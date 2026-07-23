Elon Musk, Starlink und die verdeckte Kriegsführung der USA

Elon Musk ist längst nicht mehr nur Tesla, X oder ein exzentrischer Milliardär mit Raumfahrtträumen. Mit Starlink kontrolliert er eine Infrastruktur, die in modernen Kriegen zu einem strategischen Werkzeug geworden ist. Was früher Funkgeräte, Militärsatelliten und Geheimdienstnetze waren, läuft heute teilweise über ein privates Unternehmen aus den USA.

Besonders deutlich zeigt sich das in der Ukraine. Starlink wird dort nicht nur für zivile Kommunikation genutzt, sondern auch für militärische Zwecke. Reuters berichtete, dass ukrainische Drohnen über Starlink gesteuert werden und Russland inzwischen gezielt versucht, diese Signale zu stören. Damit ist Starlink faktisch Teil des Schlachtfelds gegen Russland. (Reuters)

Die Liste der Länder und Konfliktzonen, in denen Starlink geopolitisch relevant geworden ist, ist brisant:

Russland: Starlink unterstützt die ukrainische Kriegsführung gegen russische Truppen.

Iran: Laut Reuters sagte der frühere israelische Premier Naftali Bennett, Israel habe zehntausende Starlink-Terminals in den Iran geschmuggelt, um oppositionelle Kräfte zu unterstützen und die Regierung zu destabilisieren. (Reuters)

Jemen: Starlink schwächt nach Einschätzung von Carnegie den Einfluss der Huthis auf die Telekommunikation und könnte die militärische Kommunikation der international anerkannten Regierung verbessern. Die USA führen zugleich seit Jahren militärische Operationen gegen die Huthis. (carnegieendowment.org)

Gaza: Während Palantir nach Berichten bereits eine zentrale Rolle bei der Datenanalyse und Koordinierung im Gaza-Krieg spielt, gehört Starlink inzwischen zu den Kommunikationsbausteinen militärischer Systeme von SpaceX. Kritiker sehen darin eine zunehmende Verschmelzung ziviler Technologie mit militärischer Infrastruktur und warnen vor einer immer engeren Verzahnung von Kommunikation, KI-Analyse und Kriegsführung. dropsitenews

Sudan: In einem Bürgerkrieg, in dem Kommunikationsnetze ausfallen, wird Starlink zur Ersatz-Infrastruktur. Reuters berichtete, dass Menschen nach wochenlangen Netzausfällen über Starlink wieder online gingen. In solchen Konflikten entscheidet Kommunikation darüber, wer sich organisieren, informieren und versorgen kann. (Reuters)

Das Muster ist klar: Starlink taucht genau dort auf, wo Washington, seine Verbündeten oder westlich gestützte Kräfte strategische Interessen haben. Mal wird es als humanitäre Hilfe verkauft, mal als Freiheitsinstrument gegen Internetsperren, mal als Notlösung im Krieg. Doch im Ergebnis entsteht eine private US-Kommunikationsmacht, die in Konflikten Partei ergreift oder deren Einsatz politisch gesteuert wird.

Noch deutlicher wird es durch Starshield, die militärische Variante von SpaceX. Damit bietet Musk nicht mehr nur Internet an, sondern eine speziell für Militär und Geheimdienste entwickelte Satelliteninfrastruktur. Aus dem Tech-Unternehmer wird damit ein Dienstleister der westlichen Kriegsmaschine.

Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Starlink nützlich ist. Natürlich ist es nützlich. Die Frage lautet: Für wen? Und gegen wen?

Wenn ein US-Unternehmen Kommunikationsnetze in Kriegsgebieten bereitstellt, Drohneneinsätze ermöglicht, oppositionelle Strukturen in Feindstaaten unterstützt und gleichzeitig mit Pentagon, westlichen Regierungen und Verbündeten arbeitet, dann ist das keine neutrale Technologie mehr. Dann ist es geopolitische Machtprojektion.

Elon Musk führt vielleicht keinen Krieg im klassischen Sinn. Aber seine Infrastruktur ermöglicht Kriegsführung, Destabilisierung und Kontrolle. Der Krieg der Zukunft braucht nicht immer Soldaten mit Flagge auf der Schulter. Manchmal reicht eine Satellitenschüssel, ein privater Konzern – und ein Milliardär, der behauptet, nur Internet zu liefern.