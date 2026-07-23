IRGC an Trump: Greift die iranische Infrastruktur an, dann werden wir die Stromversorgung am Golf lahmlegen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Weitere Angriffe auf Tanker: Von Iran unterstützte Houthi-Kämpfer gaben an, zwei saudiarabische Tanker im Roten Meer angegriffen zu haben

Von Iran unterstützte Houthi-Kämpfer gaben an, zwei saudiarabische Tanker im Roten Meer angegriffen zu haben Trumps Ultimatum: Trump kündigte an, die USA würden nach jedem iranischen Angriff auf die Schifffahrt eine iranische Brücke oder ein Kraftwerk angreifen.

Trump kündigte an, die USA würden nach jedem iranischen Angriff auf die Schifffahrt eine iranische Brücke oder ein Kraftwerk angreifen. Iran reagiert: Die IRGC drohte damit, Energieinfrastruktur im Golf anzugreifen, sollte iranische Infrastruktur angegriffen werden, und erklärte, sie werde die Stromversorgung der US-Verbündeten unterbrechen.

Die IRGC drohte damit, Energieinfrastruktur im Golf anzugreifen, sollte iranische Infrastruktur angegriffen werden, und erklärte, sie werde die Stromversorgung der US-Verbündeten unterbrechen. Jüngste Raketenangriffe im Golf: Der Iran bekannte sich zu Angriffen auf mit den USA verbundene Ziele in Bahrain, Saudi-Arabien und Jordanien.

Der Iran bekannte sich zu Angriffen auf mit den USA verbundene Ziele in Bahrain, Saudi-Arabien und Jordanien. Nukleare Spannungen: Der Iran bestritt nukleare Aktivitäten am Pickaxe Mountain und bezeichnete die US-Behauptungen als „erfundenen Vorwand“ für einen Angriff.

Der Iran bestritt nukleare Aktivitäten am Pickaxe Mountain und bezeichnete die US-Behauptungen als „erfundenen Vorwand“ für einen Angriff. Ölpreis steigt: Die erneuten Angriffe im Golf und die Bedrohungen für die Schifffahrt trieben die Ölpreise weiter in die Höhe.

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Ölpreis steigt nach Angriff der Houthis auf zwei saudische Tanker im Roten Meer

Der Ölpreis stieg, nachdem die vom Iran unterstützten Houthi-Militanten erklärten, sie hätten zwei saudiarabische Tanker im Roten Meer angegriffen, was den Konflikt im Nahen Osten verschärfte und weitere Versorgungsengpässe befürchten lässt.

Der Brent-Preis stieg im Nachhandelshandel über 95 US-Dollar.

Die Houthis griffen die beiden Schiffe mit Raketen und Drohnen an, weil sie eine im Roten Meer verhängte Blockade durchbrochen hatten; laut Angaben der Rebellengruppe handelte es sich bei den Tankern um die „Encelia“ und die „Layla“.

Die britische Behörde „UK Maritime Trade Operations“ (UKMTO) teilte mit, dass ein Schiff südwestlich von Al Shuqaiq in Saudi-Arabien getroffen wurde, wodurch es an Bord zu einem Brand kam.

Die UKMTO nannte den Namen des Schiffes nicht.

Die ersten Angriffe auf Tanker im Roten Meer eröffnen eine neue Front im Nahostkonflikt, der nach einem Wiederaufflammen der Gewalt den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus lahmgelegt hat.

Iran reagiert auf Trumps Ultimatum: Wir werden im Golf das Licht ausschalten

Ein hochrangiger Vertreter der IRGC hat auf Trumps Ultimatum reagiert, wonach auf jeden Angriff auf Schiffe ein Angriff auf eine Brücke folgen soll (siehe unten). Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der iranischen IRGC, Mousavi, hat laut der Nachrichtenagentur Tasnim gedroht, dass der Iran die Stromversorgung der amerikanischen Verbündeten am Golf unterbrechen werde, sollten iranische Brücken oder Kraftwerke angegriffen werden.

