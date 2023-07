Ed Dowd enthüllt die Top-Anwärter für die nächste große Ablenkung

Was weiß Warren Buffett, was wir nicht wissen?

Die Welt wird von einer Gesundheitsepidemie heimgesucht, über die anscheinend niemand sprechen will. Täglich erreichen uns alarmierende Geschichten von Menschen, die zuvor gesund waren und plötzlich auf dem Spielfeld zusammenbrachen, schwere Blutgerinnsel erlitten oder einem plötzlichen Tod erlagen.

Es ist ein seltsames Phänomen, das es in diesem Ausmaß nicht gab, bis Milliarden von Menschen weltweit die Ärmel hochgekrempelt und zwei oder mehr COVID-Spritzen genommen haben, entweder freiwillig oder gegen ihren Willen.

Der ehemalige Blackrock-Portfoliomanager Edward Dowd schlägt seit Jahren Alarm wegen eines beunruhigenden Trends zu Invalidität und Übersterblichkeit. Kürzlich stieß er auf beunruhigende Daten, die auf einen starken Anstieg der medizinischen Ansprüche im Vereinigten Königreich hinweisen.

Wenn also eine schlecht durchdachte COVID-Politik die Gesundheit der Weltbevölkerung entweder absichtlich oder versehentlich zerstört hat, wie stellen die Verantwortlichen sicher, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden? Die Antwort lautet: durch Ablenkung.

Ed Dowd hat sich mit Alex Jones zusammengesetzt und zwei Szenarien skizziert, die mit Sicherheit die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen werden.

Ablenkung 1 – Wirtschaftskollaps

„Wir sagen eine wirtschaftliche Rezession für das dritte, vierte oder erste Quartal [2024] voraus. Das wird also wahrscheinlich bald in den Schlagzeilen stehen, sobald der Sommer vorbei ist – wir kommen in den Herbst. Jeder schläft. Der Aktienmarkt scheint in Ordnung zu sein, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Es sind nur fünf Aktien. Sobald wir das sehen, wird das eine Ablenkung sein.“

Ablenkung 2 – Der Krieg mit China

„Warren Buffett, der kein dummer Kerl ist, hat vielleicht Informationen, die Sie und ich nicht haben – er hat seine Halbleiteraktien aus Taiwan im ersten Quartal verkauft.“

„Hier ist es“, warf Alex Jones ein. „Fox Business: ‚Experte warnt USA vor Chinas aufblitzenden militärischen Fähigkeiten: Ready for war.'“ Und so „sagen viele der großen Hunde, dass dies die nächste Ablenkung ist“, schloss Jones. „Das ist verrückt.“

Experte warnt USA vor Chinas aufblitzenden militärischen Fähigkeiten: Bereit“ für Krieg

„Ja“, stimmte Dowd zu. Er erinnerte daran, wie Warren Buffett seine Halbleiteraktien aus Taiwan Ende 2022 kaufte und sie dann im ersten Quartal 2023 verkaufte. An der Wall Street nennt man so etwas eine 180-Grad-Wende, bemerkte Dowd. „Und er sagte tatsächlich, und er wird zitiert: ‚Der Krieg war eine Überlegung bei meinem [Buffetts] Verkauf der Aktie.'“

„Warren Buffett verkauft keine Aktien“, so Dowd weiter. „Wenn er kauft, kauft er und hält sie jahrelang. Er macht das so. Er hat sie Ende letzten Jahres gekauft und sie sechs Monate später verkauft. Und er sagte Krieg. Ich glaube, Warren Buffett hat bessere Informationen als ich.“

Warren Buffett hat ein Nettovermögen von 116 Milliarden Dollar und ist vielleicht der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Die Frage ist: Was weiß Warren Buffett über Taiwan, was wir nicht wissen?