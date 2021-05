Der WHO vertrauen? Geheime Einflüsse aufgedeckt

mercola.com

„TrustWHO“, ein von Lilian Franck produzierter Dokumentarfilm, erforscht die Korruption hinter der Weltgesundheitsorganisation

Industrieeinflüsse, von Big Tobacco über die Atomindustrie bis hin zur Pharmaindustrie, diktierten von Anfang an die globale Agenda der WHO; die Reaktion der WHO auf die H1N1-Pandemie 2009 wurde stark von der Pharmaindustrie beeinflusst

Die WHO arbeitet eng mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammen, einem Förderer der Atomindustrie, und hat die gesundheitlichen Auswirkungen der Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima heruntergespielt

Die WHO-Untersuchung über die Herkunft von COVID-19 ist korrupt, da China die Mitglieder des WHO-Untersuchungsteams selbst auswählen durfte, darunter auch Dr. Peter Daszak, der enge berufliche Verbindungen zum untersuchten Wuhan Institute of Virology (WIV) hat

Die Bill & Melinda Gates Foundation war der größte Geldgeber der WHO, als Donald Trump die US-Finanzierung stoppte, was Gates‘ Prioritäten zum Rückgrat der WHO machte

Angesichts der starken und anhaltenden Beweise dafür, dass die WHO stark von Bill Gates und der Industrie beeinflusst, wenn nicht sogar kontrolliert wird, muss die Nützlichkeit der WHO als Hüterin der öffentlichen Gesundheit neu bewertet werden

Die Weltgesundheitsorganisation wurde 1948 ins Leben gerufen, gegründet von 61 Mitgliedsstaaten und finanziert aus deren Beiträgen. Es schien ein vielversprechender Anfang zu sein, mit dem Ziel, menschliches Leid zu beenden und Leben zu retten, aber, so Robert Parsons, ein Journalist mit Sitz in Genf, Schweiz, wo sich der Hauptsitz der WHO befindet, „sie war von Anfang an von der Industrie unterwandert.„

Parsons ist nur einer der Experten, die in „TrustWHO“ interviewt wurden, einem von Lilian Franck produzierten Dokumentarfilm, der die Korruption hinter der herausragenden Organisation, der man die öffentliche Gesundheit anvertraut, untersucht. Es begann in den 1950er Jahren, als die wissenschaftlichen Beweise über die Schäden des Rauchens aufkamen, und hat sich durch nukleare Katastrophen und mindestens zwei Pandemien fortgesetzt – Schweinegrippe im Jahr 2009 und COVID-19 im Jahr 2020.

Die Tabakindustrie hat die WHO infiltriert

Es ist bekannt, dass die Tabakindustrie eine Public-Relations-Kampagne startete, um die aufkommende Wissenschaft zu untergraben und Zigaretten in der Öffentlichkeit in einem günstigen Licht erscheinen zu lassen. In den ersten Jahrzehnten tat die WHO wenig, um sich ihr entgegenzustellen. Noch 1994 sagten die Chefs der Tabakindustrie vor dem US-Kongress aus, dass Nikotin nicht süchtig mache.

Nach und nach mussten die Tabakunternehmen ihre internen Dokumente veröffentlichen, die ihre Strategien zur Bekämpfung der WHO offenlegten. Darunter war auch der Boca Raton Action Plan, der von Philip Morris-Führungskräften entwickelt wurde. In Bezug auf die WHO hieß es: „Diese Organisation hat außerordentlichen Einfluss auf Regierung und Verbraucher, und wir müssen einen Weg finden, diesen zu zerstreuen … „

Die WHO, die unter Druck gesetzt wurde, veröffentlichte im Jahr 2000 einen Bericht, in dem sie feststellte, dass die Tabakindustrie viele Jahre lang daran gearbeitet hat, die Bemühungen der WHO zur Kontrolle des Tabakkonsums zu unterlaufen, und bemerkte: „Der Versuch der Unterwanderung war aufwendig, gut finanziert, raffiniert und normalerweise unsichtbar.

