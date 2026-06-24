Durchgesickerte Dokumente enthüllen britische Geheimdienstoperation gegen Russland, den Iran, den Gazastreifen und weitere Ziele

Von David Miller

Wie aus durchgesickerten Dokumenten hervorgeht, hat der britische Geheimdienst MI6 unter dem Deckmantel einer zivilen Organisation zur „Bekämpfung von Desinformation“ zum Aufbau eines riesigen Propagandaapparats beigetragen. Während er sich ursprünglich ausschließlich gegen Russland richtete, hat er seinen Wirkungsbereich kürzlich auf den Iran, den Gazastreifen und darüber hinaus ausgeweitet, wie diese Untersuchung von MintPress News aufdeckt.

Großbritanniens verborgene Maschine der Informationskriegsführung

Diese Untersuchung, die auf geheimen, durchgesickerten Dokumenten einschließlich interner Intranetseiten basiert, deckt eine geheime neue Propagandaeinheit innerhalb des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung auf.

Unter der Leitung des MI6 und hinter einer zivilen Tarnung verborgen, dient diese Einheit dazu, die seit langem bestehende Praxis des britischen Staates, unter dem Deckmantel der „Bekämpfung von Desinformation“ Desinformation zu verbreiten, zu professionalisieren und auszuweiten.

Die Operation gegen Russland begann 2014 im Rahmen des „Russian Language Program“ und dessen offensichtlichem Nachfolger, dem „Counter Disinformation and Media Development“ (CDMD)-Programm. Nach dem Beginn der russischen „militärischen Sonderoperation“ im Jahr 2022 wurde sie auf die Ukraine ausgeweitet. Der Iran und China wurden 2023 als offizielle Ziele hinzugefügt, wobei der Gazastreifen auf halbautonomer Basis einbezogen wurde. Die durchgesickerten Unterlagen ermöglichen es uns, das, was öffentlich über die Propaganda und die Maßnahmen der britischen Regierung gegen die Islamische Republik Iran bekannt ist, neu zu bewerten. Das Muster ist unverkennbar: Immer wenn eine Variante aufgedeckt wird, benennt der Geheimdienst die Operation einfach um und startet sie neu, während er ihre Ziele stillschweigend ausweitet.

Der Skandal um die „Integrity Initiative“ und die Entwicklung der britischen Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation

Die Arbeit der britischen Regierung zur Bekämpfung von Desinformation begann mit dem Russisch-Sprachprogramm des Außen- und Commonwealth-Ministeriums im Rahmen der Russland-Abteilung der HMG (His Majesty’s Government). Offiziell richtete sich dieses Programm an russischsprachige Zielgruppen im Ausland; auf dessen Grundlage beantragte das Institute for Statecraft Fördermittel für sein Vorzeigeprojekt, die „Integrity Initiative“.

In der Praxis wurde die „Integrity Initiative“ jedoch größtenteils auf Englisch (und nicht auf Russisch) betrieben und ging weit über ihren vermeintlichen Auslandsfokus hinaus. Durchgesickerte Dokumente aus dem Jahr 2018 enthüllten, dass im Rahmen der Initiative internationale „Cluster“ aus Journalisten, Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern aufgebaut wurden und dass Inhalte verbreitet wurden, die auf die britische Innenpolitik abzielten – darunter anhaltende Angriffe auf Jeremy Corbyn, den damaligen Vorsitzenden der Labour-Partei.

Die „Integrity Initiative“, die vom Geheimdienst finanziert wird, um den Oppositionsführer zu untergraben

Der Skandal kam Ende 2018 nach einem schwerwiegenden Datenleck ans Licht. Bald stellte sich heraus, dass der Think Tank, der das Projekt leitete – das „Institute for Statecraft“ –, eine stillgelegte Mühle in Fife, Schottland, als seinen eingetragenen Sitz angab. Untersuchungen der durchgesickerten Dokumente ergaben zudem zahlreiche Verbindungen des Projekts zum Geheimdienst, darunter insbesondere der Projektleiter Chris Donnelly, der, wie sich herausstellte, Ehrenoberst einer bislang geheimen militärischen Organisation namens „Specialist Group Military Intelligence“ war. Auch der Beamte des Außenministeriums Andy Pryce wurde in den Unterlagen genannt, und es stellte sich heraus, dass er faktisch für das Programm verantwortlich war, aus dem das Projekt finanziert wurde. Sogar die Mainstream-Medien begannen, Interesse zu zeigen.

Gateside Mills in Fife. Verfallen und verlassen.



