Thermodynamische Prüfung Chinas im Vergleich zu den USA und die Messung des zivilisatorischen Rangs im 21. Jahrhundert

Es gibt viele Methoden, die Größe von Volkswirtschaften zu vergleichen.

Die gebräuchlichste Methode ist das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP), das auf den Wechselkursen verschiedener Währungen basiert. Nach diesem Maßstab verfügen die USA mit 30,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 über die größte Volkswirtschaft der Welt, die damit etwa 50 Prozent größer ist als Chinas 19,4 Billionen US-Dollar.

Ein weiteres verbreitetes Maß ist das kaufkraftbereingte BIP (KKP), das die Preisniveaus und die lokalen Lebenshaltungskosten berücksichtigt. Nach dieser Messung beläuft sich die Größe der chinesischen Wirtschaft auf rund 41 Billionen US-Dollar gegenüber 31 Billionen US-Dollar der USA.

Ökonomen verwenden auch die Produktion verschiedener Sektoren, um unterschiedliche Volkswirtschaften auf einer detaillierteren Ebene zu vergleichen.

So produziert China im Jahr 2025 beispielsweise 35 Millionen Autos gegenüber 10 Millionen in den USA. China produziert 960 Millionen Tonnen Stahl und 1,7 Milliarden Tonnen Zement gegenüber 82 Millionen Tonnen Stahl und 86 Millionen Tonnen Zement in den USA. China hält einen Anteil von rund 60 Prozent am weltweiten Schiffahrtsmarkt gegenüber 0,1 Prozent der USA.

Andererseits erwirtschaftete der FIRE-Sektor (Finanzen, Versicherungen und Immobilien) in den USA im Jahr 2025 ein BIP von 6 Billionen US-Dollar gegenüber 2,5 Billionen US-Dollar in China. Der US-amerikanische Gesundheitssektor erzielte ein BIP von 5,3 Billionen US-Dollar gegenüber Chinas 1 Billion US-Dollar.

Die Struktur der beiden Volkswirtschaften ist offensichtlich grundlegend verschieden und eignet sich nicht für einfache Vergleiche.

Gibt es eine objektive, quantitative und nicht fälschbare Kennzahl, um Volkswirtschaften auf einer grundlegenden Ebene zu vergleichen?

Energieerzeugung und -verbrauch als Maßstab für die Wirtschaftsleistung

In letzter Zeit ist das Interesse an der Rolle der Energie im neuen Zeitalter der künstlichen Intelligenz stark gestiegen.

Plötzlich hören wir von Silicon-Valley-Größen und Wall-Street-Kommentatoren, daß Energie im KI-Wettlauf entscheidend sei und daß derjenige, der mehr Energie erzeugt, das Zeitalter der KI dominieren werde.

Energie gilt nun als Stellvertreter für nationale Macht.

Tatsächlich ist dies kaum eine neue Idee. Im Jahr 1964 entwickelte ein russischer Wissenschaftler namens Nikolai Kardaschew die Kardaschew-Skala, um den Entwicklungsstand einer planetaren Zivilisation zu messen.

Anstatt zu betrachten, wie intelligent oder kreativ eine Zivilisation ist, blickt die Kardaschew-Skala auf eine einzige Sache: Wieviel Energie sie erzeugen und nutzen kann. Je mehr Energie eine Zivilisation kontrollieren kann, desto höher stuft sie die Skala ein.

Die Skala klassifiziert drei Typen planetarer Zivilisationen (Typ 1 bis 3) anhand ihrer unterschiedlichen Fähigkeit, Energie aus den Ressourcen des eigenen Planeten und der Galaxie zu erzeugen.

Nach diesem Maßstab befindet sich die Menschheit laut dem Wissenschaftler Carl Sagan bei etwa Typ 0,73.

China ist der weltweit größte Energie- und Stromproduzent. Es erzeugt nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) rund 33 Prozent des weltweiten Stroms gegenüber 14 Prozent der USA.

Die gesamte installierte Stromkapazität Chinas hat rund 3.890 Gigawatt (GW) erreicht – fast das Dreifache der gesamten Strombasis der USA von 1.373 GW.

China hat die USA seit 2011 bei der Stromerzeugung und beim Stromverbrauch übertroffen. Die Menge an neuer Stromkapazität, die China allein seit 2021 aufgebaut hat, übersteigt das gesamte Stromnetz der USA.

Was den Energiemix betrifft, hat China das weltweit größte System erneuerbarer Energien aufgebaut. Allein Chinas gesamte Kapazität an erneuerbaren Energien (über 1.800 GW) übertrifft die gesamte US-amerikanische Stromkapazität.

