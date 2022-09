Dieser Bestatter hat 50 Prozent mehr Beerdigungen: „Wir sind sehr besorgt“.

Cafe Locked Out sprach mit Nicholas Lee, der seit rund 30 Jahren als Bestattungsunternehmer in Launceston, einer Stadt im Norden Tasmaniens, tätig ist. Normalerweise hat er zwei bis drei Beerdigungen pro Woche, aber in diesen Tagen sind es sechs bis sieben pro Woche.

Lee stellte fest, dass die Zahl der Todesfälle in den letzten sechs Monaten um 50 Prozent gestiegen ist. „Deshalb haben wir im Moment so viel zu tun“, sagte er.

Der Bestattungsunternehmer stellt fest, dass viele Menschen sterben, die in den 1960er Jahren und danach geboren wurden. Es sind also nicht nur die älteren Menschen, die sterben, sagt er.

In den letzten sechs Monaten ist es mehrfach vorgekommen, dass selbst kerngesunde Menschen plötzlich gestorben sind. Er findet das sehr beunruhigend. Einige starben im Schlaf. Einige, darunter eine sehr gesunde Frau, starben an einer Hirnblutung. „Es fühlt sich nicht gut an. Es geschah alles sehr plötzlich.“

Lee führte weiter aus, dass sich die Zahl der Todesfälle in den letzten 10 Jahren kaum verändert habe, in den letzten sechs bis sieben Monaten jedoch immens angestiegen sei. „Wir sind sehr besorgt.“