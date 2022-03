Dummheit, das Böse und der Niedergang der USA

Von Douglas Robert Casey: Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, Spekulant und der Gründer und Vorsitzende von Casey Research. Er beschreibt sich selbst als Anarchokapitalist, der von den Werken der Schriftstellerin Ayn Rand beeinflusst ist. Caseys Buch Crisis Investing aus dem Jahr 1979 stand 1980 knapp 29 Wochen in Folge auf Platz 1 der New York Times Non-Fiction-Bestsellerliste. Es war das meistverkaufte Finanzbuch des Jahres 1980 mit 438’640 verkauften Exemplaren.

Früher war Amerika ein Land der Freidenker.

„Sag, was du denkst, und denke, was du sagst.“ Diesen Satz hört man nicht mehr oft.

Es ist eher wie in der Welt von 1984, wo alles „doppelt gedacht“ wird. Man muss zweimal nachdenken, bevor man etwas in der Öffentlichkeit sagt. Man denkt dreimal nach, bevor man etwas sagt, wenn man in einer Flughafenschlange steht.

Bedauerlicherweise sind die USA nicht mehr das Land der Freien und die Heimat der Tapferen. Sie sind zu einem Land der geprügelten und winselnden Hunde geworden, die sich auf den Rücken rollen und sich einnässen, wenn sie mit Autorität konfrontiert werden.

Und warum sind die Amerikaner so? Lassen Sie mich zwei Gründe nennen – obwohl es noch viele weitere gibt.

Erstens fehlt es einfach an Tugendhaftigkeit. Schauen wir uns das Wort Tugend (englisch virtue) an. Es kommt vom lateinischen vir, was so viel wie männlich, ja sogar heldenhaft bedeutet. Für die Römer waren Tugenden Dinge wie Tapferkeit, Adel und Mut. Diese Tugenden entsprechen der Wurzel des Wortes.

Wenn die Menschen heute an Tugenden denken, denken sie an Glaube, Hoffnung, Nächstenliebe – die nichts mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes zu tun haben. Sie mögen als Tugenden in einem religiösen Sinn durchgehen. Aber außerhalb einer Sonntagsschule sind sie eigentlich Laster. Das verdient eine Diskussion, denn ich weiß, dass es viele schockieren wird. Aber das hebe ich mir für ein anderes Mal auf.

In der gesamten Gesellschaft wird ein Mangel an Tugenden und das Vorhandensein subtiler Laster unterstellt. Schlimmer noch: Offene Laster wie Geiz und vor allem Neid werden gefördert. Vor allem der Neid wird in den kommenden Jahren zu einem großen Laster werden. Er ist ähnlich wie Eifersucht, aber schlimmer. Neid sagt: „Du hast etwas, das ich haben will; ich werde versuchen, es dir wegzunehmen“. Neid sagt: „Du hast etwas, das ich haben will. Wenn ich es dir nicht wegnehmen kann, werde ich es zerstören und dich verletzen, wenn ich es kann“. Eifersucht und Neid scheinen die meisten Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei zu motivieren. Kein Wunder, dass sich Amerika im rapiden Niedergang befindet.

Ein zweiter Grund ist eine unsolide Philosophie. Die in den USA herrschende Philosophie basierte früher auf Individualismus und persönlicher Freiheit. Jetzt sind es Statismus und Kollektivismus. Aber die meisten Menschen denken nicht über Philosophie nach – oder haben nicht einmal eine konsistente Weltanschauung. Mehr denn je tun sie das, was ihnen im Moment als eine gute Idee erscheint.

Der Durchschnittsamerikaner hat Probleme. Aber seine Machthaber sind wieder etwas anderes. Die meisten Menschen, die in den USA regieren, sind entweder Dummköpfe oder Narren. Woher wissen wir, ob wir es mit einem Schurken oder einem Narren zu tun haben? Mit anderen Worten, haben wir es mit jemandem zu tun, der böse oder einfach nur dumm ist? Um ein aktuelles, aber klassisches Beispiel zu nennen: Haben Sie es mit einem Dick Cheney oder einem George W. Bush zu tun? Bevorzugen Sie den rüpelhaften Obama oder den rüpelhaften Biden? Den törichten Trump oder den törichten Pence? Es gibt kaum eine echte Wahl…

Im Moment ähneln die USA dem Planeten Mars, der von zwei Monden umkreist wird, Phobos und Deimos, Angst und Schrecken auf Griechisch. Die USA werden auch von zwei Monden umkreist, Kakos und Chazos, was auf Griechisch Böses und Dummheit bedeutet. Es ist schwer vorstellbar, dass die Gründerväter dies als Möglichkeit gesehen haben.

