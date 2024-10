Vor der Einführung des Covid-Impfstoffs in Neuseeland kamen innerhalb eines Jahres 2.000 Menschen mit Brustschmerzen in die Notaufnahme – jetzt sind es mehr als 30.000

Von Rhoda Wilson

Eine Antwort auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das in Neuseeland als „Official Information Act (OIA)“-Anfrage bezeichnet wird, die Brustschmerzen und Herzvorfälle bei jüngeren Menschen aufzeigt, hat bei den Neuseeländern gemischte Reaktionen hervorgerufen, wobei die meisten ein unterschwelliges Gefühl der Ungläubigkeit zeigten.

„Es ist schwer, das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen“, sagt Dr. Guy Hatchard. Aber „die OIA-Daten für Brustschmerzen und Herzvorfälle sind keine isolierte Statistik.“

Eine Folgebefragung von Neuseeländern, bei denen eine mRNA-Impfstoff-induzierte Myoperikarditis diagnostiziert worden war, wurde von Health New Zealand durchgeführt, und nach einer zweijährigen Verzögerung bei der Veröffentlichung der Umfrageergebnisse wurden die Ergebnisse diesen Monat veröffentlicht.

Der Mangel an Informationen hatte zur Folge, dass Myoperikarditis stark unterdiagnostiziert wurde oder eine Diagnose und klinische Reaktion sich verzögerte, in einigen Fällen sogar um Jahre. Doch dieses Informationsdefizit besteht bis heute fort.

„Weit über 30.000 Menschen [ ] werden in diesem Jahr mit Brustschmerzen in der Notaufnahme erscheinen, verglichen mit nur 2.000 vor der Pandemie“, sagt Dr. Hatchard.

Medsafe-Bericht unterstreicht die anhaltende Myokarditis-Krise

Von Dr. Guy Hatchard, 27. September 2024

Die außergewöhnlichen neuseeländischen Daten zu Brustschmerzen und Herzerkrankungen bei unter 40-Jährigen, die sich verzehnfacht haben und bis heute hoch bleiben, haben in unserem E-Mail-Posteingang viele Fragen und Kommentare ausgelöst. Die Bandbreite reichte von „Wie konnten die Behörden das zulassen?“ bis hin zu dem lächerlichen „Die OIA existiert nicht“ und allem dazwischen. Es ist schwierig, das Ausmaß der Katastrophe zu verstehen, und es ist noch verwirrender, sich dem Versagen und der Doppelzüngigkeit derjenigen zu stellen, die für den Schutz unserer Gesundheit zuständig sind.

Die OIA-Daten zu Brustschmerzen und kardialen Ereignissen sind keine isolierte Statistik. Medsafe hat gerade die Ergebnisse einer Folgebefragung von 298 neuseeländischen Patienten veröffentlicht, bei denen mindestens 90 Tage vor dem Ausfüllen der Umfrage eine klinische Diagnose einer mRNA-Impfstoff-induzierten Myoperikarditis gestellt wurde. Diese Umfrage wurde vor zwei Jahren durchgeführt. Aus unerklärlichen Gründen hat Medsafe bis jetzt mit der Veröffentlichung der Ergebnisse gewartet. Im Gegensatz zu früheren Ratschlägen an Menschen mit Myokarditis-Symptomen, dass der Ausgang der Krankheit mild und selbstlimitierend sein würde, ergab die Umfrage, dass die anhaltenden schwerwiegenden Probleme auch nach 90 Tagen noch nicht behoben waren.

Das Durchschnittsalter lag bei 36,5 Jahren. 62 % waren männlich. Brustschmerzen waren das am häufigsten berichtete körperliche Symptom, das von 287 (96,3 %) Teilnehmern angegeben wurde, gefolgt von Müdigkeit (256; 85,9 %), Kurzatmigkeit (251; 84,2 %), Herzklopfen (234; 78,5 %) und Schwindel (189; 63,4 %). Zweiundzwanzig (7,4 %) der Teilnehmer berichteten von Ohnmachtsanfällen. Langzeitfolgen von Myokarditis und Perikarditis nach Impfung mit Comirnaty (Pfizer/BioNTech COVID-19-Impfstoff), Eine Umfrage unter Jugendlichen, Erwachsenen und ihren medizinischen Fachkräften in Aotearoa Neuseeland, September 2024, S. 16