China baut seine Produktion grüner Energie auch schneller aus als jedes andere Land in der Geschichte und installiert mehr saubere Energiekapazität als der Rest der Welt zusammen.

China ist für über 37 bis 40 Prozent des weltweit aus Solar- und Windenergie erzeugten Stroms verantwortlich. Dank massiver Infrastruktur wie dem Drei-Schluchten-Damm erzeugt China rund 30 Prozent des gesamten weltweiten Wasserkraftstroms.

China stellt 92 Prozent der weltweiten Solarmodule und 82 Prozent der weltweiten Windkraftanlagen her. In China befinden sich 36 Kernreaktoren im Bau – so viele wie im Rest der Welt zusammen.

China hat im Jahr 2025 insgesamt 543 Gigawatt (GW) an neuer Stromkapazität aus allen Energiequellen hinzugefügt, davon 60 Prozent aus erneuerbaren Energien. Die USA fügten im Jahr 2025 64 GW hinzu, angetrieben durch die Nachfrage nach KI-Rechenzentren.

Zum Vergleich: Die gesamte installierte Stromkapazität Deutschlands, der größten in Europa, beträgt 290 GW.

Der Hamilton-Index: Messung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit von Nationen

Der Hamilton-Index ist ein wirtschaftliches Bewertungssystem, das mißt, wie gut Länder in 10 strategisch wichtigen Hochtechnologiebranchen miteinander konkurrieren.

Er wurde vom Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), einem bedeutenden in Washington ansässigen Wirtschafts-Think-Tank, entwickelt und verfolgt Branchen, die sowohl für die nationale Sicherheit als auch für den globalen Handel von entscheidender Bedeutung sind.

Er ist nach Alexander Hamilton benannt, dem ersten US-Finanzminister, der sich für den Aufbau einer starken nationalen Produktionsbasis einsetzte.

Der Index dient als Gesundheitscheck für das industrielle Rückgrat eines Landes. Anstatt das reguläre Baugewerbe oder den einfachen Einzelhandel zu betrachten, aggregiert der Hamilton-Index die globalen Marktanteile und den Wertschöpfungsoutput für 10 kritische Branchen, darunter:

Computer, Elektronik und Mikrochips

IT- und Softwaredienste

Pharmazeutika

Kraftfahrzeuge

Elektrische Ausrüstung wie Transformatoren und Turbinen

Maschinen und Anlagen

Chemikalien

Grundmetalle und Metallerzeugnisse

Sonstige Transportmittel (wie Luft- und Raumfahrt sowie Züge)

Der Index bewertet Länder nicht allein danach, wer am größten ist. Stattdessen verwendet er eine mathematische Formel namens Standortquotient (LQ), um zu ermitteln, wie stark ein Land seine Wirtschaft im Vergleich zum Rest der Welt auf diese Technologien konzentriert.

Ein LQ von 1,0 bedeutet, daß ein Land genau dem weltweiten Durchschnitt entspricht.

Ein LQ über 1,0 deutet darauf hin, daß das Land in der Hochtechnologiefertigung hyperspecialisiert und „überdurchschnittlich“ ist.

Ein LQ unter 1,0 bedeutet, daß das Land zurückliegt und zu stark auf andere Bereiche wie Landwirtschaft, Finanzen oder einfachen Tourismus angewiesen ist.

Die Ergebnisse des Hamilton-Index verdeutlichen eine massive Verschiebung der globalen Machtverhältnisse:

China dominiert: China hat den weltweiten Durchschnitt weit übertroffen und weist einen LQ von 1,36 auf, was bedeutet, daß seine Wirtschaft um 36 Prozent stärker auf Hochtechnologiebranchen ausgerichtet ist als der weltweite Durchschnitt. China beherrscht über 30 Prozent der gesamten weltweiten Produktion in diesen 10 Bereichen und führt weltweit in 7 von 10 Kategorien.

Die USA hinken hinterher: Die USA fallen mit einem LQ von 0,88 unter den weltweiten Durchschnitt. Obwohl die USA über gewaltige Software- und Technologieunternehmen verfügen, ist ihre tatsächliche Fertigungsbasis für Hardware und Elektronik geschrumpft.

Um Chinas technologische Intensität zu erreichen, müßten die USA jährlich zusätzliche 1,5 Billionen US-Dollar an hochentwickelter Fertigungsleistung generieren.

Die thermodynamische Prüfung: Realwirtschaft versus nominale Illusion

Seit über einem Jahrhundert wird die globale Hierarchie von einer einzigen, unbestrittenen Kennzahl bestimmt: dem Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Uns wurde beigebracht, daß die Nation mit dem höchsten Marktwert an Gütern und Dienstleistungen die fortschrittlichste ist.

In der Mitte der 2020er Jahre ist jedoch eine grundlegende Meßkrise entstanden.