Der WHO-Sonderbeauftragte Thomas Zeltner gehörte zu denen, die die Tabakindustrie untersuchten und herausfanden, dass sie Institute gründete und Wissenschaftler kaufte, um ihre Position zu vertreten, ohne ihre Verbindungen zur Industrie offenzulegen.

Ein prominenter Name in diesem Skandal ist Paul Dietrich, ein US-amerikanischer Anwalt mit engen Verbindungen zur Tabakindustrie. Während er vorgab, ein unabhängiger Experte zu sein, beriet Dietrich die Tabakindustrie, sprach auf Konferenzen und schrieb Artikel gegen die WHO. Während er ein monatliches Honorar von British American Tobacco erhielt, wurde er in das Entwicklungskomitee der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation berufen, die als Regionalbüro der WHO für den amerikanischen Kontinent fungiert, so ein Bericht des BMJ.

In dieser Funktion überzeugte er die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, sich auf Impfstoffe und Cholera zu konzentrieren, anstatt auf die Bekämpfung des Tabakkonsums. Frank Sullivan ist ein weiteres Beispiel. Er arbeitete als Berater für Tabakkonzerne und beriet die WHO, während er Daten anzweifelte, dass Tabakrauch schädlich sei.

Im Jahr 2000, so stellt der Dokumentarfilm fest, wurde Sullivans Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie öffentlich, aber er beriet die WHO weiterhin. Franck verlangte Einsicht in Sullivans Formulare zu Interessenkonflikten, die in den Akten hätten sein müssen, aber sie wurden nie vorgelegt.

Der Schweinegrippe-Pandemieplan der WHO wurde von Big Pharma beeinflusst

Die pharmazeutische Industrie hat eine ähnliche Geschichte mit der WHO, die während der H1N1-Pandemie (Schweinegrippe) 2009 zu einem eklatanten Konflikt wurde. Zwischen Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich wurden vor Beginn der H1N1-Pandemie geheime Vereinbarungen mit der Pharmaindustrie getroffen, die besagten, dass sie H1N1-Grippeimpfungen kaufen würden – aber nur, wenn von der WHO die Pandemiestufe 6 ausgerufen würde.

Der Dokumentarfilm zeigt, wie sechs Wochen vor der Ausrufung der Pandemie niemand bei der WHO über das Virus besorgt war, aber die Medien dennoch die Gefahren übertrieben. Dann, im Monat vor der H1N1-Pandemie 2009, änderte die WHO die offizielle Definition von Pandemie, indem sie die Kriterien Schweregrad und hohe Sterblichkeit entfernte und die Definition einer Pandemie als „eine weltweite Epidemie einer Krankheit“ beließ.

Diese Änderung der Definition erlaubte es der WHO, die Schweinegrippe zur Pandemie zu erklären, nachdem weltweit nur 144 Menschen an der Infektion gestorben waren, und sie ist der Grund, warum COVID-19 immer noch als Pandemie propagiert wird, obwohl viele Daten darauf hindeuten, dass die Letalität von COVID-19 der saisonalen Grippe entspricht.

Kracken interviewte Marie-Paule Kieny, eine französische Virologin, die damals stellvertretende Generaldirektorin der WHO war und heute das Cluster Gesundheitssysteme und Innovation der Organisation leitet,10 und fragte sie, warum der Schweregrad aus den Kriterien zur Ausrufung einer Pandemie gestrichen wurde. Sie sagte:

„Es gab eine Reihe von Expertentreffen, um zu objektiven Kriterien für die Ausrufung einer Pandemie zu kommen. Es ist immer schwierig, über den Schweregrad einer Krankheit zu sprechen, besonders am Anfang.

Der Schweregrad hängt von dem Gesundheitszustand der Infizierten ab. Deshalb dachten die Experten, dass es besser wäre, von objektiven Kriterien auszugehen. Objektive Kriterien bedeuten, dass nachgewiesen werden kann, ob eine Übertragung innerhalb der Gemeinschaft stattfindet und in wie vielen Ländern dies geschieht.“

Verbindungen zur WHO-Arzneimittelindustrie beeinflussten die Entscheidungsfindung

Vor seiner Tätigkeit bei der WHO arbeitete Kieny bei der französischen Pharmafirma Transgene S.A., nicht anders als viele der Wissenschaftler, die WHO-Beamte beraten, die ebenfalls Interessenkonflikte mit der Industrie hatten. Transparenz war ein großes Problem, selbst für die Eingeweihten.

