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist die angstbasierte Denkweise, die darauf abzielt, das Leben zu zerquetschen und zu beherrschen.

Emily Oster, die Autorin des „Atlantic“-Artikels, in dem sie eine „Pandemie-Amnestie“ fordert, ist eine klassische „Missionarin“ und gleichzeitig ein sehr gebrochenes Kind

Wir haben es mit einer Welt voller Menschen zu tun, die aus Generationen von Menschen stammen, die auf unterschiedliche Weise von der Maschine traumatisiert wurden – und es braucht Liebe und geistige Stärke, um aufrecht zu gehen und nicht von der Angst „infiziert“ zu werden

Der Krieg gegen die Natur, so ehrgeizig und zerstörerisch er auch sein mag, ist ein Krieg, den wir nicht gewinnen können; wir könnten genauso gut mit dem Wahnsinn aufhören und wieder zur Ganzheit zurückkehren

In dieser Geschichte geht es um eine jahrhundertealte Krankheit, die uns auch heute noch tötet, und zwar in zunehmendem Maße. Ich spreche nicht von einem biologischen Krankheitserreger. Ich spreche von dem, was der einheimische Intellektuelle Steven Newcomb das System der Beherrschung nennt, und ich nenne es den Missionsgedanken.

Da wir alle unsere eigenen, leicht unterschiedlichen Definitionen für wichtige philosophische Begriffe haben, möchte ich zunächst definieren, was ich mit dem „missionarischen Geist“ meine. Der missionarische Geist, so wie ich ihn im Laufe meines Lebens erlebt habe – ich habe unter sehr unterschiedlichen Ismen gelebt -, geht davon aus, dass andere kaputt sind, dass sie Kinder sind, die beaufsichtigt werden müssen, und dass der einzige Weg, sie zu „reparieren“ und die Welt zu verbessern, darin besteht, sie zu dem zu bekehren, was der Missionar für richtig hält.

Bekehrung, Überzeugung und Überredung zu einem vordefinierten ideologischen und physischen Zustand sind die Hauptziele des Missionars – sozusagen seine Mission – sei es ein Kreuzritter im traditionellen Sinne oder Leute wie Fauci Klaus Schwab.

Die Grundprämisse des Kreuzzuges des Missionars wird nie infrage gestellt, egal, was es ist, ob es richtig oder falsch ist – sei es die Vorstellung, dass eine Religion oder ein politisches System besser ist als andere und daher herrschen muss, die Vorstellung, dass „Impfstoffe Leben retten“, oder die allgemeine Religion des Pandemismus. Wer die Grundannahme infrage stellt, wird zum Ketzer, zum Staatsfeind, zu einer Gefahr, die es einzudämmen gilt.

Der Grad der Aufrichtigkeit und das Verhältnis von süßem Wohlwollen und mörderischer Gier variieren von Mensch zu Mensch, das ist ganz sicher so – aber der missionarische Geist versucht immer noch, letztlich zu dominieren – im Gegensatz dazu, die emotionale und theologische Stellung des Mitmenschen zu respektieren und ihm zu helfen, wenn er dazu geneigt ist, unter den Bedingungen, die die einzigartige und heilige Beziehung des anderen zur Natur und zum Göttlichen respektieren.

Ich habe viel Zeit meines Lebens damit verbracht, über den Missionsgedanken und seine Schäden nachzudenken. Hier ist eine poetische Fabel, die die Geschichte eines leidenschaftlichen kleinen Jungen erzählt, der mit Gewalt Akzeptanz suchte und am Ende verrückt wurde. Und hier ist ein Auszug aus dem Essay über den Missionsgedanken:

