Ehemaliger Chef des französischen Geheimdienstes: „Alle multikulturellen Gesellschaften sind dem Untergang geweiht“

Befürchtet Bürgerkrieg als Folge der Masseneinwanderung.

Der ehemalige französische Geheimdienstchef Pierre Brochand warnt, dass ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte, wenn Europa und Frankreich ihre Politik in Bezug auf die Masseneinwanderung nicht radikal ändern: „Alle multikulturellen Gesellschaften sind dem Untergang geweiht.“

Brochand, der von 2002 bis 2008 Direktor der französischen DGSE war, äußerte sich in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro.

„Alle ‚multikulturellen‘ Gesellschaften sind zu mehr oder weniger tiefen Spaltungen verdammt“, warnte Brochand und fügte hinzu: „In einer solchen Situation kommt es vor, dass Minderheiten gewalttätige Gewinner und Mehrheiten friedliche Verlierer sind.“

Die negativen Auswirkungen der Masseneinwanderung auf Frankreich sind nicht mehr von der Hand zu weisen, weil es „immer schwieriger wird, die Franzosen daran zu hindern, das zu sehen, was sie sehen“, und auch, weil „plötzlich eine bahnbrechende Persönlichkeit in der formelhaften Welt der Politik aufgetaucht ist, die sie ermutigt hat, ihre Augen zu öffnen“, so Brochand.

Sollte Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahlen gewinnen und seine Haltung zur Einwanderung nicht massiv ändern, könnte es zu einem Bürgerkrieg kommen, prophezeit der Ex-Intelligence-Chef.

„Diese allmähliche Umwälzung der französischen Bevölkerung ist zwar nicht die einzige Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, aber die einzige, die den zivilen Frieden auf unserem Territorium direkt bedroht“, sagte Brochand und warnte davor, dass muslimische und außereuropäische Migranten einen „Geist der postkolonialen Rache“ entwickelt haben.

Er warnte auch davor, dass die deutlich höhere Geburtenrate der Migranten und die Tatsache, dass die jüngeren Generationen von Einwanderern „noch weniger in die französische Gesellschaft integriert sind als ihre Eltern“, das Gefüge der französischen Gesellschaft bedrohen.

Die einzige Lösung, so Brochand, sei die vom französischen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour vorgeschlagene „Remigration“, d. h. Anreize für Millionen von Migranten, in ihre Heimatländer zurückzukehren, bzw. die Verpflichtung dazu.

Auf die Frage, ob es zu spät sei, antwortete Brochand: „Auf jeden Fall ist es sehr spät. Machen wir uns nichts vor: Wir haben es nicht mehr mit verstreuten Individuen zu tun, also mit vielen ‚Sonderfällen‘, die alle auf der Suche nach einer besseren Zukunft sind, sondern mit Diasporas.“

„Eine Diaspora ist ein Gebilde, das aus Einwanderern und ihren Nachkommen – darunter vor allem Franzosen – besteht, die sich zusammenschließen und deren Zahl eine kritische Masse erreicht, die ausreicht, um durch sozialen Druck die Beibehaltung der Überzeugungen und Lebensweisen der Herkunftsländer zu fördern, zu denen die Beziehungen weiterhin angespannt sind“, erklärt Brochand. „Auf diese Weise bilden sich spontan mehr oder weniger geschlossene ausländische Enklaven, die dem Aufnahmeland und seinen Bräuchen den Rücken kehren.“

Brochands Fazit ist ernüchternd und düster.

Alle meine gesammelten Erfahrungen lassen mich eine dunkle, ja sehr dunkle Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder voraussehen. Im besten Fall steuern sie auf einen ungeahnten Zusammenbruch ihrer Lebensqualität zu (eine Implosion), im schlimmsten Fall führen wir sie in schreckliche Konfrontationen (eine Explosion). Höchstwahrscheinlich wird es eine Kombination aus beidem inmitten wachsender Verwirrung geben.

Wie RemixNews berichtet, äußerte sich Brochand inmitten einer weiteren Welle von Migrantenunruhen, die die französischen Großstädte heimsuchten.

Seit letzter Woche sind die Städte Sevran und Aulnay-sous-Bois in den Vororten von Paris Schauplätze eines wahren urbanen Guerillakrieges, und ähnliche Szenen gab es in Villeurbanne und Vénissieux in den Vororten von Lyon. Jedes Mal waren es Zwischenfälle zwischen Polizeibeamten, die versuchten, das Gesetz durchzusetzen, und gewalttätigen, mehrfach rückfällig gewordenen Kriminellen, die den Auslöser für Krawalle, Schießereien und mehrere Brände bildeten, wobei die zur Verstärkung gerufenen Polizeieinheiten in Hinterhalte gelockt wurden.

Eine im letzten Jahr von Harris veröffentlichte Umfrage ergab, dass die Mehrheit der Franzosen besorgt ist, dass die „europäische, weiße und christliche Bevölkerung vom Aussterben bedroht ist“, und zwar als Folge der „muslimischen Einwanderung“.

Trotzdem wird erwartet, dass Emmanuel Macron Ende dieses Monats eine zweite Amtszeit als Präsident antreten wird.