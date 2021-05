Ehemaliger CIA-Spezialist: Amerikanische Diplomaten sind überfordert

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die Einmischung der Vereinigten Staaten in komplizierte Streitigkeiten in Übersee sollte sich auf Bereiche beschränken, in denen echte lebenswichtige Interessen auf dem Spiel stehen.

Mit Ausnahme des bevorstehenden Abzugs der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan, falls es dazu kommt, scheint das Weiße Haus lieber Aggression zur Abschreckung von Gegnern einzusetzen. Der jüngste Schlagabtausch zwischen Außenminister Tony Blinken und dem chinesischen Außenminister Wang Yi bei einem Treffen in Alaska zeigt, dass Peking eine klare Vorstellung von seinen Interessen hat, die Washington zu fehlen scheint. Blinken leitete den erbitterten Schlagabtausch ein, als er „tiefe Besorgnis über die Handlungen Chinas, einschließlich in Xinjiang, Hongkong, Taiwan, Cyberangriffe auf die Vereinigten Staaten, wirtschaftliche Nötigung gegenüber unseren Verbündeten“ anführte. Jede dieser Aktionen bedroht die auf Regeln basierende Ordnung, die die globale Stabilität aufrechterhält. Das ist der Grund, warum sie nicht nur eine interne Angelegenheit sind und warum wir uns verpflichtet fühlen, diese Themen heute hier anzusprechen.“ Dann drohte er: „Ich habe gesagt, dass die Beziehung der Vereinigten Staaten zu China wettbewerbsorientiert sein wird, wo sie es sein sollte, kooperativ, wo sie es sein kann, und feindselig, wo sie es sein muss“, bevor er hinzufügte: „Ich höre tiefe Genugtuung darüber, dass die Vereinigten Staaten zurück sind, dass wir wieder mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten. Ich höre aber auch tiefe Besorgnis über einige der Aktionen Ihrer Regierung.“

Der chinesische Außenminister reagierte scharf und wies die Andeutungen der USA zurück, dass sie das Recht hätten, sich in die Innenpolitik eines anderen Landes einzumischen: „Ich denke, wir haben zu gut von den Vereinigten Staaten gedacht, wir dachten, dass die US-Seite den notwendigen diplomatischen Protokollen folgen wird. Die Vereinigten Staaten haben nicht die Qualifikation zu sagen, dass sie mit China aus einer Position der Stärke sprechen wollen. Wir glauben, dass es für die Vereinigten Staaten wichtig ist, ihr eigenes Image zu ändern und aufzuhören, ihre eigene Demokratie im Rest der Welt zu fördern.“ Yi hatte einen Punkt. Ironischerweise glaubt der Großteil der Welt, dass die USA eine größere Bedrohung für echte Demokratie darstellen als China oder Russland.

In einem anderen, jüngeren Interview hat Blinken die Chinesen beschuldigt, im Ausland „aggressiver“ zu agieren, während Präsident Biden behauptete, Peking habe einen Plan, Amerika als führende Wirtschafts- und Militärmacht der Welt abzulösen. Die US-Gesandte bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, verkündete ebenfalls, dass Washington sich darauf vorbereite, keine Gefangenen zu machen, und versprach, durch die verschiedenen Organisationen, aus denen sich die UN-Bürokratie zusammensetzt, gegen das vorzugehen, was sie Chinas „autoritäre Agenda“ nennt. In der Tat scheinen die Vereinigten Staaten in ihrer eigenen Rhetorik gefangen zu sein, da sie sich mitten in einer Situation mit China und Taiwan befinden, in der Warnungen, dass Peking sich darauf vorbereitet, Gewalt anzuwenden, um seine ehemalige Provinz zurückzuerobern, Washington nur wenige Optionen zur Unterstützung eines De-facto-Verbündeten lassen. Peter Beinart beobachtet in einem kürzlich erschienenen Kommentar, wie das Weiße Haus seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan schrittweise ausbaut, während es sich gleichzeitig als „felsenfest“ in der Verteidigung erklärt und „strategische Zweideutigkeit“ beibehält.

