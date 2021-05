Ein echter Blick auf die Auswirkungen dieser verflixten „Plagen“ und „Pandemien“ der letzten 12 Jahre

Der einzige Weg, so viele schmutzige Impfstoffe den US-Bürgern zu verkaufen und das Jahr für Jahr, ist durch eine massive Angstmacherkampagne, die von der CDC und den Massenmedien überall veranstaltet wird. Das Problem ist, dass es funktioniert, hauptsächlich, weil die Bevölkerung so zugedröhnt ist mit Quecksilbervergiftung von den Mehrfachdosen-Grippeimpfungen, dass sie sich nicht einmal daran erinnern können, was von einer gefälschten Pandemie zur nächsten passiert ist.

Über 150 Millionen Amerikaner sind völlig davon überzeugt, dass jeder Virus, den die Medien anpreisen, wie die schwarze Pest ist, und dass das menschliche Immunsystem von der Geburt bis zum Tod so schwach ist, dass wir ALLE jeden Impfstoff für jede gefälschte Pandemie bekommen müssen, oder wir werden alle jung sterben. Lassen Sie uns also einen Blick auf die wirklichen Auswirkungen dieser verflixten Seuchen werfen, die Amerika in den letzten Dutzend oder mehr Jahren total belagert haben und uns fast alle vom Angesicht der Erde auslöschten (nicht einmal annähernd).

Sehen Sie, die echte Schwarze Pest, auch bekannt als Beulenpest oder „Schwarzer Tod“, sie tötete in den im 1600Jahrhundert etwa 25 Millionen Menschen. Sie schuf den Präzedenzfall für all die Panikmache und Angstmacherei, die heute für jeden Virus verwendet wird, den die CDC in den Nachrichten propagieren möchte. Dennoch, die Schwarze Pest erhebt immer noch ihr hässliches Haupt auf der ganzen Welt, einschließlich in den USA, also wo ist der ganze Hype darum? Nun, Antibiotika unterdrücken sie, so wie Vitamin D und Zink Covid zurückschlagen, aber niemand darf in Amerika über Naturheilmittel sprechen, sonst wird man „mieder gemacht“.

Die nicht ganz so gruselige Masern-„Plage

Die meisten Kinder sterben nicht an Masern, sondern an Lungenentzündung oder schwerem Durchfall, aber genau wie bei Covid werden die Ärzte und Krankenhäuser dafür bezahlt (und in der Regel von der CDC verpflichtet), jeden Tod durch Lungenentzündung stattdessen als Tod durch das Virus zu bezeichnen, um die Impfung zu bewerben. Etwa 1 von 4 Menschen, die einen schweren Fall von Masern bekommen, müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden, und vielleicht 1 von 1.000 von ihnen wird sterben; Berichte aus den späten 1950er und frühen 1960er Jahren zeigen jedoch, dass Masern als „milde Infektion“ angesehen wurden.

Heute wird jeder, der es wagt, das Wort Masern auch nur auszusprechen, mit einer der tödlichsten Krankheiten der Welt in Verbindung gebracht, die leicht die gesamte Menschheit auslöschen könnte. Und warum? Das ist die einzige Möglichkeit, allen die schmutzigen Impfstoffe zu verkaufen. Dann wird das Narrativ von allen Geimpften wiedergekäut, dass die Ungeimpften die gesamte menschliche Rasse in Gefahr bringen.

Sie sollten sich besser diesen MMR-Impfstoff zulegen oder sich den Konsequenzen stellen, wenn Sie für die Ausbreitung der schwarzen Pest an Orten wie einem Disney Park oder ähnlichem verantwortlich sind (siehe Februar 2015). Zuerst nennen sie es einen „Ausbruch“. Dann verwandelt es sich auf magische Weise in eine Epidemie. Die Massenmedien kleben immer ein paar Bilder von toten und verstümmelten Kindern auf die Fernsehbildschirme und Internet-Webseiten, damit alle entsetzt nach Luft schnappen können. Solche emotionalen Zeiten für Amerikaner. Sollen wir alle anfangen, uns gegen Erkältungen zu impfen? Oh warte, das ist SARS.

Die Schweinegrippe ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird

Es wird geschätzt, dass die Sterblichkeitsrate durch die Schweinegrippe von 0,03 Prozent der Weltbevölkerung bis zu etwa 1 Prozent reicht; allerdings starben viele dieser Leute an Komplikationen der Atemwege, die mit der Virusinfektion verbunden waren (man denke an Lungenentzündung und MRSA), genau wie die aktuelle Todesstatistik von Covid jetzt. Diese Statistiken können von der H1N1-Pandemie 1918 über die H3N2-Pandemie 1968 bis hin zur Grippepandemie 2009 angewendet werden. Die Pandemie von 2009 war weniger schwerwiegend, mit einer Todesrate, die eher am unteren Ende des Spektrums liegt. Trotzdem schob die CDC die Angst über alle Netzwerke, und genau auf das Stichwort hin, wurden die Massen geimpft.

Der Schweinegrippe-Impfstoff enthält tödliches Thimerosal, das zu etwa 50 Prozent aus Quecksilber besteht. Der giftige Impfstoff enthält auch Formaldehyd, die hochgiftige Flüssigkeit, die zur Einbalsamierung von Toten verwendet wird. Die Zahl der Todesfälle, die durch Quecksilber in Impfstoffen verursacht werden, ist nie dokumentiert worden, könnte aber leicht weit über einem Prozent der Geimpften liegen. Unzählige andere leiden an Autismus und Störungen des zentralen Nervensystems aufgrund der Quecksilberanreicherung im Gehirn.

Die Gefahren des Zika-Virus wurden weit übertrieben und sind größtenteils fiktiv

Zunächst einmal gibt es keine Schrumpfkopf-Nebenwirkung des Zika-Virus. Alle diese Babys wurden mit Geburtsfehlern geboren, weil ihre Mütter pestizidbelastetes Wasser in der Nähe des ersten Ausbruchs in Brasilien getrunken haben. Die gesamte Angst-Kampagne wurde straight-up von der CDC und den Medien hergestellt. Tatsächlich verläuft die Zika-Viruserkrankung in der Regel mild, und Krankenhausaufenthalte und Todesfälle sind recht selten. Die meisten Fälle haben keine Symptome, oder nur einige milde, die dem Dengue-Fieber ähneln, wie Kopfschmerzen, Fieber, Gelenkschmerzen, Ausschlag und rote Augen. Es dauert weniger als eine Woche und dann ist es weg wie der Wind.

Saisonale Grippe ganz ähnlich wie Covid

Die meisten Menschen, die die Grippe bekommen, erholen sich in weniger als 10 Tagen, mit Ausnahme von Menschen, die mit Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit oder „hohem Alter“ kämpfen (was bedeutet, dass sie Dutzende von schwächenden verschreibungspflichtigen Medikamenten einnehmen und das schon seit Jahren). Etwa 45 Millionen Menschen erkranken jedes Jahr an der Grippe, und etwa 60.000 sterben an den Komplikationen, die sich entwickeln. Wie viele tatsächlich an der Grippe selbst sterben, werden wir nie erfahren, genau wie bei Covid, aber die Zahlen sind einfach nicht gerechtfertigt für Abriegelungen, Masken, soziale Distanzen, geschlossene Geschäfte und die Aufhebung von Verfassungsrechten. Was macht Covid also anders? Das ist es ja gerade. Ist es nicht.

Covid-19 ist nur eine weitere Grippe… aber mit der tausendfachen Propaganda

Wie viele Menschen sind in den letzten 18 Monaten an Grippe oder Lungenentzündung gestorben, wurden aber als an Covid sterbend angekreidet? Wie viele Menschen haben Selbstmord begangen oder wurden ermordet, wurden dann aber auf Covid im Blut getestet, positiv getestet (oder auch nicht) und wurden ebenfalls als Covid als Todesursache angekreidet? Ärzte und Krankenschwestern in ganz Amerika haben bereits auf die CDC gepfiffen, die Gelder an Krankenhäuser für jeden dokumentierten Covid-Tod vergibt, also wie aufgeblasen sind die wirklichen Todeszahlen?

Etwa 180’000 Menschen starben bereits in der Grippesaison 2017-2018 an der Grippe, einer Lungenentzündung oder Komplikationen einer Lungenentzündung. Ein hartes Jahr, nicht wahr? Erinnern Sie sich an die Abriegelungen, die Masken und die soziale Distanzierung? Die CDC hat uns allen diese mit Quecksilber versetzte Grippeimpfung aufgeschwatzt, aber sie brauchten diese ganze China-Virus-Fanfare nicht, oder? Was hat sich also geändert? Die Wahl, das ist es, was sich geändert hat. Es ging nur darum, Trump zu verdrängen und den Kommunismus zu installieren. Das ist der Grund, warum Sie immer noch Ihre Maske tragen müssen, selbst wenn Sie vollständig geimpft sind. Verstehen Sie das?

Es gibt keine „Co-Morbiditäten“ mehr, nur noch Covid. Haben Sie bemerkt, dass niemand mehr die Grippe hat? Es ist nur noch Covid. Wenn Sie mit Covid im Blut sterben, ist es egal, woran Sie gestorben sind, denn Sie sind an Covid gestorben. Punkt. Jetzt werden sich die Geimpften fragen, warum sie alle verrückt werden, und sie können einfach auf die Wissenschaft der Prionen-erzeugenden mRNA-Impfstoffe schauen. Wenn Sie George Orwells 1984 noch nicht gesehen haben, ist es jetzt an der Zeit.

Seuchen und Plandemien. Das sind alles nur Gedankenspiele, um schmutzige Impfstoffe zu verkaufen, bis das Quecksilber und die Prionen die Macht übernehmen. Stellen Sie Ihre Internetfrequenz auf ChemicalViolence.com ein, um zu erfahren, wie Impfstoffe die Pandemie SIND.