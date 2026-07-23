Edelmetallupdate: Edelmetalle halten Niveaus & KI-Aktienmanie

Es ist Zeit für einen Wochenend-Überblick über Edelmetalle und Bergbauunternehmen. Ich habe mit der Veröffentlichung dieses Beitrags bis Sonntag gewartet, da es mehr Charts als üblich gibt und ich auf den sich rasch beschleunigenden Einbruch der Halbleiter- und KI-Aktienmanie sowie deren mögliche Auswirkungen auf Edelmetalle eingehen wollte.

Ein Blick auf die Energiepreise zeigt: Rohöl, Benzin sowie Heizöl und Diesel sind in der vergangenen Woche angesichts des sich verschärfenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran gestiegen. Raffinerieprodukte wie Benzin und Diesel sind in den letzten Wochen schneller gestiegen als Rohöl – eine Entwicklung mit starken inflationären Auswirkungen. Sollten diese hohen Preise anhalten und sich der Konflikt nicht entschärfen, wird dies für die Republikanische Partei im Vorfeld der Zwischenwahlen im Herbst zu einem erheblichen Gegenwind werden.