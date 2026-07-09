Der Krieg der USA gegen den Iran geht weiter

Von Brian Berletic

Die USA spielen weiterhin diplomatisches Theater mit dem Iran in Bezug auf das jüngste„Absichtsprotokoll“ (MOU), das unterzeichnet, dann sofort von den USA gebrochen, neu verhandelt und angeblich erneut vereinbart wurde – wobei sie die Pause im offenen Krieg nutzen, um das Schlachtfeld sorgfältig zu gestalten, bevor es unweigerlich zu einer weiteren Runde großangelegter Aggressionen kommen wird.

In der Zwischenzeit greifen die USA den Iran und seine Verbündeten in der gesamten Region nach Belieben an.

Dieser Prozess vollzieht sich im Rahmen der seit Jahren bestehenden politischen Grundsatzpapiere der USA, in denen eingeräumt wird, dass Diplomatie an sich gegen den Iran eingesetzt würde, um einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen, anstatt als Mittel zu dessen Verhinderung zu dienen.

Die USA haben genau diese Politik durch zahlreiche Fälle umgesetzt, in denen sie diplomatische Prozesse bewusst untergraben haben, darunter die Verletzung des sogenannten „Atomabkommens“ (Joint Comprehensive Plan of Action oder JCPOA) und zwei kurz aufeinanderfolgende US-Angriffe zur „Enthauptung“ der iranischen Führung, die mitten in den „Verhandlungen“ zwischen den USA und dem Iran zwischen 2025 und 2026 durchgeführt wurden.

Diese jüngsten Kapitel der Doppelzüngigkeit der USA folgen auf Jahrzehnte des Krieges gegen Westasien, mit dem Ziel, die Vorherrschaft der USA über die Region durchzusetzen und den Iran langsam einzukreisen und zu isolieren – sowohl durch Einmischung, Terrorismus und militärische Aggression, die sich gegen den Iran selbst richten, als auch gegen das Netzwerk der Verbündeten des Iran.

In politischen Grundsatzpapieren der USA wird das regionale Netzwerk der Verbündeten des Iran seit langem als Schlüsselelement ihrer nationalen Sicherheitspolitik bezeichnet und sogar ausdrücklich im Zusammenhang mit Verteidigungs- und Vergeltungsfähigkeiten beschrieben.

Nur die Zeit wird zeigen, ob der Rest der Welt bereit ist, den für diesen Wandel erforderlichen Aufwand und die nötige Energie aufzubringen, oder ob Selbstzufriedenheit und Kurzsichtigkeit die Oberhand gewinnen und es den USA ermöglichen, weiterhin nach Macht und Profit zu streben – auf Kosten nicht nur der übrigen Welt, sondern auch der großen Mehrheit der Amerikaner im eigenen Land.

In einer solchen Studie, dem 2009 von der RAND Corporation veröffentlichten Bericht „Dangerous But Not Omnipotent: Exploring the Reach and Limitations of Iranian Power in the Middle East“ (Gefährlich, aber nicht allmächtig: Eine Untersuchung des Einflussbereichs und der Grenzen der iranischen Macht im Nahen Osten), wird in einem Abschnitt mit dem Titel „Iran Pursues a Multifaceted Regional Strategy Marked by Strengths and Limitations“ (Der Iran verfolgt eine vielschichtige regionale Strategie, die sowohl Stärken als auch Grenzen aufweist) Folgendes erläutert:

„Der Iran verfügt über schwache konventionelle Streitkräfte. Die iranische Führung verkündet seit langem lautstark ihre Umstellung auf eine asymmetrische Strategie der Landesverteidigung, die einem Angreifer unerträgliche Kosten auferlegen würde. Ein Großteil davon stützt sich auf Konzepte der „Mosaikverteidigung“, des Partisanenkriegs und der Mobilisierung der Basiji-Hilfstruppen aus der Bevölkerung.“

Und das:

„Der Iran verfügt nur über begrenzten Einfluss auf sogenannte Stellvertretergruppen. Um seine konventionelle Unterlegenheit auszugleichen, leistet der Iran seit langem finanzielle und militärische Unterstützung für eine Vielzahl nichtstaatlicher islamistischer Gruppen. Gemäß der Doktrin der Revolutionsgarde soll diese „Peripheriestrategie“ der Verteidigung des iranischen Heimatlandes strategische Tiefe verleihen und den Kampf tief in das Lager des Feindes tragen. Im Falle der Hamas und der Hisbollah verschafft diese Strategie dem Iran zudem Legitimität in der arabischen Öffentlichkeit, die von der scheinbar auf den Status quo ausgerichteten Haltung ihrer Regierungen frustriert ist. Tatsächlich verhält sich Teheran in Fragen wie Palästina „arabischer als die Araber“. Bei der Unterstützung bedeutender schiitischer militanter Gruppen im Irak und im Libanon dürfte Teheran ein gewisses Maß an Gegenseitigkeit erwarten. Dies gilt insbesondere im Falle eines US-Angriffs, bei dem der Iran davon ausgehen könnte, dass diese Gruppen unerschrocken als Akteure für Vergeltungsmaßnahmen auftreten.“

Daher sind sich die politischen Entscheidungsträger in den USA voll und ganz bewusst, dass die iranische Unterstützung für Organisationen wie die Hisbollah im Libanon, Ansar Allah im Jemen oder die Volksmobilisierungskräfte im Irak defensiver Natur ist und keineswegs eine irrationale, aggressive, expansionistische Politik der Nötigung oder gar „Terrorismus“ darstellt, wie es das politische Theater der USA darstellt, um der amerikanischen und der weltweiten Öffentlichkeit die US-Angriffskriege gegen den Iran schmackhaft zu machen.

Das bedeutet auch, dass sich die politischen Entscheidungsträger in den USA sehr wohl bewusst sind, dass sie, um den Iran selbst zu isolieren und zu schwächen, zunächst diese strategische Tiefe untergraben oder vollständig beseitigen müssen, die der Iran in der gesamten Region aufgebaut hat.

Und genau das ist es, was die US-Politik in der Region gegenüber dem Iran seit mindestens 26 Jahren antreibt, einschließlich der US-Kriege, Besatzungen und Stellvertreterkriege im Libanon, im Jemen und im Irak sowie in Syrien.

Dies ist auch der Kern der anhaltenden Aggression gegen den Iran – von vielen fälschlicherweise als Krieg für einen „gescheiterten Regimewechsel“ angesehen, ist es stattdessen die fortgesetzte Aushöhlung des Irans und seines Netzwerks von Bündnissen in der Region, während gleichzeitig die US-Politik weit über die Region hinaus vorangetrieben wird.

Im Laufe des 21. Jahrhunderts haben die USA diese iranischen Verbündeten entweder direkt oder über ihr Netzwerk von Stellvertretern in der Region angegriffen, darunter Israel und extremistische Gruppen sowie Washingtons Stellvertreter am Persischen Golf und in der Türkei. Der von den USA unterstützte Angriffskrieg Israels gegen den Libanon im Jahr 2006 und die erneute Invasion in diesem Jahr bilden den Rahmen für den Krieg gegen den Jemen mit gemischten Ergebnissen und den endgültigen Sturz von Syriens, eines engen Verbündeten des Iran, im Jahr 2024.

Ein Blick auf eine Karte der Region von 2000 bis 2026 zeigt, wie die USA das Bündnisnetzwerk des Iran langsam einkreisen und zerschlagen und nun einen direkten Krieg gegen den Iran selbst führen.

Diese Realität ist wahrscheinlich der Grund, warum der Iran darauf bestand, dass jeder Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran auch Waffenstillstände gegenüber dem Verbündeten-Netzwerk des Iran in der Region beinhalten muss – insbesondere gegenüber der Hisbollah im Libanon. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Iran Teile der Absichtserklärung aussetzte, als die USA über Israel weiterhin einen Angriffskrieg gegen die Hisbollah im Libanon führten.

Alles andere käme einer „eingefrorenen Front“ gegen den Iran gleich – was es den USA ermöglichen würde, ihre Streitkräfte und Strategien neu aufzurüsten und zu reorganisieren –, während gleichzeitig die asymmetrische Verteidigungsstrategie des Iran in der Region weiter untergraben würde, was den USA letztlich einen zusätzlichen Vorteil im Vorfeld der unvermeidlichen, von den USA provozierten, groß angelegten Feindseligkeiten gegen den Iran in naher bis mittelfristiger Zukunft verschaffen würde.