Im Dezember 2018 leitete die schottische Aufsichtsbehörde für gemeinnützige Organisationen (Office of the Scottish Charity Regulator, OSCR) eine Untersuchung gegen das Institute for Statecraft ein. Der im Oktober 2019 veröffentlichte Bericht fiel äußerst kritisch aus. In der Zusammenfassung hieß es, die Organisation erfülle aus drei Hauptgründen „nicht die für die Fortführung der Registrierung als gemeinnützige Organisation in Schottland erforderlichen Kriterien“:

Ihre Ziele waren nicht ausschließlich gemeinnützig;

die „Integrity Initiative“ „diente nicht dem öffentlichen Wohl im Sinne der Ziele der Wohltätigkeitsorganisation“;

der private Nutzen für die Treuhänder der Wohltätigkeitsorganisation „war nicht nebensächlich“.

Die OSCR stellte zudem fest, dass die Treuhänder ihre Pflichten verletzt hatten, unter anderem durch „mangelnde kollektive Entscheidungsfindung“ und „das Versäumnis, eine wirksame Aufsicht“ über den Twitter-Account der Integrity Initiative auszuüben, was zu einem „schwerwiegenden Reputationsschaden“ geführt habe.

Daraufhin beendete das Institute for Statecraft seine Beteiligung an der Integrity Initiative, übertrug das Projekt an eine nicht gemeinnützige Einrichtung, stellte die Bezüge der Treuhänder ein und führte Reformen der Unternehmensführung durch. Die OSCR ergriff letztendlich keine formellen Maßnahmen gegen die Organisation.

Die Website des Instituts wurde Anfang 2019 offline genommen und nie wieder in Betrieb genommen. Das Unternehmen selbst wurde 2023 aufgelöst.

Website des Institute for Statecraft, 5. Februar 2019.

Zu diesem Zeitpunkt war das ursprüngliche Russisch-Sprachprogramm bereits umstrukturiert worden. Es war jedoch nie ganz klar, was genau geschehen war und wann. Einigen Quellen zufolge wurde das Programm zur Bekämpfung von Desinformation und zur Medienentwicklung (CDMD) im April 2016 ins Leben gerufen. Im Jahr 2018 erklärte der Staatsminister Alan Duncan in einer schriftlichen Antwort:

„Das Russisch-Sprachprogramm des Außen- und Commonwealth-Ministeriums wurde 2014 nach der illegalen Annexion der Krim durch Russland ins Leben gerufen. Im April 2016 starteten wir ein neues, vom Nationalen Sicherheitsrat genehmigtes vierjähriges Programm für strategische Kommunikation und Medienentwicklung mit dem Namen ‚Counter Disinformation and Media Development Program‘. Das frühere Russisch-Sprachprogramm wurde darin integriert. Die dem Institute for Statecraft zur Verfügung gestellten Mittel stammten aus dem Programm zur Bekämpfung von Desinformation und zur Medienentwicklung.“

Betrachtet man jedoch die genaue Abfolge der Ereignisse genauer, treten Widersprüche in der Darstellung zutage. Das RLP wurde 2014 ins Leben gerufen und verfügte laut der Antwort der Regierung auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu Russland über ein Budget von 70 Millionen Pfund (93 Millionen US-Dollar) für die ersten vier Jahre. Es lohnt sich, die offizielle Stellungnahme ausführlich zu zitieren.

„Das vom Außenministerium (FCO) geleitete Russischsprachprogramm bündelt Fachwissen aus dem FCO, dem Verteidigungsministerium (MOD) und dem Ministerium für internationale Entwicklung (DFID) sowie von externen Experten … Diese Projekte zielen darauf ab, unabhängige Medien zu stärken, mit russischsprachigen Menschen in Kontakt zu treten und Desinformation der russischen Regierung aufzudecken.“

„Im Rahmen dieses Programms arbeitet die Regierung mit einer Reihe von Partnern zusammen, um die Qualität öffentlicher und unabhängiger russischsprachiger Medien zu verbessern, damit diese russischsprachigen Menschen einen zuverlässigen Zugang zu korrekten Informationen bieten können. Die Art der Unterstützung umfasst Mentoring durch britische Medienorganisationen, Beratung bei der Programmgestaltung, finanzierte Koproduktionen sowie die Förderung regionaler russischsprachiger Medieninitiativen.“

Wie zu sehen ist, bezog sich das Programm ausdrücklich auf Aktivitäten in russischer Sprache. Die „Integrity Initiative“ hingegen nicht. Wie lässt sich diese scheinbare Diskrepanz erklären?