In der Dokumentation erklärte German Velasquez, ehemaliger WHO-Direktor in der Abteilung für öffentliche Gesundheit, dass er und die meisten seiner Kollegen von einem Treffen zwischen der Generaldirektorin und potenziellen Impfstoffherstellern ausgeschlossen waren:

„Ich war Abteilungsleiter in der WHO und einer der engsten Mitarbeiter des Generaldirektors – ein wichtiger Mitarbeiter in der Organisation … Obwohl ich ein führender Beamter in der WHO war, der für ein wichtiges Thema zuständig war, das dort diskutiert wurde, durfte ich nicht teilnehmen. Das zeigt, dass es nicht genug Transparenz darüber gab, was verhandelt wurde.“

Der Mangel an Transparenz wurde von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats untersucht, die zu dem Schluss kam, dass es „überwältigende Beweise dafür gibt, dass die Schwere der Pandemie von der WHO weit überschätzt wurde“ und dass die Pharmaindustrie die Entscheidungsfindung der Organisation beeinflusst hatte, „was zu einer Verzerrung der Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit führte.

Der Europarat forderte Änderungen, aber obwohl der WHO schwerwiegende Interessenkonflikte mit der Pharmaindustrie nachgewiesen wurden, hat sich seither eigentlich nichts geändert. Die WHO kann auf klandestine Weise operieren, weil es keine Rechenschaftspflicht gibt.

In einem weiteren Beispiel dafür, dass die WHO kaum mehr als eine Big Pharma Frontgruppe ist, wurde 2019 ein Bericht – „Corrupting Influence: Purdue & the WHO “ – erstellt von U.S. Reps. Katherine Clark (D-Mass.) und Hal Rogers (R-Ky.) erstellte Bericht – „Corruptive Influence: Purdue & the WHO “ – zu dem Schluss, dass Purdue Pharma die Opioid-Richtlinien der WHO beeinflusst hat.

Die WHO arbeitet eng mit der Nuklearindustrie zusammen

1959 unterzeichnete die WHO ein Abkommen mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), das die „friedliche Nutzung der Atomenergie“ fördert und sie in Bezug auf ionisierende Strahlung der Organisation unterordnet. Die Basisorganisation IndependentWHO fordert die WHO auf, das Abkommen zu revidieren und die Menschen zu schützen, die Opfer von radioaktiver Verseuchung sind.

Die WHO hat die gesundheitlichen Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 heruntergespielt und behauptet, dass nur 50 Todesfälle direkt durch den Vorfall verursacht wurden und „insgesamt bis zu 4.000 Menschen letztendlich an der Strahlenbelastung“ durch die Katastrophe sterben könnten.

Ian Fairlie, ein unabhängiger Strahlenbiologe, veröffentlichte „The Other Report on Chernobyl“ (TORCH), und schätzte, dass 30’000 bis 60’000 zusätzliche Krebstote auftreten könnten, zusätzlich zu anderen gesundheitlichen Auswirkungen wie Katarakte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vererbbaren Effekten, die zukünftige Generationen beeinflussen könnten.

Keith Baverstock, ein ehemaliger Strahlenberater der WHO, veröffentlichte 1992 eine Studie, die einen Anstieg von Schilddrüsenkrebs bei Kindern mit Tschernobyl in Verbindung brachte. Die WHO forderte ihn auf, die Arbeit zurückzuziehen, und drohte ihm, dass seine Karriere verkürzt würde, wenn er es nicht täte.