Eines der relativ wenigen Gesetze, an die ich glaube, ist das Paretosche Gesetz. Die meisten Menschen kennen es als die 80-20-Regel: 20 % der Menschen verrichten 80 % der Arbeit, 20 % begehen 80 % der Verbrechen und so weiter. Sie gilt auch für den Charakter und die Moral. Die meisten Menschen – 80 % – sind grundsätzlich anständig. Was ist mit den anderen 20 %? Nennen wir sie potenzielle Problemquellen, denn sie können in beide Richtungen gehen. Aber 20 % dieser 20 % – 4 % – sind die Soziopathen; sie haben durchweg schlechte Absichten. Normalerweise verstecken sie sich unter Steinen. Aber sie kommen gerne in Wahlzeiten zum Vorschein.

In normalen Zeiten, wenn alles gut läuft, können sie normal aussehen. Sie tragen die Post aus oder verkaufen Schuhe oder Aktien. Sie streicheln den Hund und spielen an den Wochenenden Softball. Aber wenn die Umstände in der Gesellschaft hässlich werden und einen bestimmten Punkt erreichen, fangen sie an, sich selbst zu entlarven. Der Rest der 20 % fängt an, mit ihnen mitzuschwingen. Das ist der Punkt, an dem wir uns in den USA gerade befinden. Es gilt das Paretosche Gesetz.

Viele Menschen glauben an den amerikanischen Exzeptionalismus. Man kann gut argumentieren, dass Amerika in der Vergangenheit außergewöhnlich war. Es ist faktisch richtig, dass Amerika das einzige Land ist, das auf den Prinzipien des Individualismus und der persönlichen Freiheit gegründet wurde. Es war tatsächlich anders. Es war etwas Besonderes, sogar einzigartig. Aber ich glaube nicht, dass das heute noch zutrifft.

Natürlich glauben alle Länder der Welt gerne, dass sie etwas Besonderes oder etwas Besseres sind als die anderen. Aber sie unterscheiden sich nur an der Oberfläche, auf triviale Weise. Keines – außer Amerika – schätzt Individualismus und persönliche Freiheit als Grundtugenden. Sehen Sie sich Russland im 20. Zu Zeiten der Sowjetunion war es eine phänomenale, alptraumhafte Katastrophe.

Sehen Sie sich Deutschland in den 30er und 40er Jahren an. In China herrschte unter Mao 30 Jahre lang ein institutionalisierter Massenmord in industriellem Maßstab. Das Gleiche gilt für viele andere Länder: Kambodscha, Ruanda, der Kongo. Es gibt Dutzende anderer Länder, in denen im letzten Jahrhundert blutiges Chaos herrschte. Aber nicht in den USA. Das war anders.

Was aber, wenn Amerika aufgehört hat zu existieren? Was, wenn es sich in einen weiteren Nationalstaat namens Vereinigte Staaten verwandelt hat, mit ganz anderen Idealen und Werten? Warum sollte es ein anderes Schicksal haben als diese anderen Länder? Ich sehe keinen Grund, warum das der Fall sein sollte.

Aber wenn 80 % der Amerikaner im Grunde anständige, wohlmeinende Menschen sind, was läuft dann schief und warum?

Lassen Sie mich drei Gründe nennen… obwohl es noch viele andere gibt.

Erstens: Wie ich bereits angedeutet habe, haben die Amerikaner keinen philosophischen Anker mehr. Sie teilen keinen nationalen Mythos mehr – Individualismus, persönliche Freiheit, Freigeist und freie Märkte werden jetzt verspottet. Sie haben vielleicht ein paar nebulöse Vorstellungen von Ethik, die sie bei den Pfadfindern aufgeschnappt haben. Aber sie glauben, dass alle politischen und wirtschaftlichen Systeme – und natürlich alle Kulturen – gleich gut sind. Die herrschende Philosophie ist eine Mischung aus Kulturmarxismus, Identitätspolitik, männerfeindlichem Feminismus und weißfeindlichem Rassismus.

Ich nehme an, das war unvermeidlich in einem Land, in dem eine große Mehrheit der Menschen dumm genug ist, vier Jahre und mehrere hunderttausend Dollar auszugeben, um mit diesen Werten indoktriniert zu werden.

Die zweite Sache ist die Angst. Sie ist ein vorherrschendes Gefühl in diesem Land unter der schrumpfenden Mittelschicht.

Verzweiflung und Apathie kennzeichnen die wachsende Unterschicht. Kein Wunder, dass sie am unteren Rand der Gesellschaft verankert sind. Nur wenige Menschen steigen aus der Unterschicht auf, weil sie so denken.

Und was ist mit der Oberschicht? Ihre vorherrschenden Gefühle sind Geiz und Arroganz; sie halten sich für überlegen, weil sie mehr Geld haben. In vielen Fällen sind sie nicht reich, weil sie etwas produzieren. Sondern weil sie Kumpane sind, die von der Geldflut der Fed oder der Lawine von Gesetzen und Vorschriften des Kongresses und des Präsidenten profitieren.

Amerika ist im Grunde immer noch ein Land der Mittelklasse, auch wenn es fast täglich weniger wird. Und Angst ist das vorherrschende Gefühl der Mittelschicht. Angst, alles zu verlieren, was sie haben. Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Angst, die Kreditkartenzahlungen, die Raten für das Auto oder die Hypothek nicht mehr bezahlen zu können. Angst, dass sie es sich nicht leisten können, ihre Kinder aufs College zu schicken – was im Übrigen ein Fehler ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Das ganze Land wird von der Angst getrieben… und das ist nicht gut so. Deimos und Phobos, die beiden Monde, die den Mars umkreisen, umkreisen jetzt die USA, ebenso wie Kakos und Chazos.

Der dritte und vielleicht wichtigste Grund für den Niedergang der USA – neben dem Fehlen eines philosophischen Ankers und einer Atmosphäre der Angst – ist ein reflexartiger Glaube an die Regierung.

Früher waren die Vereinigten Staaten eher mit der Schweiz vergleichbar, dem bei weitem wohlhabendsten Land in Europa. Wenn man die Schweizer fragt: „Wer ist der Präsident der Schweiz?“, kann einem das kaum jemand sagen. Das ist akademisch. Aber das interessiert niemanden. Er tut nichts. Die Politik spielt keine große Rolle in ihrem Leben.

Aber in den USA sehen die Menschen die Regierung heute als Füllhorn an. Die Menschen erwarten, dass sie alle ihre Probleme löst. Und das ist ein echtes Problem. Der Staat ist eine echte Wachstumsbranche, die die schlimmsten Menschen anzieht. Die Regierung zieht unweigerlich die Soziopathen – die 4 % und die 20 % – an. Washington zieht Soziopathen an wie ein Haufen Hundekot die Fliegen.

Es ist vollkommen vorhersehbar. Und warum ist das so? Mao hat es am besten ausgedrückt: „Die Macht des Staates kommt aus dem Lauf einer Waffe. Bei der Regierung geht es darum, dass einige Leute andere Leute kontrollieren. Das ist es, was Soziopathen anzieht, und deshalb gehen sie nach Washington.

Aber genug der schlechten Nachrichten… was ist es, das die Dinge in der Welt besser macht? Nun, es gibt zwei Dinge.

Das eine ist die Technologie. Die gute Nachricht ist, dass heute mehr Wissenschaftler und Ingenieure leben als in der gesamten Erdgeschichte zuvor zusammen. Und sie sorgen dafür, dass wir die Natur immer besser kontrollieren können. Für die meisten Menschen ist das Leben nicht mehr „einsam, arm, gemein, brutal und kurz“, wie Hobbes sagte. Die Technologie schreitet mit der Geschwindigkeit des Mooreschen Gesetzes voran. Und das verbessert den Lebensstandard.

Der zweite Punkt ist das Sparen. Menschen sind, wie Eichhörnchen, genetisch so veranlagt, dass sie mehr produzieren als sie verbrauchen. Die Differenz zwischen Produktion und Verbrauch kann gespart werden. Das schafft Kapital. Und Kapital ermöglicht Technologie. Diese Schaffung von Wohlstand sollte weitergehen, es sei denn, es kommt zu einem Weltkrieg. Oder die meisten Regierungen der Welt verhalten sich eher wie Venezuela oder Zimbabwe…. Was durchaus möglich ist.

Abschließend habe ich also einige gute und einige schlechte Nachrichten.

In der sich abzeichnenden Großen Depression wird der größte Teil des realen Reichtums auf der Welt immer noch existieren. Es wird nur den Besitzer wechseln.

Hoffentlich gehören Sie zu denjenigen, die davon nicht negativ betroffen sind.

