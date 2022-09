E-Mails zeigen, wie die US-Regierung mit Big-Tech zusammenarbeitet, um Informationen zu Covid zu zensieren

Beamte aus dem Weißen Haus von Biden und anderen Bundesbehörden haben wiederholt mit Unternehmen der sozialen Medien, einschließlich Twitter und Facebook, bei der Zensur von COVID-19-Berichten zusammengearbeitet.

Die Beziehung zwischen der Bundesregierung und den großen Social-Media-Plattformen wurde durch eine Klage aufgedeckt, die der Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, und der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, im Mai eingereicht haben.

Obwohl erwartet wird, dass weitere Dokumente und E-Mails als Ergebnis der Klage enthüllt werden, zeigen die derzeit verfügbaren Mitteilungen, die von den Büros der Generalstaatsanwälte erhalten wurden, bereits eine tiefe Beziehung zwischen 45 Beamten des Ministeriums für Heimatschutz, des Zentrums für Krankheitskontrolle, des Nationalen Instituts für Allergie und Infektionskrankheiten, des Büros des Surgeon General und der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit.

Beamte der genannten Behörden haben mit Social-Media-Plattformen über Themen wie COVID-19 „Fehlinformationen“ und, als Reaktion darauf, Zensur kommuniziert.

„Die bisherigen Enthüllungen zeigen, dass dieses Zensurunternehmen extrem breit gefächert ist und Beamte des Weißen Hauses, des HHS, des DHS, des CISA, des CDC, des NIAID und des Office of the Surgeon General einschließt; und offensichtlich auch andere Behörden, wie das Census Bureau, die FDA, das FBI, das Außenministerium, das Finanzministerium und die U.S. Election Assistance Commission. Und es geht bis in die höchsten Ebenen der US-Regierung, einschließlich zahlreicher Beamter des Weißen Hauses“, erklärten die Generalstaatsanwälte.

Beispiele für E-Mails, die durch die Klage erhalten wurden, beinhalten eine E-Mail eines hochrangigen Facebook-Beamten an den Surgeon General, in der es heißt: „Ich weiß, dass sich unsere Teams heute getroffen haben, um besser zu verstehen, was das Weiße Haus in Bezug auf Fehlinformationen von uns erwartet.“

Derselbe hochrangige Beamte schickte eine weitere E-Mail an das Ministerium für Gesundheit und Soziales, in der er feststellte: „Nochmals vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das heutige Treffen genommen haben.“ Dann fuhr der Beamte fort, die Maßnahmen zu erörtern, die Facebook umsetzt, um gegen COVID-19 „Fehlinformationen“ vorzugehen, einschließlich der massenhafte Entfernung von Webseiten und Personen von der Plattform.

HHS & Facebook Emails.

Vertreter von Twitter planten außerdem ein Treffen, um hochrangige Beamte des Weißen Hauses über „Impfstoff-Fehlinformationen“ zu befragen.

In mehreren Fällen stützte sich Facebook bei der endgültigen Entscheidung über die Zensur von Nutzern oder Beiträgen auf den Input der Centers for Diseases Control (CDC).

Twitter scheint in einer separaten E-Mail, in der ein Mitarbeiter der Social-Media-Plattform die Einrichtung „regelmäßiger Chats“ zur Behandlung „problematischer Inhalte“ erörtert, eine ähnliche Beziehung mit der Agentur zu unterhalten.

Die CDC schlug auch ein monatliches Treffen mit Facebook vor, um COVID-19-Fehlinformationen“ anzusprechen, sowie regelmäßige Aufrufe an die wichtigsten sozialen Medien, einschließlich YouTube, mit dem Motto Be on the Lookout“.

Ein Beamter des Weißen Hauses wandte sich sogar an Vertreter von Facebook, um ein Parodiekonto von Anthony Fauci zu löschen. Die E-Mail wurde am 20. Juli um 13:24 Uhr verschickt und erhielt eine Antwort – „Ja, schon dabei! – von einem Facebook-Mitarbeiter mit einem Zeitstempel von 1:24 Uhr.

Die Ergebnisse erweitern die bisher bekannten Beziehungen zwischen Amerikas führenden Social-Media-Plattformen und der Bundesregierung in Bezug auf COVID-19-Zensur.

„Meta hat beispielsweise offengelegt, dass mindestens 32 Bundesbeamte – darunter hochrangige Beamte der FDA, der U.S. Election Assistance Commission und des Weißen Hauses – mit Meta über die Moderation von Inhalten auf seinen Plattformen kommuniziert haben, von denen viele in der Antwort auf die Fragen der Kläger an die Beklagten nicht offengelegt wurden. YouTube gab bekannt, dass elf Bundesbeamte an solchen Gesprächen beteiligt waren, darunter Beamte des Census Bureau und des Weißen Hauses, von denen viele von den Beklagten ebenfalls nicht genannt wurden“, heißt es in der Klageschrift.

Die gleiche Plattform für soziale Medien zensiert auch kritische Berichte über COVID-19-Impfstoffe und über die Kommunistische Partei Chinas, die für die Entstehung von COVID-19 verantwortlich gemacht wird.