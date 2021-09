Die Vorstellung von AUKUS, einer neuen geopolitischen Konfiguration, die Australien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten umfasst (das Akronym setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beteiligten Länder zusammen), war eines der bemerkenswertesten weltpolitischen Ereignisse der letzten Wochen.

Im Moment ist es schwierig, die Natur eines solchen Schrittes zu beurteilen. Wahrscheinlich handelt es sich nicht um einen neuen militärischen und politischen Block, da alle drei Länder bereits seit langem durch gegenseitige Verteidigungsverpflichtungen gebunden sind, eine Tatsache, die das Weiße Haus in seiner Erklärung zu diesem Thema ohne Zögern erwähnt hat. Der letzte Satz des Dokuments über diese Verpflichtungen lautet insbesondere: „Wir verpflichten uns erneut zu dieser Vision“.

Mit Ausnahme des Absatzes, in dem die Pläne zur Lieferung von acht U-Booten an Australien erwähnt werden (offenbar werden einige Teile vor Ort hergestellt), ist das Dokument äußerst glanzlos und erinnert an die Reden von Michail Gorbatschow, der stets darauf bedacht war, alles zu „intensivieren und zu vertiefen“, was er für notwendig hielt. Der Erklärung zufolge wird AUKUS geschaffen, um die trilaterale Sicherheitspartnerschaft zu stärken“.

Wenn der Hauptzweck dieses Paktes jedoch darin besteht, Australien zur führenden Regionalmacht zu machen, die in der Lage ist, China einzudämmen, dann verstärkt dieser Schritt nur die Verwirrung über die politische Haltung der australischen Regierung gegenüber China, die fast immer wie ein selbstverschuldetes Chaos aussah. Wenn diese Annahme zutrifft, erscheint dieser Kurs geradezu selbstmörderisch. China hat bereits gewarnt, dass Australiens Anschaffung einer Atom-U-Boot-Flotte das Land möglicherweise zum Ziel eines chinesischen Atomschlags machen wird.

Insgesamt macht das angekündigte AUKUS-Projekt jedoch den Eindruck eines schlecht konzipierten Behelfsprojekts, was seine überstürzte Entwicklung und offenbar auch die Bemühungen widerspiegelt, es (vor elitären Wettbewerbern?) zu verbergen. Darüber hinaus sind einige der Meinung, dass AUKUS negative Auswirkungen auf die QUAD-Initiative haben könnte, ein anderes Projekt, dessen Teilnehmer verzweifelt versucht haben, es aus der 15-jährigen Vergessenheit zu retten. Japan wusste offenbar nichts von der Entwicklung von AUKUS. Vor allem aber wusste auch Indien nichts davon, was bedeutet, dass die Hälfte der QUAD-Mitglieder im Dunkeln tappte. Was wird also auf dem zweiten QUAD-Gipfel in Washington am 24. September geschehen?

Bisher hat es den Anschein, dass es bei AUKUS vor allem um Geld ging: genauer gesagt um einen exorbitanten Pauschalbetrag von 56 Milliarden Euro, den Australien, ein angelsächsisches Land, „aus irgendeinem Grund“ beschlossen hat, dem langjährigen Konkurrenten der angelsächsischen Welt, Frankreich, im Jahr 2017 zu schenken. Damals gewann Frankreich eine Ausschreibung (Hauptkonkurrenten waren die Japaner) für den Bau von 12 modernen dieselgetriebenen U-Booten. Diese Summe deckt nicht nur die Baukosten für die U-Boote selbst, sondern auch die Entwicklung der Infrastruktur und die Ausbildung der Besatzung.

Es scheint, als hätte Australien „einen Auftrag von ganz oben“ erhalten – von einem Rüstungsunternehmen aus einem anderen (und führenden) angelsächsischen Land, nämlich den Vereinigten Staaten. „Ihr bekommt mehr für euer Geld. Ihr bekommt unsere atomgetriebenen U-Boote“. Aber was ist mit der „regelbasierten“ Ausschreibung? Die Antwort ist ganz einfach: „Regeln“ sind ein Konzept, an das sich andere halten sollten, nicht wir.

Kein Wunder, dass der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian wütend war, als er von der Gründung von AUKUS und ihrem Zweck erfuhr (sie wurde vor den wichtigsten Verbündeten geheim gehalten). Es gibt eine ziemlich natürliche (und nicht nur U-Boot-artige) Erklärung für all dies. Das erste Treffen der französischen und australischen Außen- und Verteidigungsminister (das sogenannte „2+2-Format“) hat gerade stattgefunden (am 30. August dieses Jahres). Es wurde mit einer Erklärung über eine „verstärkte strategische Partnerschaft“ abgeschlossen.

