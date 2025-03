Ehemalige ICE-Beamte fordern den Kongress auf, Überwachungstechnologie und Datenaustausch zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu verstärken

Von The Sociable

Ehemalige Beamte der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) fordern die Gesetzgeber im Kongress auf, den Einsatz von Überwachungstechnologie zu verstärken und eine interoperable Plattform für den Datenaustausch zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu schaffen.

Heute fand im Unterausschuss für Cybersicherheit, Informationstechnologie und Regierungsinnovation des House Committee on Oversight and Government Reform eine Anhörung mit dem Titel „Leveraging Technology to Strengthen Immigration Enforcement“ (Einsatz von Technologie zur Stärkung der Einwanderungskontrolle) statt, bei der drei ehemalige ICE-Mitarbeiter und ein leitender Forschungsmitarbeiter der Heritage Foundation als Sachverständige aussagten.

Dr. Doug Gilmer, ein pensionierter leitender Berater für Strafverfolgung und stellvertretender Sonderermittler bei den Homeland Security Investigations (HSI) des ICE, sagte, dass ein sehr hilfreiches Instrument für das ICE das 2015 eingeführte System EAGLE DirecteD Identification Environment (EDDIE) sei.

Laut dem Department of Homeland Security (DHS) ist EDDIE ein biometrisches Erfassungsgerät, das vor Ort eingesetzt wird und „den ICE-Agenten und -Beamten dabei hilft, die Fingerabdrücke und Fotos einer Person, die Gegenstand einer Untersuchung ist, rechtmäßig mit einem mobilen Gerät zu erfassen und sofort andere Regierungsdatenbanken abzufragen, um festzustellen, ob sie dieselben Fingerabdrücke enthalten wie die von ICE erfassten.“

Bei seinem letzten Einsatz vor Ort gab Dr. Gilmer jedoch an, dass seinem Personal nur fünf EDDIE-Geräte zur Verfügung standen.

„Die EDDIE-Maschine hilft nicht nur bei der Durchsetzung des Einwanderungsrechts, sondern spart auch Zeit; sie hilft bei der Priorisierung der Durchsetzung, verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit und hilft den Strafverfolgungsbehörden auch dabei, Verdächtige schnell zu identifizieren und Sicherheitsbedrohungen zu mindern.“ Dr. Doug Gilmer, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

Übersetzung von „X“: Der ehemalige ICE-Agent Dr. Doug Gilmer PhD: „Gesichts- und Mustererkennungstechnologien haben ein enormes Potenzial für die Aufklärung von Verbrechen und die Rettung von Opfern ausbeuterischer Straftaten; allerdings sind die Einschränkungen für ihre Verwendung so streng geregelt, dass sie nur in einem kleinen Prozentsatz der Fälle eingesetzt werden.“

„Durch den Einsatz von Mustererkennungsalgorithmen, die riesige Datenmengen durchforsten, könnte diese Technologie in realen und zeitkritischen Szenarien unschätzbare Ergebnisse liefern. Die Technologie könnte auch zusammen mit anderen Überwachungssystemen eingesetzt werden, wie z. B. am Körper getragene Kameras, Videoüberwachung, Drohnenaufnahmen, Überwachungsaufnahmen, soziale Medien und vieles mehr.“ Dr. Doug Gilmer, schriftliche Zeugenaussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

In seiner schriftlichen Stellungnahme erklärte Dr. Gilmer, dass das EDDIE-Tool „die wahre Identität einer Person und eine Historie von Begegnungen mit der Strafverfolgung liefern kann, bei der Bestimmung der Ausländereigenschaft und der Abschiebungsfähigkeit helfen kann und ob die Person möglicherweise noch ausstehende Haftbefehle hat.

„Solche Tools sollten jedem Special Agent und Officer zur Verfügung gestellt werden“, fügte er hinzu.

Laut NextGov wurde EDDIE auf der ACT-IAC Mobile Application Fair 2015 mit dem Preis für die innovativste Anwendung ausgezeichnet.

„Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) nutzt den mobilen Fingerabdruckscanner EDDIE, um Razzien und Abschiebungen zu beschleunigen, gibt aber nur sehr wenig über ihre Partner beim Datenaustausch preis, wie z. B. andere Bundesbehörden, lokale Strafverfolgungsbehörden und Privatunternehmen.“ Just Futures Law, ICE’S EDDIE PROGRAM: How ICE Uses Biometric Scanner Tech To Ramp Up Raids (ICE’S EDDIE PROGRAM: Wie ICE biometrische Scanner-Technologie einsetzt, um Razzien zu intensivieren), November 2020

Quelle: Bericht des Just Futures Law

EDDIE wurde auch von Aktivisten und „Bewegungsanwälten“ wie Just Futures Law als „ein wichtiger Bestandteil des militarisierten biometrischen Datenerfassungsunternehmens des DHS, das riesige, geheime Datenbanken speist“ kritisiert.

In ihrem Bericht vom November 2020 mit dem Titel „ICE’S EDDIE PROGRAM: How ICE Uses Biometric Scanner Tech To Ramp Up Raids“ (Das EDDIE-Programm des ICE: Wie das ICE biometrische Scanner-Technologie einsetzt, um Razzien zu verstärken) behaupten die „Women of Color-led Immigration Lawyering Project“ (von farbigen Frauen geführtes Projekt für Einwanderungsanwälte):

„Da die Erfassung und Analyse biometrischer Daten eine immer zentralere Rolle im Portfolio der technischen Überwachung des ICE einnimmt, gehen wir davon aus, dass immer mehr ICE-Beamte Menschen vor Ort verhören werden, wo Missbrauch am wahrscheinlichsten ist, aber am schwersten zu verhindern ist. Der Schutz der Privatsphäre reicht nicht aus, um vor Profilerstellung und Missbrauch zu schützen.“

„Es ist schwierig, Biometrie zum Lügen zu bringen […]. Wenn man jemandem einen EDDIE vor die Nase setzt, kann er ihn sehr schnell identifizieren.“ Dr. Doug Gilmer, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

Übersetzung von „X“: „Es ist schwierig, Biometrie zum Lügen zu bringen. Wenn man jemandem ein EDDIE [EAGLE DirecteD Identification Environment] vorlegt, kann er sich sehr schnell identifizieren“: Ehemaliger ICE-Agent Dr. Doug Gilmer @GOPoversight https://dhs.gov/sites/default/

Zurück zur Anhörung: Dr. Gilmer sagte heute aus, dass „die Technologie zur Gesichts- und Mustererkennung ein solches Instrument mit enormem Potenzial für die Aufklärung von Verbrechen und die Rettung von Opfern ausbeuterischer Straftaten ist; allerdings sind die Einschränkungen für ihre Verwendung so streng geregelt, dass sie nur in einem kleinen Prozentsatz der Fälle eingesetzt wird.“

Diese Einschränkungen der Technologie zur Gesichts- und Mustererkennung sind laut Dr. Gilmer auf die Angst vor dem Verlust der Privatsphäre zurückzuführen, die Menschen haben, die die Technologie nicht verstehen.

„Es wurde viel Angst um diese Technologie geschürt – ich denke oft von Menschen, die die Technologie nicht wirklich verstehen und nicht verstehen, dass wir diese Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig angemessene Schutzmaßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, der Ethik und der Bürgerrechte ergreifen.“ Dr. Doug Gilmer, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

Übersetzung von „X“: Der ehemalige ICE-Agent Dr. Doug Gilmer über Gesichts- und Mustererkennung: „Es gibt eine Menge Angst, die von Menschen, die diese Technologie nicht verstehen, um diese Technologie herum wachsen gelassen wurde … und die die Schutzmaßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, der Ethik und der Bürgerrechte nicht verstehen.“ https://oversight.house.gov/hearing/levera

„Wenn wir bei der Verbrechensbekämpfung wirklich auf dem neuesten Stand der Technik sein wollen, dann kann die Integration des Heimatschutzministeriums in ein Netzwerk aus strategisch platzierten automatischen Kennzeichenerkennungssystemen (ALPRs), Live-Video, Schusserkennung, Drohnen und Echtzeit-Polizeisoftware entscheidende Ermittlungshinweise in Fällen von Menschenhandel, Drogen-/illegalem Waffenschmuggel, Bandengewalt und organisiertem Einzelhandelsdiebstahl liefern.“ Dr. Doug Gilmer, schriftliche Zeugenaussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

„Wir verfügen über eine fortschrittliche Gesichtserkennungstechnologie und eine Mustererkennungstechnologie, die zur Aufklärung einer Vielzahl von Straftaten und zur Identifizierung von Opfern von Straftaten eingesetzt werden können“, so Dr. Gilmer.