Die Reaktion der WHO auf die Strahlenkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wurde ebenfalls kritisiert, wobei es Beweise für eine Vertuschung auf höchster Ebene gab. Die WHO spielte die Risiken erneut herunter und erklärte: „Die vorhergesagten Risiken sind gering und es wird kein beobachtbarer Anstieg der Krebsraten über die Ausgangsraten hinaus erwartet.“

Die WHO ist ein Sklave ihrer Geldgeber

Als sie gegründet wurde, konnte die WHO entscheiden, wie sie ihre Beiträge verteilt. Jetzt sind 70% ihres Budgets an bestimmte Projekte, Länder oder Regionen gebunden, die von den Geldgebern diktiert werden. Es ist also kein Zufall, dass Bill Gates über die WHO sagte: „Unsere Prioritäten sind Ihre Prioritäten„, denn die Bill & Melinda Gates Foundation wurde zum größten Geldgeber der WHO, als Donald Trump die Finanzierung der WHO durch die USA stoppte. (Die Biden-Administration hat die Finanzierung inzwischen wieder aufgenommen.)

Ob er nun an erster oder zweiter Stelle bei der Finanzierung steht, Gates‘ Prioritäten sind das Rückgrat der WHO. „Die Menschheit hatte noch nie eine dringendere Aufgabe als die Schaffung einer breiten Immunität gegen das Coronavirus“, schrieb Gates im April 2020 in seinem Blog. „Realistisch betrachtet, müssen wir einen sicheren, effektiven Impfstoff entwickeln, wenn wir zur Normalität zurückkehren wollen. Wir müssen Milliarden von Dosen herstellen, wir müssen sie in jeden Teil der Welt bringen, und das alles muss so schnell wie möglich geschehen.

Gates hat sogar erklärt, dass er „vermutet, dass der COVID-19-Impfstoff Teil des routinemäßigen Impfplans für Neugeborene werden wird und hat zu Protokoll gegeben, dass die USA eine Krankheitsüberwachung und ein nationales Nachverfolgungssystem benötigen, das auf unseren Körpern eingebettete Impfstoffdatensätze beinhalten könnte (wie z. B. unsichtbare Tintenquantenpunkt-Tattoos, die in einem Artikel in Science Translational Medicine beschrieben wurden).

WHO COVID-19-Untersuchung ist korrupt

Die WHO-Untersuchung zur Herkunft von COVID-19 ist ebenfalls eklatant korrupt, da China die Mitglieder des WHO-Untersuchungsteams selbst auswählen durfte, darunter auch Dr. Peter Daszak, der enge berufliche Verbindungen zum Wuhan Institute of Virology (WIV) hat.

Die Einbeziehung von Daszak in dieses Team garantierte praktisch von Anfang an die Verwerfung der Labor-Ursprungs-Theorie, und, wie sollte es anders sein, hat die WHO nun offiziell das WIV und zwei andere Labore der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan, China, von Fehlverhalten freigesprochen und behauptet, diese Labore hätten nichts mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun.

Der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D., Laborleiter am Waksman Institute of Microbiology und Mitglied des Institutional Biosafety Committee der Rutgers University und der Working Group on Pathogen Security des Staates New Jersey, bezeichnete die Mitglieder des von der WHO eingesetzten Untersuchungsteams als „Teilnehmer an Desinformation“.

Ein offener Brief, der von 26 Wissenschaftlern unterzeichnet wurde, fordert nun eine vollständige und uneingeschränkte forensische Untersuchung über die Ursprünge der Pandemie.

Als Reaktion auf die wachsende Kritik und in einem ähnlichen Schritt wie bei Big Tobacco ist die WHO nun mit Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in den Modus der Schadensbegrenzung eingetreten, während 13 andere führende Politiker der Welt sich der US-Regierung angeschlossen haben, um ihre „Frustration über den Grad des Zugangs, den China einer internationalen Mission nach Wuhan gewährt hat“ auszudrücken.

Angesichts der starken und andauernden Beweise, dass die WHO stark von Bill Gates und der Industrie beeinflusst, wenn nicht sogar kontrolliert wird, muss die Nützlichkeit der WHO als Hüterin der öffentlichen Gesundheit neu bewertet werden.

Eine dezentralisierte Pandemieplanung – von der globalen und föderalen Ebene auf die staatliche und lokale Ebene – ist sinnvoll, da sowohl die Medizin als auch die Regierung am besten funktionieren, wenn sie individuell und lokal ausgerichtet sind. Gegenwärtig wird jedoch die entgegengesetzte globale Agenda angewandt.

Quellen: