Von Jon Fleetwood

Können wir den Ebola-Zahlen aus dem Kongo vertrauen, die als Rechtfertigung für Finanzhilfen in Milliardenhöhe herangezogen werden?

Da die Vereinigten Staaten darauf zusteuern, zusätzliche Mittel in Höhe von mehr als 1,4 Milliarden Dollar für die Ebola-Krise in der Demokratischen Republik Kongo zu beantragen, müssen von Anfang an zwei schwerwiegende Fragen zum Thema Betrug gestellt werden.

Die erste lautet: Wie viel von dem Geld, das dort ankommt, geht durch Korruption und Profitgier im Rahmen der Hilfsmaßnahmen verloren?

Die zweite, noch entscheidendere Frage ist, in welchem Umfang Betrug begangen wird, um diese Mittel überhaupt erst zu erhalten – einschließlich der Frage, ob offizielle Fallzahlen, Todeszahlen und Behauptungen über eine rasche Ausbreitung aufgebläht oder manipuliert werden, um die beantragten hohen Summen zu rechtfertigen.

Diese Frage ist besonders bedeutsam, da das US-Militär im Rahmen einer Peer-Review bestätigt hat, dass Ebola-PCR-Tests – die zur „Bestätigung“ der Infektionszahlen verwendet werden – bei denselben menschlichen Proben widersprüchliche Ergebnisse liefern.

Zudem wird die genetische Sequenzordnung der PCR-Primer und -Sonden weder vom Hersteller noch von der Person, die den Test durchführt, überprüft, was Fragen zur Genauigkeit aufwirft und dazu, wie leicht die Tests falsche Ergebnisse liefern oder manipuliert werden können (siehe dazu mein X/Grok-Gespräch).

Die jüngste Geschichte des Kongo macht beide Fragen unumgänglich.

Da letztendlich die amerikanischen Steuerzahler zur Finanzierung herangezogen werden, verdienen sie dann nicht direkte und ehrliche Antworten?

Das US-Außenministerium hat bereits angekündigt, mehr als 270 Millionen Dollar an direkten Mitteln für die Ebola-Bekämpfung bereitzustellen.

Die CDC hat bereits 107 Millionen Dollar an Notfallmitteln für die Ebola-Bekämpfung freigegeben.

All dies, während die USA Funktionsgewinn-Experimente finanzieren, die mutiertes Ebola resistent gegen Medikamente machen.

Ein Land, das jährlich 10–15 Milliarden Dollar durch Betrug verliert

Im Jahr 2015 erklärte der Antikorruptionsberater von Präsident Joseph Kabila öffentlich, dass dem Kongo jährlich 10 bis 15 Milliarden Dollar durch Betrug, Steuerhinterziehung und Geldabflüsse entgingen – ein Betrag, der fast dem Doppelten des damaligen Staatshaushalts entsprach.

Er sagte, das Problem sei bis in die höchsten Regierungsebenen hinein zu spüren.

Diese systemische Korruption hält seit Jahren an.

Der Präzedenzfall „Ebola-Geschäft“

Während des angeblichen Ebola-Ausbruchs von 2018 bis 2020 führte der Geldfluss in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar zu dem, was viele vor Ort offen als das „Ebola-Geschäft“ bezeichneten.

Untersuchungen belegten überhöhte Vertragsbeträge, Schmiergelder, überzogene Tagegelder für Sicherheitskräfte und andere Machenschaften.

Einige Gemeinden und Einsatzkräfte waren der Ansicht, dass bestimmte Akteure ein finanzielles Interesse daran hatten, die Krise zu verlängern, da dadurch der Geldfluss aufrechterhalten wurde.

Angriffe auf Gesundheitspersonal wurden teilweise durch diese Wahrnehmung angeheizt.

Ein von der UNO in Auftrag gegebener Bericht warnte davor, dass diese Praktiken künftige Hilfsmaßnahmen beeinträchtigen würden.

Die aktuellen Zahlen und der Finanzierungsantrag

Die Behörden melden derzeit einen schweren Ebola-Ausbruch.

Sie behaupten, dass sich das Virus rasch ausbreitet; offizielle Zahlen nennen weit über 1.000 bestätigte Fälle und Hunderte von Todesfällen seit Mitte Mai.

Diese Zahlen werden herangezogen, um dringende, groß angelegte internationale Finanzhilfen zu rechtfertigen, darunter die mehr als 1,4 Milliarden Dollar, die derzeit vom Kongress beantragt werden.

Die zentrale Frage lautet: Inwieweit sind diese Zahlen vertrauenswürdig?

Wenn ein Land nachweislich jährlich 10 bis 15 Milliarden Dollar durch Betrug verliert und wenn die vorherige Ebola-Bekämpfung ein klares „Ebola-Geschäft“ hervorgebracht hat, bei dem finanzielle Anreize bestanden, die Krise am Leben zu erhalten, ist es logisch zu fragen, ob die aktuellen Fallzahlen und Angaben zur Ausbreitungsgeschwindigkeit vollständig zutreffend sind – oder ob sie übertrieben werden, um neue Hilfsgelder in Milliardenhöhe anzuziehen.

Bislang hat keine unabhängige Untersuchung bewiesen, dass die Zahlen für 2026 gefälscht oder erheblich überhöht sind.

Gleichzeitig wurde keine transparente, unabhängige Überprüfung veröffentlicht, die begründete Zweifel ausräumen würde – in einem Umfeld, in dem Betrug seit langem systemisch ist und in dem umfangreiche Finanzmittel starke Anreize schaffen.

Die zwei Fragen, die nach Antworten verlangen

Wie viel der beantragten Mittel geht durch Schmiergelder, überhöhte Verträge und Profitgier verloren, sobald sie den Kongo erreichen? Wie viel von der offiziellen Darstellung des Ausbruchs – einschließlich der Fallzahlen, die zur Rechtfertigung der Gelder herangezogen werden – ist selbst das Ergebnis von Betrug, der darauf abzielt, diese Mittel zu sichern?

Dies sind keine nebensächlichen Bedenken.

Sie berühren den Kern der Frage, ob das Ausmaß der Krise und die Höhe der beantragten Mittel auf verlässlichen Informationen beruhen oder auf denselben Manipulationsmustern, die bereits in der Vergangenheit zu beobachten waren.

Solange es keine fundierte, unabhängige Überprüfung der Zahlen und keine wirksamen Schutzmaßnahmen gegen beide Arten von Betrug gibt, ist Skepsis darüber, inwieweit die Ebola-Zahlen aus dem Kongo der Realität entsprechen – und inwieweit sie zur Sicherung von Finanzmitteln manipuliert werden –, nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig.

Angesichts der Geschichte des „Ebola-Geschäfts“ und jährlicher Betrugsfälle in Höhe von 10 bis 15 Milliarden Dollar wäre alles andere ein schwerwiegendes Versagen der Aufsicht.