China versteht seine Interessen, während die USA weiterhin von Pekings erfolgreichem Aufbau von Handelsallianzen weltweit verwirrt sind. Währenddessen ist der russische Präsident Wladimir Putin, angeblich ein exzellenter Schachspieler, in der Lage, über echte Probleme in drei Dimensionen nachzudenken und ist Biden und seinen Berater immer mindestens vier Züge voraus. Bidens öffentliche Videoauftritte scheinen häufig Improvisationen zu sein, während er sich von seinem Teleprompter leiten lässt, während Putin in der Lage ist, Themen klar zu erklären, anscheinend sogar auf Englisch.

Ein großer Teil von Bidens Problem sowohl gegenüber China als auch gegenüber Russland besteht darin, dass er eine Sichtweise des US-Establishments auf außen- und sicherheitspolitische Optionen geerbt hat. Sie basiert auf drei Grundprinzipien. Erstens, dass Amerika die einzige Supermacht ist und die Einwände anderer Nationen gegen das, was es tut, entweder ignorieren oder bequem überwinden kann. Zweitens können die allmächtigen und mit allen Mitteln ausgestatteten Vereinigten Staaten „extremen Druck“ auf widerspenstige ausländische Regierungen ausüben und diese Regime werden sich schließlich fügen und Washingtons Wünschen nachkommen. Und drittens hat Amerika eine weithin akzeptierte Führungsrolle in der so genannten „freien Welt“, was bedeutet, dass jede Entscheidung, die in Washington getroffen wird, sofort von einer großen Anzahl anderer Nationen gebilligt wird, was dem Handeln der USA weltweit Legitimität verleiht.

Was Joe Biden tatsächlich denkt, ist natürlich nicht bekannt, obwohl er eine Geschichte der reflexartigen Unterstützung einer selbstbewussten und sogar kriegerischen Außenpolitik während seiner vielen Jahre im Kongress hat. Kamala Harris, von der viele glauben, dass sie in absehbarer Zeit Bidens Nachfolgerin wird, scheint überhaupt keine definitiven Ansichten zu haben, die über die üblichen Ansichten der Demokratischen Partei hinausgehen, nämlich „Demokratie“ zu verbreiten und stark gegenüber Israel zu sein. Das deutet darauf hin, dass die wirkliche Gestaltung der Politik von der Apparatschik- und Spenderebene in der Partei ausgeht, einschließlich des neokonservativen zionistischen Triumvirats im Außenministerium, das aus Tony Blinken, Wendy Sherman und Victoria Kagan besteht, sowie der oberen Bürokratie im Pentagon und den Geheimdiensten, die alle eine durchsetzungsfähige und auch interventionistische Außenpolitik unterstützen, um die Amerikaner „sicher“ zu halten und gleichzeitig ihre Budgets jährlich zu erhöhen. Ein solches Denken lässt wenig Raum für echte nationale Interessen.

Bidens Außenminister Tony Blinken ist zum Beispiel der perfekte konformistische Bürokrat, der seine eigenen Ansichten um das etablierte Denken herum formt und Vorbehalte schafft, um der Führung der Demokratischen Partei einige, wenn auch begrenzte, Optionen zu bieten. Ein Beispiel dafür ist die derzeitige Haltung des Weißen Hauses gegenüber dem Iran, der zusammen mit Russland als ständiger Feind der Vereinigten Staaten betrachtet wird. Präsident Biden hat sein Interesse an einer Neuverhandlung eines Nicht-Atomwaffenverbreitungsvertrags mit den Iranern bekundet, die nun von Diplomaten ohne direkten Kontakt in Österreich diskutiert wird. Aber Blinken untergräbt diese Absicht, indem er die Gespräche mit anderen Themen verpackt, die die Israelis und ihre Freunde im Kongress befriedigen sollen und die einen Fortschritt unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich machen werden. Dazu gehören die Beseitigung der angeblichen Rolle des Irans als regionaler Unruhestifter und auch die Beendigung der Programme zur Entwicklung ballistischer Raketen, die das Regime derzeit betreibt. Die Kehrseite von alledem ist, dass ein multilaterales Abkommen zur Begrenzung der iranischen Urananreicherung auf ein bombenfähiges Niveau sehr im Interesse der USA liegt, aber es scheint gegenüber anderen politisch motivierten Nebendiskussionen, die den Prozess entgleisen lassen werden, zweitrangig zu sein.