„Der heilende Geist befindet sich in einem dynamischen Zustand, in dem er Wissen und Führung aus dem spirituellen und physischen Bereich erlangt. Der heilende Geist ist ein liebevoller, offener Geist. Der heilende Geist ist demütig und hat Vertrauen in die manchmal schwer zu entschlüsselnde Weisheit des Universums (Gott, die spirituelle Welt, die Natur, das Mysterium des Lebens … wir alle haben unsere eigenen Worte, um mit dem Göttlichen zu kommunizieren) und konzentriert sich darauf, der anderen Person zu helfen, an ihren besten Platz zu gelangen, mit vollem Respekt für die Beziehung der anderen Person zum Mysterium des Lebens und für ihren freien Willen.“ „Weil der Heiler an die Weisheit des Universums glaubt, die Dinge in Ordnung zu bringen, selbst wenn wir es vermasseln, flippt er nicht aus wie verrückt, wenn der „Patient“ sich entscheidet, vielleicht „dumme“ Dinge zu tun … der Heiler weiß, dass wir alle unsere geheimnisvollen Wege gehen, und selbst unsere dümmsten Entscheidungen können uns helfen, unsere Weisheit und unser spirituelles Rückgrat zu entwickeln. Und am Ende, in dieser oder in der nächsten Welt, wird das Gleichgewicht wiederhergestellt … Der entscheidende Unterschied zwischen dem heilenden und dem missionarischen Geist ist also der Respekt vor dem Recht anderer Menschen, das zu wählen, was sie wählen, was auf dem Glauben an die Weisheit des Universums und auf tiefer, friedlicher Liebe beruht. (Ja, es ist viel einfacher, dies zu beschreiben, als es in die Tat umzusetzen, aber dennoch.)“ „Der missionarische Verstand hingegen flippt oft aus! Der Verstand des Missionars ist in einer Art statischem Zustand gefangen. Es gab einmal eine Zeit, da hat der Missionar vielleicht „die Wahrheit“ herausgefunden, und jetzt verspürt er den unwiderstehlichen Drang, diese Wahrheit allen in den Rachen zu schieben … oder sonst. Der Missionar neigt sehr dazu, seine eigenen Schlussfolgerungen über die Welt und das, was am besten zu tun ist (nicht nur für ihn, sondern für alle anderen), „Gott“, „der Wissenschaft“ und dem „öffentlichen Wohl“ zuzuschreiben, und er nutzt dieses Gefühl, ein göttliches Recht zu haben, zu missionieren, um zu drängen, zu drängen, zu drängen“. Und das Lustige ist, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass schöne, gute Menschen mit der allgemeinen Prämisse übereinstimmen, aber eine Ausnahme für ihre eigene „Mission“ machen, die nicht wie die Mission aller anderen ist und deshalb einzigartig „richtig“ ist. Ich habe das viele Male erlebt – mit Liebe und der Bereitschaft, von Herzen zu diskutieren – und in meinem eigenen Leben habe ich viel Arbeit geleistet, um den „Tyrannen im Spiegel“ einzudämmen, als meine wichtigste Art, den Großen Reset zu bekämpfen. Ja, ich glaube fest daran, dass der Missionary Mind die grundlegende Energie ist, die in der Vergangenheit viele verheerende „Great Resets“ angetrieben hat, und dass er auch den Great Reset von heute antreibt. Und dass wir, um dem Great Reset standzuhalten, den äußeren Tyrannen diese Energie entziehen müssen, indem wir sie in unserem Leben nicht produzieren. Das bedeutet nicht, ein Schwächling zu sein, es bedeutet nur, ausgeglichen zu sein und das Recht anderer aufrichtiger Menschen zu respektieren, ihr Mysterium zu ihren spirituellen Bedingungen zu gehen, ohne sie für ihre Ideen oder, sagen wir, ihre Entscheidungen bezüglich des so genannten „Impfstoffs“ zu verunglimpfen. Das bringt uns zu Emily Oster und ihrer „Pandemie-Amnestie“ – nicht, dass Emily persönlich den Großen Reset vorantreibt – aber Emilys aktuelle Sicht der Dinge scheint ihm zum Erfolg zu verhelfen.

Emily Oster. Das gebrochene Kind. Der Missionar

Vor kurzem habe ich einen Aufsatz mit dem Titel „Emily Oster: Das gebrochene Kind. The Missionary“ (Die Missionarin), in dem ich sehr detailliert darauf einging, wie die jahrhundertealte Missionsmentalität und die über mehrere Generationen hinweg von den Eltern an die Kinder weitergegebene Verwirrung und das Trauma – immer und immer wieder – einen Zustand herbeigeführt haben, in dem Emily sich berechtigt fühlte, eine Impfpflicht zu fordern – und dann um „Amnestie“ zu bitten, ohne den von ihr verursachten Missbrauch überhaupt anzuerkennen.

