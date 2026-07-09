Die geheime Geschichte von Polymarket – Teil 1

Von Mark Goodwin und Whitney Webb

Teil I einer zweiteiligen Serie, die die Wahrheit hinter dem weltweit beliebtesten Prognosemarkt und dessen finstere Absichten aufdeckt, sowohl die Märkte als auch die repräsentative Demokratie für immer zu verändern

Shayne Coplan, mittlerweile der weltweit jüngste „Selfmade“-Milliardär, ist das öffentliche Gesicht von Polymarket, dem angeblich weltweit größten kryptobasierten Prognosemarkt. Coplan und sein angeblicher Erzrivale, Tarek Mansour von der konkurrierenden Prognosemarktplattform Kalshi, haben kürzlich das Kriegsbeil begraben, um eine neue Risikokapitalgesellschaft namens 5c(c) Capital zu gründen – eine Anspielung auf den Abschnitt des Commodity Exchange Act, der derzeit zur Regulierung von Prognosemärkten herangezogen wird. Der Fonds zielt darauf ab, die Infrastruktur für eine Branche auszubauen, die sich rasch zu einer aufstrebenden digitalen Industrie entwickelt hat.

Seit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump wurde Prognosemärkten wie Polymarket und Kalshi weitgehend auferlegt, sich selbst zu regulieren. Dies ist dem derzeitigen Vorsitzenden der CFTC, Michael Selig, zu verdanken, der zuvor als Anwalt große Kunden aus der Kryptowährungsbranche vertreten hatte. Selig wurde erst zum CFTC-Vorsitzenden ernannt, nachdem die Trump-Regierung die Nominierung von Brian Quintenz zurückgezogen hatte, der damals im Vorstand von Kalshi saß und für das Krypto-Venture-Team bei Marc Andreessens Firma Andreessen Horowitz tätig war. Andreessen Horowitz hat insbesondere Coplans neue VC-Firma für Prognosemärkte, 5c(c) Capital, unterstützt und ist zudem stark an Kalshi beteiligt.

In den letzten Jahren haben sich Polymarket und Kalshi zu wichtigen Bestandteilen der Berichterstattung über globale Finanzen und Politik entwickelt. Dies ist zum Teil auf den intensiven Aufbau weitreichender Medienpartnerschaften zurückzuführen. Im Fall von Polymarket beispielsweise kann das Unternehmen mittlerweile Partnerschaften mit dem „Wall Street Journal“ und dessen Muttergesellschaft Dow Jones sowie mit Yahoo! Finance, Substack und der Live-Streaming-Plattform Parti vorweisen. Während diese Partnerschaften als Bemühung dargestellt wurden, Prognosemärkte weiter zu legitimieren, wurden Bedenken geäußert, dass diese Medienpartnerschaften dazu genutzt werden könnten, genau diese Märkte durch die Verbreitung falscher und irreführender Berichte absichtlich zu manipulieren.

Bedenken wie diese haben diese neuen Prognosemärkte gerade in dem Moment verfolgt, als ihr Stern am Aufsteigen war. Vorwürfe des Insiderhandels, unter anderem von den Plattformen selbst, haben gezeigt, wie Prognosemärkte von Händlern missbraucht werden können, die über Insiderzugang zu marktbewegenden Akteuren und politischen Entscheidungsträgern verfügen. Nun, da der Kongress versucht, sich einzuschalten, haben sowohl Polymarket als auch Kalshi neue Maßnahmen angekündigt, um die „Marktintegrität“ zu verbessern, ohne dass ein Eingreifen der Regierung erforderlich ist. Die Auswirkungen ihrer Bemühungen bleiben jedoch abzuwarten, da mehrere der neuen Maßnahmen darauf beruhen, dass Händler ihre Interessenkonflikte selbst melden.

Die Bedenken hinsichtlich weit verbreiteter Insidergeschäfte wurden sowohl durch die offene Abweisung dieser Bedenken durch das Weiße Haus als auch durch die engen Verbindungen der Familie Trump zu Polymarket und Kalshi nur noch verstärkt. So ist beispielsweise Trumps Sohn, Donald Trump Jr., sowohl strategischer Berater bei Kalshi als auch Berater bei Polymarket. Trump Jr. ist zudem über seine Risikokapitalgesellschaft 1789 Capital ein bedeutender Investor bei Polymarket. Die Hinweise auf Insiderhandel auf diesen Plattformen, insbesondere in Fällen, in denen dieser in direktem Zusammenhang mit Trumps „wichtigsten Entscheidungen“ steht, werden mittlerweile von den Mainstream-Medien weithin anerkannt.

Während der Aufstieg und wohl auch die Normalisierung des Insiderhandels als unbeabsichtigte „Zufälle“ dieser Märkte behandelt werden, lässt sich argumentieren, dass sie genau so funktionieren, wie beabsichtigt. Einige Belege für dieses Argument finden sich in den offenbar wahren Ursprüngen von Polymarket.

Obwohl das Unternehmen nominell im Jahr 2020 gegründet wurde, folgte Coplan bei der Gründung seines Unternehmens nach eigenen Angaben dem Vorbild der Big-Tech-Milliardäre, die er als Teenager bewundert hatte – insbesondere jener, die ihre Vorzeigeunternehmen schufen, indem sie umstrittene Militärprogramme aus der Ära George W. Bush umbenannten und privatisierten, um maximale Gewinne zu erzielen und, wie es scheint, noch finsterere Ambitionen voranzutreiben.

Frühere Berichte von „Unlimited Hangout“ haben untersucht, wie Mark Zuckerbergs Facebook dem „LifeLog“-Programm des Pentagons am Tag seiner Einstellung neues Leben einhauchte und wie Peter Thiels „Palantir“ als privatisierte Version des massiven Überwachungsprogramms „Total Information Awareness“ des Pentagons entstand. In dieser zweiteiligen Serie untersuchen wir nun, wie Shayne Coplan offenbar ein weiteres gescheitertes Pentagon-Programm aus derselben Ära umbenannt und privatisiert hat.

Indem er in die Fußstapfen seines erklärten Idols Zuckerberg trat und durch Finanzmittel aus mit Thiel verbundenen Quellen unterstützt wurde, ist es Coplan gelungen, den „Policy Analysis Market“ (PAM) wiederzubeleben – eines der umstrittensten Pentagon-Programme aus dem inzwischen aufgelösten „Information Awareness Office“ (IAO). Bezeichnenderweise umfassten seine Bemühungen zur Gründung von Polymarket den direkten Austausch mit einem der Hauptarchitekten des PAM-Programms, und er wurde zudem stark von einem anderen, offenbar mit Thiel verbundenen Versuch beeinflusst, PAM wiederzubeleben – der jedoch scheiterte.

Wichtig ist, dass es bei Coplans offensichtlicher Neugestaltung des PAM – der in der Vergangenheit oft als „Terrorism Futures Market“ bezeichnet wurde – um mehr geht als nur darum, in einer Zeit, in der Insiderhandel und finanzielle Korruption mit dem Segen des Weißen Hauses florieren, Mega-Gewinne einzufahren. Wie in Teil II dieser Serie noch näher beleuchtet wird, zielt ein Hintergedanke, der in direktem Zusammenhang mit Coplans Bemühungen steht, darauf ab, ein extrem dystopisches Regierungsmodell voranzutreiben, das für die Big-Tech-Milliardäre von großem Interesse ist, die mittlerweile eng mit Coplan und den führenden Prognosemarkt-Unternehmen verbunden sind, wie beispielsweise Peter Thiel und Marc Andreessen.

Eine kurze Geschichte der amerikanischen Prognosemärkte

Die Geschichte der Prognosemärkte begann Ende der 1980er Jahre, als eine Handvoll Professoren der University of Iowa das schufen, was sie zunächst den „Iowa Political Stock Market“ nannten. Im Rahmen ihres Marktexperiments wurden Universitätsmitarbeiter und Studierende rekrutiert, um mit Kontrakten auf die US-Präsidentschaftswahl 1988 zwischen George H. W. Bush und seinem demokratischen Herausforderer Michael Dukakis zu handeln. Es entwickelte sich schnell zu einem beliebten Phänomen in den Finanz- und Rechnungswesen-Fakultäten der University of Iowa und breitete sich später weit über deren Mauern hinaus aus. Unter dem Namen „Iowa Electronics Market“ (IEM) stand es bald jedem offen, der ein Konto eröffnen wollte, sofern er ein einseitiges Antragsformular ausfüllte und den Marktbetreibern per Post einen Scheck zusandte. Als 1992 die nächsten Präsidentschaftswahlen stattfanden, hatte der IEM eine Ausnahmegenehmigung von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhalten, die es ihm ermöglichte, ohne Regulierung zu operieren, solange er „ausschließlich zu akademischen und experimentellen Zwecken“ betrieben wurde, keine externe Werbung nutzte und es einzelnen Händlern untersagt war, mehr als 500 Dollar zu investieren.

Die Prämisse des Experiments, aus dem später der IEM hervorging, war, dass Wähler zwar keinen Anreiz haben, gegenüber Meinungsforschern ehrlich zu sein, aber anders auf Informationen reagieren würden, wenn ihr eigenes Geld auf dem Spiel stünde. „Es gibt einen starken Anreiz für die Akteure auf diesen politischen Märkten, Informationen über die Kandidaten zu verarbeiten, und ihre Schlussfolgerungen werden uns durch die Marktpreise offenbart“, zitierte das Wall Street Journal Steven Feinstein, damals Assistenzprofessor für Finanzwesen an der School of Management der Boston University.

Das „Wall Street Journal“ schrieb 1995 über den IEM und stellte zudem fest, dass der IEM unter anderem deshalb besonders nützlich sei, weil „Aktionäre schnell auf Entwicklungen reagieren können“. Der Artikel zitiert zudem Sheryl Ball, ehemalige Assistenzprofessorin für Wirtschaftswissenschaften am Virginia Polytechnic Institute and State University, mit den Worten: „Durch die Beobachtung des politischen Aktienmarktes lässt sich die Wirkung einer Werbung, einer politischen Ankündigung oder einer angeblichen Affäre eines Kandidaten fast augenblicklich einschätzen.“ Die Idee, Prognosemärkte als wichtigen Indikator dafür zu nutzen, wie die Öffentlichkeit auf eine bestimmte Information reagieren wird, diente später als Grundkonzept für die „Futarchie“ – die in Teil II ausführlich behandelt wird –, die den Einsatz von Prognosemärkten als neues System der öffentlichen Regierungsführung vorschlägt.

Die Professoren der University of Iowa, denen die Entwicklung des hier abgebildeten IEM zugeschrieben wird, im Jahr 2004. Von links nach rechts: George Neumann, Forrest Nelson und Robert Forsythe – Quelle

Nach dem Erfolg des IEM wurde 1994 von Mark James, Sean Morgan und Robin Hanson eine weitere Version des Prognosemarktes ins Leben gerufen. Robin Hanson war Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre als Forscher in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Bayes’sche Statistik und anderen Themen für den Rüstungskonzern Lockheed sowie für die NASA tätig; ihm wird zudem die Entwicklung des Konzepts der „Ideen-Futures“ zugeschrieben, zu dem er durch den Erfolg des IEM inspiriert wurde. Laut Hanson würden „Ideen-Futures“ die Nutzung von Marktprinzipien beinhalten, um „eine breite Palette politischer, sozialer und technologischer Ergebnisse vorherzusagen“. Hanson hat zudem behauptet, 1990 die Entwicklung des ersten internen, unternehmensinternen Prognosemarktes für Xanadu Inc. geleitet zu haben.

Ungeachtet dessen, was er in seinem Lebenslauf angibt, scheint es, dass Hanson einen erheblichen Teil seiner Arbeit für die NASA leistete – nicht als direkter Mitarbeiter, sondern als Auftragnehmer über das private Unternehmen Sterling Software. Hanson führt seine frühere Tätigkeit bei Sterling in seinem Lebenslauf nicht öffentlich auf, doch seine Veröffentlichungen aus dieser Zeit belegen seinen Status als Sterling-Mitarbeiter, während das Unternehmen im Auftrag der NASA tätig war.

Sterling Software wurde größtenteils von den in Dallas ansässigen Milliardären Sam Wyly und seinem Bruder Charles geführt. Die Wyly-Brüder waren eng mit dem politischen Werdegang von George W. Bush verbunden und zählten zu seinen größten politischen Spendern, sowohl während seiner Gouverneurswahlkämpfe als auch im Vorfeld seiner Präsidentschaftskandidaturen. Die Wylys erhielten die NASA-Aufträge, an denen Hanson arbeitete, durch die umstrittene Übernahme der Informatics General Corporation durch Sterling im Jahr 1985. Sterlings de facto feindliche Übernahme von Informatics wurde durch die kriminelle Bank Drexel Burnham Lambert ermöglicht, die eng mit der Spar- und Kreditkrise jener Zeit sowie mit kriminellen Aktivitäten verbunden war, die sowohl Geheimdienste als auch die Familie Bush betrafen. Bemerkenswert ist, dass während der von Drexel unterstützten Bemühungen der Wylys, die Kontrolle über Informatics zu erlangen, Charles Hurwitz – ein mit der Mafia verflochtener Unternehmensplünderer mit erheblichen Verbindungen zu den berüchtigtsten Akteuren der Spar- und Kreditkrise – einen Anteil von 13,3 % an dem Unternehmen erwarb, um die Übernahme durch Sterling Software zu erleichtern. Zwar war Hanson einige Jahre nach der Übernahme von Informatics lediglich bei Sterling angestellt, doch ist es erwähnenswert, dass er später dem Pentagon dabei half, den wohl umstrittensten Prognosemarkt aller Zeiten während der Präsidentschaft von George W. Bush zu konzipieren, und dass er später auch großen Einfluss auf Elon Musk ausübte, den Bruder von Sam Wylys Schwiegersohn Kimbal Musk. Die Beziehung zwischen Musk und Hanson wird in Teil II dieser Serie behandelt.

Nachdem er (vorübergehend) die Arbeit im Bereich der Regierungsaufträge aufgegeben hatte, gründete Hanson 1994 die Foresight Exchange. Foresight wurde als „der weltweit erste webbasierte Wettmarkt“ beschrieben, konnte sich jedoch der Aufsicht durch die US-Behörden entziehen, indem Spielgeld (sogenannte „Credibills“) verwendet wurde, das gegen Preise eingetauscht werden konnte. Hansons Mitbegründer der Foresight Exchange, Mark James und Sean Morgan, waren Mitarbeiter des von der kanadischen Regierung finanzierten Alberta Research Council (heute bekannt als Alberta Innovates). James und Morgan interessierten sich für Hansons Arbeit aus dem Jahr 1992, in der er das Konzept der „Ideen-Futures“ skizzierte, und beschlossen, Hansons Ideen in die Tat umzusetzen. Hanson hatte diese Arbeit als Gastforscher für das Foresight Institute verfasst, das 1986 gegründet wurde, um die Entwicklung von Nanotechnologie, künstlicher allgemeiner Intelligenz (AGI) und Langlebigkeitsforschung zu fördern.

