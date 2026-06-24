So entfernen Sie AI-Spyware aus Ihrem Google-Konto

Von Tyler Durden

Verfasst von Thomas Neuburger via Naked Capitalism,

Hier ist Yves. Nachrichten, die Ihnen weiterhelfen! Und Ratschläge, die den Lesern helfen, ihr Risiko in Bezug auf zwei seit langem bestehende Missstände zu begrenzen. Zum einen sind da die unaufhörlichen Bemühungen des Überwachungsstaates, seinen Einflussbereich auszuweiten. Zum anderen die Art und Weise, wie KI-Unternehmen ohne Zustimmung oder Vergütung Originalwerke stehlen, um sie in Trainingsdatensätze einfließen zu lassen.

Von Thomas Neuburger. Ursprünglich veröffentlicht bei God’s Spies

Wie die meisten bereits bemerkt haben, hält die KI in großem Stil Einzug in unser Leben.

Arztpraxen setzen KI ein, um menschliche Schreibkräfte zu ersetzen, was bedeutet, dass ganze Arztbesuche aufgezeichnet und gespeichert werden müssen. Wie lange? Das kann variieren oder geändert werden. Und bald wird die KI entscheiden, ob Sie zu beeinträchtigt sind, um selbst Auto zu fahren (mehr dazu hier).

Der Ansturm auf KI – ein Ansturm, um die Aktienkurse zu stützen und Mitarbeiter abzubauen – schafft eine KI-Barriere zwischen Ihnen und all den Unternehmen, die Ihr Leben bestimmen. Zum Beispiel bewacht KI nun die Tür zwischen Ihnen und Ihrem nächsten Job oder Kredit.

KI hat auch Einzug in Ihre Beziehungen zum Staat gehalten. Werden Sie dieses Jahr einer Steuerprüfung unterzogen? KI wird darüber entscheiden. Wie wird mit Ihren Sozialversicherungsangelegenheiten umgegangen? KI wird die Menschen ersetzen, die sich um Ihre Belange kümmern. Und natürlich gibt es KI-Polizeiarbeit bereits.

KI „verändert nicht nur, was es bedeutet, Mensch zu sein“, sondern ersetzt für uns kleine Leute, uns Muppets, den Menschen in Interaktionen mit Unternehmen und Behörden vollständig – wegen des Geldes, trotz ihrer Neigung zu massiven Fehlern.

Und dabei haben wir noch gar nicht erst über Mord durch KI auf dem Schlachtfeld gesprochen, eine Anwendung, deren Ausweitung niemand außer den Machthabern will.

Gmail und KI

Das bringt uns dazu, über das Eindringen der KI in unser digitales Leben zu sprechen. Auf den meisten Computern und Websites ist KI allgegenwärtig. Werfen wir heute einen Blick auf Gmail und KI.

In den neuesten Versionen von Gmail, einem webbasierten E-Mail-Client, sind das Scannen und die Analyse von E-Mails durch KI aktiviert. Wenn ihr wollt, dass die KI euch beobachtet, kein Problem. Lasst die Funktion einfach eingeschaltet.

Wenn Sie Ihr Gmail-Konto von KI befreien möchten – zumindest soweit das möglich ist –, sind dies die Schritte. Ich habe das dank dieses Twitter-Accounts herausgefunden. Der Thread beginnt wie folgt (leicht von mir bearbeitet):

Wenn Sie ein Gmail-Konto haben, sollten Sie dies unbedingt lesen. Die KI von Google scannt nun Ihre E-Mails und Anhänge, Kontoauszüge, Steuerunterlagen, ärztliche Gutachten – einfach alles. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, und es gibt eine Sammelklage darüber, wie es dazu kam. […] Google hat Ende 2025 für viele Nutzer automatisch KI-Funktionen in Gmail, Chat und Meet aktiviert. Diese Funktionen können Ihre E-Mails, Nachrichten und Anhänge lesen, um Zusammenfassungen und Vorschläge zu erstellen. Google behauptet, dass Ihre E-Mails nicht zum Training von Gemini verwendet werden, doch einige Nutzer geben an, dass sie der Aktivierung dieser KI-Funktionen nie ausdrücklich zugestimmt haben. Solange Sie diese Funktionen nicht deaktivieren, kann die KI Ihren Posteingang weiterhin analysieren, um diese Funktionen bereitzustellen.