Eine Außen- und nationale Sicherheitspolitik, die eher auf politischen Dogmen als auf echten Interessen basiert, kann offensichtlich zu einigen Unstimmigkeiten führen, anders als in Russland oder China, wo rote Linien und nationale Interessen klar verstanden und gehandelt werden. Um ein weiteres gefährliches Beispiel für das Spiel mit dem Feuer zu nennen, das man in Osteuropa beobachten kann: Es scheint das einfache Verständnis dafür zu fehlen, dass Belarus und die Ukraine für Russland Frontstaaten sind, die für Moskau eine existenzielle Bedrohung darstellen könnten, wenn sie sich dem Westen annähern und der NATO beitreten würden. Die USA ziehen es vor, die Frage auf den Kopf zu stellen und zu behaupten, dass es in Wirklichkeit um die „Verbreitung von Demokratie“ gehe, was nicht der Fall ist. Die politischen Entscheidungsträger in Washington könnten sich überlegen, was sie wohl tun würden, wenn Mexiko und Kanada mit einer ausländischen Einmischung bedroht würden, die ihren Beitritt zu einem den USA feindlich gesinnten Militärbündnis zur Folge haben könnte.

Das vom amerikanischen Establishment gesteuerte außenpolitische Denken hat offensichtlich Schwierigkeiten, die offensichtliche Einsicht unterzubringen, dass die USA tatsächlich jedes Mal verwundbarer werden, wenn sie sich in Chinas Handelspraktiken einmischen oder grünes Licht für die Erweiterung von Bündnissen wie der NATO geben. Die Ausweitung der nationalen sicherheitspolitischen Komponenten bringt oft einen weiteren Klientenstaat ins Spiel, der kaum etwas beizutragen hat, sondern im Gegenteil zur Last wird und für seine eigene Sicherheit auf die überdehnten amerikanischen Militärressourcen angewiesen ist. Im Gegenzug garantiert die Expansion selbst, dass ein feindlich gesinntes und wirklich bedrohtes Russland eigene Schritte unternimmt, um dem zu begegnen, was es als potenzielle ernsthafte Bedrohung seiner eigenen Sicherheit und nationalen Identität ansieht.

Ganz einfach: Amerikas nationale Sicherheit sollte es den Vereinigten Staaten gebieten, China als Konkurrenten und nicht als Feind zu behandeln und gleichzeitig die Unterstützung und Förderung der irredentistischen Ambitionen der Ukraine so schnell wie möglich einzustellen. Die jüngste Lieferung von Offensivwaffen an Kiew sollte die letzte derartige Initiative sein, und Reden amerikanischer Politiker, die der Ukraine „unerschütterliche Unterstützung“ versprechen, sollten als inakzeptabel gelten. Washington sollte in der Zwischenzeit alle heimlichen Versuche zurückweisen, Alexander Lukaschenko in Weißrussland zu stürzen, und Wladimir Putin klar machen, dass es keine NATO-Erweiterung nach Osteuropa unterstützen wird, was zugegebenermaßen ein Versprechen war, das bereits beim Zusammenbruch der Sowjetunion gegeben und anschließend von Präsident Bill Clinton ignoriert wurde. Dank Bill ist Amerika nun verpflichtet, nicht nur Westeuropa zu verteidigen, sondern auch Polen, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, die baltischen Staaten und das winzig kleine Montenegro.

Kurz gesagt, die Einmischung der Vereinigten Staaten in komplizierte Streitigkeiten in Übersee sollte auf Bereiche beschränkt werden, in denen echte lebenswichtige Interessen auf dem Spiel stehen. Tatsächlich sollte man nach diesem Maßstab die sicherheitspolitischen Auswirkungen der Krise an der Südgrenze Amerikas hervorheben, die eine ganz andere Genese hat und von der Politik vorangetrieben wird. Wie der britische Staatsmann Lord Palmerston 1848 sagte: „Wir haben keine ewigen Verbündeten, und wir haben keine ewigen Feinde. Unsere Interessen sind ewig und immerwährend, und es ist unsere Pflicht, diese Interessen zu verfolgen.“ Die Regierung der Vereinigten Staaten wäre sehr weise, sich von diesem Rat leiten zu lassen.