Diese Interessen brachten das Foresight Institute Anfang der 2000er Jahre in die Nähe der „philanthropischen“ Interessen des Tech-Milliardärs Peter Thiel, und dem Institut wird seitdem zugeschrieben, Thiels frühes Interesse an Investitionen in KI-Unternehmen geweckt zu haben.

Während sich das IEM weitgehend auf Wahlkampagnen konzentrierte, war Hansons „Foresight Exchange“ offenbar die erste Version des modernen Prognosemarktes, auf dem auf den Ausgang beliebiger Fragen gewettet werden konnte. So zeigen beispielsweise Archive der alten Website von Foresight, dass sich das Institut nicht nur mit der Politik in den USA und Großbritannien befasste, sondern auch mit Religion und „New-Age“-Phänomenen; mit wissenschaftlichen Fragestellungen aus den Bereichen Medizin, Weltraum, Physik und der Zukunft der Informatik; sowie mit Themen aus Kunst und Unterhaltung, wie Fernsehen und Film.

Eine Werbetafel aus den 1990er Jahren für die Hollywood Stock Exchange – Quelle

Filme standen übrigens im Mittelpunkt des nächsten Prognosemarktes der Welt, der Hollywood Stock Exchange (HSX). Die 1996 gegründete HSX wurde von der New York Times als „virtueller Aktienmarkt mit fiktiven Aktien und fiktivem Geld“ beschrieben, „der eine derart fanatische Anhängerschaft hat, dass die Spieler Hunderte von echten Dollar bieten, um ein fiktives Portfolio zu erwerben“. Er wurde von zwei Männern ins Leben gerufen, die zu diesem Zeitpunkt vor allem als Wall-Street-Veteranen bekannt waren, seitdem jedoch durch andere Aktivitäten an Bekanntheit gewonnen haben. So wurde beispielsweise der HSX-Mitbegründer Max Keiser später vor allem für sein frühes und oft exzentrisches Eintreten für Bitcoin bekannt, während der andere Mitbegründer, Michael Burns, heute vor allem für seine Führungsrolle bei Lionsgate Films bekannt ist.

Im Jahr 2001 wurde die HSX zusammen mit ihren äußerst wichtigen Patenten von Cantor Fitzgerald übernommen, dem amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmen, das lange Zeit vom derzeitigen Handelsminister Howard Lutnick geleitet wurde. Lutnick und Cantor hatten geplant, das „Spielgeld“ der HSX abzuschaffen und die Umwandlung von Spekulationen auf den Erfolg von Filmen in „echtes Geld“ mittels Warenterminkontrakten voranzutreiben. Mit anderen Worten: Sie wollten Pionierarbeit für einen Markt für „Film-Futures“ leisten.

Paul G. Anderson erläuterte das Konzept des von Cantor vorgeschlagenen Film-Terminmarktes wie folgt:

Im Gegensatz zu den verschiedenen physischen Rohstoffen, die an Terminbörsen gehandelt werden, wie beispielsweise Mais, Öl und Weizen, ist der relevante Basiswert eines Film-Terminkontrakts ein immaterielles Finanzinstrument – DBOR –, dessen Endwert direkt an die inländischen Kinokassenumsätze aus dem Ticketverkauf des zugrunde liegenden Films gekoppelt ist. Somit ist jeder Film-Terminkontrakt eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf von DBORs zu einem vereinbarten Preis, unabhängig von deren Marktwert zum Zeitpunkt der fälligen Barabrechnung. In dieser Hinsicht ähneln Film-Futures Terminkontrakten auf Aktienindizes, US-Staatsanleihen („T-Bonds“) und andere „nicht-traditionelle“ Rohstoffe, die an den meisten Terminbörsen gang und gäbe sind.

Cantors anfängliches Engagement für den Markt für Film-Futures stand in engem Zusammenhang mit den Bemühungen des von den Republikanern geführten Kongresses, im Jahr 2001 den „Commodity Futures Modernization Act“ zu verabschieden – ein Gesetz, das unter anderem den Handel mit „exotischen Finanzinstrumenten“ ermöglichte, die später eine bedeutende Rolle in der Wirtschaftskrise von 2008 spielten. Etwa vier Monate nach der Übernahme von HSX wurde der Hauptstandort von Cantor Fitzgerald in New York City bei den Anschlägen vom 11. September 2001 vollständig zerstört; Lutnick gehörte zu der kleinen Handvoll Überlebender, die sich zufällig nicht im Büro befanden, als die Türme getroffen wurden. Infolge des massiven Verlusts an Mitarbeitern und Unternehmensvermögen verzögerten sich Lutnicks Bemühungen, „Spielgeld“-Prognosemärkte mit dem Terminhandel zu verbinden, bis etwa 2007, als er und Cantor begannen, ihre früheren Bestrebungen zur Einführung von Film-Futures wieder aufzunehmen.

Lutnick stellte Rich Jaycobs, einen Derivate-Spezialisten, ein, und gemeinsam starteten sie eine Charmeoffensive im Kongress. Bis 2010 war es ihnen gelungen, die Genehmigung der CFTC zu erhalten. Aufgrund des Widerstands im Kongress im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise von 2008 sowie seitens der Motion Picture Association of America waren ihre Bemühungen jedoch vergeblich. Die negative Stimmung sowohl im Kongress als auch darüber hinaus führte dazu, dass dem Dodd-Frank-Gesetz (auch bekannt als Wall-Street-Reformgesetz) eine Klausel hinzugefügt wurde, die den inländischen Handel mit Film-Futures ausdrücklich verbot. Auch wenn seine Bemühungen, gemeinsam mit Howard Lutnick „Echtgeld“-Prognosemärkte zu legalisieren, gescheitert sein mögen, ist Rich Jaycobs seitdem Leiter der Marktentwicklung bei Shayne Coplans Polymarket geworden.

DARPA entdeckt Prognosemärkte

Robin Hanson, der Erfinder von „Idea Futures“, der an der Gründung der „Foresight Exchange“ mitgewirkt hatte, erhielt nur wenige Monate, bevor Cantor Fitzgerald die „Hollywood Stock Exchange“ mit der Hoffnung erwarb, einen unkonventionellen Terminmarkt aufzubauen, seine größte Chance, seine Ideen weiterzuentwickeln und einen neuen Prognosemarkt zu schaffen. Diese Chance verdankte er dem US-Verteidigungsministerium (heute Kriegsministerium) und dessen Unterbehörde DARPA.

Irgendwann im Jahr 2000 erfuhr Michael Foster, ein DARPA-Programmmanager, der an der von der National Science Foundation geförderten Quantencomputerforschung arbeitete, von Hansons Bemühungen sowie denen des IEM. Foster „überzeugte daraufhin Kollegen bei der DARPA davon, dass ihre Behörde die Forschung zu Prognosemärkten finanzieren sollte, die potenziell zur Steuerung politischer Entscheidungsprozesse genutzt werden könnten.“ Dies geschah bemerkenswerterweise Jahre bevor Hanson „unabhängig“ seine Ideen der „Futarchie“ entwickelte, die den Einsatz von Prognosemärkten als System der öffentlichen Regierungsführung vorsieht. Diese Ideen und ihre heutige Relevanz werden in Teil II dieser Untersuchung erörtert.

Die DARPA interessierte sich auch aus anderen Gründen für Prognosemärkte, da einige Führungskräfte der Behörde zudem „der Ansicht waren, ein Prognosemarkt könne als Aggregationsmechanismus dienen, der in der Lage sei, bürokratische und politische Hindernisse beim Informationsaustausch“ zwischen den US-amerikanischen nationalen Sicherheitsbehörden zu umgehen. Diese „Überzeugung“ steht in direktem Zusammenhang mit den Bemühungen eben dieser nationalen Sicherheitsbehörden unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September, die „Informationsisolierung“ innerhalb der Behörden für das angebliche „Versagen der Vorstellungskraft“ verantwortlich zu machen, das die Anschläge trotz der vorgeblichen Bemühungen des US-Geheimdienstapparats ermöglicht habe. Und das natürlich trotz der zahlreichen Beweise, die auf eine direkte Verwicklung der Geheimdienste an den Anschlägen vom 11. September und an den Bemühungen hinweisen, jede ernsthafte Untersuchung dieser Anschläge zu unterbinden. Dennoch lautete die eigene Darstellung der Geheimdienstgemeinschaft – unterstützt von mit den Geheimdiensten verbundenen Auftragnehmern wie Larry Ellison von Oracle –, dass ein umfassender Informationsaustausch zwischen Bundesbehörden und ihren Hauptauftragnehmern notwendig sei, um einen weiteren Anschlag im Stil des 11. September zu verhindern.

Diese Darstellungen ebneten den Weg für den Einsatz von mit den Geheimdiensten verknüpften Softwareprogrammen, die als Lösung für diese Probleme angepriesen wurden – zunächst „Chiliad“ von Christine Maxwell (Christine ist die Schwester von Ghislaine Maxwell) und anschließend „Palantir“ von Peter Thiel. Der damalige Chief Information Officer der CIA, Alan Wade, war eng mit den Anfängen sowohl von „Chiliad“ als auch von „Palantir“ verbunden. Er war zudem ein enger Kooperationspartner der DARPA-Abteilung gewesen, die später das Überwachungsprogramm „Total Information Awareness“ (TIA) – einen Vorläufer von Palantir – sowie den von der DARPA unterstützten Prognosemarkt betreute, an dessen Aufbau Hanson mitwirkte.

Im Mai 2001 veröffentlichte die DARPA eine Ausschreibung, bei der es unter anderem um „Electronic Market-Based Decision Support“ ging. Laut einer archivierten Version der Ausschreibung wurden Bewerber gesucht, die „einen oder mehrere Märkte zur Vorhersage von Ereignissen in einem begrenzten, für das Verteidigungsministerium (DoD) relevanten Bereich entwerfen“ und diesen Markt anschließend verwalten konnten. Aufträge im Zusammenhang mit diesem Projekt wurden an zwei Unternehmen vergeben, darunter Neoteric Technologies und Net Exchange. Neoteric war ein auf Informationstechnologie und künstliche Intelligenz spezialisierter Militärdienstleister, der für die Bearbeitung dieses konkreten Vorschlags ein Unternehmen namens Martek als Subunternehmer beauftragte. Martek war ein privates Unternehmen, das sich größtenteils aus den Architekten des IEM zusammensetzte. Net Exchange war ein Unternehmen, das sich auf kombinatorische Märkte konzentrierte, d. h. Märkte, auf denen Bündel von Artikeln gekauft und verkauft werden, und das bei der Beantragung von DARPA-Fördermitteln die Schaffung eines kombinatorischen Prognosemarktes anstrebte. Hanson, der damals an der George Mason University lehrte, sowie ein weiterer Professor der George Mason University, David Porter, wurden für das Programm von Net Exchange rekrutiert, das später als „Policy Analysis Market“ (PAM) bekannt wurde. Hanson fungierte als Systemarchitekt für PAM. Ebenfalls zu diesem Projekt hinzugezogen wurde das Team von Tradesports.com/InTrade – einem in Irland ansässigen Prognosemarkt, der von Paul Tudor Jones, Stan Druckenmiller und Rupert Murdoch finanziert wurde. Dessen damaliger Geschäftsführer John Delaney, der später im Jahr 2011 bei der Besteigung des Mount Everest ums Leben kam, erklärte gegenüber der britischen Zeitung „Evening Standard“, dass man DARPA und PAM zusätzlich „Daten, Dienstleistungen und Unterstützung“ angeboten habe.

Ein Jahr später, im Jahr 2002, wurde Michael Fosters DARPA-Programm „Futures Markets Applied to Prediction“ (FutureMAP), zu dem auch das mit Hanson verbundene PAM gehörte, in eine neu geschaffene Abteilung bei der DARPA namens „Information Awareness Office“ (IAO) eingegliedert. Die Stelle war auf Betreiben von John Poindexter eingerichtet worden, der zugleich als der ranghöchste Beamte der Reagan-Regierung bekannt war, der im Zusammenhang mit dem Iran-Contra-Skandal verurteilt wurde, und als „Pate“ der modernen Überwachung galt. Poindexter wurde anschließend als Führungskraft bei der DARPA eingestellt und mit der Leitung der neuen Stelle betraut, für die er sich eingesetzt hatte: dem IAO. Das Vorzeigeprogramm des IAO, „Total Information Awareness“ (TIA) – ein beispielloses Überwachungsnetz, das darauf abzielte, vorausschauende Anwendungen für die nationale Sicherheit und Strafverfolgung ähnlich dem Konzept des „Pre-Crime“ zu entwickeln – war ebenfalls Poindexter’s Idee. Das IAO beherbergte neben TIA auch verschiedene andere Projekte, wie zum Beispiel Fosters „FutureMAP“-Programm, zu dem Hansons PAM gehörte.

Genau wie bei TIA bestand das Ziel von PAM und FutureMAP im Großen und Ganzen darin, „Überraschungen zu vermeiden und zukünftige Ereignisse vorherzusagen“. Während TIA darauf abzielte, terroristische und kriminelle Aktivitäten durch Massenüberwachung der täglichen Aktivitäten der Amerikaner vorherzusagen, bevor sie stattfinden konnten, konzentrierte sich PAM auf den Einsatz „marktbasierter Techniken“ für ähnliche Zwecke. Im Falle von PAM umfassten die Bemühungen zur Vorhersage von Ereignissen jedoch terroristische Aktivitäten, gingen aber weit darüber hinaus. PAM strebte es zudem an, den Fokus auf globale und regionale politische Stabilität zu legen, den Zeitpunkt und die Auswirkungen neu entstehender Technologien vorherzusagen, die Folgen fortschrittlicher Technologien zu prognostizieren sowie „andere zukünftige Ereignisse von Interesse für das Verteidigungsministerium“ zu antizipieren. Hanson hat angemerkt, dass zu den weiteren Interessengebieten auch „Wachstumsraten oder Ölpreise“ gehörten.

TIA und PAM sollten, ebenso wie die überwiegende Mehrheit der im IAO angesiedelten Programme, miteinander vernetzt werden. Anders ausgedrückt: PAM und andere IAO-Programme wurden mit der Absicht ins Leben gerufen, direkt mit TIA und untereinander verbunden zu sein, um die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern. Dies spiegelt sich sogar in den Logos von PAM und TIA wider. Das inzwischen berüchtigte IAO/TIA-Logo zeigt eine einäugige Pyramide, die die gesamte Erde überwacht, flankiert von dem lateinischen Spruch „Wissenschaft ist Macht“. Das PAM-Logo platziert die Pyramide innerhalb des Buchstabens A, und diese Pyramide überwacht, wie die TIA-Pyramide, ebenfalls die Erde, während sie gleichzeitig von ihrer gegenüberliegenden Seite einen Strahl aussendet, der eine Marktgrafik berührt.

An PAM waren nicht nur Hanson und der DARPA-Auftragnehmer NetExchange, bei dem er beschäftigt war, beteiligt, sondern auch die „Economists Intelligence Unit“ (EIU) des Magazins „The Economist“ war eng eingebunden. Obwohl „The Economist“ den meisten vor allem für seine Medienpublikationen bekannt ist, bietet die EIU ihre Dienste Unternehmen und Regierungen an und stellt ihnen Prognosen und Beratungsleistungen zur Verfügung. Sie bietet unter anderem Berichte über das wirtschaftliche, politische und geschäftliche Umfeld in 205 Ländern an, um ihren Kunden dabei zu helfen, „zu verstehen, wie sich die Welt verändert und wie sich daraus Chancen ergeben, die es zu nutzen gilt, sowie Risiken, die es zu bewältigen gilt“.