Die soeben zitierte Zusammenfassung der Regierung war eine der ersten Erwähnungen des RLP und erfolgte am 20. Juli 2017. Dies war jedoch nicht die erste öffentliche Erwähnung des Programms. Tatsächlich gab es eine weitere, frühere Erklärung, die am Tag zuvor veröffentlicht wurde. Dabei handelte es sich um eine Programmzusammenfassung, die weitere Details enthielt. Es ist interessant festzustellen, dass das Russisch-Sprachprogramm bereits über drei Jahre lang lief, bevor das FCO es dem Parlament und der Öffentlichkeit bekanntgab. Dies allein ist ein Hinweis darauf, dass es sich um eine verdeckte Operation handelte. Dieser Eindruck wird durch das Programmdokument selbst nur noch verstärkt. Neben der Spalte mit der Überschrift „durchführende Organisationen“ befindet sich ein Sternchen, und darunter lautet die Begründung für die Auslassung der beteiligten Organisationen: „Die Informationen wurden aus Sicherheitsgründen der Veröffentlichung vorenthalten“. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Geheimdienste – insbesondere der MI6 – beteiligt waren.

Die Schlussfolgerung, zu der wir gelangen, lautet, dass das RLP eine verdeckte Operation war, die das FCO 2017 öffentlich machte, und dass dann, als sich herausstellte, dass die „Integrity Initiative“ nicht in den Aufgabenbereich passte, ein neues vermeintliches Programm erforderlich wurde, obwohl dessen Datierung auf das Jahr 2016 in krassem Widerspruch zu früheren offiziellen Erklärungen stand.

„Die Informationen wurden aus Sicherheitsgründen der Veröffentlichung vorenthalten.“

Die Geldspur: CSSF-Finanzierung und die zentrale Rolle von Andy Pryce

Das Russisch-Sprachprogramm und das Programm zur Bekämpfung von Desinformation und zur Medienentwicklung (CDMD) erhielten Mittel aus dem Konflikt-, Stabilitäts- und Sicherheitsfonds (CSSF).

Der CSSF ist ein von den Geheimdiensten gesteuerter Fonds, der vom National Security Secretariat im Cabinet Office, einer Geheimdienststelle, kontrolliert wird. Die Mittel wurden vom FCO (später FCDO) bereitgestellt, wobei die strategische Aufsicht im Kern des britischen Geheimdienstapparats lag.

Offizielle Unterlagen zeigen, dass allein das CDMD-Programm in den drei Jahren bis 2021 über 80 Millionen Pfund (106 Millionen US-Dollar) ausgegeben hat, wobei Berichten zufolge in den Folgejahren weiterhin erhebliche zusätzliche Mittel bereitgestellt wurden, darunter mehr als 33 Millionen Pfund (44 Millionen US-Dollar) im Jahr 2022/23. Zusammen mit den ersten vier Jahren des RLP (70 Millionen Pfund) wurden im Rahmen des Programms in den neun Jahren bis 2023 über 150 Millionen Pfund – oder 199 Millionen US-Dollar – ausgezahlt.

Andy Pryce scheint sowohl das RLP als auch das CDMD geleitet zu haben. Auf seinem LinkedIn-Profil gibt er an, das CDMD seit Juli 2015 geleitet zu haben. Doch selbst in der Erklärung des FCO heißt es lediglich, dass das Programm im April 2016 gestartet sei. In dieser Funktion genehmigte er direkt die Finanzierung der „Integrity Initiative“. Pryce prägte zudem die kommunikative Reaktion der britischen Regierung auf den Vorfall von Salisbury im Jahr 2018 – die mutmaßliche Vergiftung von Sergei und Yulia Skripal. Dies soll ein Wendepunkt in der britischen Propagandataktik gewesen sein.

Laut dem „Daily Express“:

„In den fünf Wochen seit dem Attentatsversuch auf den Ex-Spion Sergei Skripal und seine Tochter Julia hat Moskau Verschwörungstheorien verbreitet. Quellen aus Whitehall sagen, dass zwei von drei Beiträgen, die in den sozialen Medien geteilt werden, von Medien stammen, die vom Kreml unterstützt werden … Die Tatsache, dass britische Minister Stillschweigen bewahren müssen, während die sorgfältigen Ermittlungen durch Polizei, Geheimdienste und die Labore der Organisation für das Verbot chemischer Waffen laufen, hat ein Vakuum hinterlassen, das von Russland gefüllt wird …“

