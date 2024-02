Von Ilya Tsukanov

Die „New York Times“ hat am Sonntag eine große Enthüllung über die Operationen des US-Geheimdienstes CIA in der Ukraine veröffentlicht, die Details über die Einrichtung eines Dutzends geheimer Geheimdienststützpunkte in der Nähe der russischen Grenze enthält. Sputnik wandte sich an den ehemaligen CIA-Offizier Larry Johnson, um die Spreu vom Weizen in diesem Bericht zu trennen.

Das russische Außenministerium hat den NYT-Bericht vom Sonntag über die Operationen der CIA in der Ukraine seziert und die Behauptung der Zeitung in Frage gestellt, dass die aktive Beteiligung westlicher Geheimdienste in dem Land erst nach dem Euromaidan-Putsch vom Februar 2014 begann.

„Die CIA hat Kiew geholfen, seine Spione auszubilden, und zwar nicht nur Spione, sondern regelrechte Militante, Extremisten, Terroristen, Schläger. Alle. Und eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, dass diese Kette in Gang gesetzt wurde, ereignete sich in den Jahren 2013-2014. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte als Reaktion auf den Bericht der NYT. „Unter dem Deckmantel der demokratischen Kräfte und der Zivilisten wurden diejenigen, die am Maidan teilnahmen, vor allem in Stützpunkten in Polen und den baltischen Staaten ausgebildet. Und wir haben darüber gesprochen„, sagte sie.

Die Nachrichtendienste der NATO-Staaten hätten lange vor der Eskalation von 2022 daran gearbeitet, Stützpunkte und andere Infrastrukturen in der Ukraine zu errichten, sagte die Sprecherin, und zwar nicht nur an der Grenze zu Russland, sondern im ganzen Land.

„Das wirft die Frage auf, warum die New York Times erst jetzt ihre Besorgnis darüber äußert. Wir haben alle Informationen öffentlich gemacht. Warum hat die amerikanische Presse jahrelang geschwiegen?„, fragte sie.

Der Times zufolge hat die CIA über einen Zeitraum von acht Jahren bis 2016 ein Dutzend geheimer Spionagebasen in der Ukraine in der Nähe Russlands eingerichtet. Die Geheimdienst-„Partnerschaft“ begann angeblich „vor einem Jahrzehnt“, nachdem der vom Maidan ernannte Spionagechef Valentyn Nalyvaichenko den damaligen CIA-Direktor John Brennan und den MI6 kontaktiert und sie gebeten hatte, den Sicherheitsdienst der Ukraine (ukrainische Abkürzung SBU) „von Grund auf“ wieder aufzubauen.

Lügen, um ein Narrativ aufzubauen

„Sie lügen über die Rolle der USA in diesen frühen Phasen“, sagt der ehemalige CIA-Analyst und Experte für Terrorismusbekämpfung im Außenministerium Larry Johnson.

„Sie lügen über die Rolle der USA und Großbritanniens bei der Vorbereitung des Putsches und der Ereignisse auf dem Maidan. Sie tun so, als ob der Maidan stattgefunden hätte und die CIA im Nachhinein kontaktiert worden wäre. Nun, das ist nicht wahr“, sagte Johnson gegenüber Sputnik und deutete an, dass die NYT versucht, ein Narrativ über den Putsch, den Zwischenfall mit dem Malaysia-Airlines-Flug MH17, die „Russland-der-Aggressor“-Geschichte, die die strafende „Anti-Terror-Operation“ der Ukraine im Donbass ab 2014 ignoriert, usw. zu schaffen.

„In der Geschichte gibt es eine Desinformation nach der anderen“, so der Observer.

„Und dann heißt es, die Vereinigten Staaten hätten versucht, die Ukraine davon abzuhalten, all diese Terroranschläge auszuführen. Es ist also wirklich so, als ob wir versuchen würden, die Botschaft zu vermitteln, dass diese Angriffe auf Russland nicht die Schuld der Vereinigten Staaten waren, sondern dass die Ukrainer auf eigene Faust gehandelt haben“, was eine weitere offensichtliche Unwahrheit ist, so Johnson.

„Wir haben Verbindungen [zu ukrainischen antisowjetischen und antirussischen Elementen], die bis ins Jahr 1955 zurückreichen. Ich meine, die Rolle der CIA im Umgang mit den Banderiten reicht bis in die späten 1940er und frühen 1950er-Jahre zurück. Sie versuchen darzustellen, dass es sich hier um eine neue Beziehung handelt, die erst in den letzten 10-15 Jahren entstanden ist. Das ist Unsinn“, betonte der ehemalige CIA-Analyst.

„Die Ratten verlassen langsam das sinkende Schiff“

Auf die Frage nach den wahrscheinlichen Beweggründen für die Veröffentlichung der Enthüllung in dieser Phase des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, während Russland im Donbass vorrückt und die Waffenhilfe der USA und Europas für Kiew bedroht ist, deutete Johnson an, dass dies ein Signal dafür sein könnte, dass Washington beschlossen hat, sein ukrainisches Projekt zu beenden.

„Ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass das Ende der Ukraine nahe ist. Das ist der einzige Grund, warum sie es jetzt durchsickern lassen. Weil die Ukrainer selbst diese Informationen herausgeben“, sagte Johnson. „Es ist ein Zeichen dafür, dass die Ratten beginnen, das sinkende Schiff zu verlassen. Das ist ihre Art zu sagen, dass es nicht die Schuld der Vereinigten Staaten ist. Wir haben alles getan, was wir konnten, es sind diese verrückten Ukrainer“. Das ist Teil einer ‚Schuldzuweisung an die Ukraine‚“, so der Observer.