„Sollten die Amerikaner eine iranische Brücke oder ein Kraftwerk ins Visier nehmen, wird der Iran mit Angriffen auf Infrastruktur und Brücken in der gesamten Region reagieren, einschließlich Energieanlagen, an denen die Vereinigten Staaten Interessen haben“, sagte der Vertreter laut Angaben der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Tasnim.

„Die Amerikaner sollten nach den vergangenen zehn Tagen inzwischen voll und ganz davon überzeugt sein, dass der Iran zuschlägt, wo immer er es für richtig hält. Daher wird ein solches Risiko, das Trump eingeht, erneut in einer Blamage für ihn enden“, fügte der IRGC-Kommandeur hinzu.

Unabhängig davon informierte der stellvertretende iranische Außenminister 25 europäische Botschafter und Geschäftsträger in Teheran über den Stand des Konflikts. „Ich habe sie daran erinnert, dass wir den Angreifern im 40-Tage-Krieg eine schwere Niederlage zugefügt haben. Auch in dieser neuen Runde militärischer Aggression werden wir unser Heimatland und unsere nationalen Interessen entschlossen verteidigen“, schrieb Kazem Gharibabadi auf X.

„Diese Kriege haben Amerika keine strategischen Vorteile gebracht und gefährden lediglich den regionalen und globalen Frieden und die Sicherheit. Ich habe außerdem gesagt, dass von Europa erwartet wird, die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht zu wahren und Aggressionen zu verurteilen“, fügte er hinzu.

Der Iran hat weiterhin das „Auge um Auge“-Motto betont und ist angesichts der neuen Drohungen Trumps nicht zurückgewichen…

Unterdessen betont der Iran, dass er nach wie vor über einen sehr umfangreichen Raketenbestand verfügt, da er seine Produktion auch während der US-Bombardements fortsetzt:

⚡️BREAKING: Iran's top Military Spokesman confirms that Missiles and Drones are still being Produced



"Our production never Stopped and we continue to Replenish our Stockpiles" pic.twitter.com/I5ZWuMuWeU — Iran Observer (@IranObserver0) July 22, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Irans oberster Militärsprecher bestätigt, dass Raketen und Drohnen weiterhin produziert werden

„Unsere Produktion hat nie aufgehört, und wir setzen unsere Bestände weiterhin auf“,

Trump: Die USA werden für jeden iranischen Angriff auf die Schifffahrt eine Brücke oder ein Kraftwerk zerstören

Weitere Androhung von Präsident Trump im folgenden Truth-Social-Beitrag… Er erklärte, das US-Militär werde jedes Mal, wenn das iranische Militär auf ein Schiff in der Straße von Hormus schießt, eine Brücke oder ein Kraftwerk – auch in Teheran – „bombardieren und zerstören“. Dies geschieht einen Tag, nachdem er die Pläne des US-Militärs für einen groß angelegten Bombenangriff auf den stark befestigten iranischen Nuklearkomplex am Pickaxe Mountain bekannt gegeben hatte.

Doch die Iraner haben schon seit langem gezeigt, dass sie angesichts solcher Drohungen – insbesondere Trümmerei von Trump in den sozialen Medien – ihren Kurs nicht ändern werden, und daher dürfte dies für Washington kaum eine Lösung sein, da Teheran geschworen hat, die Kontrolle über die Straße von Hormus um jeden Preis zu behalten. Das Pentagon hat argumentiert, dass Einrichtungen wie Brücken „doppelten Verwendungszweck“ hätten, da das iranische Militär sie nutze, um Nachschub von einer Region in eine andere zu transportieren, während internationale Beobachter auf das Potenzial für Kriegsverbrechen hingewiesen haben. Die Iraner haben ihrerseits ihre Angriffe auf Golfstaaten ausgeweitet und nun auch wichtige zivile Infrastruktur wie Meerwasserentsalzungsanlagen (in Kuwait) ins Visier genommen – jedes Mal, wenn ihre eigene Infrastruktur getroffen wird.

