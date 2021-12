Ehemaliger CIA-Spezialist: Eine aggressivere Israel-Lobby wird 2022 kommen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Diejenigen Amerikaner, die es wagen, den Würgegriff Israels und seiner Freunde über die US-Außenpolitik in Frage zu stellen, werden im kommenden Jahr wahrscheinlich noch aggressiver angegangen werden. Vor zwei Wochen erklärte das American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), das weithin als größter und mächtigster Teil der Lobby des jüdischen Staates gilt, dass es ab sofort politische Kandidaten, die als israelfreundlich gelten, direkt finanzieren wird. Bisher hat es der AIPAC vorgezogen, etwas im Verborgenen zu operieren und sich selbst als eine Organisation darzustellen, die zum Teil „erzieherisch“ tätig ist, um seinen 501(c)3-Steuerbefreiungsstatus zu rechtfertigen, den er dazu nutzt, alle neuen Kongressabgeordneten auf Propagandareisen nach Israel zu schicken.

Natürlich war das schon immer eine Fiktion, ermöglicht durch ein Justizministerium, das dazu neigt, jegliches israelische Fehlverhalten zu ignorieren. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die AIPAC als das angesehen werden sollte, was sie ist, nämlich eine Organisation, die vorrangig israelische Interessen fördert, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der den Vereinigten Staaten und ihren Institutionen entsteht. Nach amerikanischem Recht, insbesondere dem Foreign Agents Registration Act von 1937, sollte das AIPAC gezwungen werden, seinen besonderen Steuerstatus aufzugeben und sich registrieren zu lassen, was der Regierung vollen Zugang zu seinen Finanzen ermöglichen und auch eine Aufzeichnung seiner häufigen Treffen mit der israelischen Botschaft in Washington sowie mit hochrangigen israelischen Beamten in Israel erfordern würde. Sie müsste auch über ihre bedeutenden und beispiellosen Lobbying-Bemühungen auf dem Capitol Hill berichten. Die AIPAC würde bestreiten, dass sie tatsächlich von der israelischen Regierung geleitet oder möglicherweise teilweise von ihr finanziert wird, aber ihre Website widerlegt diese Einbildung, indem sie sich selbst als „Amerikas Pro-Israel-Lobby“ bezeichnet, bevor sie ausführt: „Wir sind stolz darauf, eine vielfältige Bewegung leidenschaftlicher Pro-Israel-Amerikaner zu sein.“

Die andere Lüge, die von der AIPAC verbreitet wird, ist, dass sie bisher nicht die politischen Kampagnen ihrer vielen Freunde sowohl im Kongress als auch in staatlichen und lokalen Regierungen finanziert hat. In Wirklichkeit haben der AIPAC und einige seiner angeschlossenen Gruppen die Kandidaten für Ämter auf allen Ebenen aggressiv überprüft. Während des jährlichen Gipfeltreffens in Washington haben die anwesenden Politiker routinemäßig Spendensammlungen in Hotels und Restaurants abgehalten, und zwar nicht auf der AIPAC-Veranstaltung, sondern oft in Hotels in Gehweite. Es ist bekannt, dass der AIPAC vor den Wahlen eine „Bewertungskarte“ der Kandidaten veröffentlicht, die nur für den internen Gebrauch bestimmt ist und die Ansichten über Israel widerspiegelt. Da die AIPAC selbst von jüdischen Milliardären finanziert wird und in regelmäßigem Kontakt mit ihnen steht, wäre der Austausch von Informationen darüber, wer ein „Freund“ ist und Wahlkampfgelder verdient, leicht zu bewerkstelligen, ohne die AIPAC als Vermittler nutzen zu müssen.

Die neue Struktur wird aus einem regulären politischen Aktionskomitee (PAC) bestehen, das maximal 5.000 Dollar pro Rennen an bestimmte Kandidaten spenden kann, und einem Super-PAC, das unbegrenzt Geld für einen einzelnen Kandidaten sammeln kann. AIPAC PAC wird der Name des regulären PAC sein, während der Super PAC noch keine Bezeichnung erhalten hat.

AIPAC-Sprecher Marshall Wittman hat eine E-Mail verschickt, in der er die Änderungen erläutert. In einer der vielleicht erschreckendsten Erklärungen, die ich in letzter Zeit gelesen habe, behauptet Wittman, dass „die Schaffung eines PAC und eines Super PAC eine Gelegenheit ist, die Beteiligung der pro-israelischen Gemeinschaft an der Politik erheblich zu vertiefen und zu stärken.“ Angesichts der derzeitigen Dominanz Israels im Kongress, im Weißen Haus und in den Mainstream-Medien ist zu befürchten, was als Nächstes kommen könnte, wenn eine stärkere „Einbindung der Pro-Israel-Gemeinschaft in die Politik“ Realität wird. Juden machen weniger als 2 % der US-Bevölkerung aus und sind bereits jetzt in elitären Berufen und in der Politik stark überrepräsentiert, während sie sich gleichzeitig eine ewige Opferrolle vorbehalten, um die bevorzugte antidemokratische Politik zu rechtfertigen, die sie eigentlich fördern. Wird das Kabinett von Joe „I’m a Zionist“ Biden per Gesetz zu 100 % jüdisch sein müssen? Wird der Kongress eine jüdische Mehrheit verlangen? Wird die Regierung irgendwo im Westen Gulags für Leute wie mich einrichten, die sich einer solchen Dominanz und dem „Israel-Projekt“ widersetzen? Wo wird das jemals enden, um die jüdische Lobby zu befriedigen?