„Es gibt jedoch eine Menge Angst, die um diese Technologie herum wachsen darf – ich denke, oft von Menschen, die die Technologie nicht wirklich verstehen und nicht verstehen, dass wir diese Technologie nutzen können, während wir gleichzeitig angemessene Schutzmaßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, der Ethik und der Bürgerrechte ergreifen.“

Eine der Empfehlungen von Dr. Gilmer an die Gesetzgeber lautete, Datensilos abzuschaffen, damit Daten frei zwischen Regierungsbehörden fließen können, und „sicherheits- und datenschutzkonforme KI zur besseren Identifizierung kritischer, zeitkritischer Strafverfolgungsdaten“ zu nutzen.

Dr. Gilmer kann auf eine 35-jährige Karriere im Bereich der Strafverfolgung zurückblicken und ist heute Präsident und CEO von Resolved Strategies, das Organisationen in Fragen wie Menschenhandel und ausbeuterische Straftaten berät.

„Hochriskante Situationen erfordern innovative Hilfsmittel, die das Gefahrenpotenzial für Beamte minimieren. Technologien wie Drohnen, Drohnenabwehrsysteme und Robotik werden immer wertvoller.“ John Fabbricatore, schriftliche Zeugenaussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

In derselben Anhörung sagte ein weiterer ehemaliger ICE-Mitarbeiter aus, John Fabbricatore, der als leitender Angestellter und Leiter der Außenstelle bei ICEs Enforcement Removal Operations (ERO) tätig war.

Auch er lobte biometrische Geräte wie EDDIE, die es den Beamten ermöglichen, „einzigartige physische Merkmale zu Identifikationszwecken zu erfassen und zu analysieren“, und forderte außerdem die Schaffung einer agilen Datenplattform, die von den Behörden gemeinsam genutzt werden kann.

„ICE muss Echtzeit-Datenaustauschfunktionen mit Bundes- und Landesbehörden haben, um die Effizienz zu steigern und die Zielgenauigkeit zu verbessern.“ John Fabbricatore, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

Übersetzung von „X“: Der ehemalige ICE-Beamte John Fabbricatore sagt aus: „Wir brauchen eine neue Datenplattform, die agil und robust ist und mit fortschrittlichen maschinellen Lern- und Cloud-nativen Funktionen ausgestattet ist, […] die den Beamten Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie gezielt und präzise vorgehen und festnehmen können.“ @GOPoversight https://oversight.house.gov/hearing/levera

„Beamte sollten ihre Zeit auf der Straße verbringen, um unsere Gemeinden zu schützen – und nicht hinter Schreibtischen, die mit nicht verbundenen, veralteten Datenbanken überfüllt sind.“ John Fabbricatore, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

„Es ist jetzt an der Zeit zu handeln. Wir brauchen eine neue Datenplattform, die agil und robust ist und mit fortschrittlichen maschinellen Lern- und Cloud-nativen Funktionen ausgestattet ist„, sagte Fabbricatore.

„Diese Systeme können unsichtbare Beziehungen aufdecken, Muster erkennen und umsetzbare Erkenntnisse liefern, sodass die Beamten über die erforderlichen Instrumente verfügen, um gezielt und präzise vorzugehen und Personen festzunehmen“, fügte er hinzu.

In seiner schriftlichen Stellungnahme erklärte Fabbricatore:

„Die Technologie hat im Bereich der Biometrie einen Wandel bewirkt und es uns ermöglicht, einzigartige physische Merkmale zu Identifikationszwecken zu erfassen und zu analysieren.

