Die gefährlichste Lüge der Biowaffenindustrie

Von The Vigilant Fox

Die Öffentlichkeit hört Begriffe wie „Wissenschaft“ und „Vorsorge“. Doch die Fakten zeigen, dass die Lage weitaus düsterer und gefährlicher ist, als den meisten Menschen bewusst ist.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wesentliche Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung gestrafft und redaktionell bearbeitet. Den Originalbericht finden Sie hier.

Im Jahr 2014 warnten 300 Wissenschaftler, dass Anthony Fauci eine globale Pandemie auslösen würde.

Nach dem vielbeachteten Entweichen von drei Erregern aus US-Labors schickten diese 300 Wissenschaftler einen Brief an Präsident Obama, in dem sie ihn dringend aufforderten, Anthony Faucis „Gain-of-Function“-Forschung einzustellen.

Obama verhängte ein Moratorium und stellte 18 der bedenklichsten Projekte von Anthony Fauci ein. Letztendlich hat er sie jedoch nicht wirklich eingestellt. Stattdessen verlegte Obama die Forschung ins Ausland, unter anderem in die Ukraine, in den ehemaligen Sowjetstaat Georgien und an das Institut für Virologie in Wuhan, China.

Mittlerweile gilt es als allgemein anerkannt, dass COVID-19 genau aus diesem Labor in Wuhan, China, stammt.

Diese 300 Wissenschaftler hatten Recht, was Fauci betrifft…

Aber die große Frage ist: Warum sind Menschen wie er überhaupt so besessen davon, gefährliche Krankheitserreger zu erschaffen?

In 2014, 300 scientists warned Anthony Fauci would start a global pandemic.



Following the high-profile escape of three bugs from U.S. labs, these 300 scientists sent a letter to President Obama, urging him to shut down Anthony Fauci's gain-of-function research.



Obama issued a… pic.twitter.com/EROxE4EKcU — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Die Forschung im Bereich der Biowaffen wird stets mit demselben simplen Versprechen verkauft:

Wir müssen Krankheitserreger gefährlicher machen, damit wir lernen können, wie man sie stoppt.

Ehrlich gesagt klingt das, wenn man es so direkt formuliert, völlig verrückt.

Doch irgendwie hat diese Logik jahrzehntelang eine riesige Industrie finanziert, und die Sicherheitsbilanz ist weitaus schlechter, als den meisten Menschen bewusst ist.

Wenn die Öffentlichkeit den Begriff „Pandemievorsorge“ hört, stellt sie sich Spitzenwissenschaftler vor, die unermüdlich daran arbeiten, die nächste Katastrophe zu verhindern.

Doch so einfach ist es nicht.

Das tiefer liegende Problem besteht darin, dass diese Forschung oft damit verbunden ist, gefährliche Krankheitserreger zu sammeln, sie zu verändern, zu lagern, an Tieren zu testen, ihr Verhalten zu untersuchen und darauf zu hoffen, dass im Labor niemals ein Fehler passiert.

Und es gibt sehr viele Fehler, die passieren können.

Die Wortwahl ist entscheidend.

„Gain-of-Function“ klingt steril, technisch und harmlos.

In der Praxis kann dies jedoch bedeuten, einem Erreger neue Fähigkeiten zu verleihen, beispielsweise eine höhere Übertragbarkeit, eine größere Gefährlichkeit oder eine bessere Fähigkeit, die natürlichen Abwehrmechanismen zu umgehen.

Das ist keine gewöhnliche Wissenschaft. Es handelt sich um ein Risiko auf zivilisatorischer Ebene.

Und es klingt eher nach etwas aus einem Film ohne Happy End als nach bloßer „Wissenschaft“.

Das heutige Problem der Biowaffen lässt sich auf eine riesige Gesetzeslücke zurückführen.

Die Biowaffenkonvention sollte eigentlich Biowaffen verbieten. Sie erlaubte jedoch die Fortsetzung der Forschung zu „prophylaktischen, schützenden oder anderen friedlichen Zwecken“.

Sobald diese Ausnahme bestand, ließ sich fast alles als Verteidigungsmaßnahme rechtfertigen, um die Gesetzeslücke auszunutzen.

Wie praktisch.

Diese Gesetzeslücke bot die perfekte Ausrede.

Ein Labor konnte gefährliche Krankheitserreger untersuchen und behaupten, es bereite sich auf einen zukünftigen Angriff vor.

Ein Forscher konnte ein Virus gefährlicher machen und behaupten, dies sei notwendig, um die Bedrohung zu verstehen.

Eine Regierung konnte die Arbeit finanzieren und dies als Schutz bezeichnen.