Iran: Die Rhetorik rund um den „Pickaxe Mountain“ sei ein „erfundener Vorwand“

Angesichts der anhaltenden Kämpfe, bei denen über Nacht in Teheran und im Süden Explosionen zu hören waren, hat die iranische Führung die „obsessive Fokussierung der Trump-Regierung auf den Kolang Kouh, wo keinerlei nukleare Aktivitäten stattfinden, als nichts anderes als einen erfundenen Vorwand für Aggression, Zerstörung und Sabotage“ verurteilt, so der Sprecher des Außenministers, Esmail Baghaei, in einem Beitrag auf X, wobei er sich auf den „Pickaxe Mountain“ bezog.

Er wies darauf hin, dass alle nuklearen Aktivitäten des Iran der IAEO seit langem vollständig gemeldet worden seien und die wiederholten Drohungen aus Washington, einen groß angelegten Angriff darauf zu starten, daher einen „flagranten Verstoß“ gegen die UN-Charta und das Völkerrecht darstellten. Trump hatte am Vortag erklärt, das US-Militär werde den Pickaxe Mountain „ziemlich bald sehr heftig angreifen, und sie können nichts dagegen tun.“

Selbst einige Befürworter haben hinterfragt, warum der Oberbefehlshaber der USA seine Absichten so beiläufig preisgeben würde, und argumentieren, dass das Pentagon durch die Offenlegung solcher Pläne seinen operativen Vorteil verliere.

Plötzlich richtet sich viel Aufmerksamkeit auf den Pickaxe Mountain, obwohl er in der bisherigen Medienberichterstattung über den Krieg weitgehend unerwähnt geblieben war – was darauf zurückzuführen ist, dass der israelische Geheimdienst diese Informationen an die US-Mainstream-Presse weitergegeben hat. „Der israelische Geheimdienst geht davon aus, dass der Iran im vergangenen Herbst Tausende von Zentrifugen zur Urananreicherung in Tunnel tief im Inneren eines Berges verlegt hat, sagen israelische und US-amerikanische Beamte – eine Entwicklung, die die Befürchtungen schüren würde, Teheran könnte sein Atomprogramm wieder aufbauen“, schrieb das Wall Street Journal am Dienstag in einem Artikel.

„Israel gab die Erkenntnisse des Geheimdienstes an die USA weiter und erklärte, die Zentrifugen seien im vergangenen Herbst an den Standort am Pickaxe Mountain verlegt worden, nachdem im Juni während des 12-tägigen Krieges amerikanische und israelische Luftangriffe die drei wichtigsten iranischen Atomanlagen schwer getroffen hatten“, fügte die Zeitung hinzu.

US-Stützpunkte am Golf erneut unter Beschuss

Und nun werden nach allen Berichten weiterhin mehr Flugzeuge, Tankflugzeuge und schweres militärisches Gerät aus Europa in den Zuständigkeitsbereich des Central Command verlegt.

Die Iraner könnten dies jedoch einfach als weitere Ziele betrachten, die ausgeschaltet werden müssen, da die Golfstaaten weiterhin Angriffen ausgesetzt sind. Am Mittwoch wurden in Saudi-Arabien und erneut in Bahrain Raketenalarme ausgelöst. ISNA berichtet (via Newsquawk): Drohnen- und Raketenangriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien; die 5. US-Flotte in Bahrain und der US-Stützpunkt in Saudi-Arabien im Visier:

Bahrain war in letzter Zeit fast täglich Bombardements ausgesetzt, da es das Hauptquartier der 5. US-Flotte beherbergt.

Saudi-Arabien ist nach dem Zusammenbruch eines zuvor seit mehreren Jahren bestehenden Waffenstillstands mit von Iran unterstützten Fraktionen in die Schusslinie geraten.

