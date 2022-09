Durch die Hintertür sendet das Weiße Haus mehrfache Nuklearwarnungen an den Kreml

Wie die Washington Post berichtet, hat die Regierung von Joe Biden über Geheimkanäle mehrere Warnungen an Russland vor einem möglichen Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine verschickt. Die Botschaften des Weißen Hauses an Russland waren absichtlich nichtssagend, um in Moskau Unsicherheit darüber zu erzeugen, was die USA tun würden, wenn Russland seine ultimative Waffe einsetzt.

Das Weiße Haus hat diese Botschaft seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehrmals verschickt, so die US-Beamten, die mit der Post sprachen. Die Kommunikation des Weißen Hauses mit dem Kreml ist absichtlich vage gehalten.

„Die Vereinigten Staaten senden seit mehreren Monaten private Mitteilungen an Moskau, in denen sie die russische Führung vor den schwerwiegenden Folgen warnen, die der Einsatz einer Atomwaffe nach sich ziehen würde, so die US-Beamten, die sagten, dass die Mitteilungen das unterstreichen, was Präsident Biden und seine Berater öffentlich geäußert haben“, schrieb die Post.

Die Regierung Biden glaubt, dass diese unspezifischen Drohungen Russland durch „strategische Unklarheit“ abschrecken werden. „Strategische Ambiguität“ ist eine absichtlich unklare Politik, die den Feind dazu veranlasst, nicht zu handeln, weil er befürchtet, er könnte eine rote Linie überschreiten, ohne es zu wissen.

Fast 50 Jahre lang verfolgten die USA gegenüber Taiwan eine Politik der „strategischen Ambiguität“. Durch die Weigerung, sich zur Verteidigung der Insel zu verpflichten, hat Washington Taipeh davon abgehalten, die Unabhängigkeit zu erklären. Gleichzeitig hat die Andeutung, Taiwan verteidigen zu können, China davon abgehalten, aggressiver gegen die Insel vorzugehen.

Biden hat jedoch Schritte unternommen, um die „strategische Zweideutigkeit“ gegenüber Taiwan aufzugeben. Seit seinem Amtsantritt hat Biden viermal gesagt, er würde für Taipeh in den Krieg ziehen.

Präsident Wladimir Putin warnte letzte Woche, er könne einen Atomschlag zur Verteidigung des russischen Territoriums anordnen. Putins Drohung war die direkteste Warnung Moskaus, dass es Atomwaffen einsetzen könnte. „Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir ohne Zweifel alle verfügbaren Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen – das ist kein Bluff“, sagte Putin.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew schien diesen nuklearen Schutzschirm auf ukrainische Gebiete auszudehnen, die Moskau zu annektieren plant. Der Kreml plante eine Reihe von Volksabstimmungen in den von ihm kontrollierten Gebieten der Ukraine. Wenn die Abstimmung wie erwartet ausfällt, werden diese Regionen den Beitritt zu Russland beantragen, was Moskau akzeptieren wird.

They said NATO expansion wouldn't be escalatory. It was.



They said giving Ukraine long-range weapons wouldn't be escalatory. It was.



Now they promise Putin is bluffing. Do you trust them? pic.twitter.com/GITpU5FQnJ — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) September 21, 2022

The Post says it is unclear if the White House reissued the threat after Putin’s statement this week. In January, Moscow and Washington reaffirmed the statement, „nuclear war can never be won, and must never be fought.“