Die Öffentlichkeit blieb nichts anderes übrig, als genau jenen Institutionen zu vertrauen, die das Risiko erst schufen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die USA Wissenschaftler aus besiegten Regimes auf, darunter auch Personen, die an entsetzlichen biologischen Forschungen beteiligt waren.

Im Laufe der Zeit machte die Gentechnik dieses Forschungsgebiet noch gefährlicher, da Wissenschaftler nicht mehr darauf beschränkt waren, Krankheitserreger in der Natur zu finden.

Sie konnten diese nun verändern.

Und das veränderte alles.

Die ausführliche Analyse von „A Midwestern Doctor“ zeigt, warum „Gain-of-Function“ möglicherweise einer der irreführendsten Begriffe in der Wissenschaft ist. Die Öffentlichkeit hört „Vorsorge“. Das Experiment bedeutet jedoch oft, einen Erreger gefährlicher zu machen – in der Hoffnung, dass im Labor niemals ein Fehler passiert.

Die Geschichte ist nicht gerade beruhigend.

Im Jahr 1950 soll die US-Marine Berichten zufolge Bakterien über der San-Francisco-Bucht versprüht haben, um zu untersuchen, wie sich ein biologischer Wirkstoff in einem Ballungsgebiet ausbreiten könnte.

Die Bakterien galten damals als harmlos. Aber sie waren nicht harmlos.

Menschen erkrankten.

Und der Erreger? Er wurde später in der Region endemisch.

Leider war das kein Einzelfall.

Eine Anhörung im Senat ergab später, dass das US-Militär zwischen 1949 und 1969 80 biologische Freilandversuche mit Bakterien durchgeführt hatte, die damals als harmlos galten.

Der Ausdruck „als harmlos galten“ hat großen Schaden angerichtet.

Mehr, als wir wissen.

Dann kam es zu den Laborunfällen.

Im Jahr 1966 entwich Berichten zufolge ein weniger gefährlicher Pockenstamm aus einem englischen Labor und infizierte eine Person, die anschließend 65 weitere Menschen ansteckte.

Im Jahr 1978 forderte ein weiterer Pockenausbruch aus demselben Labor das Leben eines Mitarbeiters, der über dem Labor arbeitete.

Im Jahr 1971 entwich ein als Waffe eingesetzter Pockenvirus aus einem sowjetischen Labor und forderte drei Todesopfer.

Im Jahr 1977 tauchte das H1N1-Virus plötzlich wieder auf und verbreitete sich weltweit.

Wissenschaftler führten den Ausbruch später auf das wahrscheinliche Entweichen eines konservierten oder rekonstituierten Grippevirus aus einem Labor-Gefrierschrank in der Sowjetunion oder in China zurück.

Alte Krankheitserreger können zu neuen Ausbrüchen führen, wenn Labore unsachgemäß mit ihnen umgehen.

Im Jahr 1979 gelangten versehentlich als Waffe eingesetzte Anthraxsporen aus einer sowjetischen Militäreinrichtung in die Umwelt.

Mindestens 68 Zivilisten starben, und die genaue Zahl der Todesopfer ist nach wie vor unbekannt.

Warum? Weil die Regierung den Vorfall vertuscht hat.

Im Jahr 2001 kamen dann durch Anthrax-Briefe fünf Amerikaner ums Leben, 17 weitere erkrankten.

Der Erregerstamm stand in Verbindung mit hochgesicherten Biowaffenlabors.

SARS führte zu einer weiteren Warnung.

Nachdem SARS im Jahr 2002 aufgetreten war, kam es in verschiedenen Ländern zu mehreren Laborunfällen im Zusammenhang mit SARS, von denen einige zu größeren Ausbrüchen führten.

Das hätte ein globales Umdenken erzwingen müssen.

Stattdessen wurden Coronaviren zu einer der am stärksten manipulierten Virusfamilien, unter anderem weil sie relativ leicht zu verändern sind.

SARS led to another warning.



After SARS emerged in 2002, multiple SARS lab leaks occurred in different countries, some causing broader outbreaks.



That should have forced a global rethink.



Instead, coronaviruses became one of the most heavily manipulated families of viruses,… pic.twitter.com/1mrPmv1Agf — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 23, 2026

Dieser Bericht von „A Midwestern Doctor“ beleuchtet genau den Aspekt, über den fast niemand sprechen möchte: Laborlecks wurden bereits vor COVID offen diskutiert. Dann kam COVID, und plötzlich war es tabu, die folgenschwerste Möglichkeit eines Lecks in Frage zu stellen. Warum?

Die Zahlen sind noch besorgniserregender als die Einzelberichte.

