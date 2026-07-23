Exklusiv: Iran – Pakistan: Was an der diplomatischen Front wirklich geschieht

Pepe Escobar

Bab al-Mandab ist nicht geschlossen. Es ist geladen.

Anfang dieser Woche traf der iranische Innenminister Eskandar Momeni mit einer hochrangigen Delegation in Islamabad ein. Bis Dienstag hatte er bereits Premierminister Shehbaz Sharif, Feldmarschall Asim Munir sowie seinen pakistanischen Amtskollegen Mohsin Naqvi getroffen.

Dies war weit mehr als ein routinemäßiger Grenz- oder Sicherheitsbesuch zwischen zwei Nachbarstaaten. Entscheidend war die Anwesenheit des Chefs der National Iranian Oil Company (NIOC). Das bedeutet, dass Energie – insbesondere der mögliche Bau der Iran-Pakistan-(IP)-Gaspipeline –, Sanktionen und der grenzüberschreitende Handel zentrale Themen der Gespräche waren.

Nun zum entscheidenden Punkt: Momeni brachte eine besondere Botschaft der iranischen Führung zum Krieg mit. Die pakistanische Seite betonte öffentlich, die iranische Delegation sei mit „guten Nachrichten“ eingetroffen.

Die Frage ist, wie diese „guten Nachrichten“ übermittelt wurden.

Bevor Momeni in Islamabad landete, waren die zivile und militärische Führung Pakistans darüber informiert worden, dass er persönlich einen Brief von Führer Mojtaba Khamenei überbringen werde.

Nach seiner Ankunft erklärte Momeni den Pakistanern jedoch, dass er keinen tatsächlichen Brief bei sich habe. Stattdessen überbringe er eine Botschaft Mojtabas an die pakistanische Führung, die vollständig von Präsident Pezeshkian und Außenminister Araghchi unterstützt werde.

Die Botschaft behandelte zahlreiche zentrale Fragen der Beziehungen zwischen Iran und Pakistan sowie die Vermittlungsbemühungen Pakistans zwischen Teheran und der Trump-Regierung.

Der Botschaft zufolge wäre Iran bereit, eine zehntägige Pause der gegenwärtigen Eskalation zu akzeptieren. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass Trump in dem Moment, in dem Iran dieser zehntägigen Pause zustimmt, sofort mit der Umsetzung sämtlicher (Hervorhebung im Original) Punkte des 14-Punkte-Memorandums of Understanding (MoU) beginnt.

Übersetzt bedeutet das: keine neuen Verhandlungen. Dies entspricht übrigens auch der chinesischen Position. Entscheidend sei allein die Rückkehr zum ursprünglichen MoU und die vollständige Umsetzung seiner Verpflichtungen.

Erwartungsgemäß lehnte Trump den Inhalt der Botschaft ab. Pakistan informierte den Iran daraufhin über Trumps Weigerung, den einzigen ihm verbliebenen Ausweg zu nutzen. Dies geschah laut den Vermittlern, nachdem der narzisstische Größenwahnsinnige Asim Munir zuvor täglich telefonisch bedrängt hatte und ihn regelrecht anflehte, genau diesen Ausweg zu ermöglichen.

Gab es eine Botschaft? Und wie wurde sie übermittelt?

Nun zu den erschwerenden Faktoren. Hochrangige Quellen in Teheran bestehen auf drei Punkten:

Führer Mojtaba Khamenei habe keinerlei Botschaft an Pakistan gesandt und stehe mit niemandem in Pakistan, auch nicht mit Asim Munir, in Kontakt.

Falls er tatsächlich eine Botschaft übermittelt hätte, wäre dies nicht über einen Minister erfolgt. Üblicherweise geschieht dies über den Präsidenten (Pezeshkian), den Parlamentspräsidenten (Ghalibaf) oder den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates (Zolghadr), wie zuvor gegenüber China und Russland.

Die Informationen über eine zehntägige Pause sowie anschließende weitere 60 bis 90 Tage seien falsch und unrealistisch. Iran verhandle darüber nicht und werde dies auch künftig nicht tun.

Fest steht, dass in Teheran mehrere konkurrierende Machtzentren existieren. Unterschiede im Vorgehen oder darüber, was öffentlich gemacht werden soll, können daher jederzeit auftreten. Tatsache ist jedoch auch, dass Pakistan keinerlei Interesse daran hätte, derartige Informationen zu erfinden – im Wissen, dass sie von iranischer Seite sofort widerlegt würden.

Betrachten wir also die Fakten. Präsident Pezeshkian hat mehrfach öffentlich erklärt, dass Mojtaba die letztendliche Autorität im Iran sei, dass wichtige Entscheidungen unter seiner Führung getroffen würden und dass die Führung den gegenwärtigen gefährlichen Zustand des „weder Krieg noch Frieden“ beenden wolle.