Theater für den Frieden bei gleichzeitiger Führung eines böswilligen Krieges

Auf den ersten Blick widerspricht die Vorstellung, dass die USA überhaupt Forderungen an den Iran stellen, dem Völkerrecht. Die USA – gelegen in Nordamerika in der nördlichen/westlichen Hemisphäre – Tausende von Kilometern vom Iran und Westasien (auch als Naher Osten bezeichnet) entfernt – haben keine legitimen Interessen oder „nationale Sicherheits“-Bedenken in Westasien oder in Bezug auf den Iran.

Die Prahlerei, die USA seien „energieunabhängig“, untergräbt nur noch weiter jegliche Behauptung der USA, dass die Angelegenheiten Westasiens irgendwie legitime US-Interessen begründen würden.

Behauptungen, der Iran habe seit „47 Jahren“ Amerikaner ins Visier genommen und getötet, lassen die Tatsache außer Acht, dass es sich bei diesen Amerikanern um US-Streitkräfte handelte, die im Rahmen wiederholter illegaler Invasionen, Besetzungen und anderer unprovozierter, nicht zu rechtfertigender militärischer Interventionen in der Region näher am Iran operierten als an den eigenen Küsten der USA.

Wie bei allen Vorwänden der USA für die Auslösung illegaler Angriffskriege sind die tatsächlichen „Beweise“ dafür, dass der Iran für diese Angriffe verantwortlich war, dürftig.

Ebenso sind Behauptungen, dass „der Iran“ hinter einem angeblichen Attentatsversuch auf US-Präsident Donald Trump selbst stecke, ebenfalls unbegründet – sie beruhen auf Aussagen des mutmaßlichen Verdächtigen, der behauptet, der Iran habe ihn angewiesen, den Versuch auszuführen –, doch es gibt keine tatsächlichen Beweise dafür, dass diese Behauptungen wahr sind.

In Anlehnung an die Sanktionen, die Untergrabung, die Subversion und schließlich die Invasion und Besetzung des Irak durch die USA – die ebenfalls auf mittlerweile zugegebenermaßen absichtlich falschen Vorwänden beruhten – versuchen die USA, ihre ungerechtfertigte, illegale Besetzung und Kontrolle über Westasien – eine halbe Welt von den eigenen Küsten Amerikas entfernt – auszuweiten, ohne sich dabei groß anzustrengen, den wahren Zweck dafür zu verschleiern.

Während US-Politiker und Entscheidungsträger immer wieder behaupten, der Iran „töte“ Amerikaner und strebe „Atomwaffen“ an, wird in der Öffentlichkeit zunehmend eingeräumt, dass die Unterwerfung oder der Sturz des Irans direkt dem Ziel der USA dient, China einzukreisen und einzudämmen sowie die multipolare Weltordnung zu zerschlagen, die China und seine Verbündeten als Alternative zur derzeitigen, von den USA dominierten unipolaren Weltordnung vorschlagen.

Über den Iran und Westasien hinaus: Energiedominanz über Asien

Die Kontrolle über Westasien würde es den USA ermöglichen, die Energieexporte sowohl nach China als auch in den Rest Asiens zu drosseln, wodurch China unter Druck gesetzt würde, bis zur Hälfte seiner gesamten Energieimporte hastig zu ersetzen, und der Rest Asiens in eine verstärkte Energieabhängigkeit von den USA selbst geriete.

Im Rahmen der wackeligen Absichtserklärung haben die USA ihre eigene Blockade iranischer Häfen aufgehoben und heben angeblich die Sanktionen gegen iranische Energieexporte auf. Zwar ist es verlockend, dies als einen „Rückzug“ von der Blockade Chinas und des restlichen Asiens zu interpretieren, doch sollte darauf hingewiesen werden, dass zwischen 18 und 20 % der gesamten Energieproduktion am Persischen Golf durch den US-Angriffskrieg gegen den Iran unterbrochen oder zerstört wurden, was Wochen, Monate und in einigen Fällen ein Jahr oder mehr erfordern wird, um die Produktion wieder in Gang zu bringen.

Dies allein wird die wachsende Energiekrise, die durch den US-Krieg im Februar 2026 ausgelöst wurde, weiter verschärfen, selbst wenn alle Aspekte des aktuellen MOU eingehalten werden. Zu jedem von Washington gewählten Zeitpunkt können die USA selbst oder über ihre israelischen Stellvertreter die Feindseligkeiten wieder entfachen, dabei zuschlagen und alle Fortschritte zunichte machen, die bei der Wiederherstellung dieser um 18–20 % gestörten oder zerstörten Energieproduktion erzielt wurden, oder sogar noch größere regionenweite Störungen oder Zerstörungen verursachen.

Die USA – die zwar eine Lockerung ihrer eigenen Blockade gegen iranische Häfen ankündigen – stören weiterhin den Seeverkehr an anderen Orten rund um den Globus durch eine Blockade gegen Kuba und anhaltende Abfangoperationen, die auf russische Energieexporte abzielen, und zwar sowohl durch europäische Marineoperationen als auch durch maritime Drohnenangriffe auf russische Schiffe, die der Ukraine zugeschrieben werden, von denen die „New York Times“ jedoch zugab, dass sie von den US-Geheimdiensten und dem Militär organisiert und überwacht werden.

Auch hier gilt: Zu jedem von Washington gewählten Zeitpunkt kann der iranische Seeverkehr erneut ins Visier genommen und gestört werden, entweder in ähnlichem Ausmaß wie zuvor oder sogar noch aggressiver als zu Beginn dieses Jahres.

Die USA haben gezeigt, dass sie nicht nur in der Lage sind, Schiffe überall zwischen der Straße von Hormus im Persischen Golf und der Straße von Malakka im asiatisch-pazifischen Raum zu beschlagnahmen, sondern auch, Schiffe mit Anti-Schiffs-Raketen, die von US-Kriegsschiffen abgefeuert werden, sowie mit Raketen von US-Kampfflugzeugen, die in der gesamten Region operieren – jedoch gerade außerhalb der Reichweite der iranischen Luftabwehr- und Schiffsabwehrkapazitäten –, anzugreifen und außer Gefecht zu setzen. Sollten die USA dies wünschen, könnten sie einfach die Anzahl der Schiffe erhöhen, die sie ins Visier nehmen und außer Gefecht setzen, selbst wenn ihnen die Fähigkeit fehlt, die Anzahl der Schiffe zu erhöhen, die sie mit Enterkommandos beschlagnahmen.

Die Steuerung des Ausmaßes, in dem die USA die Energieerzeugung in der gesamten Region oder den Seetransport von Energie aus der Region störten oder zerstörten, war entscheidend für die Steuerung der Marktpreise und der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise, die die USA mit ihrem Angriffskrieg bewusst herbeigeführt hatten. Die USA sorgten für genügend Störungen, um Nationen in ganz Asien dazu zu zwingen, langfristige Verträge über US-LNG-Exporte abzuschließen, die andernfalls unerklärlicherweise in den letzten Jahren für eine Nachfrage aufgebaut worden waren, die noch gar nicht existierte.

Einige dieser Projekte führten sogar noch im Jahr 2025 „umstrittene Seewege“ als Verkaufsargument an, obwohl die Straße von Hormus erst ab 2026 bedroht und gesperrt war.

Die USA gingen jedoch nicht so weit, einen katastrophalen Zusammenbruch oder eine Krise herbeizuführen, die die Staaten dazu veranlasst hätte, Notfallmaßnahmen zu ergreifen, mit denen sie sich nicht nur gegen die Unterbrechung der Energieexporte aus Westasien, sondern auch gegen die Versuche der USA, sie auszubeuten, hätten schützen können.

So führen die USA einen „kontrollierten Abbau“ sowohl der Fähigkeit Westasiens, Asien mit Energie zu versorgen, als auch der von dieser Energie abhängigen Volkswirtschaften Asiens durch und verursachen dabei genügend Schaden, um die Abhängigkeit schrittweise von Westasien weg und hin zu den USA zu verlagern, ohne eine Einheitsfront gegen die USA selbst und deren Untergrabung der globalen Stabilität auszulösen.

Wenn sich die USA nicht auf die multipolare Welt einstellen können, werden sie diese auf ihr Niveau herunterziehen

Zwar weisen viele Analysten zu Recht darauf hin, dass die USA bei weitem nicht über ausreichende Energieproduktionskapazitäten verfügen, um die Energieexporte Westasiens zu ersetzen – genauso wenig wie sie über annähernd genug Energie verfügen, um den gesamten Bedarf Europas zu decken –, doch die Einschränkung des allgemeinen Zugangs zu Energie sowohl für Europa als auch für Asien und die daraus resultierende Deindustrialisierung erfüllen Washingtons dringendste Herausforderung: die Aufrechterhaltung der Vorherrschaft über eine Welt, die die USA in Bezug auf Industrie, Innovation und Militärmacht rasch überholt.