Auf der inzwischen archivierten PAM-Website hieß es: „Die Economist Intelligence Unit arbeitet mit NetExchange zusammen, um die Daten zu erheben und zu verarbeiten, auf denen die Wertpapiere in PAM basieren, und anschließend den Wert der Wertpapiere bei Fälligkeit zu bewerten.“

Zufälligerweise strebten Lynn Forester de Rothschild und ihr Ehemann Evelyn de Rothschild – die sich enger Verbindungen zu Persönlichkeiten wie Henry Kissinger, Jeffrey Epstein und den Clintons rühmten – etwa zu der Zeit, als die EIU ihre Zusammenarbeit mit der DARPA und PAM aufnahm, eine bedeutende Beteiligung von 26,9 % an der Muttergesellschaft von „The Economist“ an, die 2003 abgeschlossen wurde.

Berichten zufolge beschlossen die Entwickler von PAM – angeblich aufgrund der hohen Kosten für die Dienstleistungen der EIU pro Land –, sich bei ihrem Prognosemarkt-Experiment auf acht Länder des Nahen Ostens zu konzentrieren: die Türkei, Syrien, Israel, Saudi-Arabien, den Irak, den Iran, Jordanien und Ägypten. Die Absicht war, ausgewählte Teilnehmer während eines zweijährigen Testzeitraums alle drei Monate Handelsaktivitäten durchführen zu lassen, um die Preise für fünf verschiedene Parameter für jedes Land zu ermitteln. Zu diesen Parametern gehörten: „das finanzielle Engagement der USA in den jeweiligen Ländern, die militärischen Aktivitäten der USA in den jeweiligen Ländern, das Wirtschaftswachstum des jeweiligen Landes, der Grad der politischen Instabilität sowie die Aktivitäten des eigenen Militärs.“ Von den Händlern wurde außerdem erwartet, dass sie Werte für gängige Wirtschaftsindikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt sowie für „Sicherheitsindikatoren“ wie Opferzahlen infolge von Terroranschlägen im Westen und Opferzahlen des US-Militärs prognostizieren. Die ausgewählten Händler konnten zudem Terminkontrakte auf zukünftige Ereignisse handeln, die in einem der acht Länder des Nahen Ostens eintreten könnten.

Hanson ging in einem Artikel, den er später über PAM und dessen Bemühungen schrieb, näher darauf ein und erklärte:

Die Händler könnten Millionen von Kombinationen der Parameter prognostizieren, beispielsweise wie sich ein Abzug der US-Truppen aus Saudi-Arabien auf die politische Stabilität dort auswirken würde, wie sich dies auf die Stabilität in den Nachbarländern auswirken würde und wie all dies die Ölpreise verändern könnte. Ähnliche Handelsgeschäfte hätten beispielsweise die lokalen und globalen Folgen einer Invasion im Irak vorhersagen können, wären die Märkte damals dazu bereit gewesen.

Ursprünglich war es das Ziel, dass die ausgewählten Händler, die PAM nutzen sollten, Mitarbeiter von US-Bundespraxisbehörden sein sollten. Dies wurde jedoch durch rechtliche Hindernisse im Zusammenhang mit „bedingten Geldtransfers“ zwischen Bundesbehörden erschwert. Anstatt Mitarbeiter verschiedener Geheimdienste gegeneinander antreten zu lassen, versuchte PAM daraufhin, seine Händler aus einer einzigen Geheimdienstbehörde zu rekrutieren. Berichten zufolge zeigte jedoch keine Behörde ausreichendes Interesse. Infolgedessen beschlossen sie, den Markt für ausgewählte Mitglieder der Öffentlichkeit zu öffnen, was ihnen nur möglich war, weil sie als Vertreter des Verteidigungsministeriums technisch gesehen von den Glücksspielgesetzen ausgenommen waren.

Die Initiatoren von PAM hatten beabsichtigt, im September 2003 Testläufe zu starten, wobei die vollständige Inbetriebnahme für Januar 2004 geplant war. Dieser Zeitplan wurde jedoch durchkreuzt, als PAM im Juli 2003 zum Ziel heftiger Kritik seitens des Kongresses und der Medien wurde, wodurch PAM öffentlich als „Terrorismus-Terminmarkt“ gebrandmarkt wurde. Die Gegenreaktion gegen den „Terrorismus-Terminmarkt“, d. h. PAM, wurde wohl durch die zuvor erfolgte kritische Prüfung des Programms „Total Information Awareness“ (TIA) noch verstärkt, das ebenso wie PAM dem von Poindexter geleiteten „Information Awareness Office“ (IAO) bei der DARPA unterstand.

Am 28. Juli 2003 hielten die Senatoren Ron Wyden (D-OR) und Byron Dorgan (D-ND) eine gemeinsame Pressekonferenz ab, auf der sie die DARPA dafür kritisierten, „Millionen von Dollar für eine Art Terror-Fantasy-Liga-Spiel auszugeben“, was ihrer Meinung nach „absurd und, offen gesagt, etwas sei, das jeden Amerikaner wütend machen sollte“. Befürworter der PAM-Initiative wiesen später darauf hin, dass Wyden und Dorgan ihre Pressekonferenz zu einem Zeitpunkt abgehalten hätten, als der PR-Manager der DARPA „nicht im Büro und nicht erreichbar“ gewesen sei, wodurch der Behörde „die Möglichkeit genommen wurde, zeitnah und fundiert auf die Vorwürfe der Senatoren zu reagieren“. Einen Tag später beschrieb die New York Times PAM als „einen Online-Terminhandelsmarkt, der heute von Kritikern aufgedeckt wurde und auf dem anonyme Spekulanten auf die Vorhersage von Terroranschlägen, Attentaten und Staatsstreichen wetten würden“. Dem Beispiel der Times folgend, erschien kurz darauf eine ganze Reihe negativer Artikel in der nationalen Presse, und am 29. Juli 2003 gab das Pentagon bekannt, dass es seine Pläne zur Umsetzung von PAM „aufgeben“ werde. Die Besorgnis der Öffentlichkeit und des Kongresses sowohl über PAM als auch über TIA führte dazu, dass der Kongress die Mittel für das IAO-Büro durch ein im September 2003 unterzeichnetes Gesetz vollständig strich.

Hanson hat seitdem seine Ansichten zu den Ereignissen geäußert, die zur Schließung von PAM führten, und scheint die Bemühungen von Wyden und Dorgan als irgendwo zwischen fehlgeleitet und geradezu unehrlich einzustufen. Darüber hinaus äußerte Hanson in einem Interview mit Richard Hanania aus dem Jahr 2021 die Ansicht, dass PAM vor allem deshalb gescheitert sei, weil die Menschen zwei Jahre nach dem 11. September nicht mehr ängstlich genug gewesen seien. Zu dem, was er als sein „Fiasko um die Werbung für den Wettmarkt im Jahr 2003“ bezeichnete (d. h. die Einstellung von PAM), erklärte er Folgendes:

Das war kurz nach dem 11. September und nur zwei Jahre später. Die Leute schauten sich die Wettmärkte an und sagten: „Oh, ihr wettet auf den Tod. Das ist schrecklich. Ihr müsst sie schließen.“ Hätten sie wirklich Angst vor Terroranschlägen gehabt, hätten sie sich tatsächlich stark bedroht gefühlt, hätten sie gesagt: „Zum Teufel mit dieser Regel gegen Wetten auf den Tod. Lasst uns diese Märkte aktivieren. Lasst uns herausfinden, wo die Anschläge stattfinden werden, damit wir sie verhindern können.“

Privatisierung des Information Awareness Office

Obwohl es den Anschein hatte, als seien das IAO und seine umstrittenen Projekte von einem entgegenkommenden Kongress abgeschafft worden, stellte sich nur wenige Jahre später heraus, dass TIA trotz der Streichung der Mittel durch den Kongress nie wirklich eingestellt worden war. Nicht nur wurden verschiedene Aspekte von TIA und anderen IAO-Projekten „heimlich“ auf das US-Militär und die Geheimdienste aufgeteilt, sondern die zentrale Überwachungssoftware, deren Einsatz TIA geplant hatte, wurde von dem heute als Palantir bekannten privaten Unternehmen entwickelt – mit erheblicher Unterstützung durch John Poindexter selbst sowie den damaligen Chief Information Officer der CIA, Alan Wade. Wade war vor der „Einstellung der Finanzierung“ durch den Kongress insbesondere einer der wichtigsten Verbündeten und Mitstreiter Poindexter bei TIA gewesen.

Im Jahr 2020 beschrieb „Unlimited Hangout“ die zahlreichen Parallelen zwischen TIA und Palantir und stellte Folgendes fest:

Als das TIA-Programm im Februar 2003 offiziell ins Leben gerufen wurde, war es sofort umstritten, was dazu führte, dass es im Mai 2003 in „Terrorism Information Awareness“ umbenannt wurde – offenbar in dem Versuch, weniger nach einem allumfassenden System zur Überwachung im Inland und mehr nach einem Instrument zu klingen, das speziell auf „Terroristen“ abzielt. Das TIA-Programm wurde Ende 2003 eingestellt. Im selben Monat, in dem die Namensänderung des TIA-Programms erfolgte und angesichts wachsender Kritik an dem Programm, gründete Peter Thiel das Unternehmen Palantir. Thiel hatte jedoch bereits Monate zuvor mit der Entwicklung der Software hinter Palantir begonnen, auch wenn er behauptet, sich nicht mehr genau daran erinnern zu können, wann genau dies geschah. Thiel, Karp und andere Mitbegründer von Palantir behaupteten jahrelang, das Unternehmen sei 2004 gegründet worden, obwohl die Unterlagen zur Gründung von Palantir durch Thiel dieser Behauptung direkt widersprechen. Ebenfalls im Jahr 2003, offenbar kurz nachdem Thiel Palantir offiziell gegründet hatte, rief der erzkonservative Neokonservative Richard Perle Poindexter an und erklärte, er wolle den Architekten von TIA zwei Unternehmern aus dem Silicon Valley vorstellen: Peter Thiel und Alex Karp. Laut einem Bericht im „New York Magazine“ war Poindexter „genau die Person“, die Thiel und Karp treffen wollten, vor allem weil „ihr neues Unternehmen in seinen Ambitionen dem ähnelte, was Poindexter im Pentagon zu schaffen versucht hatte“, nämlich TIA. Bei diesem Treffen versuchten Thiel und Karp, „das Wissen des Mannes anzuzapfen, der heute weithin als der Pate der modernen Überwachung gilt“.

Zu den oben genannten Parallelen kommt noch hinzu, dass Palantirs angeblich neuartige Funktion der „selektiven Offenlegung“ – eine angebliche Datenschutzmaßnahme – sowie Palantirs Konzept des „unveränderlichen Protokolls“ überhaupt nicht neu sind und eindeutig von TIA übernommen wurden. Bemerkenswert ist zudem, dass die Software von Palantir auf einem Algorithmus zur Betrugsbekämpfung namens Igor basiert, der von Thiel und Max Levchin in dem von ihnen gemeinsam gegründeten Unternehmen PayPal entwickelt wurde. In einem kontroversen Gespräch mit Charlie Rose im Jahr 2013 erklärte Levchin, dass „als wir bei PayPal an Sicherheits- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen arbeiteten [d. h. an dem, was später die Grundlage für Palantir werden sollte], wir mit jeder erdenklichen Drei- und Vier-Buchstaben-Behörde zusammengearbeitet haben, und das waren einige der besten und produktivsten Beziehungen, die ich als Geschäftsmann je hatte.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Während Poindexter’s eigene Rolle bei der Privatisierung von TIA zu dem, was heute Palantir ist, kürzlich hervorgehoben wurde, waren auch die CIA und ihr Chief Information Officer Alan Wade eng in die Privatisierung von TIA involviert. Wie Unlimited Hangout ebenfalls berichtete:

Kurz nach der Gründung von Palantir – auch wenn der genaue Zeitpunkt und die Einzelheiten der Investition der Öffentlichkeit verborgen bleiben – wurde In-Q-Tel, eine Tochtergesellschaft der CIA, neben Thiel selbst zum ersten Geldgeber des Unternehmens und stellte schätzungsweise 2 Millionen Dollar zur Verfügung. Die Beteiligung von In-Q-Tel an Palantir wurde erst Mitte 2006 öffentlich bekannt gegeben. Das Geld war zweifellos nützlich. Darüber hinaus erklärte Alex Karp kürzlich gegenüber der „New York Times“, dass „der wahre Wert der In-Q-Tel-Investition darin bestand, dass sie Palantir Zugang zu den CIA-Analysten verschaffte, die die Zielgruppe des Unternehmens waren“. Eine Schlüsselfigur bei der Vergabe der In-Q-Tel-Investitionen in dieser Zeit, darunter auch die in Palantir, war der damalige Chief Information Officer der CIA, Alan Wade.

Die CIA sollte noch weit über diesen Zeitpunkt hinaus eng mit Palantir verbunden bleiben. Tatsächlich waren die Verbindungen so eng, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, das Unternehmen sei im Grunde genommen eine Scheinfirma der CIA. So war die CIA beispielsweise nach der Investition von In-Q-Tel in Palantir kurz nach dessen Gründung im Jahr 2003 bis 2008 der einzige Kunde des Unternehmens, und wie Alex Karp erklärte, waren CIA-Analysten stets die „Zielkunden“ des Unternehmens. Einer der beiden damals führenden Ingenieure von Palantir, Aki Jain, erinnerte sich daran, zwischen 2005 und 2009 Hunderte von Fahrten zum CIA-Hauptquartier unternommen zu haben, wo die CIA die Produkte von Palantir testete und „optimierte“. Seitdem hat sich Palantir zu einem Auftragnehmer für alle 18 US-Geheimdienste und natürlich weit darüber hinaus entwickelt.

Zur gleichen Zeit, als Peter Thiel gemeinsam mit seinen Mitbegründern von Palantir, John Poindexter und Alan Wade, die Privatisierung von TIA plante, war er auch in verdächtiger Weise an der offensichtlichen Privatisierung eines weiteren DARPA-Projekts namens LifeLog beteiligt. LifeLog wurde bei der DARPA von Poindexter’s engem Freund Douglas Gage geleitet, obwohl es nicht wie TIA und PAM dem ehemals von Poindexter geleiteten IAO-Büro unterstellt war. LifeLog hatte zum Ziel, „eine Datenbank aufzubauen, die das gesamte Leben einer Person nachverfolgt“, einschließlich der Beziehungen und der Kommunikation einer Person (Telefonate, E-Mails usw.), ihrer Mediennutzungsgewohnheiten, ihrer Einkäufe und vielem mehr, um eine digitale Aufzeichnung von „allem, was eine Person sagt, sieht oder tut“ zu erstellen. LifeLog sollte diese unstrukturierten Daten dann in „diskrete Episoden“ oder Momentaufnahmen ordnen und gleichzeitig „Beziehungen, Erinnerungen, Ereignisse und Erfahrungen abbilden“.