Man könnte sich fragen, warum die AIPAC ihre Plattform ändert, um sich noch zugänglicher zu machen, denn es scheint, dass die Verlagerung auf PACs nicht viel an dem ändert, was hinter verschlossenen Türen geschieht, wenn Politiker um Geld betteln kommen. Die Antwort könnte in der Wahrnehmung jüdischer Gruppen und der israelischen Regierung liegen, dass der Zionismus aufgrund der Häufung ungeheuerlicher Menschenrechtsverletzungen und kriegsverbrecherischer Angriffe auf Nachbarn in Schwierigkeiten ist. Das Bild Israels in der Welt ist zunehmend negativ. Die Antwort darauf ist, die Tür ein wenig zu öffnen, um sichtbar mit mehr Geld zu winken, von dem die israelische Lobby reichlich hat, um es mit Kritikern aufzunehmen.

Israel und seine Freunde sind besonders besorgt über die Handvoll Progressiver im Kongress, die Vorbehalte gegen die blinde Billigung der israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit geäußert haben. Die PACs werden eine robustere Reaktion ermöglichen, indem sie leicht verfügbares Geld bereitstellen, um israelfreundliche Kandidaten gegen sie aufzustellen und sie aus dem Kongress zu entfernen. Die Zionisten machen sich auch Sorgen über die wachsende Unterstützung für die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), die darauf abzielt, die gleiche Art von wirtschaftlichem Druck auf Israel auszuüben, die einst einen Wandel in Südafrika bewirkte. Israel-Lobbygruppen haben bereits in 27 Bundesstaaten Gesetze verabschiedet, die auf die eine oder andere Weise jeden bestrafen, der den Boykott“ Israels unterstützt. Die AIPAC möchte, dass diese Zahl auf 50 ansteigt, und sie drängt im Kongress auf eine „Hassgesetzgebung“, die harte straf- und zivilrechtliche Strafen für jeden vorsieht, der den Holocaust in Frage stellt oder Israel kritisiert, was in der Gesetzgebung als antisemitische Handlungen definiert werden soll.

Hand in Hand mit den Vorstößen auf staatlicher Ebene schreiben jüdische Gruppen ihre Schulbücher um, um mehr über den so genannten Holocaust zu erfahren, bis hin zum obligatorischen Holocaust-Unterricht in Grundschulen und Gymnasien. Bei einem bizarren Vorfall in Washington DC wurden Schüler gezwungen, „Szenen“ aus dem Holocaust nachzuspielen, darunter Massenerschießungen und Beerdigungen. Ein Schüler musste Adolf Hitler darstellen und wurde angewiesen, am Ende der Übung einen Selbstmord zu simulieren.

Diese Auswüchse kommen zusammen mit alarmierenden Berichten, die unweigerlich von jüdischen Gruppen veröffentlicht werden, über einen Anstieg dessen, was sie als antisemitische Verbrechen bezeichnen. Zu diesen „Straftaten“ gehören zahlreiche Vorfälle, bei denen keine Opfer zu beklagen sind, wie z. B. Schmierereien an Wänden oder das Aufhängen von Plakaten zur Verteidigung der Palästinenser. Die Anti-Defamation-League (ADL), die mit ihrem ständigen Aufschrei über Antisemitismus an der Spitze steht, behauptet scheinheilig, dass sie sich für die „Bekämpfung von Extremismus und Hass“ einsetzt. Diese Definition schließt offensichtlich nicht die Behandlung der Palästinenser durch ihre Glaubensgenossen in Israel ein.

In der Tat ist die Tendenz der Israel-Lobby, zu weit zu gehen, weil sie aufgrund ihrer Macht so arrogant geworden ist, vielleicht der Schlüssel zu ihrem Untergang. Ein jüngster Vorfall in Florida zeigt, wie die ADL, die auf jede mögliche Beleidigung empfindlich reagiert, jemanden, der eigentlich auf ihrer Seite steht, hart anfasst. Vor fünf Wochen twitterte Christina Pushaw, die Pressesprecherin des israelischen Gouverneurs Ron DeSantis, einen sarkastischen Kommentar, in dem sie erklärte, dass es „hier keine seltsamen Verschwörungstheorien gibt“, wenn es um Presseberichte über ein Treffen des Premierministers der Republik Georgien mit Rothschild & Co. über Investitionsmöglichkeiten geht. Die ADL-Regionaldirektorin für Florida, Sarah Emmons, nahm Anstoß daran und antwortete mit dem Folgenden:

„Der Glaube, dass die Rothschilds Währungen manipulieren und globale Ereignisse beeinflussen, um sich persönlich zu bereichern und die Welt zu beherrschen, ist ein Grundnahrungsmittel von antisemitischen Verschwörungstheoretikern. Es ist zutiefst beunruhigend zu sehen, dass diese Art von Verschwörungstheorien von einem Mitglied des Stabes von Gouverneur Ron DeSantis gefördert werden. Verschwörungstheorien, insbesondere solche mit antisemitischem Hintergrund, haben im höchsten Amt Floridas nichts zu suchen – und auch nirgendwo im Sunshine State. Wir werden uns an das Büro des Gouverneurs wenden, um unsere Bedenken zu äußern und das Thema zu diskutieren.“

Juden und Banken im selben Satz? Das muss eine antisemitische Floskel sein, wie es so schön heißt. Wie wäre es, wenn Pushaw tatsächlich so mutig gewesen wäre, etwas treffenderes zu sagen, wie „Israel versucht, uns in einen unnötigen Krieg mit dem Iran zu ziehen“? Auf jeden Fall bereiten die Zionisten ihre Offensive vor, und wir von der Gemeinschaft der Israel-als-alles-Agnostiker werden das kommende Jahr als noch anstrengender empfinden, da der jüdische Staat und seine Freunde die Schrauben anziehen, um jegliche Kritik auszuschalten und sogar zu kriminalisieren. Seien Sie vorbereitet!

