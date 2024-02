Was ist der „Great Reset“?

Kim Dotcom

David Webb beschreibt es am besten in seinem Buch „The Great Taking“. Es ist ein absichtlicher Zusammenbruch, der von den Eliten über den Tiefen Staat und die Zentralbanken inszeniert wird, um die Menschen in die Armut zu treiben und sie von ihrer neuen digitalen Währung (CBDC) abhängig zu machen, mit der sie alles kontrollieren können.

Der rechtliche Rahmen dafür ist bereits geschaffen. Viele Menschen in Europa und den USA fragen sich, warum sich ihre Regierungen so verhalten, dass sie ihren Bürgern schaden. Kriege, unkontrollierte Einwanderung, Einschränkungen für Landwirte wegen des Klimawandels, Angriffe auf Familienwerte, die endlose Schaffung von Spaltungen durch die Medien und die Destabilisierung der Industrie.

Das ist kein Zufall, sondern Absicht. Die globalistischen Eliten wissen, dass das westliche System der unhaltbaren Verschuldung und des Gelddruckens endet. Die BRICS-Staaten wissen das auch und haben ein alternatives globales Finanzsystem geschaffen, um den unvermeidlichen Zusammenbruch des Westens zu verhindern.

Dies ist die eigentliche Quelle der Spannungen zwischen dem Westen und Russland/China. Die Entdollarisierung des Welthandels macht den Global Reset nicht global und bietet denjenigen, die sich weigern, daran teilzunehmen, eine Alternative. Sie ist ein Hindernis für den globalen Schuldenerlass, den der Westen anstrebt, indem er der Welt sein neues Finanzsystem aufzwingt. Sie haben nicht vor, ihre Schulden zu bezahlen.

Der Westen will sein gescheitertes System durch ein neues globales System totalitärer Kontrolle ersetzen. Digitale Währungen (CBDC) kombiniert mit Überwachung und einem sozialen Kreditsystem, das den Zugang zu Geld einschränkt, wenn man gegen seine Regeln verstößt. Sie wollen die Möglichkeit haben, Sie auf individueller Ebene zu sanktionieren, so wie sie Länder sanktionieren, die sich nicht an die regelbasierte Ordnung der USA halten.

Papiergeld wird es nicht mehr geben. Unabhängige digitale Währungen werden verboten. Ihre Fähigkeit, Rechnungen zu bezahlen und Lebensmittel zu kaufen, wird von Ihrem Verhalten abhängen. Das ist das Ende der Meinungsfreiheit und des Protests. KI wird darauf trainiert, das Verhalten von Milliarden von Menschen zu kontrollieren. Ihr werdet alle Sklaven sein.

Aber um ein solches System zu akzeptieren, muss es erst richtig schlimm werden. Kriege, Pandemien, Armut, Lebensmittelknappheit und steigende Kriminalitätsraten. Sie werden Ihr neues System nur akzeptieren, wenn Sie glauben, dass es der beste Weg aus der Hölle ist. Sie sind dabei, diese Hölle absichtlich zu schaffen.

Ich glaube, dass sich viele Führer ihren Platz in diesem totalitären Traum gesichert haben. Sie führen den finsteren Plan der WEF-Eliten aus. Sie werden ein privilegiertes Leben führen und ohne Einmischung regieren. Sie werden für ihre Verbrechen nicht zur Rechenschaft gezogen und nicht kritisiert. Sie glauben, dass dieses neue System für eine bessere Welt notwendig ist. Besser für sie, nicht für Sie.

Das ist die Zukunft, die sie wollen.

Was werden Sie dagegen unternehmen?

What is the ‘Great Reset’?



David Webb describes it best in his book ‘The Great Taking’. It’s a deliberate collapse engineered by the elites via the Deep State and Central Banks to force people into poverty and make them dependent on their new digital currency (CBDC) giving them…