Mit anderen Worten: Die bilateralen Beziehungen entwickelten sich reibungslos in die Richtung, die während des Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Australien im Mai 2018 festgelegt worden war. Jean-Yves Le Drian selbst war direkt daran beteiligt, den Erfolg der oben erwähnten Ausschreibung sicherzustellen. Und jetzt kommt „der Dolchstoß“. Es scheint, dass die Regierung von Scott Morrison hinter dem Rücken seiner „strategischen Partner“ intrigiert hat, als diese gerade verhandelten.

Welch ein Verrat! Was für eine Außenpolitik!

Die französische Reaktion war hart: Paris rief seine Botschafter in den Vereinigten Staaten (ein beispielloser Schritt in den diplomatischen Beziehungen zwischen NATO-Verbündeten) und Australien zurück. Das Vereinigte Königreich entging indessen dem Zorn Frankreichs, da es der Meinung ist, dass London nur „blindlings“ anderen AUKUS-Teilnehmern gefolgt sei („was kann man von diesen Einfaltspinseln auch anderes erwarten“).

Wenn man bedenkt, wie das britische Parlament über die Beteiligung Großbritanniens an diesem Projekt debattierte, scheint London dem Pakt ziemlich genau auf dieser Linie beigetreten zu sein. Offenbar ist der Entscheidungsprozess im Vereinigten Königreich genauso chaotisch wie in Washington.

Wie sieht die Londoner Chinapolitik aus? Einerseits sind mehrere Schiffe der Royal Navy, angeführt vom Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth, gerade in Japan eingetroffen, um an multilateralen Übungen (mit einer offensichtlich antichinesischen Agenda) im Gebiet von Okinawa teilzunehmen. Unterdessen signalisiert London Peking: „Nein, nein, das ist nicht das, was Sie denken“.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass Elizabeth „Liz“ Truss, die zuvor für den internationalen Handel zuständig war, zur britischen Außenministerin ernannt wurde. Sie hat insbesondere den handels- und wirtschaftspolitischen Teil der allgemeinen britischen Politik der „Neigung“ zur indo-pazifischen Region umgesetzt. Übrigens, es wird davon ausgegangen, dass Elizabeth Truss auf ihrem vorherigen Posten die Entwicklung der Beziehungen zu Moskau befürwortete.

Aber auch hier scheint es, dass das AUKUS-Projekt von einer überstürzten Entwicklung geplagt war und die möglichen Folgen eines solch schlecht durchdachten Vorhabens weitgehend ignoriert wurden. Haben die „Säcke voller Münzen“ die verantwortlichen Behörden wirklich überrumpelt, die die offensichtlichen Folgen des Projekts nicht bedacht haben? Denn solche Projekte neigen dazu, sich nach ihrer inneren Logik zu entwickeln, eine Tatsache, die ihre Urheber überrascht.

Die Definition von AUKUS als neuer „Dreibund“ weckt indes unangenehme Erinnerungen an die Geschichte. Die geheime Unterzeichnung des „Dreibundes“ zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien im Jahr 1882 war ein historischer Meilenstein, ein Datum, das den Beginn des Schlafwandelns in Richtung des Ersten Weltkrieges markierte, der schwerwiegende Folgen für die gesamte Menschheit hatte, sowohl für die Sieger als auch für die Besiegten.

Was Russland betrifft, so sollte es die Bedeutung von AUKUS zwar nicht übertreiben, doch sollte das Projekt genau geprüft werden, da schriftliche und mündliche Erklärungen allein nicht viel Klarheit schaffen. Wir brauchen zumindest einige Details, die nirgends zu finden sind.

Grundsätzlich spiegeln diese Ereignisse die zunehmende Dringlichkeit wider, das de-facto-Bündnis zwischen China und Russland zu stärken, das (das sollte betont werden) auf niemanden abzielen sollte. Mit anderen Worten, es sollte absolut defensiv sein.

In der Zwischenzeit ist es notwendig, Kontakte zu denjenigen Fraktionen in den USA zu suchen, die sich für die Lösung innenpolitischer Probleme einsetzen (hier geht es wahrscheinlich vor allem um die Eindämmung der Lage im eigenen Land), das Engagement Washingtons in außenpolitischen Streitigkeiten auf der ganzen Welt verringern und Beziehungen zu Russland und China knüpfen. Diese Länder haben kein Interesse am Zusammenbruch dieser immer noch vorherrschenden Weltmacht. Allein die Frage des US-Atomwaffenarsenals und der Rüstungskontrolle ist gewaltig.

Man muss um den Einfluss auf Deutschland (mit Frankreich als Konkurrenten), Indien und sogar Japan kämpfen. Russland und China haben ihre eigenen Stolpersteine in den Beziehungen zu jeder dieser Mächte. Aber es gibt einige Möglichkeiten, die nicht völlig abwegig erscheinen. Allerdings müssten Moskau und Peking im Umgang mit diesen Staaten Flexibilität und Geduld beweisen,