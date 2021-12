Die Psychologie hinter der COVID-Pandemie verstehen – Deshalb glauben immer noch Millionen Menschen an die absurden COVID-Lügen

Mercola.com

Ein psychologischer Zustand der Gesellschaft, der als „Massenbildungspsychose“ bekannt ist, ist eine Voraussetzung für Totalitarismus. Bei der Massenbildungspsychose gerät die Bevölkerung in eine Art hypnotische Trance, die sie bereit macht, alles zu opfern, auch ihr Leben und ihre Freiheit. Das ist es, was im Moment passiert

Es gibt vier Schlüsselbedingungen, die gegeben sein müssen, damit eine Massenbildungspsychose auftritt: Fehlender gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Erfahrung, dass das Leben sinnlos und bedeutungslos ist, weit verbreitete frei schwebende Angst/frei schwebende Unzufriedenheit und frei schwebende Frustration/Aggression

Sobald diese vier Bedingungen weit verbreitet sind, kann es zu einer Massenbildung kommen, die es dem Totalitarismus ermöglicht, aufzusteigen und zu gedeihen.

Eine Schlüsselstrategie, um die Massenbildung zu durchbrechen und Totalitarismus zu verhindern, besteht darin, sich gegen ihn auszusprechen. Außerdem müssen wir den Hypnotisierten eine größere Angst einjagen, um die Angst vor dem Virus zu ersetzen, nämlich die Angst vor dem Totalitarismus und dem damit einhergehenden Verlust ihres Lebens, ihres Lebensunterhalts und ihrer Freiheiten sowie der ihrer Kinder.

Andersdenkende müssen sich zusammentun, um den noch nicht vollständig hypnotisierten Zaungästen eine Alternative zu bieten, sich den Totalitaristen anzuschließen.

Im obigen Video stellt Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Plattformtechnologie, eine Theorie vor, die Professor Mattias Desmet, ein belgischer Psychologe und Statistiker, als Erklärung für das absurde und irrationale Verhalten ansieht, das wir derzeit weltweit im Hinblick auf die COVID-Pandemie und ihre Gegenmaßnahmen beobachten.

Er nennt dieses Phänomen „Massenbildungspsychose“, eine Art von Massenhypnose, die dazu führt, dass ein großer Teil der Bevölkerung buchstäblich in eine Psychose verfällt. Die Massenbildungspsychose ist die Erklärung dafür, wie die Deutschen die Gräueltaten der Nazis in den 1930er Jahren akzeptierten, und sie ist die Erklärung dafür, warum so viele auf der ganzen Welt die medizinische Apartheid und die Vernichtung der Ungeimpften unterstützen.

Das ist so irrational und unmenschlich, dass sich viele gefragt haben, wie es dazu kommen konnte. Wie sich herausstellt, wird die Psychologie des Totalitarismus seit Jahrzehnten erforscht, und das Ganze lässt sich in der Tat als psychiatrisches Phänomen erklären, das unter bestimmten Bedingungen in einer Gesellschaft auftritt.

Die vier Grundbedingungen für „Massenbildung

Die vier zentralen Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit die Psychose der Massenbildung Fuß fassen kann, sind:

1. Fehlende soziale Bindungen – Soziale Isolation war schon lange vor der Pandemie ein weit verbreitetes Problem. In einer Umfrage gaben 25 % der Befragten an, dass sie keinen einzigen engen Freund haben. Die COVID-Abriegelungen trugen ebenfalls dazu bei und verschlimmerten die bereits bestehende Isolation. Uns allen wurde gesagt, dass jeder Kontakt mit anderen, auch mit Mitgliedern unserer eigenen Familie, ein Todesurteil sein könnte.

2. Das Leben als bedeutungslos, zwecklos und sinnlos zu betrachten und/oder mit anhaltenden Umständen konfrontiert zu sein, die keinen rationalen Sinn ergeben – Desmet zitiert Untersuchungen, die zeigen, dass die Hälfte aller Erwachsenen das Gefühl hat, dass ihre Arbeit völlig bedeutungslos ist und weder für sie selbst noch für andere einen Wert darstellt.

In einer anderen Umfrage aus dem Jahr 2012 gaben 63 % der Befragten an, dass sie „schlafwandelnd“ durch ihren Arbeitstag gehen und keinerlei Leidenschaft in ihre Arbeit stecken. Die Bedingung Nr. 2 für die Massenbildungshypnose war also erfüllt, noch bevor die Pandemie ausbrach.