Insbesondere die Gesichtserkennungstechnologie ist immer ausgefeilter und effektiver geworden, um Personen zu identifizieren, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnten.

Diese Art von Technologie hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, um Menschenhandelsnetzwerke zu zerschlagen und die betrügerische Einreise in das Land zu verhindern.“

Fabbricatore ist derzeit leitender Berater bei The Complete Solution Group, einem Unternehmen, das Beratungsdienstleistungen zu Fragen im Zusammenhang mit Einwanderung, Regierungskontakten und Produktentwicklung im Bereich Schusswaffen und Selbstverteidigung anbietet.

Heute sagte er außerdem aus, dass die mexikanischen Drogenkartelle von der CBP One-App der Zoll- und Grenzschutzbehörde profitieren, indem sie sie nutzen, um Menschen illegal in die USA zu schmuggeln.

„Die Kartelle haben sie [die CBP One-App] tatsächlich in Mexiko genutzt und die Leute haben sich über sie angemeldet, um auf die CBP One-App zuzugreifen. […] Die Kartelle haben tatsächlich Geld mit der CBP One-App verdient.“ John Fabbricatore, mündliche Aussage, House Committee on Oversight and Government Reform, März 2025

Übersetzung von „X“: Mexikanische Kartelle haben während der letzten Amtszeit von der CBP One-App profitiert, um Menschen in die USA zu schmuggeln, wie die ehemaligen ICE-Beamten John Fabbricatore und Dr. Doug Gilmer unter @GOPoversight aussagen https://oversight.house.gov/hearing/levera

Laut dem Fact Sheet von CBP One „ermöglicht die kostenlose CBP One™-Mobilanwendung Nichtstaatsangehörigen, die über bestimmte südwestliche Grenzübergangsstellen (POEs) in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, aber nicht über die entsprechenden Einreisedokumente verfügen, Informationen über ein Modul innerhalb der Anwendung einzureichen, anstatt direkt an einer POE zu warten.“

Dr. Gilmer sagte auch aus, dass er während seiner Amtszeit bei ICE einen Missbrauch der CBP One-App beobachtet habe.

„Eines muss klar sein: Das wird nicht bei Einwanderern aufhören. Wenn sie das mit Einwanderern und Asylbewerbern machen können, hindert sie nichts daran, das auch mit amerikanischen Bürgern zu tun.“ Rep. Yassamin Ansari, Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses, März 2025

Übersetzung von „X“: „Die Trump-Regierung will die Überwachungstechnologie ausweiten, um die Bürgerrechte zu verletzen. Wenn sie das bei Einwanderern/Asylbewerbern tun können, hindert sie nichts daran, es auch bei amerikanischen Bürgern zu tun. @elonmusk @DOGE greifen illegal auf die privaten Daten von Amerikanern zu.“ @RepYassAnsari

Sowohl Gesetzgeber als auch Zeugen kritisierten die Politik der Trump- und Biden-Regime im Umgang mit Einwanderung.

Einige warfen Biden eine Politik der offenen Grenzen vor, die zu schrecklichen Verbrechen in den USA geführt habe, während andere Trump eine unmenschliche Behandlung von Migranten vorwarfen, während er den Einsatz von Überwachungstechnologie ausweitete, die auch gegen US-Bürger eingesetzt werden könnte.

Die Abgeordnete Yassamin Ansari warf der Trump-Regierung vor, mit Überwachungstechnologien die Bürgerrechte von Migranten zu verletzen, aber das sei noch nicht alles:

„Eines muss klar sein: Das wird nicht bei Einwanderern aufhören. Wenn sie das bei Einwanderern und Asylbewerbern tun können, hindert sie nichts daran, es auch bei amerikanischen Bürgern zu tun.“

Die gesamte Anhörung, einschließlich der Aussagen der beiden Zeugen, die aus redaktionellen Gründen der Kürze und Relevanz halber in diesem Artikel nicht zitiert wurden – die ehemalige ICE-Mitarbeiterin Deborah Fleischaker und der leitende Forschungsmitarbeiter der Heritage Foundation, Simon Hankinson, hier.