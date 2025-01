Ehemaliger CIA-Offizier warnt: 1000 Al-Qaida-Kämpfer stehen in den USA bereit

In einer kürzlich in der Shawn Ryan Show geführten Diskussion warnte die ehemalige CIA-Zielfahnderin Sarah Adams vor einem möglichen verheerenden Angriff, den Al-Qaida-Terroristen auf US-amerikanischem Boden planen könnten.

Das Interview gibt wichtige Einblicke in mögliche Entwicklungen. So könnten Al-Qaida-Schläferzellen, die nach dem Terroranschlag in New Orleans aktiviert wurden, in Verbindung stehen mit einer mutmaßlichen fahrzeuggestützten improvisierten Sprengladung (VBIED). Diese war angeblich im Heck eines gemieteten Tesla Cybertruck platziert, der nur wenige Stunden später vor Trumps Hotel in Las Vegas explodierte.

Ryan fragte Adams:

„Ich möchte nur etwas klarstellen. Sind Sie sich zu 100 % sicher, dass sich mehr als 1.000 von Al-Qaida ausgebildete Kämpfer innerhalb der Grenzen der USA befinden?“

Adams antwortete:

Al-Qaida gibt an, tausend Kämpfer für diesen Anschlag ausgebildet und eingesetzt zu haben. Ich bin überzeugt, dass es tatsächlich mehr als tausend Al-Qaida-Mitglieder in den Vereinigten Staaten gibt. Für den geplanten Angriff basiert diese Zahl jedoch auf den Angaben von Al-Qaida selbst. Natürlich könnten sie übertreiben. Aber wenn man den Hamas-Angriff betrachtet, an dem etwa 1.400 Mitglieder beteiligt waren, scheint die Zahl nicht unplausibel, da sie im Rahmen dessen liegt, was Al-Qaida bereits bei ersten Angriffswellen erreicht hat.

Frightening information to hear. Former CIA targeting officer Sarah Adams is warning of an IRGC U.S. Homeland attack in retaliation for Soleimani. She says 1,000 or more terrorists may already be here and discusses the “Invisible Bomb” undetectable to magnetometers and now… pic.twitter.com/tVGLhHGqZI — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) December 28, 2024

Der Terroranschlag in der Bourbon Street und die Verschiebung der Sugar Bowl im Caesars Superdome in New Orleans deuten darauf hin, dass etwas Größeres im Gange ist.

„Es passiert mehr als genug davon – und wenn es zu einem von Afghanistan ausgehenden Angriff auf unser Heimatland kommt, wird die daraus resultierende moralische Verletzung katastrophal sein. Diejenigen, die gedient haben, verdienen etwas Besseres als das“, schrieb Adams wenige Stunden vor dem Angriff am Dienstagabend;

In der Zwischenzeit schrieb General Mike Flynn, der als nationaler Sicherheitsberater in der Trump-Administration 1.0 diente, auf X:

The idiots in the FBI don’t want you to call this a terrorist attack. That is what it is…now that we’re past that, the most important aspects are what is not currently being reported.



The White House is telling the Mayor of NOLA to stop calling it a terrorist attack after the… https://t.co/fvltmvGPZf — General Mike Flynn (@GenFlynn) January 1, 2025