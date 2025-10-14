EAT-Lancet-Plan: Wie digitale IDs und programmierbares Geld bald Ihr Essen regeln könnten

Globaler Vorstoß, die Landwirtschaft und menschliche Ernährungsgewohnheiten so umzugestalten, dass die Nahrungsversorgung jeder Nation innerhalb «nachhaltiger» und «planetarer Grenzen» passt

Gates, Rockefeller, UNO, WEF-Globalisten wollen totale Kontrolle über die weltweite Nahrungsmittelversorgung und darüber, was auf Ihrem Teller landet, ein Plan, der eng mit ihrem Vorstoß für digitale IDs und digitales «Geld» verbunden ist.

Leo Hohmann

Der globale Krieg gegen das Essen läuft weiter und bleibt weitgehend unbemerkt zwischen all den anderen Problemen auf der Welt.

Vor einigen Jahren gab es einen YouTuber namens Christian Westbrook, dessen Kanal The Ice Age Farmer uns über Trends, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung beeinflussen, informiert hat. Christians Kanal verschwand im November 2022 auf mysteriöse Weise und wir erhalten nicht annähernd genug Informationen zu diesem wichtigen Thema. Er warnte damals schon, dass die Globalisten wollten, dass wir ihr ungesundes, hochverarbeitetes, bio-engineered Essen essen, und um das möglich zu machen, müssten sie unseren Zugang zu gesunden Vollwertnahrungsmitteln einschränken.

Unten ist ein Video-Interview mit Christian von vor fünf Jahren, das sich extrem gut gehalten hat.

Es ist kein Zufall, dass die Lebensmittelpreise weiter schneller steigen als die allgemeine Inflationsrate.

Jetzt haben wir einen interessanten Artikel, der am 6. Oktober bei Modernity.news veröffentlicht wurde.

Modernity zitiert einen Artikel in The Lancet mit dem Titel „The EAT-Lancet Commission on Healthy, Sustainable, and Just Food Systems“, der das präsentiert, was die Autoren eine „große Lebensmitteltransformation“ nennen.

Modernity weist darauf hin (Artikel hier in Deutsch), dass dies Teil eines koordinierten globalen Programms (wie es von den Vereinten Nationen, den Rockefeller- und Gates-Stiftungen sowie dem Weltwirtschaftsforum gefördert wird) sei, die Landwirtschaft, menschliche Ernährungsgewohnheiten und die Finanzierung so umzugestalten, dass die Nahrungsmittelversorgung jeder Nation in quantifizierte „planetare Grenzen“ passt.

Modernity fügt hinzu:

„Der Machtgriff über das Ernährungssystem erfolgt zeitgleich mit demselben Netzwerk von Regierungsbehörden und von Gates finanzierten Projekten, die bereits den genetischen Code der Pflanzen selbst umgestalten, zerstörerische Pflanzenviren in sich selbst replizierende DNA-Plattformen verwandeln, was zeigt, wie der Vorstoß für ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚klimasmarte‘ Landwirtschaft zugleich ein Versuch ist, die Kontrolle sowohl über die Saaten im Boden als auch über das Essen auf unseren Tellern zu zentralisieren.“

Der neue 80-seitige Bericht verknüpft seinen Plan mit dem widerlegten, am „Klimawandel“ ausgerichteten Pariser Abkommen, den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt.

Er schlägt vor:

Weltweite Begrenzungen des Konsums von rotem Fleisch (die US-Rinderbestände befinden sich auf historischen Tiefstständen, sodass in diesem Bereich bereits große Fortschritte erzielt wurden).



Eine jährliche Umverteilung von 200–500 Milliarden Dollar an Agrarsubventionen.



Eine kontinuierliche Überwachung nationaler Ernährungssysteme unter „wissenschaftsbasierten Zielen mit Überwachungs- und Rechenschaftsmechanismen“.