In diesem Thread werden die einzelnen Schritte detailliert beschrieben. Als ich sie durcharbeitete, stellte ich Unterschiede zwischen seinen und meinen Schritten fest, daher hier die Schritte, die ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen angepasst habe.

Ändern Sie Ihre Gmail-Einstellungen

Ändern Sie die allgemeinen Gmail- und Google Workspace-Einstellungen wie folgt:

Gehen Sie zu „Einstellungen“ – „Alle Einstellungen anzeigen“. Suchen Sie in der Suchleiste Ihres Browsers (Strg+F) nach dem Wort „smart“ (ohne Anführungszeichen).

Suchen Sie in den Einstellungen nach allen Einträgen mit dem Begriff „Smart“ und deaktivieren Sie diese. In meiner Version von Gmail gehören dazu „Grammatik“, „Rechtschreibung“, „Autokorrektur“, „Smart Compose“, „Smart Compose-Personalisierung“ und „Smart Reply“. Ihre Liste kann davon abweichen. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen „Smart-Funktionen“ – ein wichtiges Einstellungsfeld – deaktiviert ist (siehe unten). Gehen Sie zu den Smart-Funktionen von Google Workspace und klicken Sie oben auf die Schaltfläche „Einstellungen für Smart-Funktionen in Google Workspace verwalten“. Deaktivieren Sie auf dem nächsten Bildschirm alle Optionen und klicken Sie auf „Speichern“.

Gehen Sie zum Ende der Seite mit den Haupteinstellungen und klicken Sie auf „Änderungen speichern“ (wichtig).

Überprüfen Sie Ihre Telefoneinstellungen. Löschen Sie Ihren Gemini-Verlauf.

Der Autor empfiehlt außerdem Folgendes:

Ihr Smartphone. Die Einstellungen werden nicht immer zwischen den Geräten synchronisiert. Überprüfen Sie daher die Gmail-App separat. Gmail-App – Menü – Einstellungen – Wählen Sie Ihr Konto aus – Deaktivieren Sie „Intelligente Funktionen und Personalisierung“ – Bestätigen Sie.

Und falls Sie Gemini bereits genutzt haben:

Gemini-Verlauf löschen. Wenn Sie Gemini bereits genutzt haben, sind Ihre Chats möglicherweise gespeichert, und einige davon könnten von Menschen überprüft worden sein. Gehen Sie zu http://myactivity.google.com/product/gemini – Deaktivieren Sie „Gemini-App-Aktivität“ – „Aktivität löschen“ – „Gesamter Zeitraum“. Dadurch wird Ihr bisheriger Gemini-Chatverlauf gelöscht und das Speichern zukünftiger Unterhaltungen verhindert.

Ich hatte keine Gemini-Vorgeschichte, aber das gilt sicher nicht für alle.

Hält all das Google davon ab, dich zu beobachten?

Man könnte sagen, dass Google dich ständig beobachtet. Das ist ihr Geschäftsmodell: dich beobachten und dir Werbung verkaufen, dein Profil beobachten und verkaufen. Deshalb sind sie so reich.

Aber es scheint, zumindest derzeit, dass das Deaktivieren der intelligenten Funktionen in Ihrem Gmail- und Google Workspace-Konto dazu führt, dass die KI nicht mehr zur Unterstützung dieser Funktionen genutzt wird und tatsächlich deaktiviert ist. Darüber hinaus behauptet Google zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, dass die intelligenten Funktionen von Gmail keine Hintertür zum Trainieren seiner KI darstellen. Zumindest bisher.

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