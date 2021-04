Edward Snowden: „Seien Sie vorsichtig, denn einige Dinge, die als Verschwörungstheorien bezeichnet werden, sind wahr“

In einem Interview mit Russell Brand wies Edward Snowden darauf hin, dass wir vorsichtig sein sollten, denn nicht alles, was als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wird, ist nur eine Theorie. In den 1960er Jahren prägte die CIA den Begriff „Verschwörungstheoretiker“, um diejenigen zu schmieren, die die „nationale Sicherheit“ gefährden könnten.

Der englische Komiker, Schauspieler, Radiomoderator, Schriftsteller und Aktivist Russell Brand führte kürzlich ein Interview mit dem Whistleblower der US National Security Agency, Edward Snowden, und veröffentlichte den ersten Teil am 16. April.

In dem Interview erwähnt Snowden etwas, das seit mehreren Jahrzehnten wahr ist, und das ist die Tatsache, dass einige Dinge, vielleicht viele Dinge, die als Verschwörungstheorien bezeichnet werden, in Wirklichkeit wahr sind. Wir müssen vorsichtig sein und unsere Fähigkeiten zum kritischen Denken wirklich einsetzen.

Der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ wurde 1967 in einem geheimen CIA-Dokument verwendet, das Anweisungen zur Manipulation und Steuerung der öffentlichen Meinung enthielt. So scheint der Begriff in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt zu sein.

Die CIA prägte den Begriff und etablierte ihn, um Abweichler von den offiziell etablierten Ansichten ins Abseits zu stellen. Das Dokument wurde als Folge des Attentats auf JFK. veröffentlicht, als viele Bedenken geäußert wurden, Bedenken, die, unabhängig davon, wie sehr sie aufgrund bestimmter Beweise zu der Zeit gerechtfertigt waren, ins Lächerliche gezogen wurden.

Etwas ins Lächerliche zu ziehen, egal wie viele Beweise es enthält, ist vor allem heute gang und gäbe. Dies ist ein Werkzeug der „psychologischen Kriegsführung“ und ist weit verbreitet.

Ein deklassiertes Dokument aus den CIA-Archiven in Form eines Briefes einer CIA-Taskforce an den damaligen Direktor der Central Intelligence Agency beschreibt die enge Beziehung, die zwischen der CIA und den Mainstream-Medien und der Wissenschaft bestand. Stellen Sie sich vor, wie es heute ist.

In dem Dokument heißt es, dass die CIA-Taskforce „jetzt Beziehungen zu Reportern von jedem größeren News- Service, jeder Zeitung, jedem Wochenmagazin und jedem Fernsehnetzwerk in der Nation hat“ und dass „dies uns geholfen hat, einige fehlgeschlagene „Geheimdienstoperationen“ in Erfolgsgeschichten zu verwandeln.“

Es wird weiter erklärt, wie die Agentur „Journalisten überredet hat, Geschichten zu verschieben, zu ändern, zurückzuhalten oder sogar zu eliminieren, die nationale Sicherheitsinteressen beeinträchtigt oder Quellen und Methoden kompromittiert haben könnten.“

Nationale Sicherheit ist heute zu einem Oberbegriff geworden, um die getroffenen Maßnahmen sowie die sie umgebende Geheimhaltung zu rechtfertigen, die unter dem Deckmantel des guten Willens durchgeführt werden, um Informationen geheim zu halten und alles lächerlich zu machen, was bestimmte Regierungen, Konzerne und oder politische Agenden bedroht.

Deshalb werden Leute wie Julian Assange mundtot gemacht und ins Gefängnis gesteckt. Sie sind die Helden der Neuzeit. Heutzutage sind Informationen eine Bedrohung, insbesondere Informationen, die unethische und unmoralische Handlungen von Regierungen aufdecken.

Eines der besten Beispiele für vergangene Verschwörungen, die sich als wahr herausstellten, ist vielleicht die Massenüberwachung, wie sie von Snowden und anderen vor ihm durchgesickert ist. Diese Art der psychologischen Kriegsführung und der Wunsch, das Bewusstsein der Menschen zu manipulieren, was auch als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet werden kann, ist wieder einmal im Gange.

Einige Auszüge von Snowden:

„Sie verkünden oft ihre Absichten, es wird über sie berichtet, überall, sie sind in unseren Zeitungen, sie sind auf Zeitschriften abgebildet, wir bekommen Updates über ihre Fortschritte….“

„Sie sagen uns, dass sie wissen, dass Sie nichts besitzen und glücklich sein werden, und das mag jetzt erstaunlich klingen, aber in 10 oder 20 Jahren, wenn Sie nichts besitzen und sehen, dass Sie unglücklich sind, werden Sie sagen: ‚Hey, Sie sagten, wir würden nichts besitzen und glücklich sein!“