Die Antworten der repräsentativen Umfrage auf eine Reihe von offenen Fragen zu Arbeit, Familienleben, Behandlung, Nachsorge usw. beinhalteten Folgendes:

„Ich habe wieder versucht, Sport zu treiben, und die Symptome der Perikarditis sind zurückgekehrt.“ „Die Schmerzen in der Brust sind extrem … ich kann nicht ohne Stock gehen.“ „Diese Erfahrung hat Angst und Depressionen verursacht.“ „Bevor die Diagnose gestellt wurde, war ich Vollzeitbeschäftigter und [sportlich aktiv], seit ich die Krankheit habe, kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten oder Sport treiben.“ „Es ist einfach schrecklich, dass ich mich nicht mehr um meine Kinder kümmern kann. Ich kann nicht einmal mehr mit meinen Söhnen Fußball spielen.“ „In der Notaufnahme wurde mir anfangs mehrmals gesagt, dass ich unter Angstzuständen leide. Ich hatte das Gefühl, dass mir niemand zuhörte, was es noch schlimmer machte.“ „Ich hatte Angst vor der Auffrischungsimpfung und wurde vertröstet. Ich bin kein Impfgegner. Ärzte müssen zuhören und einfühlsamer sein.“ „Enttäuscht über die mangelnde Nachsorge. Absolut keine fachärztliche Nachsorge. Sehr enttäuschend.“ „Völlig frustriert, dass ich privat gehen musste, um Hilfe zu bekommen. Mir wurde gesagt, dass es ein Jahr dauern würde, bis ich einen Herzuntersuchungstermin bekäme. Ich würde immer noch auf eine Diagnose warten. Ich musste privat gehen.“ „Zu hören, dass … Myoperikarditis wiederholt als leichte Folge der Impfung gemeldet wurde, war eine große Beleidigung und sollte sofort aufhören. Für viele ist dies keine leichte Folge. Dies ist ein tiefgreifendes, lebensveränderndes und verheerendes Ereignis.“ „ACC – obwohl es meinen Antrag auf Behandlung meiner Impfschadensverletzung akzeptierte – entschied, dass sieben Tage ausreichend Zeit seien, um sich [davon] zu erholen … es dauerte … fast 8 Monate nach dem Antrag, bis die volle Deckung genehmigt wurde.“ Langzeitfolgen von Myokarditis und Perikarditis nach Impfung mit Comirnaty (Pfizer/BioNTech-COVID-19-Impfstoff), eine Umfrage unter Jugendlichen, Erwachsenen und ihren medizinischen Fachkräften in Aotearoa Neuseeland, September 2024, S. 19

Im Abschnitt „Key Learnings“ des Berichts wird zugegeben, dass es Mängel gab bei:

den Impfinformationen, die der Öffentlichkeit gegeben wurden.

den Meldesystemen für unerwünschte Reaktionen.

dem Wissen über mögliche unerwünschte Reaktionen.

der Aktualisierung der Auswirkungen klinischer Veröffentlichungen.

Der Nettoeffekt war eine unzureichende klinische und informative Reaktion auf die Zehntausenden von Menschen, die sich mit Brustschmerzen bei Hausärzten und in Notaufnahmen meldeten. Infolgedessen wurde Myoperikarditis stark unterdiagnostiziert oder eine Diagnose und klinische Reaktion wurden verzögert, in einigen Fällen sogar um Jahre.

Dies hält immer noch an. Der New Zealand Herald bringt heute Morgen einen Leitartikel mit dem Titel „Auckland-Mann wartete sieben Stunden in der Notaufnahme des Middlemore Hospital“. Ein 39-jähriger Mann meldete sich mit Brustschmerzen. Er wurde innerhalb von 35 Minuten triagiert und geröntgt, musste dann aber sieben Stunden warten, bis er einen Arzt zu Gesicht bekam. Während dieser Zeit saß er da und „sah, wie Menschen auf dem Boden schliefen, andere mit medizinischen Schläuchen am Arm das Krankenhaus verließen und eine schwangere Frau, die fünf Stunden lang auf einem harten Stuhl saß, bevor sie behandelt wurde.“