Wie Unlimited Hangout im Jahr 2021 feststellte:

Die Informationen, die LifeLog aus jeder Interaktion einer Person mit Technologie gewann, sollten mit Daten kombiniert werden, die von einem GPS-Sender stammen, der den Aufenthaltsort der Person verfolgte und dokumentierte, von audiovisuellen Sensoren, die aufzeichneten, was die Person sah und sagte, sowie von biomedizinischen Messgeräten, die den Gesundheitszustand der Person erfassten. […] Kritiker in den Mainstream-Medien und anderswo wiesen schnell darauf hin, dass das Programm unweigerlich dazu genutzt werden würde, Profile von Dissidenten sowie von mutmaßlichen Terroristen zu erstellen. In Kombination mit der mehrstufigen Überwachung von Personen durch TIA ging LifeLog noch einen Schritt weiter, indem es „diese Transaktionsdaten um physische Informationen (wie z. B. unser Befinden) und Mediendaten (wie z. B. das, was wir lesen) ergänzte“. Ein Kritiker, Lee Tien von der Electronic Frontier Foundation, warnte damals, dass die von der DARPA verfolgten Programme, darunter auch LifeLog, „offensichtliche und einfache Wege zu Einsätzen im Bereich der inneren Sicherheit bieten“. Damals beharrte die DARPA öffentlich darauf, dass LifeLog und TIA trotz ihrer offensichtlichen Parallelen nicht miteinander verbunden seien und dass LifeLog nicht für „heimliche Überwachung“ genutzt werden würde. In der DARPA-eigenen Dokumentation zu LifeLog hieß es jedoch, das Projekt werde „in der Lage sein, […] die Routinen, Gewohnheiten und Beziehungen des Nutzers zu anderen Menschen, Organisationen, Orten und Objekten abzuleiten und diese Muster zu nutzen, um seine Aufgabe zu erleichtern“, womit dessen potenzielle Verwendung als Instrument der Massenüberwachung eingeräumt wurde.

Die Skandalwolke, die TIA und PAM umhüllt hatte, zog bald auch über LifeLog hinweg. So erklärte beispielsweise Steven Aftergood von der Federation of American Scientists damals gegenüber Wired: „LifeLog hat das Potenzial, so etwas wie ‚TIA hoch drei‘ zu werden.“

Die Berichterstattung von „Unlimited Hangout“ zu diesem Thema ging wie folgt weiter:

Die heftige Kritik an LifeLog überraschte den Programmleiter Doug Gage, und Gage beharrt weiterhin darauf, dass die Kritiker des Programms die Ziele und Ambitionen des Projekts „völlig falsch dargestellt“ hätten. Trotz der Proteste von Gage, den potenziellen Forschern von LifeLog und anderen Befürwortern wurde das Projekt am 4. Februar 2004 öffentlich eingestellt. Die DARPA lieferte nie eine Erklärung für ihren stillen Schritt, LifeLog einzustellen; ein Sprecher erklärte lediglich, dies hänge mit „einer Änderung der Prioritäten“ der Behörde zusammen. Zu der Entscheidung von DARPA-Direktor Tony Tether, LifeLog einzustellen, sagte Gage später gegenüber VICE: „Ich glaube, er hatte mit TIA so schlechte Erfahrungen gemacht, dass er keine weiteren Kontroversen im Zusammenhang mit LifeLog riskieren wollte. Das Ende von LifeLog war ein Kollateralschaden, der mit dem Ende von TIA zusammenhing.“ Zum Glück für diejenigen, die die Ziele und Ambitionen von LifeLog unterstützten, entstand genau an dem Tag, an dem die Einstellung von LifeLog bekannt gegeben wurde, ein Unternehmen, das sich als sein Pendant aus der Privatwirtschaft herausstellte. Am 4. Februar 2004 startete das heutige weltweit größte soziale Netzwerk, Facebook, seine Website und stieg rasch an die Spitze der Social-Media-Landschaft auf, wobei es andere Social-Media-Unternehmen jener Zeit weit hinter sich ließ.

Es überrascht vielleicht nicht, dass der Hauptgrund, warum Facebook so schnell an die „Spitze der Social-Media-Landschaft“ aufsteigen konnte, in der frühen Beteiligung von Peter Thiel und seinen engen Vertrauten am Unternehmen lag. Wie kürzlich berichtet, hatte Thiel bereits in demselben Jahr, in dem er sich bei Facebook engagierte, gemeinsam mit seinen Mitbegründern sowie John Poindexter – einem engen persönlichen Freund von Doug Gage – daran gearbeitet, TIA als Palantir zu privatisieren.

Frühere Berichte von „Unlimited Hangout“ über die Anfänge von Facebook zeigten, dass sowohl Thiel als auch der erste Präsident von Facebook – Thiels Vertrauter Sean Parker – entscheidend für den kommerziellen Erfolg von Facebook waren. Der Erfolg von Facebook wiederum hat sich auch als entscheidend für den Erfolg von Palantir erwiesen:

Einige Monate nach dem Start von Facebook, im Juni 2004, holten die Facebook-Mitbegründer Mark Zuckerberg und Dustin Moskovitz Sean Parker in die Führungsriege von Facebook. Parker, der zuvor als Mitbegründer von Napster bekannt war, vermittelte Facebook später seinen ersten externen Investor, Peter Thiel. Wie bereits erwähnt, versuchte Thiel zu dieser Zeit in Abstimmung mit der CIA aktiv, umstrittene DARPA-Programme wiederzubeleben, die im Jahr zuvor eingestellt worden waren. Bemerkenswert ist, dass auch Sean Parker, der später Facebooks erster Präsident wurde, eine Vergangenheit bei der CIA hatte: Diese hatte ihn im Alter von sechzehn Jahren rekrutiert, kurz nachdem er vom FBI wegen des Hackens von Unternehmens- und Militärdatenbanken festgenommen worden war. Dank Parker erwarb Thiel im September 2004 offiziell Facebook-Aktien im Wert von 500.000 Dollar und wurde in den Vorstand berufen. Parker unterhielt enge Beziehungen sowohl zu Facebook als auch zu Thiel; 2006 wurde Parker als geschäftsführender Gesellschafter von Thiels Founders Fund eingestellt. Thiel und Facebook-Mitbegründer Moskovitz knüpften lange nach dem Aufstieg von Facebook zu Bedeutung auch außerhalb des sozialen Netzwerks Kontakte, wobei Thiels Founders Fund 2012 zu einem bedeutenden Investor in Moskovitz’ Unternehmen Asana wurde. Thiels langjährige symbiotische Beziehung zu den Facebook-Mitbegründern erstreckt sich auch auf sein Unternehmen Palantir, da die Daten, die Facebook-Nutzer öffentlich machen, unweigerlich in den Datenbanken von Palantir landen und dazu beitragen, die Überwachungsmaschine anzutreiben, die Palantir für eine Handvoll US-Polizeibehörden, das Militär und die Geheimdienste betreibt. Im Fall des Facebook-Cambridge-Analytica-Datenskandals war Palantir ebenfalls daran beteiligt, Facebook-Daten zum Vorteil der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump im Jahr 2016 zu nutzen.

Facebook hat sich auch für ein weiteres mit Thiel und dem nationalen Sicherheitsapparat verbundenes Unternehmen als äußerst vorteilhaft erwiesen, nämlich für den Gesichtserkennungsanbieter Clearview AI, dessen Gesichtserkennungsdatenbank größtenteils durch das Sammeln von Bildern von der Social-Media-Plattform zusammengestellt wurde.

Angesichts Thiels enger Beteiligung an der Wiederbelebung umstrittener DARPA-Überwachungsprogramme aus den frühen 2000er Jahren, nämlich TIA und LifeLog, ist es wichtig zu beachten, dass Thiel und sein Netzwerk auch maßgeblich an der Entstehung und dem Erfolg zweier späterer Bemühungen zur Wiederbelebung des „Policy Analysis Market“ beteiligt waren – der Prognosemarkt-Plattform Augur und, in jüngerer Zeit, dem Prognosemarkt-Unternehmen Polymarket.

Shayne Coplan tritt auf den Plan

Shayne Coplan, der spätere Gründer von Polymarket, wuchs in New York City als einziges Kind zweier südafrikanischer Hochschulprofessoren auf. Er wurde jedoch ausschließlich von seiner Mutter großgezogen; später beschrieb Shayne seinen Vater als einen „verrückten Wissenschaftler“, der Panikstörungen erforschte. Coplan wuchs in der Mittelschicht auf und entwickelte schon in jungen Jahren ein „starkes Verlangen“, Geld zu verdienen, was Berichten zufolge sein frühes Interesse an Filesharing-Websites sowie später an der aufstrebenden Kryptowährungsbranche beflügelte.

Während sich in ihm dieser „Drang“ entwickelte, aggressiv nach Reichtum zu streben, entwickelte Coplan gleichzeitig eine Faszination für den Werdegang und den frühen Aufstieg von Tech-Unternehmern der frühen 2000er Jahre, die später zu Milliardären wurden – insbesondere für Mark Zuckerberg von Facebook. Coplan war intelligent, aber unmotiviert, und hatte das Gefühl, dass er sich nicht genug von seinen Altersgenossen abhob, um mit ihnen auf herkömmliche Weise zu konkurrieren. Später erzählte er dem New York Magazine: „Ich glaube, da ich einen Hintergrund ohne nennenswerte Qualifikationen hatte, war mir völlig klar, dass ich keine Chance hatte, wenn ich denselben Weg einschlagen würde wie alle anderen und einfach versuchen würde, dort mitzuhalten.“ Coplan kam schließlich zu dem Schluss, dass er seinen Vorbildern viel genauer nacheifern müsse, wenn er wirklich ihrem Beispiel folgen und die Früchte ernten wolle.

Diese Einstellung veranlasste den 16-jährigen Coplan bald dazu, sich um ein Praktikum bei „einem der damals angesagtesten Start-ups der Stadt“ zu bewerben: Genius – einem Unternehmen für Songtexte und Web-Annotationen, das ursprünglich als Rap Genius bekannt war. Coplan hatte wiederholt versucht, die Mitbegründer von Genius zu kontaktieren, doch diese ignorierten seine E-Mails. Dies veranlasste ihn, direkt zu den Büros von Genius zu fahren, wo er sich erfolgreich bei den Personen präsentierte, die das Unternehmen tatsächlich leiteten. Christopher Glazek, damals Chefredakteur von Genius, schrieb später: „Innerhalb weniger Minuten [nach unserem Treffen] stellte ich fest, dass Shayne über ein fast enzyklopädisches Wissen über bedeutende Tech-Unternehmer verfügte, und er bot eifrig an, Anmerkungen zu den Wikipedia-Seiten von Mark Zuckerberg [Facebook] und Travis Kalanick [Uber] hinzuzufügen.“

Im Laufe seines Praktikums bei Genius wurde Coplan zum „führenden Experten der Website für den Facebook-Gründer“. Bemerkenswert ist, dass Genius 2011 ein Unternehmen von Y Combinator war. Im selben Jahr begannen Yuri Milner und Ron Conways SV Angel, sich intensiv mit dem Start-up-Inkubator zu beschäftigen. Milner war ein wichtiger Frühinvestor und Berater von Facebook. Conways bedeutende Verbindungen zu den Menschen hinter Facebook werden später in diesem Artikel erörtert. 2011 war auch das Jahr, in dem Sam Altman, der weithin als Protegé von Peter Thiel gilt, Partner bei Y Combinator wurde. Altman übernahm später im Jahr 2014 die Leitung des Inkubators.

Im Jahr 2014 entdeckte Shayne Coplan Ethereum und nahm noch im selben Jahr am Initial Coin Offering (ICO) teil. In der Folge entwickelte er „einen finanziellen Anreiz, um den Fortschritt von Ethereum zu unterstützen“.

In einer inzwischen gelöschten Biografie von Coplan heißt es, dass Coplan irgendwann im Jahr 2016 nach San Francisco zog, um ein Praktikum bei Chronicled zu absolvieren, das Coplan als „eines der ersten durch Risikokapital finanzierten Ethereum-Start-ups“ bezeichnete. Dort, so sagt er, war er „in ein Team von Blockchain-begeisterten Tüftlern eingetaucht, und dort wurden ihm die Augen für die enormen Möglichkeiten dezentraler Anwendungen geöffnet“. Laut früheren Pressemitteilungen gehörte zu den Zielen von Chronicled als Unternehmen die „Schaffung einer Welt, in der physische und digitale Erfahrungen vollständig synchronisiert sind, indem eine schlüsselfertige Lösung angeboten wird, um die Identität beliebiger Vermögenswerte – von Kunst über Autos und Drohnen bis hin zu gesicherten Versandcontainern und Arzneimitteln – sicher in der Blockchain zu registrieren“.

Shayne Coplans inzwischen gelöschte Biografie aus seiner Zeit als CEO von TokenUnion – Quelle

Einer der Hauptinvestoren von Chronciled war damals Pantera Capital, dessen Co-Chief Investment Officer Joey Krug war, als Coplan sein Praktikum bei Chronciled absolvierte. Krug, ein Thiel-Stipendiat, der den auf Ethereum basierenden Prognosemarkt Augur mitbegründet hatte, trat anschließend Thiels Founders Fund bei. Dort wurde er zu einem entscheidenden Frühinvestor in Polymarket. Auf Krug, Augur und ihre Bedeutung für diese Geschichte wird später in diesem Artikel näher eingegangen.

Ausgestattet mit begeisterten Empfehlungen seiner ehemaligen Vorgesetzten sowohl bei Genius als auch bei Chronicled wurde Coplan an der NYU zum Studium der Informatik zugelassen und begann 2016 mit dem Studium. Allerdings langweilte er sich schnell und war desillusioniert. Schließlich brach er sein Studium in der Mitte des zweiten Semesters ab, um „sich voll und ganz Blockchain-Projekten zu widmen“.

Kurz darauf, im Jahr 2017, gründete Coplan daraufhin ein Unternehmen namens TokenUnion, das Belohnungen für das Halten von Ethereum- oder ERC20-Token anbot. Es präsentierte sich zunächst als „das weltweit erste Ethereum-basierte Sparkonto“. TokenUnion wurde ursprünglich als TokenBnk gegründet, und einer seiner ehemaligen Mitarbeiter, Yash Patel, hat behauptet, dass dieses Unternehmen der direkte Vorgänger von Polymarket war. Bemerkenswert ist, dass eine der von TokenBnk/TokenUnion genutzten Domains – tokenunion.io – nun auf union.market weiterleitet, eine weitere Domain von Coplan. Die Verlagerung der TokenUnion-Domains im Laufe der Jahre – von tokenbnk.com über tokenunion.io und union.market bis hin zu poly.market und polymarket.com – scheint darauf hinzudeuten, dass Patel Recht hatte. Diese Theorie wird zusätzlich durch die Tatsache gestützt, dass alle diese Domains nun auf Polymarket weiterleiten.

