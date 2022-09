Wegweisende, von Experten begutachtete Studie zu den Covid-Impfstoffen von Pfizer und Moderna bestätigt „übermäßiges Risiko“ für unerwünschte Nebenwirkungen

Eine bahnbrechende, von Fachleuten begutachtete Studie scheint die erste ihrer Art zu sein, die in einer unabhängigen randomisierten Kontrollstudie harte Daten über das „übermäßige Risiko“ unerwünschter Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna liefert.

Die Ergebnisse der anerkannten wissenschaftlichen Studie bestätigen, dass die Bedenken, die viele Patienten gegenüber den mRNA-Impfstoffen hatten, wohl begründet waren.

„In der Moderna-Studie war das erhöhte Risiko für schwerwiegende AESIs (15,1 pro 10.000 Teilnehmer) höher als die Risikoreduktion für COVID-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebogruppe (6,4 pro 10.000 Teilnehmer)“, so die Studie.

„In der Pfizer-Studie war das erhöhte Risiko für schwerwiegende AESIs (10,1 pro 10.000) höher als die Risikoreduktion für COVID-19-Hospitalisierungen im Vergleich zur Placebogruppe (2,3 pro 10.000 Teilnehmer)“, so die Studie weiter.

Die Studie wurde am 31. August 2022 auf ScienceDirect veröffentlicht. Zu den Autoren gehören Forscher der Stanford University, der University of Maryland und der UCLA. Die Studie enthält die folgende Liste der bestätigten unerwünschten Ereignisse (oder Nebenwirkungen) der jeweiligen mRNA-Impfstoffe. Sie enthält auch die Risikoverhältnisse im Vergleich zu Covid-19 (mehr als 1 bedeutet einen Anstieg, weniger als 1 bedeutet einen Rückgang). Dies ist die Liste für Pfizer:

Im Folgenden sind die unerwünschten Ereignisse für Moderna aufgeführt:

In der Studie wurden auch bekannte Komplikationen für Covid-19 genannt.

„Obwohl die randomisierten Studien einen hohen Grad an Evidenz für die Bewertung von kausalen Effekten bieten, ist es aufgrund der spärlichen Datenlage notwendig, bei Schaden-Nutzen-Analysen auch Beobachtungsstudien zu berücksichtigen“, so die Autoren. „Seit der Notfallzulassung im Dezember 2020 wurden Hunderte Millionen Dosen der COVID-19-Impfstoffe von Pfizer und Moderna verabreicht, und Beobachtungsdaten nach der Zulassung bieten eine zusätzliche Möglichkeit zur Untersuchung von AESIs. Zu den Beobachtungsstudien zur Sicherheit nach der Zulassung gehören Kohortenstudien (die sich auf medizinische Angaben oder elektronische Gesundheitsakten stützen) und Disproportionalitätsanalysen (die spontane Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse nutzen).“

„Im Juli 2021 meldete die FDA die Entdeckung von vier potenziellen unerwünschten Ereignissen von Interesse: Lungenembolie, akuter Myokardinfarkt, Immunthrombozytopenie und disseminierte intravaskuläre Gerinnung nach dem Impfstoff von Pfizer auf der Grundlage von Daten über medizinische Ansprüche bei älteren Amerikanern“, fügen die Forscher hinzu. „Drei dieser vier Arten von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen würden als Gerinnungsstörungen kategorisiert, was die Brighton AESI-Kategorie ist, die sowohl in der Pfizer- als auch in der Moderna-Studie das größte Überschussrisiko in der Impfstoffgruppe aufwies. Die FDA erklärte, sie werde die Ergebnisse weiter untersuchen, hat aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch kein Update herausgegeben.“

Joseph Fraiman gab die Studienergebnisse auf Twitter bekannt:

Our study examining mRNA vaccine serious adverse events study is now peer-reviewed in the Journal Vaccine



Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adultshttps://t.co/PlUZZZePKB