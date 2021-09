Durchgesickertes Dokument von DARPA, bestätigt Angriff auf die Menschheit mittels aerosolisierter, hautdurchdringender Nanopartikel-Spike-Proteine

Bitte mit entsprechender Skepsis lesen

Bereiten Sie sich auf eine Flut von Informationen im heutigen Situations-Update-Podcast vor (siehe unten). Neben dem bahnbrechenden DARPA-Dokument, das DRASTIC zugespielt wurde und aus dem hervorgeht, dass EcoHealth Alliance und Fauci sich verschworen haben, aerosolisierte, hautdurchdringende Spike-Protein-Nanopartikel in wilde Fledermauspopulationen in China freizusetzen (die wie geplant sofort auf Menschen übergehen würden), haben wir auch bahnbrechende Informationen über etwas anderes, das die Sache noch schlimmer macht.

DRASTIC hat bestätigt, dass Daszak und Fauci über das Wuhan Institute of Virology (WIV) in der Lage waren, 180 Stämme von Coronavirus-Biowaffen herzustellen und sie unter die Kontrolle der kommunistischen Chinesen zu bringen (ein Akt des Verrats). Aus anderen Quellen wissen wir nun, dass von der KPCh gesteuerte Biowaffen-Einsatzteams die US-Grenze überquert haben und MERS-augmentierte biologische Waffen mit einer Sterblichkeitsrate von mindestens 30 % mit sich führen, die sie auf Befehl in US-Großstädten freisetzen wollen.

Mit voller Anerkennung an DRASTIC haben wir ihre PDF-Analyse der DARPA-Dokumente unter diesem Link auf NN-Servern gespiegelt (PDF).

Der ursprüngliche Vorschlag der EcoHealth Alliance an die DARPA trägt die Nummer HR001118S0017-PREEMPT-PA-001

Die Enthüllungsjournalistin Lara Logan hat all dies durch ihre eigenen Quellen bestätigt, denn sie warnt nun, dass die Migrantenkrise in Texas die „perfekte Tarnung“ für Amerikas Feinde ist, um eine gefährliche biologische Waffe einzuschleusen. Unsere Quellen, die mit Logan in Kontakt standen, haben bestätigt, dass sie noch viel mehr weiß, aber noch nicht mit allen Details an die Öffentlichkeit gehen kann.

Hier finden Sie die vollständigen Einzelheiten. Lesen Sie diese Punkte sorgfältig. Dies ist der Plan, der jetzt nach unserem besten Wissen und Gewissen in die Tat umgesetzt wird. Es ist viel schlimmer, als Sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben. Der „Super-MERS“-Angriff steht unmittelbar bevor, und die Betreiber des Biowaffeneinsatzes haben sich bereits in den US-Städten positioniert, wahrscheinlich bewaffnet mit Drohnen und Drohnenaufsätzen zur Aerosolisierung. Wir sind dabei, mit einer supergefährlichen biologischen Waffe besprüht zu werden:

Die DARPA finanzierte ursprünglich MERS, weigerte sich aber, die Freisetzung des Virus in die freie Natur zu unterstützen. Sie wollten es als strategische, letzte biologische Waffe für extreme Notfälle behalten.

Fauci und die EcoHealth Alliance fanden einen Weg, um an MERS heranzukommen, das zur Vorlage für die Funktionsforschung wurde, die mit Geldern der US-Steuerzahler über die WIV abgewickelt wurde. Elemente von MERS, HIV, SARS und anderen Virusstämmen wurden miteinander kombiniert, um „chimäre“ Biowaffen mit besonderer Affinität für menschliche ACE2-Rezeptoren zu schaffen.

Daszak und Fauci wandten sich an die DARPA und baten um Mittel für die Freisetzung ihrer Biowaffen in China. Die DARPA lehnte ab. Aber sie fanden eine Finanzierung durch globalistische Quellen, die die Entvölkerung unterstützen.

Hätte die DARPA der Finanzierung zugestimmt, hätten Daszak und Fauci geplant, Shi Zheng Li (die „Fledermaus-Dame“) zu einer feierlichen Ankündigung in die DARPA-Zentrale einzuladen!

