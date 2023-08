Eine übliche Taktik der Reichen und Mächtigen.

Der Kerngedanke von Wikipedia, der digitalen Plattform, die vorgibt, der Welt Informationen zur Verfügung zu stellen, ist Neutralität. Aber wir alle wissen, dass sie alles andere als unparteiisch ist und oft als Waffe eingesetzt wird. Wenn die mächtigsten Individuen und Unternehmen der Welt Inhalte unbemerkt verändern können, um ihren Interessen zu dienen, wird der demokratische Charakter der Plattform fragwürdig.

Jüngste Enthüllungen von E-Mails aus dem Laptop von Hunter Biden (die im Internet massiv zensiert wurden) haben Licht in eine dunkle Welt von hochrangigen Personen gebracht, die geheime Techniken einsetzen, um die Art und Weise zu manipulieren, in der sie auf Wikipedia wahrgenommen werden. Dieses Exposé taucht ein in die geheimen Operationen hinter diesen „Image-Airbrushing“-Kampagnen.

Wie der Journalist Lee Fang berichtet, versuchte Hunter Biden 2014 in Zusammenarbeit mit FTI Consulting, einer bekannten PR-Firma, den Inhalt seines Wikipedia-Profils zu verändern. Der Austausch zeigt einen bewussten Versuch, bestimmte Details zu löschen, darunter Bidens Verbindungen zu dem in Ungnade gefallenen Finanzier Allen Stanford.

Dies war kein einmaliger Versuch. Die E-Mails bestätigen die aktive Beteiligung von Ryan Toohey von FTI. Nach Hunters Anfrage zeigen die Bearbeitungsprotokolle von Wikipedia das Auftauchen anonymer Konten, die eifrig daran arbeiteten, Hunters Bearbeitungen anzupassen und potenziell kompromittierende Informationen zu entfernen, so der Bericht.

Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass Hunters Beteiligung an der National Endowment for Democracy und deren angebliche Verbindungen zur CIA gestrichen wurden. Im Gegensatz dazu wurden seine Verbindungen zu verschiedenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erheblich beschönigt.

Die hinter diesen Änderungen stehenden Accounts waren nicht nur zufällige Freiwillige. Einer mit dem Namen „AmeliaChevalier“ löschte aktiv Erwähnungen von Allen Stanford. Ein anderer Account, „Earflaps“, unterdrückte häufig Kritik an Hunters Zusammenarbeit mit Burisma, einem ukrainischen Energieriesen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei „Earflaps“ um einen von mehreren betrügerischen Accounts handelte, die mit PR-Agenturen in Verbindung standen, die sich hauptsächlich um das Image russischer Wirtschaftsmagnaten kümmerten.

Nicht nur Hunter, auch Burisma selbst hatte FTI Consulting beauftragt, seine Präsenz auf Wikipedia zu verstärken. Vadim Pozharskyi, ein Berater von Burisma, bezeichnete die Betreuung von Wikipedia sogar als wichtiges PR-Thema“.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht von Lee Fan. Von Google übersetzt, hier zu finden.