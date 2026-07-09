Ungebremste Illusionen bezüglich Iran und der Ukraine

Larry C. Johnson

Heute Abend ist eine Menge los. Die größte Nachricht ist, dass die USA das Memorandum of Understanding (MoU) erneut verletzt haben, indem sie den Iran angegriffen haben. Um das Ausmaß dieses Verstoßes zu verstehen, ist es wichtig, sich an den Wortlaut von Absatz 5 des Islamabad Memorandum of Understanding (MoU) zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran zu erinnern:

Mit der Unterzeichnung dieses MoU wird die Islamische Republik Iran nach besten Kräften Vorkehrungen treffen, um für einen Zeitraum von ausschließlich 60 Tagen die sichere Durchfahrt von Handelsschiffen ohne Gebühren vom Persischen Golf zum Golf von Oman und umgekehrt zu gewährleisten. Der Verkehr von Handelsschiffen wird unverzüglich wieder aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, technische und militärische Hindernisse zu beseitigen, wird die Islamische Republik Iran innerhalb von 30 Tagen Maßnahmen zur Minenräumung einleiten. Die Islamische Republik Iran wird mit dem Sultanat Oman einen Dialog aufnehmen, um gemeinsam mit den anderen Anrainerstaaten des Persischen Golfs die künftige Verwaltung und die maritimen Dienstleistungen in der Straße von Hormus im Einklang mit dem geltenden Völkerrecht und den souveränen Rechten der Küstenstaaten der Straße von Hormus festzulegen.

An keiner Stelle des Dokuments wird festgelegt, dass der Iran seine Vorschriften der Persian Gulf Strait Authority (PGSA) nicht durchsetzen darf.

Die Iranian Persian Gulf Strait Authority (PGSA) ist eine iranische Regierungsbehörde (mit Verbindung zu den Revolutionsgarden), die eingerichtet wurde, um den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu verwalten und zu regulieren.

Zu den wichtigsten Anforderungen der Vorschriften gehören:

Sicherheit und Minenräumung: Dies steht im Zusammenhang mit den Verpflichtungen des MoU, den Schiffsverkehr sofort wieder aufzunehmen, während der Iran innerhalb von 30 Tagen Hindernisse und Minen beseitigt.

Dies steht im Zusammenhang mit den Verpflichtungen des MoU, den Schiffsverkehr sofort wieder aufzunehmen, während der Iran innerhalb von 30 Tagen Hindernisse und Minen beseitigt. Vorherige Transitgenehmigung: Schiffe müssen mindestens 48 Stunden vor der Einfahrt in die Meerenge einen formellen Antrag stellen. Die Anträge erfolgen über die offizielle Website, das Portal oder per E-Mail der PGSA (z. B. info@PGSA.ir).

Schiffe müssen mindestens 48 Stunden vor der Einfahrt in die Meerenge einen formellen Antrag stellen. Die Anträge erfolgen über die offizielle Website, das Portal oder per E-Mail der PGSA (z. B. info@PGSA.ir). Umfassende Angaben zum Schiff: Es ist ein detailliertes Formular mit umfangreichen Informationen erforderlich, darunter: Identität des Schiffes (Name, IMO-Nummer, Flagge, Typ, Tonnage, Tiefgang usw.). Eigentums- und Verwaltungsdaten (registrierter Eigentümer, Schiffsmanager, Charterer). Angaben zur Ladung (Art, Menge, Wert, Erklärung über Gefahrgut). Informationen zur Besatzung (Anzahl und Nationalitäten). Versicherungen (P&I-Club und weitere Deckungen). Route, Herkunfts- und Zielhafen sowie geplanter Zeitpunkt der Durchfahrt.

Es ist ein detailliertes Formular mit umfangreichen Informationen erforderlich, darunter: Genehmigung und Einhaltung der Vorschriften: Nur Schiffe, die einen ordnungsgemäßen Antrag eingereicht und eine Genehmigung der PGSA erhalten haben, dürfen die Meerenge passieren. Die Schiffe müssen den von Iran festgelegten Routen und Anweisungen folgen. Verstöße (Abweichungen oder fehlende Genehmigung) können zur Verweigerung der Durchfahrt oder zu einer „gewaltsamen Reaktion“ führen.