„Bis vor zwei Wochen schien sich das Außen- und Commonwealth-Ministerium damit begnügt zu haben, lediglich Erklärungen zu veröffentlichen, in denen die ungeheuerlichsten Behauptungen widerlegt wurden. Doch in den letzten zwei Wochen gab es eine Reihe von Kurzvideos, die laut Quellen „eine Abkehr“ von der Norm darstellen. Sie sollen die Idee von Andy Pryce sein, dem Leiter der Abteilung für Desinformationsbekämpfung und Medienentwicklung im Außen- und Commonwealth-Ministerium.“

Der Bericht fährt fort: „Ein Video stellt sechs Fragen, die Wladimir Putins Russland bislang nicht beantwortet hat.“ Darunter ist die Frage: „Warum vertuscht Russland beharrlich den Einsatz chemischer Waffen durch Assads brutales Regime in Syrien?“ Das ist nicht nur völlig falsch – weder Russland noch die Regierung von Baschar al-Assad haben chemische Waffen eingesetzt oder deren Einsatz vertuscht –, sondern auch ironisch, wenn man bedenkt, welche direkte Rolle der MI6 bei der Inszenierung chemischer Angriffe in Syrien gespielt hat.

Alex Aiken, der maßgeblich an der Schaffung einer weiteren umstrittenen Propagandaeinheit der Regierung, der „Rapid Response Unit“, beteiligt war, bemerkte:

„Es dauerte 13 Tage, um die maßgebliche Regierungsreaktion auf die Vergiftungen in Salisbury auf die Beine zu stellen. Dabei arbeiteten die Kommunikationsmitarbeiter und alle anderen Bereiche des nationalen Sicherheitsapparats zusammen, um die Geheimdienstinformationen gegebenenfalls freizugeben und die Sachlage so darzustellen, dass sie verständlich war.“

Nach Salisbury wurde über das National Security Communications Team (NSCT) berichtet – eine weitere der verdeckten Einheiten, die vom britischen Geheimdienst als Reaktion auf die „Vergiftungs“-Operation in Salisbury im April 2018 eingerichtet (und ebenfalls vom CSSF finanziert) worden waren –, dass es als Kernaufgabe die „unglaubliche Kraft freigegebener Geheimdienstinformationen“ nutzen solle und dass das Team als Ganzes „eine stärkere Brückenfunktion übernehmen“ müsse. Sie erklärten zudem, dass die Nutzung von Geheimdienstinformationen „viel stärker Teil des Diskurses und der Diskussion“ sei und dass „Geheimdienstinformationen dazu da sind, genutzt zu werden“.

Durchgesickerte E-Mails enthüllten später Pryces enge operative Zusammenarbeit mit dem Journalisten Paul Mason, wobei mehrere Berichte ihn als Masons Kontaktperson beschrieben. Gemeinsam waren sie daran beteiligt, Kritiker britischer Geheimdienstoperationen in Syrien ins Visier zu nehmen, darunter auch den vorliegenden Autor.

Obwohl Pryce „bestreitet, jemals für den MI6 gearbeitet oder als Geheimdienstagent oder verdeckter Ermittler tätig gewesen zu sein“, macht seine Leitung eines vom Geheimdienst finanzierten Programms deutlich, dass er unter der Anleitung des Geheimdienstes handelte.

Pryce ist ein wichtiger Akteur, der in dieser Geschichte immer wieder auftauchen wird.

Andy Pryce, Experte für Desinformation, 2025

Die „Government Information Cell“: Eine neue Front im Jahr 2022

Im Februar 2022 richtete die britische Regierung die „Government Information Cell“ (GIC) ein, um ihre Reaktion auf mutmaßliche russische Desinformation im Zusammenhang mit der russischen „militärischen Sonderoperation“ in der Ukraine zu unterstützen. Die GIC bündelte behördenübergreifendes Fachwissen in den Bereichen Analyse, Geheimdienstauswertung und strategische Kommunikation.

Catherine Hunt, die später eine Schlüsselrolle in der darauf folgenden verdeckten Propagandaeinheit des FCDO spielte, fungierte als Leiterin der Analyseabteilung in der neuen Zelle.

