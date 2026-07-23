Israels kritische Abhängigkeit von Treibstoff

Larry C. Johnson

Was ist mit den israelischen Hardlinern los? Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts unter Leitung von Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte Smotrich:

„Die derzeitige Situation, in der der Konflikt zwischen Iran und den Vereinigten Staaten begrenzt bleibt, ist die richtige und die beste für uns. Wir wollen uns nicht daran beteiligen.“

Er führte weiter aus, dass Israels letztendliches Ziel darin bestehe, das iranische Regime zu schwächen und schließlich zu stürzen, und dass wirtschaftlicher Druck – unter Hinweis auf die hohe Inflation und den Währungsverfall im Iran – derzeit der wirksamste Weg sei. Er argumentierte, dass die begrenzte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran, einschließlich des Drucks im Zusammenhang mit der Straße von Hormus, Israel zugutekomme, ohne dass eine direkte militärische Beteiligung Israels erforderlich sei.

Aber sagt er die Wahrheit?

Es könnte einen anderen Grund geben, warum Israel trotz einiger kriegerischer Drohungen Netanjahus vermeiden will, sich stärker in den Krieg mit dem Iran hineinzuziehen. Ich glaube, die Antwort könnte in einer Einschätzung liegen, die ich vor einigen Tagen von einem Freund erhalten habe. Er ist Energieexperte und arbeitet als aktiver Berater mit Ländern im Nahen Osten zusammen. Hier sind seine wichtigsten Schlussfolgerungen:

KERNBEWERTUNG: Israels militärische Einsatzfähigkeit ist in kritischem Maße von Treibstoff abhängig. Die Luftwaffe ist das Herzstück der Landesverteidigung, der strategischen Reichweite und jedes längeren Konflikts mit dem Iran, dem Libanon, dem Jemen oder an mehreren Fronten gleichzeitig. Das nationale Versorgungssystem für Mitteldestillate konzentriert sich auf zwei Raffinerien, wobei der größere Raffineriekomplex in Haifa weiterhin strukturell beeinträchtigt ist. Der Ausfall beider Raffinerien würde rund 104.000 Barrel Diesel- und Flugtreibstoff/Kerosin pro Tag ausfallen lassen. Kein gesichertes externes Versorgungssystem kann den daraus entstehenden Bedarf von 88.000 Barrel pro Tag während eines längeren Krieges in der erforderlichen Größenordnung und Geschwindigkeit ersetzen. Sollten zusätzlich auch die Importmöglichkeiten ausfallen, beginnt für Israel ein Wettlauf gegen die Zeit der vorhandenen Lagerbestände, wodurch die Fähigkeit zu Luftoperationen, Bodenlogistik, Luftverteidigung, Notstromversorgung und die gesamte militärische Unterstützungsstruktur zunehmend eingeschränkt würde.

Zusammenfassung: Vier kritische Schwachstellen

KONZENTRATION DER NATIONALEN RAFFINERIEKAPAZITÄT. Israel verfügt über kein geografisch diversifiziertes Raffineriesystem. Zwei Anlagen tragen praktisch die gesamte nationale Last. Der derzeitige Planungswert liegt bei etwa 82.300 Barrel Diesel und 22.000 Barrel Flugtreibstoff/Kerosin pro Tag. Haifa liefert rund zwei Drittel aller Mitteldestillate und etwa 70 Prozent des Diesels. Der Ausfall von Haifa allein würde ein Defizit von 52.000 Barrel pro Tag verursachen. Der Ausfall beider Raffinerien würde die inländische Versorgung vollständig beseitigen.

BESTEHENDE STRUKTURELLE BEEINTRÄCHTIGUNG. Haifa ist zwar in Betrieb, stellt jedoch keine vollständig widerstandsfähige Anlage dar. Die Abhängigkeit von miteinander verbundenen Strom-, Dampf-, Elektrizitäts-, Pipeline- und Transfersystemen macht den gesamten Komplex anfällig für einen gemeinsamen Systemausfall. Die strategische Gefahr besteht nicht nur in einer geringeren Produktionskapazität, sondern darin, dass weitere Funktionsstörungen gleichzeitig auf mehrere Produktions- und Versorgungssysteme übergreifen könnten.

KEIN GESICHERTES ERSATZSYSTEM. Sollten beide Raffinerien ausfallen, müssten im Szenario eines längeren Krieges rund 88.000 Barrel Mitteldestillate pro Tag aus Lagerbeständen und Importen gedeckt werden. Die Versorgung über das Schwarze Meer ist stark eingeschränkt, der weltweite Handel mit Flugtreibstoff und Diesel ist angespannt, die Raffineriekapazitäten am Golf sind beeinträchtigt, und jedes importierte Barrel hängt von Versicherungen, Schifffahrt, Entladung, Zertifizierung und der Verteilung innerhalb des Landes ab. Israel verfügt zwar über Beschaffungsmöglichkeiten, jedoch über keine gesicherte Ersatzstruktur, die das heimische Raffineriesystem im erforderlichen Umfang ersetzen könnte.

DIE MILITÄRISCHE EINSATZFÄHIGKEIT HÄNGT VON MITTELDESTILLATEN AB. Israels Luftwaffe ist das Herzstück der Abschreckung, der Landesverteidigung, der strategischen Reichweite und jedes länger andauernden Mehrfrontenkriegs. Flugtreibstoff hält die Flugzeuge in der Luft; Diesel versorgt das gesamte System, das Luftmacht überhaupt erst ermöglicht – Luftverteidigung, Bodenmobilität, Logistik, Kommunikation, Notstromversorgung, Wartung und den Betrieb der Militärbasen. Eine Treibstoffkrise würde daher nicht nur die Luftwaffe, sondern die gesamte militärische Einsatzfähigkeit beeinträchtigen.

Lassen Sie mich das auf den Punkt bringen.

Während der ersten fünf Wochen der Operation Epic Fury wurden Israels Raffinerien in Haifa und Aschdod getroffen und erheblich beschädigt. Diese beiden Raffinerien sind entscheidend für Israels Fähigkeit, Diesel und Flugtreibstoff herzustellen.

Derzeit hält sich Israel gerade noch über Wasser, verfügt jedoch nicht über nennenswerte Reserven. Weitere Schäden an diesen Raffinerien würden eine Treibstoffkrise auslösen, insbesondere im Hinblick auf die Produktion von Flugtreibstoff.

Ohne Flugtreibstoff wäre Israels Fähigkeit, den Libanon und Gaza weiter zu bombardieren, erheblich eingeschränkt oder sogar vollständig ausgeschlossen. Ein Mangel an Diesel würde zudem Israels Bodenoperationen lähmen.

Kurz gesagt: Erneute iranische Angriffe auf Israels Raffinerien könnten dazu führen, dass Israel seine militärischen Operationen nicht mehr fortsetzen kann.

Was denken Sie?