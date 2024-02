Grüne Milliardäre drängen Hollywood zu Armageddon-Klimabotschaften in Filmen

Grüne Milliardäre investieren Geld in diskrete Kampagnen, um Hollywood-Autoren davon zu überzeugen, das Klima in zukünftigen Film- und Fernsehdrehbüchern zu katastrophalisieren. Eines ihrer Hauptinstrumente ist Good Energy, das den Drehbuchautoren sagt, dass das Zeigen von Wut, Depression, Trauer oder anderen Emotionen im Kontext der Klimakrise „die Charaktere nur glaubwürdiger macht“. Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Good Energy wird von mehreren milliardenschweren Stiftungen finanziert, darunter Bloomberg Philanthropies, der Sierra Club und der Climate Emergency Fund, der teilweise von Aileen Getty finanziert wird und einer der Zahlmeister der Just Stop Oil-Kampagne ist.

Good Energy hat sich zum Ziel gesetzt, Klimawarnungen in alle Arten von Filmen einzubauen, „besonders“ wenn es nicht um das Klima geht. Mit Unterstützung von Bloomberg hat die Organisation kürzlich Good Energy – A Playbook for Screenwriting in the Age of Climate Change“ veröffentlicht. Sie behauptet, das Playbook sei „jetzt der Leitfaden für die Industrie, um das Thema Klima in jede Handlung und jedes Genre zu integrieren“. Wie fast alle grünen Kampagnengruppen gäbe es Good Energy nicht ohne die Unterstützung von Milliardären. Diese Organisationen streben eine supranationale kollektivistische Netto-Null-Lösung für einen angeblichen Klimanotstand an. Good Energy räumt ein, dass es ohne diese Finanzierung nicht existieren würde und fügt hinzu: „Als Mitarbeiter und Unterstützer hat jeder einen einzigartigen Beitrag geleistet, für den wir unendlich dankbar sind“.

Bloomberg Philanthropies, die steuerbegünstigte „Wohltätigkeitsorganisation“, die das Vermögen des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg verteilt, erklärte bei der Ankündigung der Veröffentlichung des „Playbook“, dass „präzise und verständliche Geschichten über die Auswirkungen des Klimawandels und Lösungen die öffentliche Unterstützung erhöhen und Entscheidungsträger motivieren können“. Regelmäßige Leser des Daily Sceptic werden sich daran erinnern, dass milliardenschwere Stiftungen weltweit die Öffentlichkeit informieren, indem sie eine Vielzahl von Medien-, politischen und akademischen Aktivitäten finanzieren. Die meisten großen gemeinnützigen Organisationen, die versuchen, die Nutzung von Kohlenwasserstoffen zu stoppen, werden aus diesen Quellen finanziert. Nur wenige grüne Kampagnen entstehen heute an der Basis. So verliert die Grüne Partei in Großbritannien bei Wahlen die meisten ihrer Sitze.

Da wir uns im La-La-Land befinden, hat Good Energy einige wichtige Ratschläge für Autoren, die klimafreundliches Handeln normalisieren wollen. „Stellen Sie sich vor, wie eine Figur aussieht, wenn sie sich vegetarisch ernährt (Michelin-Sterne-Restaurant, ja!), an einer Demonstration teilnimmt oder alte Kleidung recycelt. Und wenn die Geschichte eine Jacht erfordert, warum nicht eine mit Solarantrieb? Letztere Idee könnte Leonardo DiCaprio gefallen, aber Privatflugzeuge, das bevorzugte Transportmittel vieler Hollywoodstars, könnten ein Problem darstellen. Ist Scheinheiligkeit bei all dem ein Problem? Nicht laut Playbook, das den Klimaaktivisten Bill McKibben zitiert: „Heuchelei ist der Eintrittspreis in diesen Kampf. Für die Plebs, die Gammons, die Überflieger und die Bedauernswerten heißt das natürlich: „Ihr tut, was man euch sagt, und ändert euer Leben radikal – uns ist das vollkommen egal“.

Natürlich ist die Klimakrise allein nicht genug für die überdrehten Umweltschützer. Sie ist nicht losgelöst von anderen kritischen gesellschaftlichen Themen wie Rassismus, Sexismus, wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und Krieg. Das Playbook stellt fest: „Indigene Völker sind die ersten Klimawissenschaftler, und indigene Völker führen uns durch diese Klimakrise“. Das Klima kann eine „generative Linse sein, durch die man jedes Thema oder jeden Charakter betrachten kann“, heißt es im Playbook. In Unterhaltungsfilmen, so Good Energy, ist die emotionale Wahrheit genauso wichtig wie die wörtliche Wahrheit“.

Good Energy wurde 2019 gegründet und scheint in der Filmindustrie an der US-Westküste an Einfluss und Dienstleistungen zu gewinnen. Rolling Stone berichtete kürzlich über das Unternehmen in einem Artikel mit dem Titel „How Hollywood is Crafting A New Climate Change Narrative“. Eines der herausragenden Projekte von Good Energy im vergangenen Jahr war die Zusammenarbeit mit Scott Z Burns an der Serie Extrapolations für Apple TV+. Es soll die erste Mainstream-Serie sein, die sich ausschließlich mit dem Thema Klima beschäftigt. Meryl Streep spielt die Hauptrolle in acht miteinander verknüpften Geschichten, die sich über 33 Jahre erstrecken und die Auswirkungen des Klimawandels auf Familie, Arbeit, Glauben und Überleben untersuchen. Der Rolling Stone berichtet, dass das Unternehmen sich dafür einsetzt, dass innerhalb von drei Jahren 50 % der aktuellen Fernseh- und Kinofilme den Klimawandel thematisieren.

Es überrascht nicht, dass die Macht von Film und Fernsehen, ein großes Publikum zu beeinflussen, genutzt wird, um eine politische Botschaft zu verbreiten. Während der COP 26 in Glasgow im Jahr 2021 haben sich sieben britische Seifenopern, darunter Coronation Street und Eastenders, zusammengetan, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die meisten Handlungsstränge wurden ungeschickt in bestehende Geschichten eingefügt, und in Zeiten sinkender Einschaltquoten scheint das Experiment nicht wiederholt zu werden.

Dennoch setzen die Milliardäre alles daran, die Botschaft vom Klima-Armageddon in allen Medien zu verbreiten. Während ich diese Zeilen schreibe, lernt der BBC-Klimareporter Marco Silva während eines sechsmonatigen Sabbaticals beim Oxford Climate Journalism Network, wie man über das Thema Mango improvisiert. Zu den bisherigen Geldgebern des Kurses gehört der Europäische Klimafonds, der von Sir Christopher Hohn, dem Finanzier von Extinction Rebellion, unterstützt wird. Frühere Kursteilnehmer wurden aufgefordert, eine Frucht, z.B. eine Mango, zu pflücken und zu diskutieren, warum sie aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels nicht mehr so gut schmeckt wie im Vorjahr.

La La Land trifft auf die Fantasiewelt von BBC Verify.