Die GIC ging aus einer früheren verdeckten Propagandaeinheit des MI6 hervor, der sogenannten „Counter-Daesh Coalition Communications Cell“, die die britischen Desinformationsaktivitäten sowohl im Irak als auch in Syrien beaufsichtigte. Insgesamt soll Großbritannien Berichten zufolge rund 350 Millionen Pfund (465 Millionen US-Dollar) für einen Regimewechsel in Syrien ausgegeben haben. Eines der Schlüsselelemente des Propagandakriegs waren die millionenschweren Verträge für MI6-Auftragnehmer wie Ark, Albany Associates, Incostrat und Mayday Rescue, besser bekannt als die „Weißhelme“. Zu den Verbrechen, an denen sie mitschuldig waren, gehörte die Inszenierung gefälschter Chemiewaffenangriffe in Syrien. Diese wurden vom MI6 gesteuert und bezogen die „Weißen Helme“ in die Konstruktion einer Erzählung ein, wonach die sogenannte „rote Linie“ von der Regierung Bashar al-Assads überschritten worden sei. Es ist festzustellen, dass bei mehr als einem dieser inszenierten Vorfälle Zivilisten getötet wurden, um vor den Augen der Weltmedien eine kunstvolle Inszenierung zu schaffen, wie beispielsweise 2018 in Douma.

Es ist festzustellen, dass das CCCC in den Anfangsjahren von Alicia Kearns geleitet wurde, die später selbst als Auftragnehmerin des MI6 im Libanon tätig war. Später wurde sie Abgeordnete und war zwischen 2022 und 2024 Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments. Die Finanzierung des CCCC und seines Nachfolgegremiums erfolgte aus dem Geheimdienst-Schmiergeldfonds, dem „Conflict, Stability and Security Fund“.

HMG-Russland-Einheit: Die verdeckte Verbindungsstelle innerhalb des FCDO

Das Programm zur Bekämpfung von Desinformation und zur Medienentwicklung (CDMD) bildete einen Kernbestandteil der HMG-Russland-Einheit, die innerhalb der Direktion für Osteuropa und Zentralasien (EECAD) des FCDO angesiedelt war.

HMG-Niederlassung in Russland: „Anlaufstelle für verdeckte Aspekte der EECAD-Arbeit“

Aus internen FCDO-Intranet-Dokumenten geht hervor, dass die HMG-Russland-Abteilung die „Anlaufstelle für verdeckte Aspekte der EECAD-Arbeit“ ist. Andy Pryce war in dieser Einheit tätig, während er die CDMD und die „Integrity Initiative“ leitete. Seine Rolle bei der CDMD trägt kaum dazu bei, den Eindruck zu widerlegen, dass er sehr eng mit den Geheimdiensten verbunden ist. Allerdings flog seine Tarnung wiederholt auf. Zunächst im Jahr 2018, woraufhin er nach Brüssel entsandt wurde, und erneut im Jahr 2022 aufgrund seiner Zusammenarbeit mit dem Journalisten Paul Mason. Wir werden nun diesen Zeitraum näher beleuchten.

Pryces LinkedIn-Profil gibt an, dass er von November 2019 bis Dezember 2021 in Brüssel war. Es scheint, als sei er während dieser Zeit weiterhin der HMG Russia Unit angegliedert gewesen. Der OSCR-Bericht über die „Integrity Initiative“ wurde nur wenige Tage vor seinem Amtsantritt fertiggestellt. Seine offensichtliche „Rückkehr“ nach London erfolgte im Januar 2022. Nur wenige Monate später tauchten durchgesickerte E-Mails zwischen Pryce und Mason auf, die darauf hindeuteten, dass Pryce Mason (und andere) informierte und faktisch möglicherweise Masons „Ansprechpartner“ war. Mason nahm es nicht gut auf, als „Agent“ des MI6 bezeichnet zu werden, und drohte dem Autor dieses Artikels sowie anderen mit rechtlichen Schritten, wie unten zu sehen ist.

In einer urkomischen Wendung wurden in diesem Jahr jedoch weitere E-Mails von Mason veröffentlicht. Darunter befanden sich Korrespondenzen mit seinem Anwalt, in denen er um Rat fragte, ob er den Verfasser dieses Artikels wegen Verleumdung verklagen könne; dieser antwortete, es sei schwer zu behaupten, dass er keinen Kontakt zu den britischen Geheimdiensten gehabt habe.

Doch es gab ein Detail in den E-Mails, das Zweifel an der Behauptung aufkommen lässt, Pryce habe in Brüssel lediglich eine zivile Funktion ausgeübt. In einer E-Mail an seinen Anwalt behauptete Mason nämlich, er habe geglaubt, Pryce sei nicht im Geheimdienst tätig, da Pryce ihm erzählt habe, er sei der „Counter Disinformation Unit“ (Einheit zur Bekämpfung von Desinformation) zugeordnet.

Paul Mason ist kein MI6-Agent. Direktnachricht von Mason an den vorliegenden Autor vom 16. Juni 2022.

David Miller (wer sonst) – Mason bittet um rechtlichen Rat, ob es eine Verleumdung darstellt, ihn als „MI6-Agent“ zu bezeichnen.

Masons Anwalt rät ihm, nicht zu sagen, er habe keinerlei Kontakt zum „britischen Geheimdienst“.

Mason behauptet hier, er habe geglaubt, Pryce sei nicht im Geheimdienst tätig, da Pryce ihm gesagt habe, er arbeite in der Abteilung zur Bekämpfung von Desinformation.

Dies scheint darauf hinzudeuten, dass seine Rolle dort verdeckt war. Auf seiner LinkedIn-Seite oder in anderen öffentlichen Quellen ist sie jedenfalls nicht aufgetaucht. Die „Counter Disinformation Unit“ (ursprünglich „Counter Disinformation Cell“ genannt) wurde als Reaktion auf den Vorfall in Salisbury/Skripal ins Leben gerufen. Angesichts der von Pryce behaupteten führenden Rolle bei der Skripal-Operation wäre es nicht allzu überraschend, wenn sich herausstellen würde, dass er in dieser Einheit mitgewirkt hat. Wenn dem so ist, untermauert dies die Vermutung, dass seine Tätigkeit in Brüssel eine Tarnfunktion war.

Umbenennung unter Druck: Die Entstehung der Direktion für Informationsbedrohungen und Einflussnahme

Pryce war erst seit wenigen Monaten wieder in London, als die CDU in die Kritik geriet. Ende 2022 sahen sich die Government Information Cell (GIC) und die Counter Disinformation Unit (CDU) heftiger Kritik und Enthüllungen sowohl von links als auch von rechts ausgesetzt. Die Regierung war gezwungen, vor dem COVID-19-Untersuchungsausschuss zuzugeben, dass die CDU „eng“ mit den britischen Geheimdiensten zusammengearbeitet hatte.

Susannah Story, Generaldirektorin im Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie, merkte zudem an: „Zu Spitzenzeiten bestand die ‚Counter Disinformation Cell‘ [der frühere Name der CDU] aus einem Team von bis zu 50 Mitarbeitern, allerdings ist diese Zahl nur ein Anhaltspunkt. Die CDC war virtuell und flexibel organisiert, wobei das DCMS und andere Ministerien bei Bedarf auf ihre umfassenderen Ressourcen zurückgriffen (die möglicherweise nicht ausschließlich auf Desinformation ausgerichtet waren).“ Somit war auch die offenbar verdeckte Verbindung von Pryce zur CDU wieder einmal nachrichtendienstlicher Natur.

Der Gegenwind, dem die verdeckten Einheiten ausgesetzt waren, zwang sie zudem zu einer Umbenennung. So wurde die CDU im Oktober 2023 in das „National Security Online Information Team“ umbenannt.

Im März 2023 schuf das FCDO das „Information Threats and Influence Directorate“ (ITID). Es integrierte das Programm „Counter Disinformation and Media Development“ (CDMD), das GIC und damit verbundene Funktionen. Gleichzeitig trug die strategische Notwendigkeit, die Zielgebiete über Russland/die Ukraine hinaus auf den Iran, China und den Gazastreifen (auf halbautonomer Basis) auszuweiten, dazu bei, eine weitere Umstrukturierung auszulösen.

Der „Integrated Review Refresh 2023“ bestätigte die Rolle der neuen Direktion bei der Bekämpfung „feindlicher Informationsmanipulation“ durch Russland, China und den Iran. Pryce und erfahrene Teams wurden stillschweigend in die neue zivile Tarnstruktur integriert.

Die interne Struktur der Direktion für Informationsbedrohungen und Einflussnahme, 2023.

Ein Blick hinter die Kulissen des ITID: Die umbenannte Propaganda-Zentrale des FCDO

Das „Information Threats and Influence Directorate“ (ITID), das im März 2023 unter der Leitung von Jonny Hall gegründet wurde, ist die zentrale Einheit des FCDO zur Bekämpfung „feindlicher Informationsmanipulation“.

Durchgesickerte Diagramme aus dem FCDO-Intranet zeigen zwei stellvertretende Direktoren: Rachael Goodwill (Bekämpfung von Informationsmanipulation) und Owen Bassett (Regierungsinformationsstelle – Kampagnen). Bassett leitete zuvor die Kommunikationsstelle der Koalition gegen den IS. Goodwill war zuvor Leiterin des Syrien-Außen-Teams, das für verdeckte Operationen zur Förderung eines Regimewechsels in Syrien zuständig war.

Ein halbautonomes Israel/Gaza-Team (mit der Bezeichnung xITID) leistet frühzeitige C-FIMI-Unterstützung (Bekämpfung ausländischer Informationsmanipulation und Einmischung), wobei die Belange im Zusammenhang mit Gaza ausdrücklich auch iranische Aspekte umfassen. Es untersteht dem Direktor.

Abigail Cullen wurde zur Leiterin sowohl des Gaza-Teams als auch des Referats für China und den Iran ernannt, das „gemeinsam mit der China-Abteilung, der MENAD-Abteilung und dem Kommunikationsdirektor einen proaktiven Kampagnenansatz entwickelt“. In Cullens öffentlichem LinkedIn-Profil wird die ITID nicht erwähnt; genannt wird lediglich die übergeordnete Generaldirektion mit dem Namen „Verteidigung und Nachrichtendienst“. Andy Pryce wird als Leiter des Bereichs „Threat Mitigation“ aufgeführt; Catherine Hunt leitet gemeinsam den Bereich „Analysis and Insight“.

Abigail Cullen gibt sich hinsichtlich ihrer Beteiligung an einer geheimen Operation im Informationskrieg eher zurückhaltend.

ITID entlarvt: FSB weist britische Diplomaten aus und erzwingt Umbenennung

Im Jahr 2024 flog jedoch die Tarnung der Direktion für Informationsbedrohungen und Einflussnahme (ITID) auf. Am 13. September desselben Jahres erklärte der russische Geheimdienst FSB sechs britische Diplomaten zur „persona non grata“ und warf ihnen Spionage sowie subversive Aktivitäten vor, die darauf abzielten, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen. Der FSB erklärte, ihre Handlungen wiesen „Anzeichen von nachrichtendienstlicher und subversiver Tätigkeit“ auf, und brachte sie mit der Abteilung für Osteuropa und Zentralasien (EECAD) des FCDO sowie der Russland-Abteilung der britischen Regierung (HMG Russia Unit) in Verbindung.

Die Screenshots aus dem FCDO-Intranet tauchten in russischen Nachrichtenmedien auf, die sich auf den FSB als Quelle beriefen. Der FSB veröffentlichte zudem eine Vielzahl weiterer Materialien, darunter heimlich aufgenommene Überwachungsvideos, auf denen die vordergründig unschuldigen britischen Diplomaten russische Oppositionelle treffen – in einer Situation, die auf eine Beziehung zwischen Kontaktperson und Agent hindeutet. Darüber hinaus gibt es weiteres Material zur „HMG Russia Unit“, darunter ein Dokument, das offenbar vom FSB erstellt wurde und die Namen, E-Mail-Adressen sowie teilweise Telefonnummern und sogar Privatadressen von Dutzenden mutmaßlicher Mitarbeiter der „HMG Russia Unit“ enthält. In dem Dokument wird behauptet, dass alle diese Mitarbeiter aus Geheimdiensten stammen, darunter MI6, MI5, GCHQ, Defense Intelligence (im Verteidigungsministerium) und die Joint Intelligence Organization (im Kabinettsamt) – mit anderen Worten: fast alle britischen Geheimdienste. Das Dokument behauptet zudem, dass MI5-Mitarbeiter in der Einheit verdeckte E-Mail-Adressen des Verteidigungsministeriums nutzen, um ihre Identität zu verschleiern.

Könnte daran etwas Wahres sein? Ist es möglich, wie der FSB behauptet, dass fünf verschiedene britische Geheimdienste an der Einheit beteiligt sind? Die Antwort lautet technisch gesehen: Nein. Tatsächlich sind es sogar mehr; laut offiziellen britischen Quellen sind mindestens sieben britische Geheimdienste an der Einheit beteiligt. Versteckt in aller Öffentlichkeit, in einer beiläufigen Bemerkung in einem Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses vom Juli 2020, findet sich eine Erwähnung der HMG Russia Unit. Darin heißt es, dass die Verantwortung für die Russland-Strategie der Regierung bei folgender Stelle liegt:

„Bei der National Security Strategy Implementation Group for Russia, die … von der HMG Russia Unit koordiniert wird … Alle sieben von uns beaufsichtigten Organisationen sind in der Implementation Group vertreten.“

Bei den sieben genannten Gruppen handelt es sich um den MI5, den MI6, das GCHQ, die Joint Intelligence Organization (JIO) und das National Security Secretariat (NSS) – beide im Kabinettsamt –, den Defense Intelligence (DI) im Verteidigungsministerium sowie das Office for Security and Counter-Terrorism (OSCT) im Innenministerium. Wie wir also sehen können, hatte der FSB das Ausmaß der Beteiligung britischer Geheimdienste an der HMG Russia Unit etwas unterschätzt.