Da die USA und China in ihren Wirtschaftsstrategien auseinanderdriften – die einen priorisieren „Bits und Finanzströme“, die anderen „Atome und Energiedurchsatz“ –, versagt die traditionelle BIP-Kennzahl dabei, die wahre Machtverteilung abzubilden.

Wendet man die Perspektive der Kardaschew-Skala an, die Zivilisationen nach ihrer Fähigkeit zur Energienutzung einstuft, und des Hamilton-Index, der die Dominanz in der physischen Fertigung verfolgt, so zeichnet sich eine andere Realität ab.

Nach diesen thermodynamischen Maßstäben verschiebt sich die „reale“ Wirtschaft weg vom Westen, was offenbart, daß nominaler Reichtum eine Hülle für physische Stagnation sein kann.

Die Nominalfalle: BIP als Kennzahl der Stagnation

Im Jahr 2026 bleiben die Vereinigten Staaten die weltweit größte Volkswirtschaft gemessen am nominalen BIP. Doch eine forensische Prüfung dieser Zahlen offenbart einen erschreckenden Mangel an physischem Stoffwechsel.

Rund 80 Prozent des US-amerikanischen BIP entstammen dem Dienstleistungssektor – eine breite Kategorie, die hochwertige Tätigkeiten wie Softwareentwicklung und medizinische Forschung umfaßt, aber von Finanzdienstleistungen, Versicherungen und „kalkulierten Mieten“ (dem theoretischen Wert, den Hauseigentümer sich selbst zahlen) dominiert wird.

Diese Tätigkeiten sind „energiearm“. Eine Anwaltskanzlei in Washington D.C. kann einen Jahresumsatz von 500 Millionen US-Dollar erzielen und dabei weniger Strom verbrauchen als eine einzige mittelgroße Spritzgußfabrik in Guangdong.

In der nominalen Welt ist die Anwaltskanzlei „größer“. In der physischen Welt ist die Fabrik die eigentliche Einheit zivilisatorischer Macht.

Das Ergebnis ist eine Entkoppelung von Wohlstand und Energie. Während das US-amerikanische BIP weiterhin moderat um 2 bis 3 Prozent wächst, ist sein Gesamtstromverbrauch seit zwei Jahrzehnten weitgehend stagniert und verharrt bei etwa 4,1 Billionen Kilowattstunden.

Dies ist das Kennzeichen einer „Rentier-Wirtschaft“ – eines Systems, das wächst, indem es den Preis bestehender Vermögenswerte und Dienstleistungen erhöht, anstatt seine physische Beherrschung der Umwelt auszuweiten.

Der Kilowatt-Meilenstein: Chinas industrieller Stoffwechsel

Wenn Elektrizität der „Puls“ einer realen Volkswirtschaft ist, dann ist China bis 2026 zu einer anderen Art von Supermacht geworden.

Im Jahr 2025 hatte Chinas jährlicher Stromverbrauch 10,4 Billionen Kilowattstunden überschritten – ein atemberaubender Meilenstein, der China zur ersten Nation in der Geschichte macht, die die 10-Billionen-Marke durchbricht.

Um das Ausmaß dieser Realwirtschaft zu verstehen, betrachte man folgende Vergleiche:

Gesamtleistung: Chinas Stromnetz ist inzwischen rund 2,5- bis 3-mal größer als das der USA.

Wachstumsgefälle: Allein im Jahr 2025 fügte China 540 GW an neuer Erzeugungskapazität hinzu. Dieser jährliche Zuwachs entspricht fast der Hälfte der gesamten installierten Kapazität des gesamten US-amerikanischen Stromnetzes.

„Neue Drei“-Schub: Das Wachstum des Strombedarfs in China wird von dem angetrieben, was es als die „Neuen Drei“ Branchen bezeichnet: Elektrofahrzeuge (EV), Lithium-Ionen-Batterien und Photovoltaik-Solarmodule.

Im Jahr 2025 stieg der Stromverbrauch allein für die EV-Fertigung und Windkraftanlagen um 20 bzw. 30 Prozent.

Während die USA „Energieeffizienz“ feiern, praktiziert China „Energieintensität“.

Im Sinne von Kardaschew verhält sich China wie eine Zivilisation, die versucht, in einen höheren Komplexitätszustand zu springen, während sich die USA wie eine Zivilisation verhalten, die ihren gegenwärtigen Zustand mit weniger Kalorien aufrechterhalten möchte.

Der Hamilton-Index und die Beherrschung der Atome

Die Divergenz ist im Hamilton-Index am deutlichsten sichtbar. China produziert nahezu ein Drittel der weltweiten Produktion in den 10 kritischen Branchen und liegt 36 Prozent über der weltweiten durchschnittlichen Industriedichte.