Ereignisse, die Ende 2019 und Anfang 2020 eintraten, wie die vielen Fragen rund um die Präsidentschaftswahlen und die anfänglichen COVID-Schließungen, trugen zu der weit verbreiteten Verwirrung und Unsicherheit bei, was zur nächsten Bedingung führte: frei schwebende Ängste.

3. Weitverbreitete frei schwebende Angst und frei schwebende Unzufriedenheit – Frei schwebende Angst bezieht sich auf Angst, die keine offensichtliche oder eindeutige Ursache hat. Nach der Beliebtheit von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka zu urteilen, war auch Bedingung Nr. 3 schon lange vor der Pandemie erfüllt, aber kurz vor der Pandemie wurde noch mehr Öl ins Feuer gegossen.

Viele hatten und haben immer noch das Gefühl, dass „die Dinge einfach nicht richtig sind“. Im Jahr 2020 wurde vielen immer klarer, dass die meisten, wenn nicht alle Systeme, auf die wir angewiesen sind, kaputt sind, und zwar wahrscheinlich so kaputt, dass sie nicht mehr repariert werden können, einschließlich unseres medizinischen Systems, unseres Wahlsystems und unseres Justizsystems.

4. Weit verbreitete, frei schwebende Frustration und Aggression – Dies folgt in der Regel ganz natürlich auf die drei vorhergehenden Punkte. Auch hier haben die Frustration und die Aggression keine erkennbare Ursache.

Wie die Massenbildung dem Totalitarismus zum Durchbruch verhilft

Wenn diese vier Bedingungen von einem ausreichend großen Teil der Gesellschaft erfüllt werden, sind sie reif für eine Psychose, die völlig realitätsfremd ist, was wiederum zum Aufstieg des Totalitarismus führt. Wie Malone erklärt, waren die Menschen bei Ausbruch der Pandemie auf der ganzen Welt von einer Sache besessen: dem Virus.

Überall dachten, lasen und sprachen die Menschen fast ausschließlich über das Virus. Dieser singuläre Fokus, diese Besessenheit, die die Grundvoraussetzungen für die Massenbildung bereits fest im Griff hatte, ermöglichte es großen Teilen der Bevölkerung, in einen hypnotischen Zustand zu geraten.

In diesem hypnotischen Zustand (der der herkömmlichen Hypnose sehr ähnlich ist, aber mit kleinen Unterschieden) verlieren die Menschen ihre Fähigkeit, rational zu denken und zu urteilen.

Wie Malone feststellte, gibt es Beweise dafür, dass zumindest Teile dieser psychologischen Operation absichtlich durchgeführt wurden, und zwar von „irgendeiner Entität, die einen finanziellen Vorteil oder Macht daraus zieht, was auf einen globalen Totalitarismus hinausläuft.“ Sobald ein großer Teil einer Gesellschaft hyperfokussiert und in ihrer gemeinsamen Unzufriedenheit und Angst verschmolzen ist, müssen ein oder mehrere Führer nur noch Folgendes tun, um viele davon zu überzeugen, dass totalitäre Kontrolle und der Verlust ihrer Freiheit das Beste für sie ist:

a) eine Geschichte zu präsentieren, in der die Ursache der Angst identifiziert wird, und dann

b) eine Strategie zur Neutralisierung dieser Ursache anzubieten

Soziale Bindung ist der Schlüssel

Indem sie diese Strategie akzeptieren und sich an ihr beteiligen, fühlen sich Menschen mit frei schwebenden Ängsten mit den Mitteln ausgestattet, die sie brauchen, um ihre Angst zu kontrollieren und Panik zu vermeiden. Sie fühlen sich auch stark mit anderen verbunden, weil sie alle dieselbe Nemesis erkannt haben. Wie Desmet im folgenden Interview mit Peak Prosperity erklärt:

Da viele Menschen dieselbe Strategie anwenden, um mit dem Objekt der Angst umzugehen, entsteht eine neue Art von sozialer Bindung, eine neue Art von Solidarität. Die Menschen fühlen sich also wieder auf eine neue Art verbunden. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn man sich die Corona-Krise ansieht und dem Mainstream-Narrativ zuhört, hört man, dass sich alles um Solidarität dreht. Man muss mitmachen, man muss den Impfstoff akzeptieren. Man muss die soziale Distanzierung respektieren, denn wenn man das nicht tut, hat man keine Staatsbürgerschaft, man zeigt keine Solidarität. Das ist immer das Wichtigste bei der Massenbildung.