Ein Screenshot von Yash Patels LinkedIn-Profil, in dem TokenBnk als Vorgänger von Polymarket beschrieben wird – Quelle

Seltsamerweise fehlt jegliche Erwähnung von TokenUnion in praktisch jedem Medienporträt über Coplan, das seit dem Durchbruch von Polymarket vor einigen Jahren verfasst wurde. All diese Medienporträts stellen Coplans Erfolg als reines Glück dar und versichern dem Leser, dass Polymarket im Jahr 2020 ohne wirklichen Vorläufer gestartet sei. In einem dieser jüngsten Medienporträts behauptete Coplan, er habe den Namen „union.market“ wegen eines New Yorker Restaurants gewählt, das er damals gerne besuchte. Obwohl er einräumt, dass sich „union.market“ auf renditetragende digitale Vermögenswerte konzentrierte, erwähnen weder er noch der Artikel sein Unternehmen TokenUnion. Und das trotz der oben dokumentierten Verbindung zwischen den Domains „tokenunion.io“ und „union.market“. Man muss sich fragen, warum TokenUnion scheinbar aus der Erzählung herausgerissen wurde – nicht nur von den Mainstream-Medien, die den Aufstieg von Coplan und Polymarket dokumentieren, sondern auch von Coplan selbst.

Einer der Gründe, warum TokenUnion scheinbar aus den aktuellen Darstellungen sowohl über Coplan als auch über Polymarket ausgelassen wurde, könnte in der engen Partnerschaft und Integration von TokenUnion mit Bancor liegen. Bancor wurde von Guy und Galia Benartzi gegründet, dem Neffen und der Nichte des langjährigen und derzeitigen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Galia Benartzi war unmittelbar vor der Gründung von Bancor Partnerin bei Peter Thiels Founders Fund, wo sie die Investitionen des Unternehmens in Israel mitgestaltete. Einer der wichtigsten Token, die im Werbematerial von TokenUnion vorgestellt werden, ist der BNT-Token von Bancor, und Bancor ist in der kurzen Liste der offiziellen Partner aufgeführt. Auch im Whitepaper von TokenUnion wurde die „Integration“ mit Bancor als einer der Hauptvorteile der Plattform angepriesen.

Der Bancor-Berater Lou Kerner war neben Jim Haft, mit dem Kerner CryptoOracle gegründet hatte, ebenfalls als Berater für TokenUnion tätig. CryptoOracle wurde 2017 gegründet und konzentrierte sich zu der Zeit, als seine Gründer Coplans TokenUnion berieten, auf die Unterstützung von „Blockchain-Unternehmen in der Frühphase“. Dies deutet stark darauf hin, dass CryptoOracle Coplans Unternehmen unterstützt hatte, das später behauptete, „Millionen in einem privaten Vorverkauf“ aus nicht genannten Quellen „eingeworben“ zu haben. Wie Bancor ist auch CryptoOracle als Partner von TokenUnion aufgeführt.

Kerner verfügt über umfangreiche Verbindungen zur israelischen Tech-Start-up-Szene, von der selbst ehemalige Mossad-Direktoren bemerkt haben, dass sie voll von Veteranen des israelischen Geheimdienstes ist und die – gemäß der offiziellen israelischen Politik – voller Tarnfirmen des israelischen Geheimdienstes ist, die sich als private Unternehmen ausgeben, um Projekte durchzuführen, die zuvor „intern“ vom israelischen Geheimdienstapparat ausgeführt wurden. Kerner, der sich enger Verbindungen zum AIPAC rühmt, leitete zuvor das „Israel Founders Syndicate“ und ist derzeit Berater der Israeli Blockchain Association. Kerner ist zudem gemeinsam mit Glilot Capital an einem israelischen Tech-Inkubator beteiligt. Glilot Capital wurde von zwei Veteranen des israelischen Militärgeheimdienstes gegründet, die gezielt in „Unternehmer investieren, die aus der Eliteeinheit 8200“ stammen – einer Einheit für Signalaufklärung, die oft als das israelische Pendant zur NSA bezeichnet wird.

Bemerkenswert ist, dass Kerner – ähnlich wie Coplan selbst – auch ein renommierter Facebook-Experte ist und behauptet, ihm sei einst von einem unbekannten (aber offensichtlich bedeutenden) Facebook-Aktionär ein Viertel der Facebook-Aktien angeboten worden. Seitdem hat er sich geweigert, den Umfang seiner Facebook-Beteiligungen zu präzisieren. Kerner hat behauptet, er habe Mark Zuckerberg erfolglos angeboten, ihm einen bedeutenden Anteil an Facebook zu verkaufen, als Zuckerberg noch Student in Harvard war. Dies lässt vermuten, dass ein anderer sehr früher Investor oder eine andere Persönlichkeit bei Facebook neben Zuckerberg (z. B. Sean Parker, Reid Hoffman, Peter Thiel usw.) Kerner schon sehr früh auf das Social-Media-Unternehmen aufmerksam gemacht hatte. Seitdem ist Kerner auch Investor bei Palantir geworden, der privatisierten TIA, deren Vorsitzender und Mitbegründer Peter Thiel ist.

Kerner arbeitete zuvor bei Bill Gross’ Idealab, dem ersten institutionellen Investor des von Thiel gegründeten Unternehmens PayPal. Neben Kerner sind auch der andere Mitbegründer von CryptoOracle, Jim Haft, sowie ein weiterer CryptoOracle-Mitarbeiter, Jim Dix, als Berater von TokenUnion aufgeführt. Dix wird insbesondere als ehemaliger Staatsanwalt der SEC geführt und war zuvor Vizepräsident bei der Deutschen Bank.

Bemerkenswert ist, dass Kerner nicht der einzige Berater von Bancor ist, der auch als Berater für Coplans TokenUnion tätig war. Steve Nerayoff, der als rechtlicher Architekt des ICO von Ethereum im Jahr 2014 gilt, war gleichzeitig Berater von Bancor und von TokenUnion. Eine archivierte Version der Website von TokenUnion bezeichnet Nerayoff als „Mitbegründer“ von Ethereum.

Ein Screenshot, der die Berater von Coplans „TokenUnion“ im Jahr 2018 zeigt – Quelle

Vor dem ICO von Ethereum wurde im Ethereum-Whitepaper, das Vitalik Buterin 2014 veröffentlichte, ein alternativer Konsensmechanismus zum Proof of Work (PoW) erwähnt –– der durch Bitcoin und Ethereum 1.0 populär geworden war. Dieser alternative Konsensmechanismus wurde als Proof of Stake (PoS) bezeichnet.

Proof of Stake macht das „Mining“ digitaler Vermögenswerte durch den Einsatz großer Rechenleistungen für bestimmte Hash-Algorithmen überflüssig und schafft stattdessen ein zufälliges Lotteriesystem, das Validatoren auf der Grundlage des Gewichts der im System gehaltenen Anteile auswählt – in diesem Fall danach, wie viel ETH man in einem Staking-Vertrag hält. Während bei PoW ein Bitcoin-Miner mit Transaktionsgebühren dafür belohnt wird, den nächsten Transaktionsblock zu „finden“ – rein basierend darauf, wie viele Hashes er berechnen kann –, belohnt PoS ETH-Validatoren mit Transaktionsgebühren in Form von mehr ETH, deren Höhe davon abhängt, wie viel ETH man bereits besitzt. Auch wenn die Mechanismen an sich neuartig sind, sieht die Realität eines solchen Systems so aus, dass große Kapitalgeber innerhalb des ETH-Systems allein durch das Halten des Vermögenswerts einen größeren Einfluss auf den Konsens haben – zusätzlich dazu, dass sie allein durch das Halten ihrer Token-Bestände Renditen erzielen.

Vor dem Übergang zu PoS im Herbst 2022, der als „The Merge“ bezeichnet wird, arbeitete die Ethereum Foundation eng mit dem geheimen Start-up und Palantir-Subunternehmer Antithesis zusammen, um den neuen Konsensmechanismus zu testen. Darüber hinaus war einer der Haupttreiber hinter dem Wechsel der Ethereum-Blockchain zu PoS der Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin, der sich bereits seit mindestens 2017 für PoS einsetzte. Buterin ist zudem ein Thiel-Stipendiat, der eng mit der Gründung und Entwicklung der auf Ethereum basierenden Prognosemarktplattform Augur verbunden war, die von einem weiteren Thiel-Stipendiaten, Joey Krug, mitbegründet wurde.

Doch schon lange bevor Ethereum es Token-Inhabern ermöglichte, über PoS Erträge auf ihre ETH-Bestände zu erzielen, ermöglichten Projekte wie Bancor und Coplans „TokenUnion“ den Token-Inhabern, ETH zu verdienen, indem sie lediglich ERC-20-Token (d. h. ETH-basierte Token) hielten – wie beispielsweise den Augur-Token REP. Sowohl der REP von Augur als auch der BNT von Bancor wurden auf der Website von „TokenUnion“ beworben.

Die TokenBnk-Homepage, wie sie 2017 aussah – Quelle

Darüber hinaus nahm Coplan als CEO von TokenUnion an hochkarätigen Konferenzen zum Thema Blockchain und Kryptowährungen teil und trat dort als Hauptredner auf – zusammen mit Führungskräften großer Unternehmen wie Meta, Microsoft, R3, Visa, Pantera Capital und anderen. Auf der Konferenz „World Blockchain Forum“ im November 2018 trug Coplans Vortrag den Titel „Die Napsterisierung des Finanzwesens“.

Irgendwann zwischen 2018 und 2019 kontaktierte Coplan den Mitbegründer von Augur, Joey Krug, um sich einerseits über die Benutzeroberfläche von Augur zu beschweren und ihm andererseits sein Investitionsvorhaben vorzustellen. Krug „legte ein willkürliches Zielvolumen von 5 Millionen Dollar pro Woche fest und sagte Coplan, er würde investieren, wenn er dieses Ziel mit seinem vorgeschlagenen Prognosemarkt-Projekt erreichen würde“.

Etwa zur gleichen Zeit, im Jahr 2019, wandte sich Coplan zudem an keinen Geringeren als Robin Hanson, den Systemarchitekten des PAM-Projekts der DARPA. Coplan behauptet, in jenem Jahr zum ersten Mal auf eine Abhandlung von Hanson mit dem Titel „Shall We Vote on Values, But Bet on Beliefs?“ gestoßen zu sein. Dass gerade diese Abhandlung von Hanson für Coplan die größte Inspiration darstellte, ist bemerkenswert, da Hanson darin ein auf Prognosemärkten basierendes Regierungssystem namens „Futarchie“ vorschlägt. Nach der Lektüre dieses Artikels erklärte Coplan laut dem New York Magazine gegenüber Hanson „in einer ausführlichen E-Mail mit mehreren Absatzblöcken, dass er ‚derjenige sein wolle, der Prognosemärkte zum Leben erweckt‘“. Hanson, der zu dieser Zeit auch Joey Krugs Augur beriet, soll Coplan weitgehend „abgewimmelt“ haben.

Coplan gründete daraufhin im Juni 2020 „offiziell“ Polymarket – Berichten zufolge, weil die Covid-19-Krise ihn dazu zwang, den Kurs seines früheren Projekts „Union Market“ zu ändern, und weil Coplan kurz zuvor von den Arbeiten sowohl Hansons als auch des österreichischen Ökonomen Friedrich Hayek inspiriert worden war. Der Geschichte zufolge machte Coplan dann eigenständig weiter und baute Polymarket allein „in seinem Badezimmer“ auf.

Das ist jedoch die offizielle Darstellung, die uns über Coplan und seine frühen Kontakte zu Persönlichkeiten wie Krug und Hanson vermittelt wurde. Wie in diesem Artikel bisher dargelegt, ist ein weiterer zentraler Teil dieser offiziellen Darstellung rund um Coplan und Polymarket eine Lüge. Coplan tauchte 2020 nicht aus dem Nichts mit Polymarket auf, ohne vorherige Spuren oder Branchenkontakte. Coplan hielt bereits lange vor 2020 auf hochkarätigen Konferenzen Vorträge an der Seite von Top-Führungskräften einiger der größten Unternehmen der Branche und zog gleichzeitig – laut den eigenen Angaben von TokenUnion – Millionen an privaten Finanzmitteln sowie Berater und Partner an, die klare und offensichtliche Verbindungen sowohl zum privaten als auch zum öffentlichen Sektor Israels und bedeutende Verbindungen zu Spitzenkräften im frühen Ethereum-Netzwerk hatten.

Um Coplans Erfolg mit Polymarket als Ausnahmefall darzustellen und den Anschein von „Glück“ zu erwecken, wurde TokenUnion aus der Erzählung ausgeklammert. Angesichts dieser Bemühungen, das offensichtliche Vorgängerunternehmen von Polymarket, dessen CEO Coplan war, zu verschleiern, muss man sich unweigerlich fragen, was sonst noch absichtlich aus der Geschichte ausgelassen wurde.

Das „Thielverse“ umwerben

Coplans bereits erwähnte, jahrelange Besessenheit von der Karriere der Silicon-Valley-Milliardäre, insbesondere von Mark Zuckerberg, ist es wert, im Detail beleuchtet zu werden. In der Zeit, als Coplan ein „Top-Experte“ für Zuckerberg war und noch bevor er Polymarket offiziell gründete, kursierten mehrere Berichte über die Parallelen zwischen DARPAs LifeLog und Facebook, darunter der ungewöhnliche Zufall, dass Facebook genau an dem Tag an den Start ging, an dem LifeLog offiziell eingestellt wurde.

Es ist unklar, ob Coplan von solchen Behauptungen wusste oder nicht, doch seine offensichtliche Besessenheit vom Aufstieg Zuckerbergs – und von Facebook – sowie sein erklärter Wunsch, diesen Werdegang nachzuahmen, lassen vermuten, dass er sich solcher Behauptungen bewusst war und wusste, inwiefern sie möglicherweise zu Zuckerbergs beruflichem Erfolg beigetragen haben. Sollte dies jedoch nicht der Fall gewesen sein, war sich Coplan sicherlich der entscheidenden Rolle bewusst, die Sean Parker und sein Partner Peter Thiel für den frühen Erfolg von Facebook und die Fähigkeit des Unternehmens, zum marktbeherrschenden Social-Media-Unternehmen zu werden, gespielt haben.

Wenn Coplan seinem Helden nacheifern wollte, müsste er sicherlich seinen eigenen Sean Parker finden. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass Coplan in der Gründungsphase von Polymarket nicht nur versuchte, Zuckerberg nachzueifern, sondern auch Parker. Wie bereits erwähnt, hatte Coplan vor der Gründung von Polymarket im Jahr 2018 als CEO von TokenUnion auf dem World Blockchain Forum eine Rede mit dem Titel „The Napsterization of Finance“ gehalten. Kurz nach der offiziellen Gründung von Polymarket im Jahr 2020 behauptete Coplan, Polymarket stehe an der Spitze der „Napsterisierung der Finanzwelt“.

Um die Finanzwelt zu „napsterisieren“ und dies als zentrales Ziel der eigenen Geschäftsstrategie zu verfolgen, muss man einiges über das Unternehmen Napster wissen und darüber, was es bedeutet, eine Branche zu „napsterisieren“. Angesichts der Tatsache, dass Parker Napster bekanntlich gründete, nachdem die CIA als Teenager versucht hatte, ihn anzuwerben, sah Coplan sicherlich sowohl Napster als auch Parker als Vorbilder, zumal Parker auch der erste Präsident von Facebook war und dem Unternehmen entscheidend die ersten namhaften Investoren (z. B. Peter Thiel) vermittelte, was ihn für den Erfolg von Coplans erklärter Vorzeigefigur, Mark Zuckerberg, unverzichtbar machte.