Indem die USA den Zugang zu Energie für Europa, Asien und andere Regionen der Welt drosseln, hoffen sie, eine künstliche Energieknappheit zu erzeugen, die weltweit einen unvermeidlichen Prozess des wirtschaftlichen Rückschritts, der Deindustrialisierung und einer allgemeinen geopolitischen Schwächung auslöst.

Die USA sind nicht in der Lage, allein mit China fair und auf offenen Märkten Kopf an Kopf zu konkurrieren; sie fallen in praktisch allen Kennzahlen zurück, trotz aggressiver Zölle, Sanktionen, Verbote und Informationsoperationen, die alle darauf abzielen, den USA einen Vorteil gegenüber China zu verschaffen. Ihre Fähigkeit, im Wettbewerb zu bestehen und ihre Vorherrschaft über die gesamte Welt aufrechtzuerhalten – unter sonst gleichen Bedingungen –, ist eine Fantasie.

Daher werden aggressivere Mittel verfolgt – Mittel, mit denen frühere Imperien ebenfalls ihre Hegemonie über weitaus größere geografische Regionen und Bevölkerungsgruppen aufrechterhalten haben –, indem sie andere spalten und schwächen und so die Notwendigkeit des Wettbewerbs gänzlich umgehen.

Solange die sich entwickelnde multipolare Welt es den USA weiterhin erlaubt, Nationen einzeln ins Visier zu nehmen und zu untergraben, ohne dass sich eine geeinte Front gegen die destabilisierende, räuberische Geopolitik der USA bildet, werden die USA weiterhin erfolgreich die Größe und Macht der multipolaren Welt steuern und letztendlich jene Kernnationen isolieren und eindämmen, die deren Entstehung überhaupt erst vorangetrieben haben.

Die USA verlassen sich darauf, dass keine einzelne Nation – außer vielleicht China – sie herausfordern kann.

Solange die USA ihre Subversionsmaßnahmen, Zwangsmaßnahmen und Aggressionen knapp unterhalb der Schwelle einer globalen Bedrohung halten – indem sie sich auf einzelne Staaten konzentrieren und gleichzeitig eine Eskalation mit anderen sorgfältig vermeiden –, werden die Nationen der Welt nicht die einheitlichen Anstrengungen aufbringen können, die erforderlich sind, um die Bedrohung, die das Streben der USA nach Vorherrschaft für die Welt insgesamt darstellt, vollständig und endgültig zu neutralisieren.

Es ist möglich, dass – genau wie bei den Imperien in früheren Jahrhunderten – die herrschenden Interessen der Nationen der Welt zu kurzsichtig und eigennützig sind, um ausreichend zusammenzuarbeiten und die Vorherrschaft der USA zu verdrängen – es sei denn, die USA stellen gleichzeitig eine offensichtliche und allgegenwärtige Bedrohung für all diese Nationen dar.

Das Ergebnis ist, dass die USA ihre Vorherrschaft einfach deshalb weiterhin genießen werden, weil die gemeinsamen Anstrengungen der Weltgemeinschaft unzureichend sind.

Nur die Zeit wird zeigen, ob der Rest der Welt bereit ist für den Aufwand und die Energie, die für diesen Wandel erforderlich sind, oder ob Selbstzufriedenheit und Kurzsichtigkeit überwiegen, was es den USA ermöglicht, ihr Streben nach Macht und Profit fortzusetzen – auf Kosten nicht nur der übrigen Welt, sondern auch der großen Mehrheit der Amerikaner im eigenen Land. Der Iran ist nur einer von mehreren Indikatoren, die die Vektorsumme dieses Gesamtkonflikts verdeutlichen – wobei die Fähigkeit des Irans, der US-Aggression standzuhalten und die US-Ambitionen in Westasien zu vereiteln, die Ausdehnung des Multipolarismus signalisiert – oder die Fortdauer der US-Vorherrschaft in Westasien und die damit verbundene Fähigkeit der USA, den Rest der Welt zu destabilisieren, die die derzeitigen Grenzen des Multipolarismus aufzeigen.