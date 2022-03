Video: US-Senator Rand Paul erklärt Fauci zur „Gefahr“ für die Gesellschaft

Senator Rand Paul erklärte am Mittwoch, Anthony Fauci sei eine „Bedrohung“ für die Gesellschaft und weigere sich, zuzugeben, dass er in Bezug auf die Pandemie in fast allen Punkten falsch lag, weil er immer noch davon besessen sei, die Menschen zu kontrollieren.

In einer Sendung auf Fox News sagte Paul: „Wenn Sie an Dr. Fauci glauben, sollten Sie sich sofort Aufkleber besorgen und sicherstellen, dass sie auf dem Boden liegen, und einen Maßstab, damit Sie wissen, dass Sie einen Meter von den Menschen entfernt sind.“

„Und Plexiglas“, fügte Paul hinzu, „tragen Sie Plexiglas mit sich herum, weil Dr. Fauci glaubt, dass es irgendwie, Sie wissen schon, das Virus von Ihnen weg reflektiert.“

„Nichts von dem, wofür er sich eingesetzt hat, hat funktioniert“, behauptete Paul in Bezug auf die COVID-Beschränkungen.

Der Senator drängte weiter darauf, „das Interessante ist – und das will er der Öffentlichkeit nicht zugestehen – wenn man eine Blutprobe von 1.000 Menschen in den Vereinigten Staaten nimmt und misst, ob sie Antikörper gegen das Virus oder Antikörper gegen den Impfstoff haben, sind es über 95%. Deshalb kommen wir damit besser zurecht.“

„Das Virus ist zu einer weniger virulenten oder weniger tödlichen Form mutiert. Aber er will es nicht zugeben, weil er so sehr damit beschäftigt ist, Aufkleber auf den Boden zu kleben, Masken auf das Gesicht zu setzen und Schutzbrillen aufzusetzen“, so Paul weiter.

„Der Kerl ist eine Bedrohung, und er hat von Anfang an mit nichts Recht gehabt“, drängte Paul.

Paul wies auch darauf hin, dass Fauci dafür gesorgt hat, dass wirksame COVID-Behandlungen, einschließlich monoklonaler Antikörper, zurückgehalten wurden.

„Wenn man wartet, bis man krank im Krankenhaus liegt, wird man sie nicht bekommen. Anthony Fauci und die Regierungsärzte haben diktiert, dass man als stationärer Patient keine monoklonalen Antikörper bekommen kann, das ist eine echte Tragödie. Aber es gibt Behandlungen, und die Menschen müssen wissen, was sie sind“.

Paul hat letzte Woche versucht, im Senat einen Änderungsantrag einzubringen, um zu verhindern, dass jemals wieder jemand ein Gesundheitsdiktator wie Fauci wird.

Vor der Abstimmung schrieb Paul, dass „keine Person die alleinige Befugnis haben sollte, die Wissenschaft zu diktieren, vor allem, wenn diese eine Person nie die Wissenschaft verfolgt hat“, und betonte weiter, dass „zwei Jahre lang unser Leben von kleinlichen Tyrannen und machthungrigen Bürokraten gefangen gehalten wurde.“

Während Pauls Bemühungen, eine Abstimmung über die Abschaffung der Maskenpflicht zu erzwingen, im Senat erfolgreich waren, scheiterte der Änderungsantrag von Fauci daran, dass alle Demokraten und sechs Republikaner, darunter Mitt Romney, dagegen stimmten.