Nur Schiffe, die einen ordnungsgemäßen Antrag eingereicht und eine Genehmigung der PGSA erhalten haben, dürfen die Meerenge passieren. Die Schiffe müssen den von Iran festgelegten Routen und Anweisungen folgen. Verstöße (Abweichungen oder fehlende Genehmigung) können zur Verweigerung der Durchfahrt oder zu einer führen. Vorübergehender Gebührenverzicht: Während der ersten 60 Tage des MoU werden keine Gebühren für Sicherheits-, Umwelt- oder sonstige iranische Dienstleistungen sowie Versicherungen erhoben. Danach hat der Iran angedeutet, Gebühren für diese Leistungen zu erheben, vorbehaltlich weiterer Gespräche mit Oman und den übrigen Anrainerstaaten.

Während der ersten 60 Tage des MoU werden keine Gebühren für Sicherheits-, Umwelt- oder sonstige iranische Dienstleistungen sowie Versicherungen erhoben. Danach hat der Iran angedeutet, Gebühren für diese Leistungen zu erheben, vorbehaltlich weiterer Gespräche mit Oman und den übrigen Anrainerstaaten. Festgelegter Verwaltungsbereich: Der Iran hat bestimmte Grenzen für die Überwachung definiert (beispielsweise Linien zwischen iranischen Punkten wie dem Berg Mubarak oder der Insel Qeschm und Punkten auf der Seite der Vereinigten Arabischen Emirate), innerhalb derer eine Koordination mit der PGSA verpflichtend ist.

Das Protokoll warnt ausdrücklich davor, dass Schiffe, die die Vorschriften nicht einhalten, mit einer „Verweigerung der Durchfahrt oder einer gewaltsamen Reaktion“ rechnen müssen.

Im MoU gibt es keine Bestimmung, die den Vereinigten Staaten das Recht gibt, den Iran anzugreifen, weil dieser die PGSA-Vorschriften durchsetzt.

Genau das haben die USA jedoch am Dienstag getan – sie feuerten Raketen ab und bombardierten iranische Ziele im Persischen Golf.

Während ich diesen Beitrag schreibe, reagiert der Iran mit einer eigenen Welle aus Raketen und Drohnen auf US-Ziele, darunter die Luftwaffenstützpunkte in Kuwait und Bahrain.

Der iranische Rundfunk IRIB bestätigte, dass die Geschosse von mehreren Standorten im Iran gestartet wurden. Gleichzeitig erklärte die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) offiziell, jede Aggression werde mit einer entschlossenen Antwort beantwortet.

Nach Angaben der Associated Press bestätigten die Behörden in Bahrain, dass am Morgen Raketen auf ihr Staatsgebiet zuflogen. In Bahrain wurden Luftalarm-Sirenen ausgelöst, während der Generalstab der kuwaitischen Armee gleichzeitig bekanntgab, dass die Luftverteidigung aktiv feindliche Ziele über dem Land bekämpfe und abfange.

Sollte der Iran seine Angriffe lediglich auf Kuwait und Bahrain beschränken, denke ich, dass er den USA damit die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen.

Sollten die USA ihre Angriffe fortsetzen, rechne ich damit, dass der Iran seine Ziele auf den Luftwaffenstützpunkt Mowafaq al Salti in Jordanien und möglicherweise auch auf israelische Luftwaffenstützpunkte ausweiten wird.

An diesem Punkt hängt das MoU nur noch an einem seidenen Faden.

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Der Präsident Finnlands ist nachweislich verrückt.

In einem am Dienstag auf CNBC ausgestrahlten Interview erklärte Alexander Stubb, die Ukraine habe den Krieg gegen Russland gewonnen, weil sie ihre Unabhängigkeit und Souveränität mehr als vier Jahre lang habe bewahren können.

Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte:

„Russland gewinnt den Krieg gegen die Ukraine derzeit ganz sicher nicht.“

Russland hat diese Mitteilung offenbar nicht erhalten.

Russland bietet keineswegs an, sich aus dem Donbass, Saporischschja, Cherson oder der Krim zurückzuziehen.

Im Gegenteil: Russland verstärkt seine Raketen-, Drohnen- und FAB-Gleitbombenangriffe auf ukrainische Stellungen im ganzen Land.

Ich weiß nicht, wie viel mehr „Gewinnen“ die Ukraine noch aushalten kann.