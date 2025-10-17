Alfredo Jalife-Rahme

Alexander Dugin, ein Philosoph, der für das traditionelle russische Denken charakteristisch ist, beschrieb Wladimir Putins Definition der Multipolarität. Weit entfernt von der vereinfachenden westlichen Vision, nach der mehrere Mächte an die Stelle der US-amerikanischen Hypermacht treten würden, weist er darauf hin, dass der russische Präsident mit dem linearen Denken bricht und das der Quantenphysik heraufbeschwört.

Gestern sezierte der russische Philosoph Alexander Dugin Putins Rede vor dem Waldai-Club – die ich aus geopolitischer Sicht angesprochen habe [1] –, die er als „philosophische Cyanotypie für die multipolare Welt“ bezeichnet und „zeigt, wie Quantenkomplexität, zivilisatorische Souveränität und strategischer Realismus eine neue Weltordnung bilden, die westliche Vereinfachungen herausfordert [2] ». Alexander Dugin kommentiert: Putins „Philosophie der Komplexität“ sei „eine Alternative zum westlichen globalistischen Modell“.