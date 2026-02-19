Ehemaliger CIA-Analyst nach den Gesprächen USA-Iran: Eine Minute vor Mitternacht

Larry C. Johnson

Ungeachtet einiger positiver Worte, die nach den Gesprächen am Dienstag in Genf zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geäußert wurden, ist die Entscheidung gefallen… Die Vereinigten Staaten werden den Iran angreifen, in dem Versuch, genügend soziale Unruhe und Chaos im Iran zu erzeugen, sodass die schiitischen muslimischen Geistlichen gezwungen sein werden, die Islamische Republik aufzulösen. Alle militärischen Komponenten der USA für diese Aktion sind entweder bereits in Stellung oder werden es in Kürze sein. Die einzige Unbekannte ist Donald Trump. Er hat den Verlegungsbefehl erteilt, und die US-Stützpunkte in der Region sind mit dem größten Kontingent an amerikanischen Kampfflugzeugen seit der Invasion des Irak im März 2003 geflutet worden.

Heute Abend gibt es einen Bericht der New York Times, der besagt:

Hochrangige nationale Sicherheitsbeamte haben dem Präsidenten mitgeteilt, dass jede Operation, die darauf abzielt, die iranische Führung zu verändern, nicht garantiert erfolgreich sein wird, sagten die Beamten. … „Diplomatie kann den USA mehr Zeit geben, ihr Militär vorzubereiten, aber sie gibt auch dem Iran mehr Zeit, seine Vergeltung zu planen“, sagte Vali Nasr, Iran-Experte an der Johns Hopkins University. „Letztlich“, fügte er hinzu, „muss der Präsident die Kosten eines Angriffs auf den Iran abwägen. Ironischerweise hat sein Ansatz diese Kosten wahrscheinlicher gemacht.“

Es liegt an den ranghohen US-Militär- und Geheimdienstbeamten, Trump die harte Wahrheit zu sagen – nämlich dass ein US-Angriff auf den Iran höchstwahrscheinlich keinen Regimewechsel herbeiführen wird, aber eine massive iranische Vergeltung auslösen wird, die erhebliche US-amerikanische und israelische Verluste verursachen und wahrscheinlich zu einer Blockade der Straße von Hormus führen wird. Letzteres birgt das Potenzial für schwerwiegende wirtschaftliche Folgen.

Seit dem 17. Februar 2026 sind die Öl-Futures-Preise (vor allem die Benchmark WTI-Rohöl-Futures, da diese im US-Kontext am häufigsten referenziert werden) deutlich gestiegen. Vom Schlusskurs am 17. Februar (etwa 62,30 Dollar) bis zum aktuellen Niveau (durchschnittlich etwa 65,40 Dollar) entspricht das einem Anstieg von rund 3,10 Dollar pro Barrel oder etwa +5 Prozent innerhalb von nur ein bis zwei Handelstagen. Bei Brent-Rohöl-Futures (globaler Referenzwert) stiegen die Preise bis zum 18.–19. Februar auf etwa 70,35–70,56 Dollar, ein ähnlicher Anstieg von rund +4,3 Prozent am 18., nun bei etwa 70,60 Dollar verharrend (insgesamt rund +3,15 Dollar oder +4,7 Prozent seit dem 17. Februar).

Es gibt einen weiteren Indikator dafür, dass etwas Schlimmes im Gange ist… Die Pizzerien in der Nähe des Pentagons in Washington, D.C., sowie in der Nähe des CENTCOM-Hauptquartiers auf der MacDill Air Force Base verzeichnen ungewöhnliche Aktivitätsspitzen… Das entspricht einem Muster, das am Vorabend früherer US-Militäroperationen in Venezuela, im Iran und im Irak beobachtet wurde.

Donald Trump spielt mit dem Feuer. Das US-Militär ist gespannt und schussbereit… Die verbleibende Frage ist, ob Donald Trump den Abzug betätigen wird. Sollte er den Ausführungsbefehl erteilen, glaube ich, dass er damit das Todesurteil für seine Präsidentschaft unterschreibt. Das ist keine Übertreibung… Das Schicksal der Welt hängt in der Schwebe.