Eine Auswertung von zwischen 2000 und 2021 veröffentlichten Fachartikeln ergab 309 dokumentierte Laborinfektionen, 16 Entweigungen aus dem Labor und mehrere Todesfälle.

Und das ist noch nicht einmal eine vollständige Bestandsaufnahme des Problems.

Es handelt sich lediglich um die Fälle, die es in die Fachliteratur geschafft haben.

Die Cambridge-Arbeitsgruppe hat das Ausmaß noch deutlicher auf den Punkt gebracht.

Im Jahr 2014 schätzte sie, dass es allein in den USA durchschnittlich zweimal pro Woche zu potenziell gefährlichen Leckagen in Laboren kam.

Bis 2018 war diese Schätzung Berichten zufolge auf viermal pro Woche gestiegen.

Viermal pro Woche.

Da kommt man doch ins Grübeln, nicht wahr?

Vor COVID hatten viele Wissenschaftler offen davor gewarnt, dass „Gain-of-Function“-Forschung genau die Art von Katastrophe auslösen könnte, die sie eigentlich verhindern sollte.

Obama hatte 2014 die Bundesfinanzierung für bestimmte „Gain-of-Function“-Forschungsprojekte ausgesetzt.

Das Risiko war zu keinem Zeitpunkt nur Einbildung.

Dann kam COVID.

Der Ausbruch ereignete sich ganz in der Nähe des Wuhaner Instituts für Virologie, wo seit Jahren Coronavirus-Forschung betrieben wurde.

Es hatte bereits Warnungen vor Sicherheitsproblemen gegeben.

Es hatte bereits Bedenken hinsichtlich der „Gain-of-Function“-Forschung gegeben.

Dennoch wurde die Frage nach einem Laborausbruch als Tabu behandelt – nicht, weil sie unmöglich gewesen wäre, sondern weil die Auswirkungen enorm waren.

Wenn die Forschung an gefährlichen Krankheitserregern dazu beigetragen hat, genau die Pandemie auszulösen, die sie eigentlich verhindern sollte, dann verdient die gesamte Branche der Pandemievorsorge eine öffentliche Überprüfung.

Keine stille interne Überprüfung.

Keine Medien-Aufräumaktion.

Eine echte Überprüfung der Finanzierung, der Labore, der Fördermittel, der Sicherheitsvorfälle, der Interessenkonflikte und der Vertuschungen.

Die Argumentation der Industrie ist immer dieselbe.

Wir brauchen diese Forschung, weil das nächste tödliche Virus von Tieren auf Menschen überspringen könnte.

Doch dieses Argument schafft einen unbefristeten Freibrief.

Wissenschaftler können in abgelegene Höhlen vordringen, seltene Viren sammeln, sie in Labore bringen, sie verändern und behaupten, die Gefahr gehe von der Natur aus.

Selbst wenn das Labor selbst zur Gefahr wird.

Das Beängstigendste daran ist nicht ein einzelner Laborunfall. Es ist das Geschäftsmodell. Angst sorgt für Finanzmittel, Finanzmittel schaffen Institutionen, und Institutionen lösen selten das Problem, das sie am Leben erhält.

Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen.

Die Biowaffenindustrie überlebt, weil die Anreizstruktur verkehrt herum funktioniert.

Wenn die Bedrohung zunimmt, steigen die Finanzmittel.

Wenn die Angst zunimmt, wächst die Macht.

Wenn die Öffentlichkeit glaubt, die nächste Pandemie stehe immer kurz bevor, können Regierungen mehr Labore, mehr Überwachung, mehr Fördermittel, mehr Notstandsbefugnisse und mehr Gegenmaßnahmen rechtfertigen.

Das System lebt von der Bedrohung.

Ein echtes System zur Pandemievorsorge würde langweiligen, aber bewährten Maßnahmen Vorrang einräumen: Transparenz in den Labors, strenge Durchsetzung von Sicherheitsvorschriften, unabhängige Kontrollen, Protokolle zur Frühbehandlung, umgewidmete Medikamente, ehrliche Risikokommunikation und die Haftung für rücksichtsloses Forschungsverhalten.

Stattdessen fordert das System immer wieder mehr Geld, um die nächste „Bedrohung“ zu untersuchen.

Wenn eine Forschungsbranche immer wieder gefährliche Krankheitserreger nach außen dringen lässt, sich hinter „friedlichen“ Formulierungen versteckt, kritische Untersuchungen verhindert und dann nach jeder Katastrophe um mehr Fördermittel bittet – schützt sie dann wirklich die Gesellschaft?

Oder hat die Gesellschaft die Gefahr finanziert, vor der man ihr Angst machen wollte?