Als Reaktion auf die Aufdeckung der ITID führte das FCDO erneut eine Umstrukturierung durch. Ende 2024/Anfang 2025 wurde die ITID in das „Cyber, Information and Tech Threats Directorate“ (CITTD) umgewandelt. Anfang 2026 wurde sie erneut umbenannt, diesmal in „Hybrid Threats Directorate“. Ende März dieses Jahres zeigte der Auswärtige Ausschuss, dass er vom FCDO in die Irre geführt worden war, als er der Regierung empfahl, „die Mittel und das Personal innerhalb des Hybrid Threats Directorate aufzustocken“. Das Außenministerium hatte es natürlich versäumt, in seiner offiziellen Stellungnahme im Rahmen der Untersuchung zu erwähnen, dass es sich hierbei um eine verdeckte Geheimdienstoperation handelte. Eine gewisse Ironie liegt auch in der Tatsache, dass die Vorsitzende des Ausschusses derzeit die Abgeordnete Emily Thornberry ist – genau dieselbe Person, die im Januar 2017 eine Untersuchung der Israel-Lobby forderte und ein Jahr später dasselbe für die „Integrity Initiative“ tat.

Eskalation des Krieges gegen die Islamische Republik: Die Nachfolger der ITID an der Propaganda-Front

Da Großbritannien seine Informationsoffensive gegen die Islamische Republik Iran verstärkt hat, ist die Rolle der umbenannten Propagandaeinheit des FCDO erneut unter die Lupe genommen worden. Im März 2026 veröffentlichte Lord Walney seinen Bericht „Undue Influence“, in dem er das iranische Regime beschuldigte, ein Netzwerk aus über dreißig britischen Wohltätigkeitsorganisationen und schiitischen muslimischen Gruppen als „Soft-Power“-Instrumente aufgebaut zu haben, die mit dem IRGC in Verbindung stehen. Das Dokument wurde instrumentalisiert, um die Forderungen nach einem Verbot der IRGC zu verstärken.

MI5-Generaldirektor Sir Ken McCallum hat wiederholt erklärt, dass britische Sicherheitsbehörden mehr als zwanzig potenziell tödliche, vom Iran unterstützte Anschlagspläne auf britischem Boden vereitelt hätten. Der Mossad hat häufig behauptet, er habe westliche Geheimdienste über solche angeblichen „Anschlagspläne“ informiert.

Selbst der Brandanschlag vom 23. März 2026 auf vier Hatzolah-Krankenwagen in Golders Green – der weithin als antisemitischer Vorfall dargestellt wurde – löste sofort Behauptungen über eine zionistische „False-Flag“-Aktion aus. Zwar wurden später drei Personen angeklagt, doch die Schnelligkeit und Koordination der anschließenden Informationskampagne lassen eine Beteiligung der auf Desinformation spezialisierten Experten des FCDO nicht ausschließen. Noch jüngeren Datums ist der Fall eines kürzlich aus der Psychiatrie entlassenen Patienten mit einer fast zwanzigjährigen Gewaltgeschichte, der angeblich zwei Juden in Golders Green niedergestochen hat und nun durch leichtgläubige und ideologisch geprägte zionistische sowie staatliche Reaktionen auf die weltweite „Antisemitismus“-Panik instrumentalisiert wurde. Fast alle Kommentatoren ignorierten den Muslim, den er angeblich früher am selben Tag niedergestochen hatte. Fakten spielen keine Rolle: Die Forderungen der jüdischen Supremacisten müssen durchgesetzt werden.

Mit dem halbautonomen Israel/Gaza-Team (xITID) und Abigail Cullen an der Spitze sowohl des Gaza- als auch des Iran-Referats (zumindest im Jahr 2023) ist die Einheit so strukturiert, dass sie Narrative auf mehreren Schauplätzen gleichzeitig gestalten kann.

Das „Information Threats and Influence Directorate“ (ITID) – und seine Nachfolger – stehen im Zentrum dieser Operationen. Durchgesickerte FCDO-Diagramme zeigen, dass die Einheit Kampagnen zur „Bekämpfung ausländischer Informationsmanipulation und Einmischung“ (C-FIMI) durchführt, die ausdrücklich auf den Iran abzielen.

Das Muster ist unverkennbar: Jedes Mal, wenn diese vom MI6 geleitete Propagandaoperation aufgedeckt wird, wird sie einfach umbenannt und neu gestartet – stets mit erweiterten Zielen. Die Islamische Republik steht nun fest im Visier. Und immer mehr repressive Angriffe auf schiitische Muslime, Palästinenser und alle, die sie unterstützen, sind in Vorbereitung.