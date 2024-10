Tyler Durden

In den vergangenen zwei Jahren haben die westlichen Establishment-Medien die Realität vor Ort in der Ukraine effektiv verschleiert. Erst in jüngster Zeit ist der Öffentlichkeit klar geworden, dass die Geschichten, die wir über die Implosion Russlands aufgrund „schlechter Taktik“ und des „Werfens von Körpern in den Fleischwolf“ im Austausch für irrelevantes Territorium gehört haben, allesamt ein Hirngespinst waren. Das Problem ist, dass die Propagandisten am Ende oft ihrer eigenen Propaganda vertrauen und dann völlig überrascht sind, wenn die Realität sie ins Gesicht schlägt.

Die russischen Offensivaktionen im Osten haben sich stark beschleunigt, und im Süden wird die wichtige Stadt Vuhledar in den nächsten Tagen fallen (wenn sie es nicht schon getan hat). Ihre auf Zermürbung basierende Strategie und ihre Artillerieüberlegenheit haben einen Schutzschild für kleine, sich schnell bewegende Einheiten geschaffen, die die ukrainischen Schützengräben und festen Verteidigungsanlagen angreifen können, und ihr Drohnenspiel hat sich dramatisch verbessert. Dies hat dazu geführt, dass sie in den letzten drei Monaten mehrere Städte erobern konnten, wobei ihre Streitkräfte immer näher an die wichtige östliche Operationsbasis Pokrowsk heranrücken. Wenn Pokrowsk fällt, könnte leicht der gesamte Osten der Ukraine fallen.

Abgesehen von der Umstellung auf eine Zermürbungstaktik gewinnt Russland schnell an Territorium, weil die Ukraine nur über wenig Personal verfügt. An dieser grundlegenden Schwäche können weder Technologie noch Waffen der NATO etwas ändern. Das ist die Realität in der Ukraine: sie verliert den Krieg.

Die westlichen Medien sind nicht mehr in der Lage, die Situation zu beschönigen, was bedeutet, dass etwas Dramatisches passieren muss, um den Verlauf des Krieges zu Gunsten der Ukraine zu ändern. Die ukrainische Regierung bemüht sich um eine Oktober-Überraschung als Vorbereitung auf die US-Wahlen im November. Die USA führen die NATO, und die Ukraine ist vollständig von der US-Hilfe abhängig.

Die Idee eines ukrainischen „Siegesplans“ ist angesichts der Umstände an sich schon fragwürdig, aber was Berichten zufolge in der Strategie von Wladimir Zelenskij enthalten ist, scheint eine allzu optimistische Wunschliste zu sein, die stark auf eine Eskalation zwischen der NATO und Russland setzt. Mit anderen Worten: Die Ukraine kann nur dann „gewinnen“, wenn sich die NATO auf einen offenen Krieg mit dem Osten einlässt.

Der vollständige Plan wurde zwar nicht bekannt gegeben, aber hochrangige US-Beamte, die mit seinem Inhalt vertraut sind, sehen darin nichts Originelles oder Innovatives. Einer von ihnen sagte dem Wall Street Journal am 25. September: „Ich bin unbeeindruckt, es gibt nicht viel Neues darin“. Soweit wir das beurteilen können, handelt es sich bei dem „Siegesplan“ weniger um einen „Plan“ als vielmehr um eine Fortsetzung von Zelenskys Lobbykampagne, die darauf abzielt, die US-Waffenlieferungen auf Dauer aufrechtzuerhalten.

Zelensky ist fest entschlossen, die Erlaubnis zum Einsatz US-amerikanischer und europäischer Langstrecken-Raketensysteme gegen Ziele tief in Russland zu erhalten. Das Problem ist, wie Wladimir Putin zu Recht feststellte, dass diese Systeme solche Ziele ohne NATO-Satelliteninformationen und -erfassung nicht genau treffen können. Das bedeutet, dass die Raketen von US-amerikanischen und europäischen Militärtechnikern und -anlagen gelenkt werden müssen.

Es ist wahrscheinlich, dass die meisten ukrainischen Langstrecken-Drohnenangriffe innerhalb Russlands bereits von NATO-Informationen unterstützt werden, aber der Einsatz von ATACMS- und Storm Shadow-Raketen weit entfernt von der ukrainischen Frontlinie ist eine ganz andere Sache. Eine Beteiligung der NATO lässt sich nicht plausibel leugnen. Der Einsatz dieser Waffen innerhalb Russlands käme einer Kriegserklärung gleich und würde eine Eskalation außerhalb der Ukraine auslösen.

Was wären die Folgen? Nicht unbedingt der Einsatz von Nuklearwaffen (obwohl Putin gerade seine Grundaussage zu einer nuklearen Antwort geändert hat und nun auch Langstreckenangriffe mit NATO-Waffen in Betracht zieht), aber die Verbreitung fortschrittlicherer russischer Waffen in Ländern wie China, Iran, Syrien, Nordkorea und sogar den Houthis im Jemen ist eine gute Wette. Das bedeutet eine noch größere Bedrohung für die Interessen der NATO in Asien und im Nahen Osten. Der Krieg würde sich ausweiten.

Bislang hat die Biden-Regierung die Langstreckenoption nicht unterstützt, aber weitere 8 Milliarden Dollar zur Unterstützung angeboten. Unter einer Trump-Präsidentschaft wird der Geldzug wahrscheinlich abrupt anhalten.

Zelensky hat keine praktischen Maßnahmen für die Verhandlungen angeboten und argumentiert, dass Zugeständnisse vom Tisch sind. Außerdem behauptet er, dass ein Frieden erst möglich sei, wenn die Ukraine alle von Russland beschlagnahmten Gebiete zurückerobert habe, einschließlich der 2014 annektierten Krim. Dann fordert er, dass Russland für den Wiederaufbau der Ukraine aufkommt und dass Putin und eine Vielzahl anderer russischer Amtsträger ausgeliefert werden, damit sie wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden können. Das wird niemals geschehen.

Der Kern des ukrainischen Siegesplans beruht auf Langstreckenangriffen mit NATO-Lenkraketen und der Aufnahme in die NATO. Beide Faktoren würden zum jetzigen Zeitpunkt den Dritten Weltkrieg auslösen.

Das Brustklopfen der Ukraine ist das nationale Äquivalent des „Syndroms des kleinen Mannes“. Allerdings würde Zelensky diese Art von Forderungen nicht stellen, wenn er nicht von jemandem hinter den Kulissen ermutigt werden würde. Viele Beamte in den USA und Europa haben Zelensky in Bezug auf seine Chancen Größenwahn vorgetäuscht, vielleicht weil sie wollen, dass der Krieg ewig weitergeht. Dieselben Offiziellen haben immer wieder angedeutet, dass sie eine ukrainische Niederlage nicht akzeptieren würden.

Unabhängig davon, welche Seite nach Ansicht der Menschen gewinnen sollte, ist es eine Tatsache, dass Russland nach allen vorliegenden Beweisen der unvermeidliche Sieger ist. Auch wenn das Ausmaß von Putins Zielen in der Region nicht bekannt ist, ist es unwahrscheinlich, dass er über die Ukraine hinaus zu marschieren gedenkt. Vielleicht bleibt er einfach am Rande des Donbass stehen und annektiert die Region, wie er es mit der Krim getan hat.

Dies könnte sogar das beste Szenario für alle Beteiligten sein. Je länger der Krieg andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pulverfass entsteht und es zu einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO kommt. Die Ukraine sollte nicht von einem „Sieg“ sprechen, denn diese Zeit ist längst vorbei. Sie sollte über Frieden reden.