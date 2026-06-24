Neue Videos und in eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser

Auch bei uns steht in den kommenden Tagen eine kleine Auszeit an. Mitarbeiter befinden sich in der Urlaubszeit, andere nutzen die Gelegenheit für eine digitale Pause und etwas Abstand vom oft hektischen Nachrichtengeschehen.

Daher legen wir bis einschließlich 28. Juni eine kurze Sendepause ein. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis.

Ab dem 29. Juni sind wir wieder zurück. Die Berichterstattung wird zwar noch reduziert ausfallen, wichtige Entwicklungen und relevante Nachrichten werden wir jedoch weiterhin aufgreifen und veröffentlichen.

Die vergangenen Monate waren von einer außergewöhnlich hohen Nachrichtenlage geprägt. Um auch künftig unabhängig, kritisch und mit der nötigen Sorgfalt berichten zu können, benötigen manchmal auch wir eine kurze Zeit zum Abschalten und Auftanken.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue, Ihre Unterstützung und die vielen Zuschriften, Hinweise und Spenden, die unsere Arbeit überhaupt erst ermöglichen.

Bis bald und alles Gute.

Ihr uncut-news-Team

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