Sean Parker, eine Brücke zwischen den Welten

Sean Parker wurde 1979 in Fairfax County, Virginia, als Sohn eines Werbers und einer Ozeanografin geboren. Während über Parker bereits viel geschrieben wurde, haben sich überraschend wenige Autoren mit dem interessanten und relevanten Hintergrund seines Vaters befasst.

Bruce Parker Jr., Seans Vater, arbeitete jahrelang für verschiedene staatliche Meeresforschungsinstitute in den Vereinigten Staaten, unter anderem als Chefwissenschaftler des National Ocean Service bei der NOAA, als Direktor des Coast Survey Development Laboratory und als ehemaliger Direktor des World Data Center for Oceanography. Während seiner Zeit bei der NOAA (von 1974 bis Oktober 2004) arbeitete seine Abteilung eng mit der CIA im Rahmen einer von Vizepräsident Gore angeführten Initiative zum Datenaustausch zusammen, die als „Projekt Medea“ bekannt war. Parkers damaliger Vorgesetzter bei der NOAA, D. James Baker, war ein wichtiger Teil des Teams von Projekt Medea.

Jahre später, im Jahr 2009, wurde Parker Jr. aktives Mitglied der Edge Foundation, die von John Brockman gegründet und größtenteils von Jeffrey Epstein finanziert wurde. Er verfasste sogar ein Vorwort für eine „Edge Special Event!“-Veranstaltung im Jahr 2011 mit dem Titel „When We Cannot Predict“, in dem es im ersten Satz heißt: „Vorhersage ist das Wesen der Wissenschaft.“

Vor seiner Zeit bei der NOAA arbeitete Parker direkt mit der US-Marine zusammen, unter anderem einen Sommer lang am U.S. Naval Underwater Sound Laboratory und zwei Jahre lang als Ozeanograph am U.S. Naval Oceanographic Office, wo er das Verteidigungsministerium mit Daten versorgte.

Bemerkenswert ist, dass die NOAA und die Marine seit langem häufig bei „Joint Ventures“ zusammenarbeiten, bei denen NOAA-Technologie und -Daten sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke genutzt werden (d. h. „Dual-Use“).

Seans Großvater – der Wasserski-Pionier Bruce Parker Senior – hatte selbst eine Vergangenheit bei der Marine und half dort bei der Ausbildung von Schweinswalen in der Karibik. Die Wasserskischulen, die Parker Sr. besaß und betrieb, arbeiteten mit Harry Conover zusammen, dessen Modelagentur vom ehemaligen US-Präsidenten Gerald Ford gegründet worden war und dessen damalige Ehefrau, Candy Jones, später zur ersten Whistleblowerin im Fall MK-ULTRA wurde – Jahre bevor das Church-Komitee die Existenz des CIA-Projekts aufdeckte.

Während sein Vater aufgrund seiner langjährigen Karriere bei der NOAA und der Marine wahrscheinlich gelegentlich mit den Geheimdiensten und deren Informanten in Berührung kam, sollte Sean Parkers eigener Werdegang ihn in viel engeren Kontakt mit diesen Kreisen bringen. Laut einem Forbes-Profil über Sean Parker aus dem Jahr 2011 führte das FBI eine Razzia bei dem damals 15-jährigen Hacker durch, weil er sich illegal in Websites eingehackt hatte, die mit staatlichen Dienststellen und einem Fortune-500-Unternehmen in Verbindung standen. Er kam letztendlich mit gemeinnütziger Arbeit davon. Während seiner gemeinnützigen Arbeit bezeichnete Parker die Begegnung mit einer „Punkrock-Prinzessin“ – mit der er seine Jungfräulichkeit verlor – als „unglaubliche kosmische Ironie“. Parker fügte hinzu, es sei „das romantischste Erlebnis meines Lebens“ gewesen und er habe sie nur kennengelernt, „weil ich vom FBI durchsucht worden war“. Der Geschichte zufolge wurde Parker kurz darauf nach seinem Erfolg bei einer lokalen Informatikmesse selbst von der CIA rekrutiert.

Parker hat behauptet, dass er sich, als ihm das Angebot der CIA unterbreitet wurde, stattdessen dafür entschieden habe, bei Mark Pincus’ Start-up FreeLoader zu arbeiten. Später wechselte er zum in Washington, D.C., ansässigen Internetdienstanbieter UUNet – einem Unternehmen, das nach eigenen Angaben der erste kommerzielle Internetdienstanbieter (ISP) war und viele ehemalige Mitarbeiter der DARPA beschäftigte, die eine frühe Version des Internets namens ARPA-NET aufgebaut hatten. Parkers ehemaliger Chef Mark Pincus gründete später den Facebook-Spielegiganten Zynga, der zeitweise rund 10 % der Einnahmen des Social-Media-Riesen ausmachte. Pincus arbeitete später auch mit Parker zusammen und investierte gemeinsam mit ihm – unter anderem in Polymarket –, nachdem er bereits frühzeitig entscheidende Investitionen in mehrere frühere, mit Parker verbundene Unternehmen wie Napster und Facebook getätigt hatte.

Die Napster-Mitbegründer Sean Parker (links) und Shawn Fanning (rechts) im Jahr 2012 – Quelle

Etwa zur gleichen Zeit, als Parker bei UUNet mit dem Programmieren begann, erwarb Microsoft einen Anteil von 13 % an dem Unternehmen. In einer E-Mail an Jes Staley vom August 2011 deutete Jeffrey Epstein an, dass Parker – einschließlich seiner Teams bei Facebook und Spotify – mit „Gates und seinem Umfeld“ verbunden sei. Obwohl Parker eigentlich die Highschool hätte besuchen sollen, verdiente er stattdessen „80.000 Dollar in seinem Abschlussjahr“ und „ging nicht zur Schule“. Parker sagte dazu: „Technisch gesehen war ich in einem dualen Ausbildungsprogramm, aber in Wahrheit ging ich einfach nur zur Arbeit.“ In dieser Zeit lernte Parker online den ebenfalls noch jugendlichen Shawn Fanning kennen und gründete zusammen mit ein paar Freunden die kurzlebige „Internet-Sicherheitsfirma“ Crosswalk. Auch wenn heute online nicht mehr viel über das Unternehmen zu finden ist, bestand das allgemeine Konzept offenbar darin, dass zwei Hacker – Sean und Shawn – ihr Fachwissen über das Eindringen in Online-Systeme mit Unternehmen teilten, die ihre Cybersicherheit stärken wollten.

Nach seinem Abschlussjahr und mit den Einnahmen aus seinem „Praktikumsprogramm“ in der Tasche verschob Parker sein Studium, um nach San Francisco zu fliegen und dort gemeinsam mit Fanning die bahnbrechende Musiktauschbörse Napster zu gründen. Parker bezeichnete seine Zeit bei Napster als „Napster-Universität“ und erklärte: „Es war ein Crashkurs in den Bereichen Urheberrecht, Unternehmensfinanzierung, Unternehmertum und Jura.“ Parker fügte hinzu: „Einige der E-Mails, die ich geschrieben habe, als ich noch ein Kind war, das keine Ahnung hatte, was es tat, stehen offenbar in [Jura-]Lehrbüchern.“ Obwohl Napster schließlich einer Flut hochkarätiger Rechtsstreitigkeiten erlag, wurde Parkers Modell, Bürokratie und Gesetzgebung im Streben nach technologischer Disruption zu missachten, durch die Gleichgültigkeit des jungen Gründers gegenüber dem rechtlichen Kontext rund um die Dienste seines Unternehmens geprägt.

Ron Conway, ein Investor unter anderem bei PayPal und Google, traf Parker und Fanning zu Beginn von Napster und hat seitdem praktisch jedes Projekt von Parker unterstützt. Fanning bezeichnete Conway später als „wie ein Familienmitglied für mich“ und erklärte, dass er „ein so großer Teil dessen ist, wer ich heute bin“.

Allerdings war nicht jedes von Parker unterstützte Unternehmen ein Erfolg, wie zum Beispiel das gescheiterte Start-up Plaxo, das das e-Mail-basierte Adressbuch einer Person automatisch aktualisieren wollte und später als „Vorläufer der sozialen Netzwerke“ bezeichnet wurde. Parker wurde 2004 auf skandalöse Weise aus diesem Unternehmen verdrängt.

Kurz nachdem er aus Plaxo rausgeworfen worden war, entdeckte Parker eine schlicht gestaltete Website – „thefacebook.com“ – auf dem Computer der Freundin seines Mitbewohners, die damals in Stanford studierte. Parker schickte dem Ersteller Mark Zuckerberg sofort eine E-Mail, ähnlich wie er es einst bei Fanning getan hatte, und bot ihm an, ihm bei seiner Website zu helfen.

Matt Cohler, der kurz nach Parker zu Facebook kam, stellte die Ähnlichkeit selbst fest: „Napster und Facebook sind zwei der bedeutendsten Unternehmen in der Geschichte des Internets, und in beiden Fällen entdeckte Parker sie früher als jeder andere – abgesehen von den Erfindern selbst.“ Im Juni 2004 war Parker in die berühmt-berüchtigte Facebook-Villa gezogen und wurde zu einer unverzichtbaren Figur beim Aufbau des Giganten, zu dem Facebook – heute Meta – heute geworden ist.

Während Conway sich aufgrund von Bedenken hinsichtlich Parkers damals strauchelndem Adressbuch-Unternehmen Plaxos zunächst gegen eine Investition entschied, war die zweite Person, die sie anriefen – der frühe PayPal-Mitarbeiter und Pincus’ langjähriger Freund Reid Hoffman – zu sehr mit der Gründung von LinkedIn beschäftigt und vermittelte dem Duo stattdessen den Kontakt zu seinem ehemaligen Chef Peter Thiel. Thiel investierte umgehend und trat dem Vorstand bei. Zu Thiel und Hoffman gesellte sich Hoffmans enger Freund und Parkers ehemaliger Chef Mark Pincus.

Forbes bezeichnete Parker später als einen frühen „Facebook-Geschäftsveteranen“, der „den Facebook-Gründern im College-Alter half, sich im Silicon Valley zu vernetzen, Router einzurichten und wohlwollende Investoren wie Thiel, Hoffman und Pincus kennenzulernen“. Forbes zitiert Zuckerberg zudem mit den Worten: „Sean war entscheidend dafür, dass sich Facebook von einem College-Projekt zu einem echten Unternehmen entwickeln konnte“, was darauf hindeutet, dass –– ohne Sean Parker –– der enorme Erfolg von Facebook möglicherweise gar nicht zustande gekommen wäre.

Parker, Zuckerberg und Thiel veränderten in der Folge das Internet und ebneten den Weg für die weitere Erforschung der Konzepte der digitalen Identität, der digitalen Verbreitung von Inhalten, der digitalen Gemeinschaft und sogar der digitalen Währung – allesamt wesentliche Säulen der mittlerweile florierenden Prognosemarktbranche. Im Jahr 2005 wurde Parker vorgeworfen, während einer Hausparty in einer auf seinen Namen gemieteten Wohnung Kokain besessen zu haben, und obwohl er nie angeklagt wurde, wurde er im Grunde aus dem Facebook-Vorstand gedrängt. Trotzdem hat Thiel behauptet, er glaube nicht, dass „Sean Facebook jemals wirklich verlassen hat“, und dass er weiterhin „auf vielfältige Weise involviert“ sei.

Im folgenden Jahr, 2006, wurde Parker von Thiel eingestellt und wurde Partner bei Thiels Founders Fund. Dort warb er bekanntlich um das Team hinter Spotify und beriet es dabei, die digitale Musikindustrie legal zu kommerzialisieren – und hatte genau dort Erfolg, wo Napster „gescheitert“ war. Thiel bekräftigte seine Bewunderung für Parker und bezeichnete ihn als „einen brillanten Unternehmer, der die Vereinigten Staaten auf irgendeine Weise verändert und dennoch von der Gesellschaft nicht verstanden wird“.

Von links nach rechts: Ken Howery, Peter Thiel und Sean Parker vom Founders Fund im Jahr 2006 – Quelle

Kurz darauf erklärte Parker: „Es ist die Technologie, nicht die Wirtschaft oder die Regierung, die die eigentliche Triebkraft hinter groß angelegten gesellschaftlichen Veränderungen ist.“ Diese Vorstellung ähnelt den Äußerungen von Parkers Chef Thiel, der Technologie als Mittel beschrieben hat, um „einseitigen Wandel“ in der Welt herbeizuführen, und sie daher als „unglaubliche Alternative zur Politik“ bezeichnet hat. Angesichts der Tatsache, dass Thiel Technologie als das wirksamste Mittel betrachtet, um einseitige Veränderungen in einer Gesellschaft herbeizuführen und die Zustimmung der Öffentlichkeit zu umgehen, gewinnt seine Ansicht, dass Parker und seine Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der „Transformation“ der Vereinigten Staaten gespielt haben, zunehmend an Bedeutung.

Man sollte auch die frühe Rolle von Parker und Thiel bei Facebook sowie ihre jeweiligen Verbindungen zum amerikanischen Nationalen Sicherheitsapparat berücksichtigen. Parker hatte schon früh Konflikte mit dem FBI und wurde von der CIA umworben. Wie bereits weiter oben in diesem Artikel ausführlich dargelegt, arbeitete Thiel zu der Zeit, als Parker ihn wegen „thefacebook.com“ kontaktierte, ebenfalls aktiv daran, zumindest einige Programme des Information Awareness Office der DARPA zu privatisieren. Nachdem er gerade das TIA-Programm der DARPA in Palantir privatisiert hatte, sahen Thiel – und vielleicht auch Parker – in Facebook zweifellos ein Unternehmen, das so geformt werden konnte, dass es mehr als nur ein soziales Netzwerk sein würde. Thiel sah dessen Nutzen wahrscheinlich als Analogie zu dem eingestellten Schwesterprojekt von TIA, LifeLog, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Thiel sich zu dieser Zeit bekanntermaßen mit John Poindexter traf, dem engen Freund des LifeLog-Projektleiters Douglas Gage.

Thiels Zuneigung zu Parker und seine Überzeugung, dass Parker eine wichtige Rolle bei der „Transformation“ der Vereinigten Staaten gespielt hat, könnten in Parkers herausragender Rolle bei der Entwicklung dessen liegen, was man als „Napsterisierungs“-Modell für eine bestimmte Branche bezeichnen könnte, dem seitdem viele mit Thiel verbundene Unternehmen gefolgt sind. Parkers Napster konnte – auch wenn es scheiterte – das regulatorische Umfeld auf die Probe stellen und herausfinden, was nötig war, damit ein Nachfolger mit dem Segen der Regulierungsbehörden als dominantes, de facto Monopol in dieser Branche hervortreten konnte. Im Fall von Napsters Nachfolger, Spotify, war es Parker – damals bei Thiels Founders Fund –, der ein geeignetes Vehikel für sein mit Napster begonnenes großes Ziel ausmachte. In der Folge wurde dieses Modell der „Napsterisierung“ in mehreren mit Thiel verbundenen Unternehmen angewendet, darunter auch bei Facebook selbst durch dessen Versuche, die Stablecoin „Libra“ auf den Markt zu bringen, wie bereits zuvor von Unlimited Hangout ausführlich beschrieben.