Das ist der wahre Grund, warum die Leute die Geschichte glauben, auch wenn sie völlig absurd ist. Nicht, weil sie an die Erzählung glauben. Sondern weil die Erzählung zu einer neuen sozialen Bindung führt. Das ist der wahre Grund. Es gibt [auch] einen weiteren Vorteil. Die ganze Frustration und Aggression kann auf ein Objekt gerichtet werden. Und dieses Objekt sind die Menschen, die aus dem einen oder anderen Grund nicht an der Massenbildung teilnehmen wollen …

Man hat also eine sehr merkwürdige Situation, in der die Menschen von einem sehr negativen und trennenden mentalen Zustand ausgehen; [sie haben] einen Mangel an sozialer Bindung, einen Mangel an Sinnstiftung, frei schwebende Ängste und eine Menge Frustration und Aggression. Sie wechseln von diesem sehr aversiven mentalen Zustand in einen symptomatischen positiven Zustand, in dem sie sich verbunden fühlen. Ihr Leben erhält durch diesen heroischen Kampf mit dem Objekt der Angst wieder einen Sinn … Das ist der Grund, warum die Menschen weiterhin an die Erzählung glauben, auch wenn sie völlig absurd ist.

Massenbildungspsychose ist ein selbstzerstörerischer Zustand

Das Verrückte daran ist, dass die Geschichte eine offensichtliche Lüge sein kann, aber die Menschen, die unter diesem hypnotischen Bann stehen, glauben sie trotzdem. Das Mittel kann völlig absurd sein, und doch werden sie gehorchen. Auf diese Weise kann der Totalitarismus entstehen.

Natürlich muss es immer einen gemeinsamen Feind geben, der ausgelöscht werden muss – die „Ursache“ für die Furcht und Angst der Menschen – und unter totalitärer Herrschaft ist dieser Feind jeder, der nicht im Bann steht. Die Andersdenkenden sind der Feind. Im Jahr 2021 sind die Demaskierten und Ungeimpften der Feind.

Die Psychose der Massenbildung ist ein sehr gefährlicher Zustand, sowohl für diejenigen, die in ihrem Bann stehen, als auch für diejenigen, die nicht in ihrem Bann stehen, denn der „geistige Rausch“, der daraus resultiert, macht die Menschen bereit, Dinge zu tun, die eindeutig falsch und absolut unmoralisch sind, bis hin zur freiwilligen Tötung der eigenen Familie und von sich selbst, wenn ihnen gesagt wird, dass dies dem höheren Wohl dient.

Wenn sich nur alle die experimentelle Impfung geben lassen würden, würde COVID verschwinden und alle könnten sich wieder sicher fühlen. Das ist das Narrativ. Es macht keinen Sinn, es ist irrational, unmenschlich und unwissenschaftlich, aber diejenigen, die sich in einer Massenbildungspsychose befinden, glauben, dass es so einfach ist, und deshalb sind einige in der Lage, den Tod für die Ungeimpften und/oder Ungeimpften zu wünschen.

Wie Malone feststellte: „Wenn es Ihnen so vorkommt, als sei der Rest der Welt verrückt geworden, so ist es in Wahrheit auch so.“ Ein weitaus größeres Problem als jeder Virus ist jetzt die Massenbildung selbst.

Es ist ein sehr gefährlicher Zustand, sowohl für diejenigen, die in seinem Bann stehen, als auch für diejenigen, die es nicht sind, denn die „geistige Vergiftung“, die daraus resultiert, macht die Menschen bereit, Dinge zu tun, die eindeutig falsch und absolut unmoralisch sind, bis hin zur freiwilligen Tötung ihrer eigenen Familien und von sich selbst, wenn ihnen gesagt wird, dass es dem größeren Wohl dient. Kurz gesagt, Massen von Menschen werden zutiefst leichtgläubig und selbstzerstörerisch, was eine erschreckende Kombination ist.