„Von ihrem Elfenbeinturm aus – wo sie mit anderen gleich gesinnten, vom Establishment anerkannten Wackelkandidaten herumhängt – bittet Emily um Verzeihung für die sauberen, vom Establishment geprägten Menschen wie sie, die nichts wussten. Sie bittet die sauberen Leute um Verzeihung dafür, dass sie verschiedene Dummheiten begangen haben, wie z. B. ihre eigenen Kinder zu erschrecken, indem sie „Soziale Distanzierung!!!“ schrien, wenn sie mit der Möglichkeit eines menschlichen Kontakts konfrontiert wurden – und die ehemals als widerstandsfähig bekannten Kinder möglicherweise für das ganze Leben traumatisierten.“

„Bemerkenswert ist, dass Emily bei ihrer Bitte um patrizische Ablässe immer noch nicht mit den schrecklichen Unreinen verkehren will. Sie will nichts mit dem Ungeziefer zu tun haben, das die vom Establishment geprägten Leute wie sie unter den Bus geworfen hatten – und dann dem Busfahrer begeistert applaudierten, als er ein paar Mal über ihre schreienden Körper hin- und herfuhr und ihre Körper und ihre unwürdigen, ‚falschen‘ und ‚gefährlichen‘ Ansichten platt machte, altmodisch und so.“

„Für mein Empfinden ist Emily ein klassischer Fall von gestörter emotionaler Entwicklung, ein gebrochenes Kind, das zu einem gefährlichen Erwachsenen heranwächst – eine geschwollene Managerin und Dienerin der Maschine, eine engstirnige, ‚erfolgreiche‘ Missionarin mit einer Axt, die umhergeht und alles abmurkst, was nicht dem Algorithmus entspricht – aufrichtig, obwohl es hilft, dass das Abmurksen der Andersdenkenden auch wirklich gut für ihre (ja, ein Wortspiel) missionarische Position ist.“

„Ich kann mir vorstellen, dass, wenn CNN ihr morgen sagen würde, dass Fauci ein Krimineller ist und dass sie auf die „Antivaxxer“ hören sollte, weil sie die neuen Propheten sind, und ihr das dann ein Jahr lang immer wieder auf dieselbe hypnotische Art und Weise sagen würde, würde sie wahrscheinlich sofort ihre Meinung ändern. Das ist das Problem mit den Wackelkandidaten – ein großer Enthusiasmus für die Dominanz innerhalb der vorgegebenen Parameter – aber kein emotionales Rückgrat und keine originellen Ideen!!!“

Am Ende bin ich empört und wütend, dass Leute wie Emily immer noch das Sagen haben – mit Hilfe der Maschine – und fühle mich wirklich schlecht für sie, ein gebrochenes Kind. Ich würde mit ihr reden. Ich würde ihr aus dem Herzen sprechen. Ich bin hier. Wird sie reden wollen?

Öffentliche Gesundheit, ein moderner Kreuzzug

Es ist viel gesagt worden, sowohl zum Thema Rockefeller-Medizin, über das ich bereits geschrieben habe, als auch zur öffentlichen Gesundheit im Allgemeinen. Was ich hervorheben möchte, ist der verrückte militärische Geist, der hinter all dem steht. Der Missionarsgeist.

In ihrem Buch „Vaccine Nation“ gibt Elena Conis, die im Allgemeinen eine „respektable“ Pro-Impfstoff-Haltung einzunehmen scheint (zumindest ist das mein Eindruck von ihrer Arbeit), einen gut begründeten, vernichtenden Überblick darüber, wie jedes Mal, wenn die FDA bereit war, einen neuen Kinderimpfstoff zu genehmigen, die betreffende Krankheit eine unheimliche Veränderung der öffentlichen Meinung (und der medizinischen Wissenschaft) erfuhr, von etwas, das kaum eine große Sache ist, zu einer sehr gefährlichen Seuche und einer unmittelbaren Bedrohung für alles Gute.

Ich frage mich, ob die triviale Korruption und die gefühllose Gier – an denen es zweifellos zu keiner Zeit gemangelt hat – so fruchtbar gewesen wären, wenn sie nicht auf den fruchtbaren Boden des ideologischen Besitzes des Missionsgedankens und des festen Glaubens an die Unfehlbarkeit der eigenen Überzeugungen gefallen wären.

Wenn man schließlich auf einer tiefen emotionalen Ebene akzeptiert, dass wir uns in einem Krieg mit der Natur befinden, dass wir diesen Krieg gewinnen können und dass Infektionskrankheiten der Feind Nr. 1 sind, den es auszurotten gilt – im Gegensatz zu der Entscheidung, darüber nachzudenken, was uns zu diesem verrückten Kreuzzug veranlasst hat und was wir falsch gemacht haben – dann ergibt es irgendwie Sinn, den Einsatz zu erhöhen. Etwas, auf eine verdrehte Art, die sich auf eine Sache konzentriert: „Hier ist ein Feind. Schieß!!!“

Verschwörungen, Mafia-Moral und Amnestie

Ich möchte die Geschichte mit einem Interview abschließen, das ich kürzlich mit Charles Eisenstein geführt habe, dem Autor eines schönen Essays mit dem Titel „Mob Morality and the Unvaxxed„.

