In der niederländischen Stadt Ter Apel, nahe der deutschen Grenze, sorgt ein massiv überfülltes Flüchtlings- und Migrantenlager für Frustration und gefährliche Bedingungen für die Einheimischen. In der kleinen Stadt mit nur 10.000 Einwohnern leben fast 3.000 Asylsuchende und Migranten, vorwiegend afrikanische Männer im Militäralter.

„Wir sagen, dass echte Schutzsuchende willkommen sind, wie die Menschen aus der Ukraine oder die Menschen, die vor dem islamischen Terrorismus fliehen, aber das sind junge afrikanische Männer, die wir nicht länger tolerieren können“, erklärt ein Einwohner der Stadt. Außerdem ist ihre unterschiedliche kulturelle Herkunft eine Quelle von Problemen und Schwierigkeiten. So kommt es immer wieder zu Gewaltausbrüchen“.

In ganz Ter Apel haben Diebstähle, Einbrüche in Häuser, Gewalt, Einschüchterung und unerlaubtes Campieren zugenommen, erklären die Einwohner. Während die Stadt zerstört wird und die Familien in Angst leben, haben die Migranten gegen ihre Lebensbedingungen protestiert.

Das Lager, das für 2.000 Personen ausgelegt ist, ist so überfüllt, dass Hunderte von Illegalen im Freien schlafen. Lokale Politiker fordern die Regierung auf, eine Umverteilung der Illegalen in die Wege zu leiten, da täglich neue Menschen ankommen. Aber warum werden die Illegalen nicht abgeschoben, anstatt sie „umzuverteilen“, wenn sie eigentlich kein Asyl benötigen?

Die Illegalen werden nicht nur nicht nach Hause geschickt, sondern das niederländische Militär wurde mit dem Bau eines neuen Lagers in Ter Apel beauftragt, in dem Menschen untergebracht werden sollen, die auf die Registrierung ihrer „Asyl“-Anträge warten. In der Zwischenzeit werden die Ängste und Sicherheitsbedenken der steuerzahlenden Bürger vor Ort ignoriert, während der niederländische Premierminister Mark Rutte weiterhin mit bewaffneten Wachen lebt, die ihn rund um die Uhr schützen.