Größte Lügen in der Geschichte: Macron steht vor einer Meuterei, weil Frankreich neue Covid-Regeln einführen will

EMMANUEL Macron sieht sich nach Berichten, wonach die französische Regierung vor Silvester neue COVID-19-Beschränkungen einführen könnte, um die Verbreitung der Omikron-Variante einzudämmen, einer Welle von Gegenreaktionen gegenüber.

Der französische Fernsehsender TF1 berichtete am Sonntag, die Regierung Macron bereite sich darauf vor, eine „Ausgangssperre“ für die Silvesterfeiern zu beschließen. Ein Berater sagte dem TF1-Nachrichtensender La Chaîne Info, dass „die Frage gestellt wird“, da die COVID-19-Fälle im Land zunehmen. Das Medienunternehmen fügte hinzu: „Die Möglichkeit wird auf der Tagung des Rates für Gesundheitsschutz am kommenden Montag entschieden.“

Die Gesundheitsbehörden hatten davor gewarnt, dass die Notdienste mit Krankenhauseinweisungen überfordert zu sein drohten, nachdem Frankreich am Samstag an einem einzigen Tag mehr als 100.000 Fälle verzeichnet hatte, was die höchste Tagesrate seit Beginn der Pandemie darstellt.

Knapp 3.300 Menschen befinden sich auf der Intensivstation, berichtet France24.

Diese Zahl übersteigt die Zahl von 3.000, die in Frankreich als Krisenschwelle für den Umgang mit schweren Erkrankungen durch COVID-19 festgelegt wurde.

Es wird erwartet, dass Macron am Montag um 15.00 Uhr GMT eine Sitzung abhält, um die steigenden Fallzahlen mit französischen Gesundheitsbeamten zu besprechen.

Viele der geplanten Silvesterfeiern im ganzen Land wurden bereits abgesagt, bevor Macron nach diesem Treffen eine Ankündigung machen wird.

Im vergangenen Jahr galt in Frankreich über die Silvesternacht eine Ausgangssperre.

Die Andeutung verschärfter Restriktionen im Land hat bei vielen die Wut geweckt

Der ehemalige Europaabgeordnete und Gründer der europaskeptischen Partei Patriots, Florian Philippot, twitterte:

Ausgangssperre am 31. Dezember, wie letztes Jahr?

Aber es gibt seit Monaten einen ‚Impf-Pass‘ und 90% der Erwachsenen sind geimpft.

Das würde ausreichen, um den Betrug dieser Regierung zu entlarven!

Er fügte hinzu: „Eine Ausgangssperre, wenn die 3. Dosis „magisch“ sein soll und der Gesundheitspass „die Anti-Restriktionswaffe“ sein soll?“

Dies ist die größte Lüge der Geschichte. Glauben Sie nichts mehr, leisten Sie 100%igen Widerstand!

Julien Odoul von der Rallye Nationale kritisierte in den sozialen Medien die Möglichkeit, dass neue Maßnahmen vor 2022 in Kraft treten könnten.

Er schrieb: „Die Regierung hat uns die ganze Zeit getäuscht.

Die Impfung sollte die Rückkehr zum normalen Leben sein.

Doch obwohl 90 % der Bevölkerung geimpft sind, werden die Kontaktfälle isoliert und die Ausgangssperre ist wieder da.

COVID-19 ist immer noch im Umlauf und sie sperren uns noch mehr ein. STOP!

Von den 40 Millionen Anspruchsberechtigten in Frankreich haben etwa 22 Millionen eine Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 erhalten.

Daten des Gesundheitsministeriums zeigen jedoch, dass etwa 9 von 10 Personen über 18 Jahren in Frankreich vollständig geimpft sind.

Frankreich verlangt seit dem Sommer einen Gesundheitspass, d. h. der Nachweis einer Impfung, einer kürzlichen Genesung von der Krankheit oder eines negativen Tests innerhalb der letzten 48 Stunden ist erforderlich, um Zugang zu Gaststätten, Großveranstaltungen und Fernreisen im ganzen Land zu erhalten.

Die Regelung gilt für alle Personen über 12 Jahren.