Wie Desmet feststellte, gehorchen die Menschen in einer Diktatur, weil sie den Diktator fürchten. In einem totalitären Regime ist jedoch eine Psychose der Massenbildung am Werk, die dem Regime extreme Macht über den Einzelnen verleiht, da die Menschen in dieser hypnotischen Trance freiwillig ihre eigenen Familien, ihr Leben und sich selbst zusammen mit dem erklärten Feind zerstören.

Ist Totalitarismus unvermeidlich?

Malone sagt, dass Desmet in seinen Gesprächen mit ihm gesagt hat, dass er glaubt, dass die Psychose der Massenbildung zu diesem Zeitpunkt so weit verbreitet ist, dass der globale Totalitarismus unvermeidlich sein könnte. Er glaubt, dass er die Macht übernehmen wird, wie wir es bereits in einer Reihe von Ländern sehen. Was, wenn überhaupt, können wir also tun? Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung von Vorschlägen:

Geben Sie weiterhin wahre und genaue Informationen, um der falschen Darstellung entgegenzuwirken. Einige, die noch nicht völlig hypnotisiert sind, können immer noch zur Vernunft zurückgeführt werden. Sich zu äußern kann auch dazu beitragen, die Gräueltaten einzuschränken, zu denen sich das totalitäre Regime ermutigt sieht, denn im Totalitarismus nehmen die Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in dem Maße zu, wie der Dissens abnimmt.

Ersetzen Sie das Narrativ der Angst vor dem Virus durch ein Narrativ, das eine noch größere Angst hervorhebt – die Angst vor dem Totalitarismus. „Totalitarismus ist ein größeres Schreckgespenst als das Virus“, sagt Malone. „Die Kontrolle an Bill Gates, das Weltwirtschaftsforum, BlackRock und Vanguard zu verlieren, ist eine weitaus größere Bedrohung als SARS-CoV-2 für Sie und Ihre Kinder“. Desmet hat diese Theorie getestet und herausgefunden, dass man den hypnotischen Fokus auf COVID durchbrechen KANN, wenn man in der Lage ist, die Aufmerksamkeit der Menschen auf etwas zu lenken, das für sie von noch größerer Bedeutung ist.

Schließen Sie sich mit anderen Andersdenkenden zu größeren Gruppen zusammen. Das gibt der großen Mehrheit, die nicht völlig hypnotisiert ist, aber zu viel Angst hat, gegen den Strom zu schwimmen, eine Alternative dazu, sich den Totalitaristen anzuschließen.

Bauen Sie parallele Strukturen innerhalb Ihrer lokalen Gemeinschaften auf. Denken Sie global, handeln Sie lokal. Beginnen Sie mit dem Aufbau von Parallelstrukturen, um die vier grundlegenden Bedingungen zu heilen, die die Massenbildung überhaupt erst möglich gemacht haben.

Eine Parallelstruktur ist jede Art von Geschäft, Organisation, Technologie, Bewegung oder kreativem Streben, das in eine totalitäre Gesellschaft passt, während es moralisch außerhalb von ihr steht. Sobald genügend Parallelstrukturen geschaffen sind, entsteht eine Parallelkultur, die als ein Hort der Vernunft innerhalb der totalitären Welt fungiert.

Der Ernst der Lage

Um von Desmet selbst zu hören, hören Sie sich sein einstündiges Interview mit Dr. Chris Martenson an. Wie Desmet feststellte, können totalitäre Regime nicht ewig aufrechterhalten werden, da die Selbstzerstörung von Grund auf in das totalitäre System eingebaut ist. Sie fallen auseinander, da sie von innen heraus zerstört werden. Das ist die gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht ist, dass es die Hölle sein kann, solange es andauert, da ein auf Massenbildung aufgebauter Totalitarismus fast immer zu abscheulichen Gräueltaten führt, die im Namen des Guten begangen werden. In der Regel gibt es am Ende nur wenige Überlebende.

Dennoch glaubt Desmet, dass dieser neue globale Totalitarismus instabiler ist als regionale diktatorisch geführte totalitäre Systeme, sodass er sich schneller selbst zerstören könnte. Er hat gerade ein Buch mit dem Titel „The Psychology of Totalitarianism“ (Die Psychologie des Totalitarismus) fertiggestellt, das voraussichtlich im Januar 2022 erscheinen wird.