Der Artikel informiert die Öffentlichkeit nicht darüber, dass der Mann nur einer von weit über 30.000 Menschen war, die in diesem Jahr mit Brustschmerzen in der Notaufnahme erscheinen werden, verglichen mit nur 2.000 vor der Pandemie. Er sagt uns nicht, ob dies sein erster Besuch war. Er sagt uns nicht, wie das Ergebnis ausfiel, ob er an einen Kardiologen überwiesen wurde, mit einer Wartezeit von über einem Jahr. Mit anderen Worten: Die Öffentlichkeit wird schlecht informiert. Trotz der offiziellen Daten, die gerade ans Licht gekommen sind, werden die irreführenden Informationen über impfstoffbedingte Myoperikarditis und Brustschmerzen, die die Zeitung auf Geheiß der Regierung und des Gesundheitswesens in den letzten Jahren pflichtbewusst an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, nicht korrigiert.

Es wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, dass der Mann, wenn er schließlich einen Termin bei einem Kardiologen bekommt, wahrscheinlich gefragt wird, ob er gegen Covid-19 geimpft ist, und dann vertraulich und stillschweigend dazu geraten wird, sich nie wieder eine Spritze geben zu lassen. Im Gegensatz dazu könnte er, während er auf den Termin wartet, über das Fernsehen oder per SMS zahlreiche Nachrichten von der großzügig finanzierten PR-Abteilung von Health New Zealand erhalten, in denen ihm geraten wird, sich eine weitere mRNA-Covid-19-Auffrischungsimpfung zu geben.

All dies, weil, wie der Medsafe-Bericht feststellt, Health New Zealand und die Regierung unter einem klinischen Informationsdefizit leiden, das sie nicht beheben konnten, und weil sie einem irrationalen Glauben an einen sogenannten Impfstoff anhängen, der Krankheiten nicht verhindert, sondern sie vielmehr verursacht.

Ich möchte nicht zu hart klingen, aber jetzt, da wir die erstaunlichen Zahlen kennen, die Health New Zealand in den letzten Jahren vor der Öffentlichkeit versteckt hat, müssen wir ernsthafte Fragen zur Redlichkeit der Geschäftsführung stellen. Sie sollen die öffentliche Gesundheit schützen und fördern. Health New Zealand ist zu einem medizinischen System geworden, das nicht mehr mit der Realität übereinstimmt, und das Personal ist überlastet. Mit anderen Worten: Die linke Hand weiß nicht, was die verletzte rechte Hand tut.

Im Kommentarbereich des Medsafe-Berichts gab es Menschen, die sagten, sie fühlten sich isoliert und es sei ihnen zu peinlich, mit ihrem Hausarzt zu sprechen, aus Angst, als Impfgegner abgestempelt zu werden und zum gesellschaftlichen Außenseiter zu werden. Man vergisst leicht, wie viel Aufwand und Geld die Regierung in die Stigmatisierung der Ungeimpften gesteckt hat. Sie wurden als unsozial, extremistisch und wissenschaftsfeindlich dargestellt. Man warf ihnen vor, die Demokratie untergraben und die Regierung stürzen zu wollen. Der von der Regierung finanzierte Dokumentarfilm „Web of Chaos“ wurde zweimal zur Hauptsendezeit im Fernsehen ausgestrahlt und ist weiterhin auf Abruf verfügbar. Darin wurde über sogenannte Desinformation über Bilder von explodierenden Atombomben und Reden Hitlers geklagt.

Wir wissen jetzt, dass die Pläne des derzeitigen Gesundheitsministers Shane Reti, Health New Zealand durch die Reduzierung von Wartezeiten zu verbessern, und die Pläne der Wissenschafts- und Technologieministerin Judith Collins, biotechnologische Experimente zu deregulieren und die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel abzuschaffen, direkt aus Alice im Wunderland stammen. Diejenigen, die Fragen zur Sicherheit von mRNA-Impfstoffen, zu Impfvorschriften und zu plötzlichen Todesfällen stellten, hatten die ganze Zeit über recht. Je länger ein öffentliches Mea Culpa und ein Stopp der Einführung der mRNA-Covid-19-Impfung hinausgezögert werden, desto weiter fallen Health New Zealand, die Medien und die Regierung in ihr eigenes Kaninchenloch, was eine sehr ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit und Stabilität darstellt.

Über den Autor

Guy Hatchard, PhD, ist Neuseeländer und war früher leitender Manager bei Genetic ID, einem globalen Unternehmen für Lebensmittelprüfungen und -sicherheit (heute bekannt als FoodChain ID).