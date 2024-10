Es gab Fälle, in denen die Ukrainer Dinge taten und sie dann den Russen in die Schuhe schoben. Das sagte der pensionierte Oberst Douglas Macgregor in einem Interview mit Clayton Morris von Redacted.

So beschuldigte die Ukraine die russische Armee, im März 2022 ein Massaker in Butcha verübt zu haben. Die Russen hätten die Leichen auf der Straße liegen lassen.

Französische Journalisten, die das Massaker recherchiert und mit Augenzeugen gesprochen hätten, seien zu dem Schluss gekommen, dass überhaupt keine Russen vor Ort gewesen seien. Die Ukrainer in Butcha seien von anderen Ukrainern getötet worden, und die russische Armee sei für die zivilen Opfer verantwortlich gemacht worden, sagte Macgregor.

“Ukraine is about to launch a massive false flag operation.” pic.twitter.com/dMxkl2TMgK — Our Country Our Choice (@OCOCReport) September 22, 2024

Weitere Einsätze unter falscher Flagge seien zu erwarten.

Putin habe bereits angedeutet, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, Langstreckenraketen wie Storm Shadow abzufeuern. Die Ukrainer seien völlig von unserem Geheimdienst und unseren Satelliten abhängig, sagte der Oberst. „Wir, die USA, liefern die Daten“.

„Wir werden sicherlich auch technische Hilfe vor Ort leisten, so wie es jetzt Tausende Russen im Iran gibt, die ein Raketenabwehrsystem aufbauen“, fügte er hinzu.

Putin sagte: „Wenn das passiert, werden wir wissen, wer dafür verantwortlich ist und nicht die Ukrainer.“ Der Präsident sagte, dass Russland im Falle eines massiven Angriffs, zum Beispiel mit Langstreckenraketen, Atomwaffen einsetzen könnte.