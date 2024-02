Trump will NATO als Erpressungsinstrument erhalten

Die Angst vor einem NATO-Austritt wächst, während Trump versucht, wieder an die Macht zu kommen – NY Times, 9. Dezember 2023

Ich habe keine Beweise gefunden, die diese Schlagzeile rechtfertigen würden. Tatsächlich stellen die Autoren fest:

Während er versucht, das Weiße Haus zurückzuerobern, hat Trump wenig über seine Absichten gesagt. Auf seiner Wahlkampf-Website findet sich ein einziger kryptischer Satz: „Wir müssen den unter meiner Regierung begonnenen Prozess einer grundlegenden Neubewertung des Zwecks und der Rolle der NATO zu Ende führen.“ Er und sein Team weigern sich, dies näher zu erläutern.

Trumps aufrührerische Äußerungen zur NATO lassen Europa erschaudern – CNN, 12. Februar 2024

Der wahre Grund für die Erschütterung ist, dass Trump versucht, die NATO zu benutzen, um Mitgliedsstaaten zu erpressen, mehr Waffen aus US-Produktion zu kaufen:

[1] Als der ehemalige Präsident am Samstag andeutete, er werde Russland mit jedem NATO-Mitglied, das sich nicht an die Ausgabenrichtlinien hält, „machen lassen, was es will“, war die Wirkung akut.

Er erinnerte an ein Gespräch mit einem „großen“ NATO-Verbündeten – es war nicht klar, wen er meinte oder wann das Gespräch stattfand -, der sich geweigert habe, das empfohlene Äquivalent von 2% seines BIP für Verteidigung auszugeben, aber dennoch von den USA die Zusicherung verlangte, dass er im Falle eines russischen Angriffs geschützt würde. Trump sagte, er werde eine solche Zusicherung nicht geben, da der Verbündete „säumig“ sei und der russische Präsident Wladimir Putin sich frei fühlen solle, seinen Willen durchzusetzen.

Trumps NATO-Drohung reflektiert eine breitere Veränderung von Amerikas Platz in der Welt – NY Times, 15. Februar 2024

Bei dieser „Drohung“ ging es wieder einmal nur darum, andere Länder zu erpressen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben:

Als der ehemalige US-Präsident Donald J. Trump am vergangenen Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina erklärte, er werde Russland ermutigen, NATO-Verbündete anzugreifen, die „nicht zahlen“, gab es schockierte Blicke in Washington, London, Paris, Tokio und anderswo auf der Welt.

Niemand war schockiert. Die USA und Trump spielen dieses Spiel, seit es die NATO gibt.

Trump hat die NATO nicht verlassen, aber eine mögliche zweite Amtszeit alarmiert die Verbündeten – Washington Post, 19. Februar 2024

Trumps Provokation, die er vor einer jubelnden Menge von Tausenden in Conway, South Carolina, vortrug, entsprach weitgehend seiner Haltung zur NATO, die er mindestens seit den 1980er-Jahren vertritt. In mehreren Beiträgen in den sozialen Medien forderte er die Verbündeten auf, „mehr zu zahlen“, und deutete an, dass er mit dem Rückzug der USA Druck auf sie ausüben wolle, ihre eigenen Militärausgaben zu erhöhen.

In dem Artikel wird kein einziger Verbündeter der USA erwähnt, der angeblich über den „Faden“ „besorgt“ ist.

Trump ist kein Gegner der NATO. Er will sie nur benutzen, um mehr Geld für die USA herauszuschlagen. Michael Tracey erinnert daran, dass Trump während seiner ersten Präsidentschaft nie gegen die NATO gewesen sei:

Die Vorstellung, dass Trump die NATO untergraben wird, steht im Widerspruch zu allem, was Trump während seiner Amtszeit tatsächlich getan hat.

Leider können die professionellen Trump-Alarmisten in den Medien einfach keine realistische Version von Trump akzeptieren, sodass sie stattdessen ewig an ihrer fiktiven, Putin-freundlichen Version festhalten müssen. Vielleicht wissen sie zum Beispiel nicht einmal, dass Trump zwei NATO-Erweiterungsrunden geleitet hat – Montenegro 2017 und Nordmazedonien 2020. Obwohl diese Länder vielleicht nicht zu den beeindruckendsten Mächten des NATO-Militärbündnisses gehören, wurde ihre reibungslose Aufnahme durch Trumps uneingeschränkte Unterstützung für die Erweiterung des Blocks ermöglicht – ungeachtet der vagen NATO-skeptischen Rhetorik, die er vielleicht an den Tag gelegt hat.

Um diese NATO-Erweiterungsrunden voranzutreiben, musste Trump wiederholt präsidiale Maßnahmen ergreifen, einschließlich der persönlichen Unterzeichnung der endgültigen „Beitrittsurkunde“, mit der die Länder offiziell als NATO-Mitglieder aufgenommen wurden. Philip Reeker, ein Beamter des Außenministeriums, der im Namen der Trump-Administration für die NATO-Erweiterung sprach, sagte 2019: „Lassen Sie mich zunächst die Rolle der NATO bekräftigen. Wie Präsident Trump sagte, ist das Bündnis seit 70 Jahren das Bollwerk für internationalen Frieden und Sicherheit“.

Angesichts der unverhältnismäßig großen Aufmerksamkeit, die Trumps Rhetorik im Vergleich zu seiner Politik geschenkt wird, wissen wahrscheinlich nur wenige der heutigen Medienalarmisten, dass Trump die NATO zweimal erweitert hat. Sie könnten auch keine überzeugende Erklärung dafür liefern, wie dies zu ihrem halluzinogenen Albtraum von Trump passt, der die NATO Putin ausliefert.

Die meisten europäischen Länder kämen auch ohne die NATO aus. Derzeit gibt es in Europa keine großen ungelösten Konflikte, die zu Kriegen zu eskalieren drohen. Die baltischen Staaten fürchten vielleicht eine russische Intervention. Ohne den Schutz der NATO müssten sie ihre lauten antirussischen Stimmen dämpfen und die russischstämmigen Teile ihrer Bevölkerung integrieren. Damit hätte ich kein Problem.

Ohne die NATO würden die westeuropäischen Länder wahrscheinlich einem gemeinsamen Verteidigungsabkommen zustimmen, aber ihre Verteidigungsausgaben und Streitkräfte auf einem Niveau halten, das eine Aufstockung bei Bedarf erlaubt, aber unter der Zahl liegt, die für einen wirklichen Krieg erforderlich wäre. Die osteuropäischen Länder würden wahrscheinlich mehr für die Verteidigung ausgeben und größere Streitkräfte unterhalten, und sei es nur, um jene Teile ihrer Bevölkerung zu beruhigen, die immer noch eine irrationale Angst vor Russland haben.

Eine Bandbreite der Verteidigungsausgaben auf der Grundlage des BIP, wie sie die USA den NATO-Staaten aufzwingen wollen, ist irrational. Das tatsächliche BIP eines Landes hat nichts mit der individuellen Bedrohung zu tun, mit der es leben muss (siehe Luxemburg, Schweiz und Nordkorea).

Warum sollten sich dann die Verteidigungsausgaben am BIP orientieren? Der einzige Grund, warum ein europäisches Land in der NATO bleiben will, ist, dass es sonst eine Intervention der USA befürchten müsste. Angesichts der Tatsache, dass die USA seit den 1990er-Jahren einen Großteil ihrer militärischen Fähigkeiten eingebüßt und alle Feldzüge, die sie zu meinen Lebzeiten geführt haben, verloren haben, halte ich diese Gefahr für weitaus geringer, als viele Menschen glauben.