Ehemaliger Abgeordneter sagt, was kein anderer Politiker zu sagen wagt: „Sie brauchen keine 90 Prozent mehr.“

Es ist klar, dass die Impfstoffe dazu dienen, die Bevölkerung auszudünnen. 90 Prozent der Menschen auf der Erde brauchen sie nicht mehr. Dies sagte der ehemalige britische Abgeordnete Andrew Bridgen im Gespräch mit Liz Gunn, Gründerin der New Zealand Loyal Party.

Andrew Bridgen, ehemaliges Mitglied des britischen Parlaments, spricht aus, was kein amerikanischer Politiker, ob im Amt oder nicht, zu sagen wagt: „Es ist klar, dass wir mit den Impfstoffen und der Pandemie eine Entvölkerungsagenda verfolgen? sie glauben, dass sie 90% von uns auf dem Planeten nicht mehr brauchen…“

In einem Interview mit Liz Gunn von FreeNZ Media sagt Bridgen, dass „das Weltwirtschaftsforum, die Eliten, durch ihre Agenturen … die Vereinten Nationen … Pläne haben, um die Art und Weise, wie wir uns auf dem Planeten verhalten, unser Leben zu verändern“. Der ehemalige Abgeordnete fügt hinzu: „Letztlich glaube ich, dass die Eliten der Welt sich umgeschaut und entschieden haben, dass die Art und Weise, wie sie unsere Wirtschaft und Gesellschaft in der entwickelten Welt, der westlichen Welt, strukturieren wollen, eigentlich das chinesische Modell ist“.

Bridgen stellt fest, dass die Eliten „das Gefühl haben, dass sie 90 Prozent von uns auf diesem Planeten nicht mehr benötigen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen“. Er fügt hinzu: „Es ist klar, dass wir eine Entvölkerungsagenda rund um Impfstoffe und Pandemien haben“.

„Man muss nur das Buch von Klaus Schwab lesen, das vor einiger Zeit geschrieben wurde. Darin steht, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 durch wiederholte Pandemien, Kriege und Hungersnöte reduziert werden wird“, fügt Bridgen hinzu.

Teilweise Transkription des Clips:

„„Das Weltwirtschaftsforum und andere global einflussreiche Eliten agieren häufig über Organisationen wie die Vereinten Nationen. Es bleibt jedoch unklar, warum genau das Jahr 2030 eine so zentrale Rolle spielt – insbesondere im Zusammenhang mit der Agenda 2030, die auf globale Nachhaltigkeitsziele abzielt.“

Sie haben ihre Pläne, um die Art und Weise, wie wir uns auf dem Planeten verhalten, unser Leben zu verändern. Ich glaube, die Eliten der Welt haben sich umgesehen und entschieden, dass die Art und Weise, wie sie unsere Wirtschaft und Gesellschaft in der entwickelten Welt, in der westlichen Welt, strukturieren wollen, das chinesische Modell ist. Was sie aber nie getan haben, ist, dass sie es nie gewagt haben, dies den Menschen in einer Abstimmung oder in einem Manifest zu sagen. Aber das ist die Richtung, in die die Reise geht: „Und es scheint mir, und das hat sich schon vor einiger Zeit abgezeichnet, dass die Entwicklungen, die sich im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Robotik abzeichnen, so gut sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie 90 Prozent von uns auf diesem Planeten nicht mehr brauchen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Es ist klar, dass wir im Zusammenhang mit Impfstoffen und Pandemien eine Entvölkerungsagenda haben. Man braucht nur das Buch von Klaus Schwab zu lesen, das er vor einiger Zeit geschrieben hat, um zu verstehen, dass die Weltbevölkerung bis 2050 durch wiederholte Pandemien, Kriege und Hungersnöte mehrheitlich reduziert werden wird. „Und alles, was sie in der Welt veranstalten, soll dafür sorgen, dass wir viele Kriege haben. Und wir haben einen großen Konflikt in Russland, in der Ukraine, der jederzeit auf der ganzen Welt ausbrechen kann. Wir haben ständig Angst vor einem großen Konflikt mit China, vielleicht um Taiwan, und der Nahe Osten brennt. Das wäre ein echter Weltkrieg, und das wäre natürlich verheerend für unser Volk. Und dazu kommt, dass die Regierungen im Gleichschritt bizarre Entscheidungen und Gesetze treffen, die es unseren Bauern sehr, sehr schwer machen, Nahrungsmittel zu produzieren.