Was das Dutzend geheimer Stützpunkte angeht, die in dem Artikel erwähnt werden, äußerte sich Johnson zuversichtlich, dass Russland von diesen Einrichtungen wusste und wahrscheinlich Maßnahmen ergriffen hat oder ergreifen wird, um sie zu beseitigen.

„Wenn ich der russische Geheimdienst wäre, würden Sie diese Anlagen in die Luft jagen“, sagte er. „Die Stützpunkte werden nicht so nahe an russischem Territorium liegen, weil die Russen sie leicht ausschalten können. Und sie übertreiben fast mit der Art der gesammelten Informationen. Nochmals: Wenn die CIA wirklich so arbeiten würde, wie es von der CIA erwartet wird, dann hätte sie bereits menschliche Quellen im SBU rekrutiert. Dann hätten sie Informationen weitergegeben, ohne dies zuzugeben oder zu bestätigen. Aber das war nicht der Fall. Es handelt sich um einen sogenannten offenen Verbindungsdienst, d. h. die Informationen werden ungehindert weitergegeben.“

Basen sind keine Überraschung für Russland

Die CIA „richtet in jedem befreundeten Gebiet Stützpunkte ein. Das sind Stützpunkte, die die Arbeit der CIA erleichtern“, einschließlich technischer, operativer und menschlicher Aufklärung, sagt Rustem Klupow, ein russischer Reserveoberst, Held Russlands und Veteran des militärischen Geheimdienstes.

„Für einen Militärspezialisten in den Bereichen Nachrichtendienst und Spionageabwehr sind [die Details über die 12 geheimen CIA-Stützpunkte in der Ukraine] keine sensationellen oder unglaublichen Neuigkeiten“, sagte Klupow gegenüber Sputnik und wies darauf hin, dass ähnliche Einrichtungen in Georgien und anderen postsowjetischen Republiken existieren, in die US-Spione eingeladen wurden. „Die Basen werden benötigt, um ihre Labors, ihre technische Geheimdienstausrüstung und Einrichtungen für die Stationierung von Agenten oder Spezialkräften des Geheimdienstes unterzubringen“, um nicht die gesamte Infrastruktur über den Ozean schleppen zu müssen.

„Die CIA ist eine Spionageorganisation, eine militärisch-politische Organisation, deren Hauptziel es ist, günstige Bedingungen für die Soft Power der USA zu schaffen oder mit Hilfe von Spezialoperationen, einschließlich spezieller Spionage- und Sabotageoperationen. Deswegen finden überall dort, wo die Spuren der CIA zu finden sind, faulige, übelriechende Aktivitäten und Ereignisse statt“, so der Observer.

Ähnliche Basen wurden im Vorfeld der Proteste des so genannten Arabischen Frühlings im Jahr 2011 geschaffen, sagte der erfahrene russische Offizier und merkte an, dass sich die CIA für den bevorstehenden Konflikt in Osteuropa „auf die Araber vorbereitet“ habe, wobei das letztgenannte Projekt unter anderem darauf abziele, einen Keil zwischen Nachbarn und brüderliche Völker zu treiben.

Die Amerikaner spielen das lange Spiel

„Die Amerikaner spielen das lange Spiel“, betonte Klupov. Washington habe dies bereits im Ersten Weltkrieg in Europa getan, „indem es ihnen zunächst Waffen lieferte und dann die Dividende abzog. Sie spielten auf allen Kriegsschauplätzen auf lange Sicht und schufen dort, wo eine schnelle Machtergreifung nicht möglich war, langfristige Projekte. Und die Ukraine als Teil der UdSSR und der Sowjetunion als Ganzes war ein Programm, bei dem sie das lange Spiel spielten.“

„Es war nicht schwer zu erraten, dass Offiziere der ukrainischen Armee, die sich bei der CIA einschmeicheln wollten, ihr alle möglichen geheimen Dokumente aus der Sowjetzeit bis hin zu den friedlichen Beziehungen Russlands zur Ukraine nach dem Zusammenbruch der UdSSR zur Verfügung stellten. Das wird erst jetzt offiziell gesagt“, sagte der pensionierte Offizier über den NYT-Artikel und seine „Enthüllungen“.

„Das Hauptziel ist der Zusammenbruch Russlands. Sie brauchen nicht Russland selbst, sondern die natürlichen Ressourcen, die es besitzt“, betonte Klupov und wies darauf hin, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine wie jeder moderne Konflikt im Kern wirtschaftlich ist.

„Während der Sowjetzeit haben wir politische Antagonismen, Klassenantagonismen in den Vordergrund gestellt. Jetzt haben wir diese Klassenantagonismen [mit den Vereinigten Staaten, Anm. d. Red.] Aber die Widersprüche bleiben bestehen“, und wurden nun als „Geopolitik“ umformuliert.

Hätte Russland seine Militäroperation in der Ukraine nicht vor zwei Jahren eingeleitet, wäre es gezwungen gewesen, aus erster Hand mitzuerleben, wie „die russischen Bewohner des Donbass niedergetrampelt und das Gebiet in verbrannte Erde verwandelt wird. Und dann hätten wir amerikanische Stützpunkte mit all ihren neuesten Waffen direkt neben uns.