So sah sich beispielsweise Facebook in seinen Gründungsjahren zahlreichen Rechtsstreitigkeiten gegenüber und beschäftigte daher viele hochkarätige Experten mit Verbindungen zum öffentlichen Sektor als Rechtsberater, darunter die ehemalige Mitarbeiterin des Außenministeriums Jennifer Newstead, die zuvor an der Ausarbeitung des Patriot Act mitgewirkt hatte. Ein weiterer Facebook-Anwalt, Ted Ullyot, hatte vor seiner Tätigkeit bei Facebook im Weißen Haus unter George W. Bush gearbeitet.

Ullyot selbst wurde Zuckerberg von Paul Cappuccio empfohlen, einem Anwalt, der AOL erfolgreich in einem wegweisenden Rechtsstreit um die EU-Zulassung vertreten hatte – ein Ergebnis, das dazu beitrug, amerikanische Interessen während der Verbreitung des Internets weltweit zu festigen. Sowohl Cappuccio als auch Ullyot arbeiteten bei Kirkland & Ellis, der Anwaltskanzlei, die mit der Verteidigung von Jeffrey Epstein beauftragt war, während Cappuccio als Leiter der Rechtsabteilung des inzwischen insolventen Unternehmens NJOY – dem ersten E-Zigaretten-Hersteller, der eine FDA-Zulassung erhielt – Parker und Thiel dabei half, den Markt für elektronische Zigaretten zu deregulieren und zu revolutionieren.

Dieses „Napsterisierungs“-Modell zeigt sich deutlich in Coplans Äußerungen zu TokenUnion, das er einmal als „wirtschaftliches Experiment“ bezeichnete, das sich „letztendlich als integraler Bestandteil und als eine der führenden Methoden zur Werterhaltung im Token-Ökosystem von morgen erweisen könnte“.

Es ist sicherlich interessant, dass Coplan in der Lage war, Millionen von Dollar an Startkapital von Persönlichkeiten wie Lou Kerner einzuziehen und eine enge Partnerschaft mit Bancor einzugehen – und das für etwas, das als „wirtschaftliches Experiment“ und nicht als tragfähiges, gewinnorientiertes Unternehmen angesehen wurde. Es sei denn natürlich, das Ziel sowohl von Coplan als auch seiner Geldgeber bei TokenUnion war ein wirtschaftliches Experiment mit dem Ziel, wesentliche Aspekte dieser Branche mit Fokus auf das Ethereum-Ökosystem zu „napsterisieren“. Bemerkenswerterweise wurde Coplan kürzlich in einem Medienporträt gefragt, ob er Polymarket als „technologischen Nachfahren“ von Napster betrachte, worauf Coplan antwortete: „Es gibt Parallelen.“

Während Coplan die auf Ethereum ausgerichtete TokenUnion aufbaute, startete die auf Ethereum basierende Prognosemarktplattform Augur durch. Beraten von Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin und Robin Hanson und teilweise durch ein Thiel-Stipendium finanziert, „scheiterte“ Augur letztendlich daran, einen weltweit erfolgreichen Prognosemarkt zu schaffen. Augur, das von der gemeinnützigen Forecast Foundation entwickelt und betrieben wurde, hatte – bevor es wirklich an Bedeutung gewann und Krug die Stiftung verließ – angedeutet, dass es ein „mit Spannung erwartetes gewinnorientiertes Spin-off“ geben würde. Kurz nachdem Krug seine Arbeit an Augur eingestellt hatte, schloss er sich Sean Parker bei Thiels Founders Fund an.

Im Einklang mit dem Modell der „Napsterisierung“ wurden Krug und der Founders Fund – gestützt auf die aus Augur gewonnenen Erkenntnisse – zu frühen Investoren und Beratern des gewinnorientierten Unternehmens Polymarket. Krug hat seitdem auf die „Symmetrie“ zwischen der Entwicklung von Napster zu Spotify über Sean Parker beim Founders Fund und der Entwicklung von Augur zu Polymarket über Krugs Rolle beim Founders Fund hingewiesen.

Joey Krug: Augur, Ethereum und Marktkraft-Prognosen

Joey Krug, geboren 1995, begann im Mai 2011 – im Alter von etwa 15 Jahren – in seinem Schlafzimmer mit dem Schürfen von Bitcoin. Ende 2013 inspirierte ihn ein kurz zuvor erfolgter Kursanstieg dazu, sich ernsthafter mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Er gründete einen Bitcoin-Club an seiner Universität und später ein Unternehmen für Bitcoin-Zahlungsterminals. Im Jahr 2014 tat sich Krug mit seinem Studienfreund Jeremy Gardner und dem Informatiker Jack Peterson zusammen, um einen dezentralen Prognosemarkt namens Augur aufzubauen. Augur wurde von einem Bitcoin-basierten Projekt namens TruthCoin inspiriert und lehnte sich an dieses an. Die erste Version des Whitepapers für TruthCoin wurde im Dezember 2013 von Paul Sztorc veröffentlicht.

Interessanterweise kündigte die Schwesterbehörde der DARPA – die Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA), die für die „Finanzierung experimenteller Projekte für die US-Geheimdienstgemeinschaft“ zuständig ist – bereits drei Jahre vor dem wiederauflebenden Interesse an kryptowährungsbasierten Prognosemärkten an, dass sie „ein vierjähriges, 50-Millionen-Dollar-Programm“ starten würde, das Personen bezahlen sollte, die bereit waren, wichtige weltpolitische Ereignisse vorherzusagen. Dieses Programm, bekannt als „Aggregative Contingent Estimation“ (ACE), wurde von Jason Matheny geleitet. Nachdem er zunächst ACE und später die IARPA insgesamt geleitet hatte, gründete Matheny das Center for Security and Emerging Technology (CSET) mit einer Förderung in Höhe von 55 Millionen Dollar, die er vom Open Philanthropy Project erhielt – das von Facebook-Mitbegründer Dustin Moskovitz mitbegründet wurde. Das ACE-Programm endete offiziell im Juni 2015, kurz nachdem Krug die mit der Augur-Entwicklung verbundene gemeinnützige Organisation – die Forecast Foundation – offiziell gegründet hatte.

Kurz nach dem Start des Ethereum-Netzwerks im Jahr 2014 wandte sich Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin an Krug.

Buterin hatte kurz zuvor ein Thiel-Stipendium erhalten, um die Entwicklung von Ethereum voranzutreiben. Buterin überzeugte Krug davon, das spätere Prognosemarkt-Projekt Augur nicht wie ursprünglich geplant auf Bitcoin, sondern auf Ethereum zu entwickeln. Buterin argumentierte, dass Krug auf diese Weise von einer ausdrucksstärkeren Programmiersprache für Smart Contracts profitieren könne, als sie damals auf Bitcoin verfügbar war.

Joey Krug (rechts) hält einen Vortrag, in dem er unter anderem eine Folie zeigt, auf der das Augur-Logo neben den Logos des gescheiterten DARPA-Projekts PAM und von Intrade zu sehen ist, die einst bei PAM zusammengearbeitet haben – Quelle

Krug und sein Team, zu dem nun auch Buterin als Berater gehörte, gründeten daraufhin im Dezember 2014 in Estland die Forecast Foundation als gemeinnützige Organisation, deren Ziel es war, die Augur-Plattform weiterzuentwickeln. Ein weiterer Berater, Ron Bernstein, war Mitbegründer von InTrade, das zuvor mit der DARPA zusammengearbeitet hatte, um Daten für deren PAM-Experimente bereitzustellen. Bernsteins Unternehmen Tradesports.com, das InTrade im Jahr 2003 übernommen hatte, hatte die Technologie an die hinter Augur stehende Forecast Foundation im Austausch gegen REP-Token vermietet, die im Rahmen ihrer bahnbrechenden Spendenaktion geschaffen worden waren – was dazu führte, dass Tradesports.com einen großen ETH-Bestand anhäufte, nachdem es seine REP-Token-Bestände in ETH umgewandelt hatte.

Interessanterweise schrieb Augur-Mitbegründer Jeremy Gardner im Jahr 2015, dass einige Mitglieder des Augur-Teams „mit einigen Behörden, deren Namen aus mehreren Buchstaben bestehen“, im Gespräch seien, um „ihnen zu helfen, die Technologie zu verstehen, die wir entwickeln“. Gardner ging sogar so weit zu sagen, dass „das Verteidigungsministerium (DoD), die DARPA und die CIA große Fans von Augur“ seien – und von der Prognosemarkt-Plattform, die das Unternehmen aufbauen wollte. Nachdem er Augur im Zuge eines chaotischen Rechtsstreits verlassen hatte, schloss sich Gardner Blockchain Capital an – einer einflussreichen Kryptowährungs-Venture-Capital-Firma, die von Tether-Mitbegründer Brock Pierce gegründet wurde und in der Serie „The Chain“ eine herausragende Rolle spielt.

Bemerkenswerterweise holte das Augur-Team bald darauf den Architekten des gescheiterten PAM-Prognosemarktes der DARPA, Robin Hanson, als Berater an Bord. Das Augur-Logo weist auffallende Ähnlichkeiten mit den Logos der gescheiterten TIA- und PAM-Projekte der DARPA auf (nämlich eine „einäugige“ Pyramide). Tatsächlich heißt es in einem Profil über Augur aus dem Jahr 2018, dass Krug, einer der Mitbegründer, und zwei namentlich nicht genannte Augur-Berater (von denen einer wahrscheinlich Hanson war) ausdrücklich beschlossen hatten, das Augur-Logo als „eine Pyramide, deren drei Spitzen auf ein allsehendes Auge zulaufen“ zu gestalten. Dies deutet neben anderen Ähnlichkeiten darauf hin, dass Augur ein Versuch war, PAM wiederzubeleben, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich Thiels Einfluss in nur wenigen Jahren tief in Augur ausdehnen würde und bereits indirekt über Buterins Thiel-Stipendium präsent war.

Im Herbst 2015 führten die Forecast Foundation und Augur mit ihrem Token REP das erste Initial Coin Offering (ICO) auf der Ethereum-Blockchain durch. Berichten vom Oktober 2015 zufolge soll Augur während seines ICOs „vier Großbanken“ umworben haben, zusätzlich zu einer Partnerschaft mit IBM Watson, um eine „Closed-Source-Alternative“ zu Augur zu entwickeln. Diese Finanzierungsmethode, vergleichbar mit dem Börsengang (Initial Public Offering, IPO), dominierte den Rest des Jahrzehnts im Kryptowährungsbereich – was dazu führte, dass sich ihr Pionier Krug schließlich zwei der einflussreichsten Investmentfirmen der Branche anschloss: Pantera Capital und Peter Thiels Founders Fund. Im Juni 2016 erhielt Krug selbst ein Thiel-Stipendium zur Weiterentwicklung von Augur. Im folgenden Jahr, 2017, trat er als Co-Chief Investor Officer (CIO) bei Dan Moreheads Pantera Capital ein.

In einem im Juni 2017 auf seinem Medium-Blog veröffentlichten Beitrag, in dem er seine Ernennung bei Pantera ankündigte, wies Krug ausdrücklich darauf hin, dass dies dazu beitragen würde, den dringenden Liquiditätsbedarf bei Augur zu decken, und erklärte sogar, dass Pantera aktiv mit Augur handeln würde:

Sobald Augur auf den Markt kommt, können wir sogar darauf handeln, was die Liquidität erhöht und für alle von Vorteil ist. Es gibt keine festgelegten Zuweisungen für irgendetwas im Fonds – es geht ausschließlich um Kapazität und darum, wofür wir das Geld so einsetzen können, dass es die beste Investition bzw. den größten Gewinn bringt. Sollten am ersten Tag der vollständigen Veröffentlichung von Augur eine Million Nutzer erscheinen, besteht für uns wahrscheinlich keine Notwendigkeit (oder kein Vorteil), zu handeln. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, werden wir handeln, solange wir einen Vorteil haben. Das ist kein Altruismus: Wir haben nicht vor, Geld zu verlieren, um Nutzer für Augur zu gewinnen! Da wir jedoch selbst auf Märkten wie dem Bitcoin-Markt einen Vorteil haben, werden wir mit ziemlicher Sicherheit auch auf den Augur-Märkten noch eine ganze Weile einen Vorteil haben.

Im Juli 2018 veröffentlichte Augur seine ursprüngliche Version, die auf dem nativen Ethereum-Netzwerk-Token ETH und dem REP-Token basierte, der im Rahmen seines bahnbrechenden ICO geschaffen worden war. Laut Krug war die erste Version von Augur „eine sehr langsame, teure und schwer zu bedienende Version“, die die Nutzer den Schwankungen der Token-Preise aussetzte. Wie der Augur-Blog im Jahr 2021 feststellte, war Version 1 „die erste reale Umsetzung eines freien und offenen Prognosemarktes“, die „es der Community ermöglichte, viele Hypothesen und Ideen zu testen, über die bereits seit Jahrzehnten von zahlreichen Wissenschaftlern, Softwareentwicklern und Befürwortern des freien Informationsmarktes geschrieben worden war“. Mit anderen Worten: Es handelte sich um ein wirtschaftliches Experiment.

Die im Jahr 2020 eingeführte Version zwei von Augur ersetzte die Rechnungseinheit durch einen Stablecoin, konkret durch DAI – einen algorithmischen Stablecoin, der von MakerDAO verwaltet wird. Obwohl Version zwei viele Probleme der ersten Version löste, „wurde deutlich, dass Augur zu ressourcenintensiv war, um vollständig im Ethereum-Mainnet zu laufen“. Aus diesem Grund und aufgrund der Entwicklung extern gehandelter Augur-Anteile auf bestehenden automatisierten Märkten sah sich die Forecast Foundation „letztendlich“ veranlasst, im Jahr 2021 Augur Turbo zu starten. Augur Turbo ging Partnerschaften mit dem Oracle-Anbieter Chainlink und dem Ethereum-Layer-2-Netzwerk (L2) Polygon ein – beides Infrastrukturpartner, auf die Polymarket nur wenige Jahre später zurückgreifen würde.

Diese Entscheidungen, auf L2s und Stablecoins umzusteigen, waren alles andere als trivial. Tatsächlich hat Krug selbst zum Ausdruck gebracht, dass Prognosemärkte ohne Kryptowährung nicht funktionieren könnten. Laut Krug trugen zwei der Hauptsäulen der gesamten Prognosemarktbranche – ein rund um die Uhr verfügbarer, globaler, internetbasierter Markt und (praktisch) irreversible Transaktionen – dazu bei, das Potenzial der Prognosemärkte für Funktion und Erfolg zu „erschließen“.

