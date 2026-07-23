Eu-Gericht setzt Zeichen gegen digitale Überregulierung: VPNs bleiben legal

Während in Brüssel seit Jahren immer neue Vorschläge für Altersverifikation, Chatkontrolle, Geoblocking und digitale Regulierung diskutiert werden, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun ein deutliches Signal gesetzt: VPNs sind legale Werkzeuge – und ihre Anbieter haften nicht allein deshalb, weil Nutzer damit Geoblocking umgehen.

Das Urteil widerspricht der Vorstellung, technische Werkzeuge grundsätzlich für das Verhalten ihrer Nutzer verantwortlich zu machen.

VPN-Dienste verschlüsseln den Internetverkehr und schützen die Privatsphäre ihrer Nutzer. Sie werden von Unternehmen, Journalisten, Aktivisten und Millionen Privatpersonen eingesetzt. Dass einzelne Nutzer damit auch Geobeschränkungen umgehen können, reicht nach Auffassung des EuGH nicht aus, um VPN-Anbieter haftbar zu machen.

The EU’s highest court has ruled that VPNs are legal tools, and VPN companies cannot be blamed simply because users employ them to bypass geo-blocks.



The ruling stems from a copyright case involving Anne Frank’s writings.

A Belgian website published some of her manuscripts… pic.twitter.com/wxrh1FGBci — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) July 22, 2026

Das Urteil ist bemerkenswert, weil die EU in den vergangenen Jahren ihre Regulierung des digitalen Raums kontinuierlich ausgeweitet hat – von der Chatkontrolle über Altersverifikationssysteme bis hin zu umfangreichen Plattformpflichten. Kritiker warnen seit Langem, dass dabei Datenschutz, Anonymität und digitale Freiheitsrechte zunehmend unter Druck geraten.

Mit seiner Entscheidung erinnert der EuGH daran, dass legitime Technologien nicht allein wegen eines möglichen Missbrauchs kriminalisiert oder mit einer generellen Haftung belegt werden können.

Für Millionen VPN-Nutzer in Europa bedeutet das vorerst Rechtssicherheit. Gleichzeitig zeigt das Urteil, dass selbst im zunehmend regulierten digitalen Umfeld der EU rechtliche Grenzen bestehen – und nicht jede politische Kontrollvorstellung automatisch Bestand hat.