Sobald wir biometrische digitale IDs haben, die mit unseren Bankkonten und digital programmierbarem „Geld“ verknüpft sind, werden die globalistischen Machteliten der Gates- und Rockefeller-Stiftungen in der Lage sein, ihre Regeln dafür durchzusetzen, was wir kaufen und was wir konsumieren, und damit die meisten unserer Wahlmöglichkeiten eliminieren. All das wird in euren Sozialkredit-Score eingewoben, der eure Privilegien in der neuen digitalen Ökonomie bestimmen wird. Ich sage seit fünf Jahren, dass, wenn der digitale Reset vollständig umgesetzt ist, unsere Rechte durch Privilegien ersetzt werden. Wir werden digitalisierte Automaten werden.

Zu den erklärten Geldgebern des Lancet-Papiers gehören die Bill & Melinda Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, die Wellcome Trust, die IKEA Foundation und die Children’s Investment Fund Foundation, deren Zuschüsse die Arbeit über die EAT Foundation in Oslo finanzierten.

The Lancet argumentiert, dass die Kontrolle über Ernährungssysteme der Schlüssel zur Kontrolle jeden großen Sektors sei und Ernährung, Klima, Wirtschaft und Governance unter einem einheitlichen globalen Rahmen verknüpfe.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair und Oracle-Gründer Larry Ellison sprachen auf dem World Governments Summit Anfang dieses Jahres genau über ein solches System, wo sie ein zentrales Datensystem forderten, das von KI für alle Nationen betrieben wird.

Das Lancet-Papier liest sich:

„Ernährungssysteme stehen am Schnittpunkt von Gesundheit, Umwelt, Klima und Gerechtigkeit. Eine Transformation der Ernährungssysteme ist grundlegend, um Krisen im Zusammenhang mit Klima, Biodiversität, Gesundheit und Gerechtigkeit zu lösen. Die zentrale Stellung der Ernährungssysteme betont die wechselseitige Natur dieser Krisen, anstatt jede Krise für sich zu sehen, was die Notwendigkeit hervorhebt, die Veränderung der Ernährungssysteme als globalen Integrator über wirtschaftliche, governance- und politikbezogene Bereiche hinweg zu positionieren.“



Regierungen werden aufgefordert, „Ungleichheiten in der Verteilung von Nutzen und Lasten der aktuellen Ernährungssysteme anzugehen.“

Modernity merkt an, dass die Kommission ausdrücklich „sektorübergreifende Koalitionen“ fordert, um ihren totalitären Rahmen weltweit umzusetzen.

Die Autoren behaupten, dass „beispiellose Handlungsniveaus erforderlich sind, um Ernährungsgewohnheiten zu ändern.“

Die Implikation ist klar: Indem man Nahrung als zentralen Hebel zur Lösung globaler Krisen neu definiert, positioniert die Kommission internationale Behörden und private Stiftungen so, dass sie nationale Politiken weit über die Landwirtschaft hinaus beeinflussen oder direkt steuern können.

Praktisch verwandelt diese dystopische Vision die Ernährungspolitik in ein Mechanismus zur globalen Steuerung — wo nicht gewählte Institutionen unter dem Banner der Nachhaltigkeit einseitig diktieren, wie Nationen Landwirtschaft betreiben, Handel treiben und essen.

Kurz gesagt: Dieser Bericht ist eine Roadmap zur Tyrannei.

Es sind dieselben Leute, die auch für die Versklavung der Menschheit durch Tag-und-Trace-Mechanismen wie biometrische digitale IDs und digital programmierbare Zahlungssysteme eintreten, die eine Umgestaltung des globalen Ernährungssystems ermöglichen sollen.

Ihr werdet nichts besitzen, ihr werdet die Insekten essen, ihr werdet die Impfungen nehmen, ihr werdet glücklich sein. Haltet einfach den Mund und tut, was euch gesagt wird.

Das ist die Mentalität der Globalisten.

Oh, und übrigens: Sie sind auch dieselben Leute, die sich offenbar auf die Aussicht auf den Dritten Weltkrieg mit Russland/China freuen.

Das Böse ruht niemals.