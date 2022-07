Durchgesickerte Dokumente zeigen, dass Facebooks „Bot“-Berater heimlich von der US-Regime Change Agency bezahlt wird

Dokumente, die MintPress zur Verfügung gestellt wurden, enthüllen, dass Valent Project – eine zwielichtige Kommunikationsfirma, die Social-Media-Plattformen wie Facebook bei angeblich staatlich unterstützten Online-Einflusskampagnen berät – selbst 1,2 Millionen Dollar vom US-Geheimdienst USAID für „Unterstützung bei der Bekämpfung von Desinformation und Kommunikation“ erhalten hat.

Diese Beziehung wurde bisher nie öffentlich anerkannt, und die daraus resultierenden Einnahmen sind in den veröffentlichten Konten des Unternehmens nicht ausgewiesen.

Auf Anweisung von Valent hat Facebook eine große Anzahl sudanesischer Konten und Seiten gelöscht, die der vom Westen unterstützten Regierung kritisch gegenüberstehen, und so dazu beigetragen, dass eine umstrittene Zivil- und Militärregierung an der Macht bleibt. Es besteht auch der Verdacht, dass das Unternehmen eine Rolle bei der massenhaften Unterdrückung äthiopischer Online-Stimmen gespielt hat, die die Regierung von Abiy Ahmed unterstützen und sich den Versuchen der USA, ihn zu stürzen, widersetzen.

Valent Projects ist die Schöpfung von Amil Khan, einem langjährigen BBC- und Reuters-Journalisten, der vom britischen Geheimdienst zum Experten für Informationskriegsführung wurde. Viele Jahre lang arbeitete Khan an geheimen Projekten des Außenministeriums in Syrien. Dort führte er verdeckte Psyops-Kampagnen durch, die sich an ein inländisches und internationales Publikum richteten, schulte angeblich unabhängige Oppositionsjournalisten und -aktivisten darin, effektiv mit den Medien zu kommunizieren, und unterstützte zahlreiche bewaffnete Gruppen, die von London und Washington ausgebildet, finanziert und bewaffnet wurden, mit Propaganda.

Am 7. Juni wurde aufgedeckt, dass Khan auch eng mit dem britischen Journalisten Paul Mason zusammenarbeitete, um die Plattform The Grayzone als Teil eines umfassenderen persönlichen Kreuzzuges gegen die kriegs- und imperialismuskritische Linke in der Ukraine-Frage zu entlarven.

Durchgesickerte E-Mails zwischen den beiden enthüllten, wie Mason vorschlug, die Grauzone – die er grundlos und bizarrerweise für eine Operation des chinesischen und russischen Geheimdienstes hielt – einem „unerbittlichen Deplatforming“ zu unterziehen, und zwar durch „voll nuklearjuristische“ Angriffe, offizielle Untersuchungen durch Regierungsstellen und das Abschneiden der Website und ihrer Spender von Online-Spendenquellen wie PayPal.

Dieses Schicksal ereilte MintPress News, seinen Gründer Mnar Adley und den leitenden Mitarbeiter Alan MacLeod im Mai dieses Jahres – eine ungeheuerliche Entwicklung, von der Mason in den durchgesickerten E-Mails zustimmend sprach. In Wirklichkeit unterstützt MintPress die russische Regierung nicht, und Mitarbeiter wie MacLeod haben Wladimir Putin öffentlich für sein Handeln verurteilt.