Auf einem traditionellen Online-Wettmarkt mit herkömmlichen Zahlungswegen wie Kreditkarten gibt es für Buchmacher kaum rechtliche Absicherung, um Betrugsversuche erfolgreich abzuwehren, falls ein Verlierer behauptet, seine verlorene Wette sei in betrügerischer Absicht abgeschlossen worden. Das Kreditkartenunternehmen wird letztendlich zum „Orakel“ der Auszahlung, was bedeutet, dass es allein über die Abwicklung der Zahlungstransaktion entscheidet, selbst nachdem das Ereignis, auf das sich die Wette bezieht, bereits stattgefunden hat. Kryptowährungen helfen Marktmachern zudem dabei, Gesetze wie den „Unlawful Internet Gambling Enforcement Act“ zu umgehen, der es „Glücksspielunternehmen verbietet, wissentlich Zahlungen im Zusammenhang mit der Teilnahme einer anderen Person an einer Wette oder einem Glücksspiel zu akzeptieren, bei denen das Internet genutzt wird“.

Beispielsweise könnte ein Nutzer 100 Dollar darauf wetten, dass die USA die Weltmeisterschaft gewinnen, und selbst nachdem die Mannschaft ausgeschieden ist und die Bedingungen der Wette erfüllt sind, könnte dieser Nutzer sein Kreditkartenunternehmen anrufen, behaupten, die Wette sei betrügerisch abgeschlossen worden, und die Rückerstattung seines Geldes verlangen. Wird eine solche Wette hingegen mithilfe von Stablecoins in Form eines Smart Contracts abgeschlossen, sind die Auszahlungen bereits vor Erfüllung der Wettbedingungen finanziert und zur Auszahlung bereitgestellt. Leider beseitigt die Verwendung von Kryptowährung allein in einem solchen Szenario nicht vollständig die Notwendigkeit von Vertrauen, da ein Smart Contract von Natur aus ein Orakel benötigt, das die korrekten Marktdaten liefert, die dann die Auszahlungen auslösen. Dieses Problem, umgangssprachlich als „Orakel-Problem“ bekannt, und wie es sich auf die Rechtslage und Zentralisierung von Polymarket auswirkt, soll in Teil II dieser Untersuchung ausführlicher erörtert werden.

Noch während seiner Zeit bei Augur erhielt Krug eine E-Mail von Shayne Coplan, in der dieser Ideen zur Verbesserung von Augur beschrieb, und schickte dem damaligen CIO von Pantera wiederholt Investitionsvorschläge zur Prüfung.

Krug erklärte, dass „Prognosemärkte zu den am schwierigsten aufzubauenden Start-up-Arten gehören“ und dass es zwar „Dutzende davon gegeben hat … aber keiner von ihnen die Fluchtgeschwindigkeit erreicht hat“. Wie bereits weiter oben in diesem Artikel erwähnt, teilte der Augur-Mitbegründer Coplan mit, dass er investieren würde, wenn es ihm gelänge, einen Prognosemarkt zu schaffen, der ein Zielvolumen von „5 Millionen Dollar pro Woche“ erreicht.

Während und nach seiner Zeit bei Augur war Krug in zahlreichen beratenden Funktionen innerhalb der Kryptowährungsbranche tätig, darunter insbesondere seine Berufung in den Beirat eines neuartigen Dollar-Stablecoin-Projekts namens Ampleforth im Jahr 2019. Ampleforth wurde ins Leben gerufen, um einen Dollar-Stablecoin zu entwickeln, dessen Angebot sich auf der Grundlage externer Informationen – wie beispielsweise des Verbraucherpreisindex (VPI) – verändert, um so die Kaufkraft zu stabilisieren.

Dieses Projekt brachte Krugs Fachwissen über kryptowährungsbasierte Prognosemärkte mit den Giganten der Datenbranche im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor zusammen, darunter ehemalige Mitarbeiter von Google, Uber und Facebook – allesamt Unternehmen, die als Pioniere datengestützte „Prognosen“ als Teil ihrer kommerziellen Produkte etabliert haben. So arbeitete beispielsweise ein ehemaliger Uber-Mitarbeiter, der zu Ampleforth wechselte – Aditya Sarawgi –, an „Uber Places“, was „Such-Autovervollständigung, Zielvorhersage und Vorhersage des aktuellen Standorts“ erforderte, und wurde während eines „mehrjährigen Kartenvertrags zwischen Google und Uber“ zum „wichtigsten technischen Ansprechpartner“.

Uber war dafür berüchtigt, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter einzustellen, darunter ehemalige Mitarbeiter der CIA, des FBI und der NSA, und soll Berichten zufolge „eine hochfunktionierende Unternehmensspionageeinheit aufgebaut“ haben. Sein Gründer, Travis Kalanick, war ebenfalls ein Pionier im Bereich Peer-to-Peer-Datenübertragung, da er ein Napster-ähnliches Programm namens Scour entwickelt hatte, bevor er eine feindliche, technologiegetriebene Übernahme der weltweiten Taxiindustrie anführte. Wie bereits erwähnt, war Kalanick neben Mark Zuckerberg der andere Tech-Milliardär, den Coplan eingehend studierte, und neben dem Facebook-Gründer die andere Persönlichkeit, der Coplan nach eigenen Angaben nacheifern wollte.

Kalanicks und seines Unternehmens völlige Missachtung des damaligen rechtlichen Umfelds beim Aufbau des disruptiven Mitfahrdienstes sollte Coplans Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz (d. h. Coplans Modell „Erst handeln, dann entschuldigen“) maßgeblich beeinflussen, während Polymarket während (und vor) dem Wahlzyklus 2024 neue Wege beschritt. Zu den Gemeinsamkeiten zwischen Napster, Facebook, Uber und Polymarket zählen ihre rechtlichen „Disruption-as-a-Service“-Geschäftsmodelle und ihre anfänglichen Aktivitäten in einer regulatorischen Grauzone – wenn nicht gar schlichtweg illegal. Weitere Überschneidungen werden im Folgenden und in Teil II erörtert.

Neben Krug saßen im Vorstand von Ampleforth Mitglieder des Hoover-Instituts, ein späterer technischer Projektleiter des Facebook-Stablecoin-Projekts „Libra“ sowie Sam Lessin, ein früher und einflussreicher Facebook-Mitarbeiter. Lessin war ein ehemaliger Kommilitone von Zuckerberg in Harvard, der sein Unternehmen an Facebook verkaufte und 2010 offiziell in das Unternehmen eintrat. Lessin spielte auch bei der Gründung des Unternehmens eine entscheidende Rolle, da sein Vater, der Wall-Street-Banker Robert Lessin, „Zuckerberg nach ihrem Frühjahrssemester 2004 durch New York führte, um sich mit Risikokapitalgebern und Führungskräften aus der Finanz- und Medienbranche zu treffen“.

Krug, der im April 2023 zu Thiels Founders Fund gestoßen war, um offiziell mit Thiel und Sean Parker zusammenzuarbeiten und „die Kryptostrategie des Founders Fund für das nächste Jahrzehnt“ mitzugestalten, leitete umgehend eine Investitionsrunde in Höhe von 45 Millionen Dollar bei Polymarket. Die Investition wurde 2024 bekannt gegeben, kurz nachdem Coplan die legendäre Marke von „5 Millionen Dollar pro Woche“ erreicht hatte.

In einem Interview im Dezember 2025 beschrieb Krug Augur als gescheitert, während Polymarket vor allem deshalb erfolgreich war, weil „der Zeitpunkt einfach falsch war“ und „wir viel zu früh dran waren“. Krug fügte hinzu, dass „wir hoffentlich einige Leute dazu inspiriert haben, in diesem Bereich etwas aufzubauen“, und dass „Augur vielleicht Napster und Polymarket vielleicht Spotify ist“.

Die Napsterisierung von allem

In den letzten Jahren wurde sorgfältig die Geschichte verbreitet, dass ein junger Studienabbrecher namens Shayne Coplan, inspiriert von österreichischen Ökonomen und Robin Hanson, Polymarket Mitte 2020 ganz allein gründete und dann „sein Unternehmen in seinem Badezimmer aufbaute“. Wie in diesem Artikel ausführlich dargelegt, gibt es zahlreiche Hintergrundinformationen und wichtige Datenpunkte, die in dieser Geschichte offensichtlich ausgelassen wurden, damit sich gerade diese Erzählung über die Ursprünge von Shayne Coplan und Polymarket durchsetzen konnte.

Diese Darstellung weist viele Ähnlichkeiten mit den Geschichten auf, die über die Anfänge großer Big-Tech-Unternehmen gesponnen wurden, deren Gründer Coplan ausdrücklich nacheifern wollte. In vielen dieser Fälle wird behauptet, die Gründer hätten ihre Unternehmen „in ihrer Garage“ oder an einem ähnlich bescheidenen Ort aufgebaut, nur um Jahre später ans Licht zu kommen, dass die Erfolgsgeschichten ihrer Unternehmen nur durch Finanzmittel möglich waren, die von US-Geheimdiensten oder ähnlich zwielichtigen Organisationen und Gruppen bereitgestellt wurden.

Im Fall von Coplan war er – trotz seiner Bemühungen, seine Vergangenheit zu verschleiern – bereits lange vor der Gründung von Polymarket eindeutig in Netzwerke innerhalb der Kryptowährungsagentur eingebunden, die Verbindungen zu Israel und dem israelischen Geheimdienst hatten. Während dieser Zeit sprach er von der „Napsterisierung der Finanzwelt“, und tatsächlich gehörten die Risikokapitalfirma von Napster-Gründer Sean Parker und der Pionier des Krypto-Prognosemarktes Joey Krug zu den ersten Geldgebern von Polymarket. Krug behauptet, Polymarket sei aufgrund seiner überlegenen „Benutzeroberfläche“ dort erfolgreich gewesen, wo andere scheiterten. In Wirklichkeit waren es jedoch Coplans Verbindungen zu den Netzwerken, die er während seiner Zeit bei TokenUnion aufgebaut hatte, kombiniert mit seiner sorgfältigen Beobachtung und Nachahmung von Sean Parker von Napster, Travis Kalanick von Uber und Mark Zuckerberg von Facebook, die Coplan und sein Unternehmen zum Erfolg führten.

Wenn sich aus diesem disruptiven Geflecht aus Prognosemarkt-Machern, Pionieren im Bereich Peer-to-Peer-Daten und Gründern sozialer Netzwerke ein Muster abzeichnet, dann ist es vielleicht das unverhohlene Desinteresse an der Einhaltung von Gesetzen während ihrer jeweiligen Gründungs- und frühen Wachstumsphasen. Aufgrund der Nähe dieser Unternehmen zu den Ideen, die aus Kreisen wie der DARPA und der US-Geheimdienstgemeinschaft stammten, lässt sich argumentieren, dass diesen Unternehmen stillschweigend freie Hand gewährt wurde, dort etwas aufzubauen, wo andere es nicht konnten, und dass sie als Vorreiter in einem ansonsten illegalen Markt schnell einen unüberwindbaren Marktanteil erlangten. Doch unabhängig von einer hypothetischen, staatlich geförderten „Freikarte“ haben diese Generationen der Besten und Klügsten des Silicon Valley die Grenzen ihrer Branche buchstäblich verschoben, indem sie die Regeln ihrer Regulierungsbehörden verändert haben.

Parkers Napster war offensichtlich illegal, ebenso wie Kalanicks Uber, und doch überlebten beide Modelle auf ihre eigene Weise – Uber hörte auf, Bußgelder für seine Fahrer zu zahlen, und begann, Lobbyarbeit bei lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Behörden zu betreiben, während der Napster-Gründer Spotify finanzierte und beriet, bis es zum größten Musik-Streaming-Dienst der Welt wurde.

Die Bereitschaft, beim Aufbau eines Unternehmens „die Regeln zu brechen“, kombiniert mit der Zusammenarbeit mit den „richtigen“ Leuten – die ausnahmslos Verbindungen zum Militär, zum Geheimdienst oder zu beiden Bereichen haben –, ist das Rezept, das Coplan studierte und dann beim Aufbau von Polymarket befolgte.

Wie sowohl Krug als auch Coplan angedeutet haben, scheint der Weg von Polymarket näher am Napster-zu-Spotify-Modell zu liegen, bei dem Augur die Infrastruktur aufbaute und die Marktnachfrage nach dem Produkt nachwies, das Polymarket nun bereitstellt. Die Ähnlichkeiten zwischen den Unternehmen dieses Netzwerks sind immens: Junge Gründer wurden vom FBI durchsucht; die Unternehmen hatten Mitarbeiter, die damit prahlten, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten – wahrscheinlich sogar aktiv zu kooperieren; sie begannen als Unternehmen, die potenziell illegale Dienste anboten; sie wurden schon in jungen Jahren vom Netzwerk um Thiel, Conway und Pincus beraten und finanziert; sie profitierten von politischen Gunstmaßnahmen und regulatorischen Kurswechseln, die ihnen schließlich Legitimität verschafften; und schließlich scheinen viele von ihnen der gleichen Familie umstrittener Projekte, die einst bei der DARPA angesiedelt waren, erschreckend ähnlich zu sein.

Ein weiteres Argument lautet, dass die Regierung – sei es durch das Handeln verschiedener gesetzgebender Behörden, der Gerichte oder der Strafverfolgungsbehörden – nur vorgab, Widerstand gegen diese Gründer und Unternehmen zu leisten. Unter dem Deckmantel von Geldstrafen, Razzien und gerichtlichen Vorladungen wurden diese von Geheimdiensten und dem Militär unterstützten Technologieunternehmen als Außenseiter dargestellt, die gegen die etablierten Systeme kämpften, während sie in Wirklichkeit genau die Interessen des Pentagons und der Geheimdienste verfolgten. Tatsächlich sind, wie dieser Artikel deutlich macht, das Militär und die Geheimdienste seit langem Anhänger von Prognosemärkten, sei es PAM, Augur oder nun Polymarket.

Da die Quoten von Polymarket nun in der Lage sind, den Aktienmarkt zu bewegen, die Medien zu manipulieren und sogar Wahlen zu beeinflussen, verfügen die wahren Architekten des Booms bei den Prognosemärkten über ein neues Werkzeug, das ihnen nicht nur beispiellose Vorhersagekraft verleiht, sondern auch beispiellose Möglichkeiten zum Insiderhandel bietet, während sie ausgewählte Narrative verbreiten und unsere digitale Realität verändern.

Wie in Teil II näher beleuchtet wird, ist die Tatsache, dass sowohl Joey Krug als auch Shayne Coplan speziell von Robin Hansons Arbeiten zur Futarchie inspiriert wurden – die den Einsatz von Prognosemärkten als System der öffentlichen Regierungsführung vorschlägt –, von großer Bedeutung. Vielleicht noch bedeutender ist die Tatsache, dass die Futarchie unter der aktuellen Regierung bereits in erheblichem Maße Fuß fasst – eine Entwicklung, die besonders beunruhigend ist, wenn man bedenkt, dass der Sohn des Präsidenten sowohl an Polymarket beteiligt ist als auch das Unternehmen berät.

Wie hier bereits angedeutet, aber im nächsten Teil dieser Untersuchung noch ausführlicher beleuchtet wird, läutet der Erfolg von Polymarket eine neue Ära sowohl für die Finanzwelt als auch für die Regierungsführung ein – eine Ära, in der das Haus immer gewinnt.