US-Truppen in Jordanien im Visier iranischer Raketen

Soldaten in Jordanien scheinen in einer äußerst gefährlichen Lage die Hauptziele iranischer ballistischer Raketen zu sein, nachdem dort in der vergangenen Woche bereits mehrere amerikanische Soldaten ums Leben gekommen sind:

Footage filmed by a U.S. soldier in Muwaffaq Salti Air Base, in Jordan, during an Iranian Ballistic Missile attack. pic.twitter.com/0OHle3she8 — MenchOsint (@MenchOsint) July 22, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen, die von einem US-Soldaten auf der Muwaffaq Salti Air Base in Jordanien während eines iranischen ballistischen Raketenangriffs gefilmt wurden.

Auch Jordanien ist weiterhin von zahlreichen aus dem Iran kommenden Geschossen betroffen. Die iranischen Staatsmedien haben kürzlich bekannt gegeben, dass F-15-Kampfflugzeuge, Infrastruktur zur Vorbereitung von Drohnen sowie ein Hubschrauberlager auf den Stützpunkten „Prince Hassan“ und „King Faisal“ bei den jüngsten ballistischen Raketenangriffen ins Visier genommen wurden.

Die Nachrichtenagentur IRNA behauptete, dass bei dem Angriff acht neue amerikanische MQ-9-Drohnen zerstört und zwei weitere „schwer beschädigt“ worden seien; außerdem seien zwei Hubschrauber beschädigt worden.

Die ersten Berichte vom Mittwochmorgen über mögliche weitere Raketenangriffe auf Bahrain und Saudi-Arabien haben die Ölpreise in die Höhe getrieben.

Rubio über die von Iran angeführte Achse der „Unruhestifter“

Unterdessen erklärt Außenminister Marco, die USA stünden mit saudischen Vertretern in Kontakt wegen der anhaltenden Drohung der jemenitischen Houthis, Handelsschiffe anzugreifen und den saudischen Schiffsverkehr in der wichtigen Meerenge Bab al-Mandeb im Roten Meer zu stören. Dies führt zu einer weiteren Verknappung des weltweiten Öls.

„Wir haben uns in der vergangenen Woche mehrfach mit den Saudis bezüglich dieser Bedrohung ausgetauscht. Es handelt sich nicht um eine neue Bedrohung, sondern um eine, die sich bereits in der Vergangenheit manifestiert hat“, erklärte er Reportern in seinen jüngsten Äußerungen.

Weitere Beweise für schwere Schäden und Zerstörungen an amerikanischen Militärstützpunkten in Jordanien:

Source sends footage of Tower 22 dorms after getting struck by Iran in Jordan. The sense among servicemembers is that Iran focused previously on destroying infrastructure but is now targeting soldiers.



The base has been evacuated. pic.twitter.com/Jyegdltsgr — Ryan Grim (@ryangrim) July 21, 2026

Übersetzung von „X“: Die Quelle sendet Aufnahmen der Unterkünfte von Tower 22 nach dem Angriff durch den Iran in Jordanien. Das Gefühl unter den Soldaten ist, dass der Iran zuvor darauf abzielte, Infrastruktur zu zerstören, aber jetzt Soldaten ins Visier nimmt. Die Basis wurde evakuiert.

Mit Worten, die die Verantwortlichen in Teheran sicherlich nicht als beängstigend oder übermäßig bedrohlich empfinden werden, fuhr Rubio fort: „Der Kern des Problems ist die Tatsache, dass der Iran mittendrin steckt. Wenn man vom Unruhestifter der Region spricht, dann ist es der Iran.“

„Das ist nur ein weiteres Beispiel: die Houthis, die Hisbollah, die Milizen im Irak, die Hamas – dafür gibt der Iran sein Geld aus, nicht für seine Bevölkerung, sondern für die Unterstützung terroristischer Organisationen und destabilisierender Akteure in der Region“, fügte er in Washingtons charakteristischer „Achsen-Sprache“ der „Schurkenstaaten“ hinzu.

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