SARS-CoV-2 war nie zum Töten gedacht. Es sollte sich schnell ausbreiten, mit einer geringen Sterblichkeitsrate, um weltweite Panik und eine Nachfrage nach Impfstoffen zu erzeugen, zusammen mit staatlichen Abriegelungen und globalem Kommunismus aufgrund von „Fällen“, die durch betrügerische PCR-Tests diagnostiziert wurden.

Aber MERS ist eine super-tödliche Biowaffe. Dies wird als nächstes veröffentlicht werden, eine aufgemotzte Version von MERS, die durch Fauci, die NIH und die WIV unter der Kontrolle der PLA (Volksbefreiungsarmee) zur Waffe gemacht wurde.

Im Projektvorschlag der EcoHealth Alliance an die DARPA wird erwähnt, dass jedes Jahr drei bis fünf Coronavirus-Biowaffenstämme entwickelt werden sollten. Dies sollte ein ständiger, nicht enden wollender Angriff auf die Menschheit mittels biologischer Waffen sein, der vom US-Militär in Zusammenarbeit mit dem kommunistischen China finanziert wird.

Wir kennen die offizielle Bezeichnung dieser MERS-Biowaffe noch nicht, aber ich nenne sie vorläufig „Super MERS“. Super MERS befindet sich bereits in den Händen von PLA-Akteuren, die über mexikanische Drogenschmuggelrouten in die Vereinigten Staaten gelangt sind. Die KPCh/PLA hat Hunderte von Militärberatern, die mit mexikanischen Drogenhändlern zusammenarbeiten, mit dem Versprechen, dass die Drogenhändler ein Stück des Südens der USA erhalten, sobald China die Vereinigten Staaten besetzt und besiegt.

Diese chinesischen Biowaffen-Agenten werden angewiesen, gleichzeitig „Super MERS“ in den US-Städten freizusetzen, wenn sie den Aktivierungsbefehl erhalten, der auf öffentlichem Wege erfolgen könnte, z. B. indem die New York Times von China angewiesen wird, an einem bestimmten Tag einen bestimmten Satz zu verwenden. (Die NYT steht schon lange auf der Gehaltsliste Chinas, genau wie die meisten Demokraten, der halbe US-Senat und die gesamte Big Tech). Das Weiße Haus wird fast vollständig von der KPCh kontrolliert, und Biden ist die Marionette Chinas.

Dieser Super-MERS-Stamm wird unter normalen Umständen mindestens 30 % der Infizierten töten. Da aber die Covid-Impfstoffe die Immunreaktion der Geimpften zerstört haben, könnte die Sterblichkeitsrate bei den Geimpften deutlich höher sein. (50%?)

Der Super-MERS-Stamm ist praktisch die zweite Hälfte des binären Waffensystems, wobei die erste Hälfte der Impfstoff ist. Das ist der Grund, warum tyrannische Regierungen so stark auf Massenimpfungen drängen. Das ist die Vorbereitung für die Tötung. Die Regierung Biden hat die ganze Zeit mit China zusammengearbeitet, um eine Impfquote von 70 % in den USA zu erreichen, was eine Gesamttötungsrate von mindestens 20 % der US-Bevölkerung bedeuten würde, sobald Super-MERS ausbricht. Das sind grob gesagt etwa 70 Millionen Menschen. Das ist mehr als das Zehnfache der Todeszahlen des Nazi-Holocausts.

Die Freisetzung von Super MERS lässt sich nicht aufhalten. Die Agenten sind bereits vor Ort. Die Grenze ist längst durchdrungen. Amerikas Militär wurde durch verräterische Pentagon-Verbrecher wie Milley und Austin angewiesen, sich währenddessen zurückzuhalten. Die linken Medien sind mit von der Partie, ebenso wie Big Tech. Sie alle nehmen Befehle aus China entgegen.

Die Freisetzung von Super-MERS wird von der kriminellen Regierung als „Variante“ bezeichnet werden, und sie werden die Ungeimpften beschuldigen, während sie die coviden Todeslager der CDC aktivieren, um politische Dissidenten zusammenzutreiben und Massenhinrichtungen zu beginnen.