Die USA liegen 12 Prozent unter dem weltweiten Durchschnitt der Industriedichte. Um Chinas Niveau industrieller Intensität im Verhältnis zu seiner Wirtschaft zu erreichen, müßten die USA ihre Industrieproduktion jährlich um 1,5 Billionen US-Dollar steigern.

Diese Lücke in der „Realwirtschaft“ erklärt, warum China 52 Prozent des weltweiten Stahls produziert, verglichen mit einem US-amerikanischen Anteil von 4,4 Prozent.

Zusammen mit Solarmodulen und Elektrofahrzeugen sind dies keine bloßen „Rohstoffe“; sie sind die primären Bausteine einer Typ-1-Zivilisation.

Man kann keine Dyson-Sphäre und nicht einmal ein nationales Hochgeschwindigkeitsbahnnetz mit „Finanzdienstleistungen“ bauen. Man baut sie mit Stahl, Silizium und gewaltigen Mengen an Elektrizität.

Der KI-Boom: Eine Rückkehr zur Physik

Der einzige Sektor, in dem die USA die Bedeutung der Energie wiederentdecken, ist die künstliche Intelligenz.

Im Jahr 2026 sind Rechenzentren offiziell an eine Grenze gestoßen: Sie verbrauchen nun 6 Prozent des gesamten US-amerikanischen Stroms – eine Zahl, die politischen Widerstand und Warnungen zur Netzstabilität ausgelöst hat.

Der KI-Boom ist der Beweis, daß selbst die „digitale“ Wirtschaft irgendwann an eine physische Grenze stößt.

Ein einziger hochleistungsfähiger KI-Trainingscluster kann einen Strombedarf von 100 Megawatt erfordern – das Äquivalent einer kleinen Stadt. Dies zwingt die USA, ihre Strategie der „Bits über Atome“ zu überdenken.

Zum ersten Mal seit dreißig Jahren investieren US-amerikanische Technologiegiganten direkt in Kernkraft (SMRs, kleine modulare Reaktoren), weil sie erkannt haben, daß Intelligenz eine Funktion von Energie ist.

Das Kardaschew-Urteil

Die Menschheit befindet sich derzeit bei etwa Typ 0,73 auf der Kardaschew-Skala. Um Typ 1 – die planetare Beherrschung – zu erreichen, muß unsere Energienutzung um Größenordnungen gesteigert werden.

China versucht einen „Brute-Force“-Aufstieg. Indem es die Welt bei Kernreaktoren der 4. Generation anführt und Rekorde bei der Fusionsplasmadauer bricht (mit dem „Experimentellen Fortgeschrittenen Supraleitenden Tokamak“), baut es die Hardware einer Typ-1-Zivilisation.

Die USA versuchen einen „algorithmischen“ Aufstieg. Sie setzen darauf, daß überlegene Software (KI) und finanzielle Effizienz es ihnen ermöglichen, die Führung zu übernehmen, ohne denselben physischen Fußabdruck zu benötigen.

Die Geschichte legt jedoch nahe, daß „Bits“ immer den „Atomen“ folgen.

Das Britische Empire war im 19. Jahrhundert der Meister der globalen Finanzen (die Bits), wurde aber von den USA übertroffen, weil diese den Verbrennungsmotor, die Stromnetze und die Massenproduktion (die Atome) beherrschten.

Wenn man die „Realwirtschaft“ als die Fähigkeit definiert, die physische Welt zu transformieren, dann ist die Prüfung eindeutig: Chinas Realwirtschaft ist bedeutend größer und fortschrittlicher als die der Vereinigten Staaten, ungeachtet dessen, was die BIP-Zahlen besagen.

Während die USA nach wie vor Meister der „nominalen“ Welt bleiben – mit der Leitwährung und den dominanten Aktienindizes –, handelt es sich dabei um soziale Konstrukte, die in einer Krise verschwinden können.

Kilowattstunden, Stahltonnagen und satellitenerfaßte Nachtlichtstärke sind keine sozialen Konstrukte. Sie sind thermodynamische Tatsachen.

Auf dem Weg zur Mitte des 21. Jahrhunderts wird die Nation, die Energie als ihre primäre Währung behandelt, diejenige sein, die die Bedingungen des menschlichen Fortschritts bestimmt.

Die USA und der breitere Westen müssen entscheiden, ob sie sich damit abfinden wollen, eine hochpreisige „Boutique“-Zivilisation zu sein, oder ob sie zur harten, energieintensiven Arbeit des Aufbaus der Zukunft zurückkehren werden.

Am Ende kümmert sich das Universum nicht um Ihr BIP; es kümmert sich nur um Ihre Leistung.