Daher erscheint es plausibel, dass die Botschaft tatsächlich aus der höchsten Ebene des iranischen Staates stammte und mit Mojtabas Autorität und Zustimmung versehen war – jedoch im Hintergrund bleiben sollte. Dass Trump sie ablehnte, macht dieses Szenario sogar noch plausibler.

Erneut gilt: Während Iran Zeit gewinnt, ist sich die Führung gleichzeitig bewusst, dass Trumps Zeit abläuft. In Teheran herrscht Konsens darüber, dass das Land den enormen wirtschaftlichen und militärischen Druck weiterhin aushalten kann, während es durch seine Kontrolle über die Straße von Hormus die Kosten des Krieges weiter erhöht. Hinzu kommt nun ein weiterer Faktor: die jemenitische Seeblockade Saudi-Arabiens im Roten Meer.

Teherans Kalkül ist eindeutig. Mit der anhaltenden Eskalation breiten sich der politische und wirtschaftliche Druck bereits wie ein Lauffeuer über Westasien, die internationalen Schifffahrtsrouten und die globalen Energiemärkte aus.

Die iranische Botschaft an Trump, die indirekt über Pakistan übermittelt wurde, bleibt daher unverändert: Setzt das ursprüngliche 14-Punkte-MoU vollständig und ohne Neuverhandlungen um – oder stellt euch auf einen langwierigen Krieg sowie anhaltende Störungen des Energie- und Seeverkehrs mit verheerenden Folgen ein.

Wie genau diese Botschaft über Islamabad an Trump übermittelt wurde, ist letztlich nicht der entscheidende Punkt. Die eigentliche Raffinesse besteht darin, dass Handels-, Pipeline- und Grenzgespräche als diplomatische Tarnung dienten, um Teherans Bedingungen für ein Ende des Krieges zu überbringen.

Der entscheidende Punkt bleibt derselbe: Für Teheran – ebenso wie für Peking – ist das MoU die maßgebliche Vereinbarung. Ein abgeschlossenes Abkommen. Washington muss es umsetzen. Eine weitere Verhandlungsrunde wird es nicht geben.

Die Folgen von Irans vollständigem strategischem Hebel

Die Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen bleibt weiterhin ungelöst. Pakistanische Vermittler betonen, Islamabad habe Riad aufgefordert, Zurückhaltung zu üben, da Pakistan derzeit keinesfalls gezwungen werden wolle, als Kriegspartei statt als Vermittler aufzutreten.

Sana’a wartet dabei auf keinerlei „Anweisung“, um am Bab al-Mandab weiter zu eskalieren. Dies seien typische Behauptungen westlicher Nachrichtenagenturen. Ansarallah reagiere vielmehr auf die seit über elf Jahren andauernde saudische Blockade des Jemen. Das Prinzip laute: „Belagerung gegen Belagerung.“ Diese Blockade richte sich ausschließlich gegen Saudi-Arabien. Bab al-Mandab werde erst dann vollständig und für alle Schiffe geschlossen, wenn die USA Irans Stromnetz und Energieinfrastruktur angreifen sollten.

Bab al-Mandab ist also nicht geschlossen. Es ist geladen.

Die größere strategische Realität ist unbestreitbar: Iran verfügt inzwischen über den vollständigen Hebel über zwei der wichtigsten Energie-Engpässe der Welt.

Gleichzeitig zwingt Iran das „Imperium der Piraterie“ systematisch dazu, im gesamten Persischen Golf taub, stumm und blind zu werden, indem Patriot-Batterien, Radaranlagen, Betankungsstationen sowie weitere militärische Infrastruktur in Kuwait, Bahrain, Jordanien, Katar und Oman zerstört werden.

Kuwait bemüht sich inzwischen mit Nachdruck um ein Verteidigungsabkommen mit Pakistan nach dem Vorbild der bestehenden saudischen Vereinbarung. Dies könnte pakistanische Truppen, Flugzeuge, Drohnen und Luftverteidigungssysteme im Austausch gegen Energie und selbstverständlich erhebliche finanzielle Mittel umfassen. Saudi-Arabien unterstützt Kuwait ausdrücklich bei diesem Vorhaben.

Darüber hinaus finden ernsthafte Gespräche über ein umfassenderes gegenseitiges Verteidigungsbündnis zwischen der Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien statt. Es dürfte jedoch eine Sisyphusarbeit werden, Teheran davon zu überzeugen, dass es sich dabei nicht um ein weiteres gegen den Iran gerichtetes Bündnis handelt.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass ein bedeutender Teil der Staaten am Persischen Golf beginnt, sich von der ausschließlichen sicherheitspolitischen Abhängigkeit vom „Imperium der Piraterie“ zu lösen und nach Sicherheitsgarantien außerhalb der Vereinigten Staaten zu suchen.

Pakistan befindet sich nun in der Position zu entscheiden, wie weit es dabei gehen will – ohne die mühsam aufgebauten guten Beziehungen zum Nachbarn Iran zu gefährden, die maßgeblich von China gefördert wurden.