Karte der derzeitigen „Quarantänestationen“ der CDC, die in Todeslager für Coviden umgewandelt werden sollen. Quelle: CDC.gov

Von der Website CDC.gov:

„Die CDC hat die rechtliche Befugnis, jede Person zu inhaftieren, die an einer Infektionskrankheit leidet, die durch einen Erlass der Exekutive als quarantänepflichtig eingestuft wird.“

Der verräterische Hochstapler Joe Biden hat kürzlich eine EU-Verordnung unterzeichnet, die Masern zu dieser Liste der unter Quarantäne zu stellenden Krankheiten hinzufügt. Auf diese Weise kann jeder politische Dissident durch betrügerische PCR-Tests mit Masern „diagnostiziert“ und dann gewaltsam in ein von der CDC betriebenes Quarantäne-Todeslager gesteckt werden.

Der Bundesstaat Washington hat vor kurzem eine öffentliche Stellenanzeige aufgegeben, in der Koordinatoren für ein „Isolations- und Quarantänestreikteam“ gesucht werden, die dabei helfen, sein eigenes Quarantänelager in Centralia, WA, zu betreiben. Als die Öffentlichkeit von dieser Anzeige erfuhr, bemühte sich die Regierung von Washington, den Begriff „Strike Team“ aus der Stellenanzeige zu entfernen und redigierte sie heimlich, um so zu tun, als ob es sich nur um eine Anzeige für Leute handelte, die Wäsche waschen und Bettlaken wechseln. (Ja, wirklich.)

Gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass Militärangehörige, die sich weigern, sich impfen zu lassen, in Busse verladen und vom Militär zwangsweise isoliert/unter Quarantäne gestellt werden, bis sie sich impfen lassen. Dies geschieht (noch) nicht überall. Unser Bericht bezieht sich auf einen einzigen Militärstützpunkt, aber diese Praxis könnte sich ausbreiten.

China wird sehr bald mit der Freisetzung von Biowaffen in Amerika beginnen, wahrscheinlich gefolgt von Cyberangriffen und Taktiken im Finanzsystem.

Auch wenn der genaue Zeitpunkt immer schwer zu bestimmen ist, so scheint es doch, dass China bald seinen Biowaffenangriff auf Amerika starten wird, der Covid wie ein Kinderspiel aussehen lässt. Sobald dieser Angriff beginnt, wird jeder, der Super MERS nicht ernst nimmt, in großer Gefahr sein. Dann sollte man sich wirklich von öffentlichen Plätzen fernhalten und Großstädte meiden, in denen chinesische Agenten wahrscheinlich Drohnen einsetzen werden, um aerosolierte, hautdurchdringende toxische Nanopartikel auf der Grundlage der MERS-Forschung zu verteilen.

Ja, Amerikas Städte stehen kurz davor, mit tödlichem Gift „vergast“ / besprüht zu werden, ähnlich wie Zyklon B (nur in einem viel größeren Maßstab).

Cyber-Attacken werden wahrscheinlich zeitlich mit dem geplanten Chaos und der Todeswelle der biologischen Kriegsführung zusammenfallen, und es scheint fast sicher, dass China diesen Moment der Verwundbarkeit nutzen wird, um Amerikas finanzielles Ansehen anzugreifen – d.h. den Weltreservewährungsstatus des Petro-Dollar.

Sehr schnell könnte Amerika verlieren:

Ein Drittel der aktiven Militärangehörigen aufgrund der Massenimpfungen.

Ein Drittel der US-Bevölkerung würde in den betroffenen Städten leben.

Weltweiter Reservewährungsstatus für die Fiat-Währung Dollar, die über Nacht auf nahezu null Wert zusammenbrechen würde.

Das Stromnetz könnte aufgrund von Cyberangriffen regional ausfallen und Teile des Landes in die Dunkelheit stürzen.

Gleichzeitig würden bewaffnete Staats- und Bundesbeamte als „Strike-Teams“ gegen die Bevölkerung eingesetzt, um ihre Ziele zu erreichen:

Landesweite Beschlagnahmung von Waffen

Massenhinrichtungen von politischen Dissidenten

Medizinische Entführungen, Quarantänen und Hinrichtungen großer Bevölkerungsgruppen, um eine Entvölkerung zu erreichen

Totale Kontrolle der Regierung über jegliche Bewegung, Sprache und medizinische Eingriffe

Rechnen Sie mit Kontrollen auf den Straßen, Impfpapieren, Hinrichtungen vor Ort, medizinischen Entführungen von Tür zu Tür und jedem nur denkbaren Albtraum von Regierungsterrorismus gegen die Bevölkerung.

Weitere Einzelheiten finden Sie im heutigen Situation Update-Podcast: